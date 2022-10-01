Тур: 8. Стадион: Камбюр. Главный судья: Ван Букель Пол
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
15
Тол
Марко
30
Remco
Balk
31
Макс
Филипп
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Remco BalkНападающий
- Запасные игроки
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклНападающий
-
33 Floris Smand
-
39 Milan Smit
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Савио IIIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Камбюр
ПСВ
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Худемакерс Меес
|2
|0.29
|Брей Майкл
|1
|0.14
|Якобс Ями
|1
|0.14
|Яспер тер Хейде
|1
|0.14
|Самбисса Давид
|0
|0
|Milan Smit
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|8 (2)
|1.14
|Симонс Хави
|6
|0.86
|Веерман Йоэй
|2
|0.29
|Обиспо Армандо
|2
|0.29
|Сангаре Ибрахим
|2
|0.29
|Тиль Гус
|2
|0.29
|Бакайоко Жоан
|2
|0.29
|Де Йонг Люк
|1
|0.14
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.14
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиссен Митчелл
|3
|0
|Якобс Ями
|1
|1
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Remco Balk
|2
|0
|Бангура Алекс
|0
|1
|Henk de Jong
|0
|1
|Шмидт Доке
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиль Гус
|2
|0
|Макс Филипп
|1
|0
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
12
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
6
14
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
67%
3
21%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
6
26
1 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 0
0
0%
3
12%
1-15
1
17%
5
19%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
1
17%
6
23%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
4
67%
6
23%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
15%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
4
31%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ваалвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1
Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0
ПСВ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Ваалвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1
ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|0:0
|8
|6
|1
|1
|28 - 10
|19
|2.
|Аякс
|7
|6
|0
|1
|22 - 5
|18
|3.
|АЗ Алкмаар
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|4.
|Фейеноорд
|7
|5
|1
|1
|20 - 9
|16
|5.
|Твенте
|7
|4
|1
|2
|12 - 5
|13
|6.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|7.
|Спарта Роттердам
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|8.
|Утрехт
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|Ваалвейк
|7
|2
|3
|2
|15 - 10
|9
|10.
|Эксельсиор
|7
|3
|0
|4
|10 - 18
|9
|11.
|Гронинген
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|12.
|НЕК Неймеген
|7
|1
|5
|1
|7 - 5
|8
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|0
|5
|10 - 15
|6
|14.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Камбюр
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|16.
|Волендам
|7
|1
|2
|4
|8 - 21
|5
|17.
|Фортуна Ситтард
|7
|1
|1
|5
|9 - 17
|4
|18.
|Эммен
|7
|1
|1
|5
|6 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|0:0
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|2.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|3.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|7.
|Ваалвейк
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|8.
|Эксельсиор
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|9.
|Спарта Роттердам
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|10.
|Утрехт
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|0
|3
|7 - 11
|3
|16.
|НЕК Неймеген
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|18.
|Камбюр
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Фейеноорд
|4
|3
|0
|1
|13 - 9
|9
|3.
|Аякс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|ПСВ
|0:0
|4
|2
|1
|1
|12 - 5
|7
|5.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|7.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|9.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|Камбюр
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Эксельсиор
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|15.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Волендам
|4
|0
|2
|2
|4 - 14
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|10 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|3
|Камбюр
|Паулиссен Митчелл
|3