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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Ван Букель Пол
Камбюр
0:0
Первый тайм: 3'
ПСВ
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
ПСВ
9.80
6.90
6.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Виржиния
Жоау
24
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Тол
Марко
4
Бергсма
Леон
5
Шмидт
Доке
8
Якобс
Ями
21
Ван
Кам
Даниэль
10
Паулиссен
Митчелл
11
Ван
дер
Ватер
Силвестр
9
Tom
Boere
30
Remco
Balk
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
22
Брэнтуэйт
Джерред
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
20
Тиль
Гус
6
Сангаре
Ибрахим
23
Веерман
Йоэй
28
Сайбари
Исмаэль
7
Симонс
Хави
11
Гакпо
Коди
Камбюр
4-3-3
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Камбюр
ПСВ

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

Э
1:2
Э
4:1
Э
6:2
К
3:2
Э
0:6
Э
1:2
Э
4:0
Э
1:2
Э
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Худемакерс Меес 2 0.29
Брей Майкл 1 0.14
Якобс Ями 1 0.14
Яспер тер Хейде 1 0.14
Самбисса Давид 0 0
Milan Smit 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 8 (2) 1.14
Симонс Хави 6 0.86
Веерман Йоэй 2 0.29
Обиспо Армандо 2 0.29
Сангаре Ибрахим 2 0.29
Тиль Гус 2 0.29
Бакайоко Жоан 2 0.29
Де Йонг Люк 1 0.14
Брэнтуэйт Джерред 1 0.14
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиссен Митчелл 3 0
Якобс Ями 1 1
Худемакерс Меес 1 1
Remco Balk 2 0
Бангура Алекс 0 1
Henk de Jong 0 1
Шмидт Доке 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Брей Майкл 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 2 0
Макс Филипп 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Бакайоко Жоан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
12
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

6
14
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
67%
3
21%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

6
26
1 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 0
0
0%
3
12%
1-15
1
17%
5
19%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
1
17%
6
23%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
4
67%
6
23%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
15%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ваалвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1
Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0
ПСВ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Ваалвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1
ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 0:0 8 6 1 1 28 - 10 19
2. Аякс 7 6 0 1 22 - 5 18
3. АЗ Алкмаар 7 5 2 0 13 - 5 17
4. Фейеноорд 7 5 1 1 20 - 9 16
5. Твенте 7 4 1 2 12 - 5 13
6. Херенвен 7 3 3 1 8 - 7 12
7. Спарта Роттердам 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Утрехт 7 2 3 2 9 - 10 9
9. Ваалвейк 7 2 3 2 15 - 10 9
10. Эксельсиор 7 3 0 4 10 - 18 9
11. Гронинген 7 2 2 3 7 - 12 8
12. НЕК Неймеген 7 1 5 1 7 - 5 8
13. Гоу Эхед Иглс 7 2 0 5 10 - 15 6
14. Витесс 7 1 2 4 7 - 16 5
15. Камбюр 0:0 8 1 2 5 5 - 14 5
16. Волендам 7 1 2 4 8 - 21 5
17. Фортуна Ситтард 7 1 1 5 9 - 17 4
18. Эммен 7 1 1 5 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 0:0 4 4 0 0 16 - 5 12
2. Аякс 3 3 0 0 15 - 1 9
3. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
4. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
7. Ваалвейк 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
9. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
10. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
11. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 7 - 10 3
14. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Фортуна Ситтард 4 1 0 3 7 - 11 3
16. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
18. Камбюр 0:0 4 0 1 3 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 4 3 0 1 13 - 9 9
3. Аякс 4 3 0 1 7 - 4 9
4. ПСВ 0:0 4 2 1 1 12 - 5 7
5. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
7. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Спарта Роттердам 3 1 1 1 1 - 3 4
9. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Камбюр 0:0 4 1 1 2 5 - 10 4
12. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Эксельсиор 4 1 0 3 4 - 10 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 4 0 2 2 4 - 14 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Фейеноорд Перейра Данило II 7
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Камбюр Паулиссен Митчелл 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 2'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 2'
    Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Хорошую попытку сделал Исмаэл Сайбари. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 2'
    Макс Филипп из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 1'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ван Кам Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
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    • 1'
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    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Камбюр
    Ничья
    ПСВ
    9.80
    6.90
    6.30
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