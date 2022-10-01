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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Ван Букель Пол
Камбюр
3:0
Конец матча
ПСВ
0'
1:0
54' Гол
Ван дер Ватер Силвестр
62' Желтая карточка
Макс Филипп
2:0
84' Гол
Паулиссен Митчелл
3:0
90' Гол
Ван Вермескеркен Саи
90'+6

Ход матча

54'
Ван дер Ватер Силвестр
(Tom Boere)
1:0
60'
 
Вертессен Йорбе
Сайбари Исмаэль
60'
 
Савио III
Симонс Хави
62'
 
Макс Филипп
69'
 
Гутьеррес Эрик
Веерман Йоэй
69'
 
Оппегорд Фредрик
Макс Филипп
71'
Макинтош Келвин
Тол Марко
 
71'
Самбисса Давид
Ван дер Ватер Силвестр
 
80'
Мамбимби Феликс
Remco Balk
 
80'
 
Ледесма Ричард
Сангаре Ибрахим
84'
Паулиссен Митчелл
(Мамбимби Феликс)
2:0
88'
Брей Майкл
Паулиссен Митчелл
 
90'
Ван Вермескеркен Саи
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Виржиния
Жоау
5
Шмидт
Доке
15
Тол
Марко
4
Бергсма
Леон
24
Ван
Вермескеркен
Саи
21
Ван
Кам
Даниэль
11
Ван
дер
Ватер
Силвестр
8
Якобс
Ями
10
Паулиссен
Митчелл
30
Remco
Balk
9
Tom
Boere
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
22
Брэнтуэйт
Джерред
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
20
Тиль
Гус
6
Сангаре
Ибрахим
23
Веерман
Йоэй
28
Сайбари
Исмаэль
7
Симонс
Хави
11
Гакпо
Коди
Камбюр
4-1-4-1
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Камбюр
ПСВ

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

Э
1:2
Э
4:1
Э
6:2
К
3:2
Э
0:6
Э
1:2
Э
4:0
Э
1:2
Э
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Худемакерс Меес 2 0.25
Брей Майкл 1 0.13
Паулиссен Митчелл 1 0.13
Ван Вермескеркен Саи 1 0.13
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.13
Якобс Ями 1 0.13
Яспер тер Хейде 1 0.13
Tom Boere 0 0
Самбисса Давид 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Milan Smit 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 8 (2) 1
Симонс Хави 6 0.75
Веерман Йоэй 2 0.25
Обиспо Армандо 2 0.25
Сангаре Ибрахим 2 0.25
Тиль Гус 2 0.25
Бакайоко Жоан 2 0.25
Де Йонг Люк 1 0.13
Брэнтуэйт Джерред 1 0.13
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиссен Митчелл 3 0
Якобс Ями 1 1
Худемакерс Меес 1 1
Remco Balk 2 0
Бангура Алекс 0 1
Henk de Jong 0 1
Шмидт Доке 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Брей Майкл 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макс Филипп 2 0
Тиль Гус 2 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Бакайоко Жоан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
12
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
33%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
25%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Забито

6
14
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
67%
3
21%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

9
26
1 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
0
0%
3
12%
1-15
1
11%
5
19%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
2
22%
6
23%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
6
67%
6
23%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
15%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
4
31%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ваалвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1
Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0
ПСВ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Ваалвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1
ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3:1 8 6 2 0 16 - 6 20
2. Аякс 0:0 8 6 1 1 22 - 5 19
3. ПСВ 8 6 0 2 28 - 13 18
4. Фейеноорд 7 5 1 1 20 - 9 16
5. Твенте 7 4 1 2 12 - 5 13
6. Херенвен 7 3 3 1 8 - 7 12
7. Спарта Роттердам 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Утрехт 7 2 3 2 9 - 10 9
9. Ваалвейк 7 2 3 2 15 - 10 9
10. Эксельсиор 7 3 0 4 10 - 18 9
11. НЕК Неймеген 7 1 5 1 7 - 5 8
12. Гронинген 1:3 8 2 2 4 8 - 15 8
13. Гоу Эхед Иглс 0:0 8 2 1 5 10 - 15 7
14. Камбюр 8 2 1 5 8 - 14 7
15. Волендам 7 1 2 4 8 - 21 5
16. Витесс 7 1 2 4 7 - 16 5
17. Фортуна Ситтард 7 1 1 5 9 - 17 4
18. Эммен 7 1 1 5 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
2. Аякс 0:0 4 3 1 0 15 - 1 10
3. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
4. АЗ Алкмаар 3:1 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
7. Ваалвейк 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
9. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
10. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
11. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Гронинген 1:3 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
15. Гоу Эхед Иглс 0:0 4 1 0 3 7 - 10 3
16. Фортуна Ситтард 4 1 0 3 7 - 11 3
17. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3:1 4 4 0 0 10 - 3 12
2. Фейеноорд 4 3 0 1 13 - 9 9
3. Аякс 0:0 4 3 0 1 7 - 4 9
4. ПСВ 4 2 0 2 12 - 8 6
5. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
7. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Спарта Роттердам 3 1 1 1 1 - 3 4
9. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Гронинген 1:3 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Гоу Эхед Иглс 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
13. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Эксельсиор 4 1 0 3 4 - 10 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 4 0 2 2 4 - 14 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Фейеноорд Перейра Данило II 7
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Камбюр Паулиссен Митчелл 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Камбюр заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Камбюр: 45%, ПСВ: 55%.
  • 95'
    Шмидт Доке из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Ван Вермескеркен Саи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Контроль мяча: Камбюр: 46%, ПСВ: 54%.
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Якобс Ями из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Тиль Гус
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Савио. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    Мамбимби Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Камбюр
  • 92'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 88'
      Камбюр начинает контратаку
    • 88'
      Мамбимби Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 87'
      Тезе Джордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      87'
      Самбисса Давид из команды Камбюр разыграл угловой с правого угла.
    • 86'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      86'
      Судья сигнализирует, что Гакпо Коди из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Якобс Ями
    • 85'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: Камбюр: 46%, ПСВ: 54%.
    • 84'
      Якобс Ями сделал ключевой пас для гола!
    • 84'
      Мамбимби Феликс сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      84'
      Г О О О О Л - Паулиссен Митчелл забивает с правой ноги!
    • 84'
      Мамбимби Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 83'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 83'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 83'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      82'
      Паулиссен Митчелл задерживает мяч рукой
    • 82'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 81'
      Виржиния Жоау делает важнейший сейв!
    • 81'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 81'
      Савио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 80'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 80'
      Контроль мяча: Камбюр: 46%, ПСВ: 54%.
    • 80'
      Тактическая замена. Сангаре Ибрахим уходит с поля и его заменяет Ледесма Ричард
    • 80'
      Тактическая замена. Ремко Балк уходит с поля и его заменяет Мамбимби Феликс
    • 79'
      Паулиссен Митчелл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      78'
      Обиспо Армандо из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Том Боер пострадал.
    • 78'
      Камбюр начинает контратаку
    • 78'
      Самбисса Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 78'
      Гакпо Коди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 77'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 76'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 76'
      Шанс! Обиспо Армандо из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • Угловой
      76'
      Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой слева.
    • 76'
      Макинтош Келвин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Контроль мяча: Камбюр: 46%, ПСВ: 54%.
    • 75'
      Ван Вермескеркен Саи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 75'
      Якобс Ями выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Сангаре Ибрахим ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      75'
      Самбисса Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 75'
      Ремко Балк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 75'
      Самбисса Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 74'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 74'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      74'
      Самбисса Давид из команды Камбюр в офсайде
    • Фол, нарушение
      73'
      Оппегорд Фредрик задерживает мяч рукой
    • 73'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 72'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 71'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 71'
      Тактическая замена. Ван дер Ватер Силвестр уходит с поля и его заменяет Самбисса Давид
    • 71'
      Тактическая замена. Тол Марко уходит с поля и его заменяет Макинтош Келвин
    • 70'
      Обиспо Армандо из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      70'
      Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой слева.
    • 70'
      Контроль мяча: Камбюр: 47%, ПСВ: 53%.
    • 69'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 69'
      Матч возобновлен
    • 69'
      Тактическая замена. Макс Филипп уходит с поля и его заменяет Оппегорд Фредрик
    • 69'
      Тактическая замена. Веерман Йоэй уходит с поля и его заменяет Гутьеррес Эрик
    • 68'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 68'
      Сангаре Ибрахим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 68'
      Тиль Гус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 68'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 67'
      Ван Кам Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 67'
      Якобс Ями выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Паулиссен Митчелл выиграл воздушное противоборство у Савио.
    • 66'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 66'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Ван дер Ватер Силвестр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 65'
      Контроль мяча: Камбюр: 47%, ПСВ: 53%.
    • 65'
      Ремко Балк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 64'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      64'
      Тол Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 63'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      62'
      Макс Филипп получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      62'
      Макс Филипп из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Ван дер Ватер Силвестр.
    • 62'
      Брэнтуэйт Джерред ошибается в защите.
    • Фол, нарушение
      62'
      Судья сигнализирует, что Савио из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Ремко Балк
    • 62'
      Ван Вермескеркен Саи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 60'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 60'
      Тактическая замена. Симонс Хави уходит с поля и его заменяет Савио
    • 60'
      Тактическая замена. Исмаэл Сайбари уходит с поля и его заменяет Вертессен Йорбе
    • 60'
      Контроль мяча: Камбюр: 48%, ПСВ: 52%.
    • 60'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 59'
      Якобс Ями из команды Камбюр наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 59'
      Бергсма Леон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 59'
      Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 58'
      Том Боер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 58'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 57'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 57'
      Паулиссен Митчелл из команды Камбюр наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 57'
      Ремко Балк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 57'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 57'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 56'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 56'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      56'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 55'
      Контроль мяча: Камбюр: 48%, ПСВ: 52%.
    • 54'
      Команда Камбюр забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 54'
      Том Боер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      54'
      Г О О О О Л - Ван дер Ватер Силвестр из команды Камбюр левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 54'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 54'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      53'
      Судья сигнализирует, что Паулиссен Митчелл из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Тезе Джордан
    • 53'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 53'
      Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Том Боер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 51'
      Обиспо Армандо выиграл воздушное противоборство у Том Боер.
    • 51'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 51'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Камбюр: 49%, ПСВ: 51%.
    • 50'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 49'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 48'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Симонс Хави из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Шмидт Доке
    • 48'
      Макс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 46'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Тезе Джордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Контроль мяча: Камбюр: 49%, ПСВ: 51%.
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 46'
      Ван Вермескеркен Саи из команды Камбюр наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • Угловой
      46'
      Якобс Ями навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Макс Филипп ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Камбюр: 47%, ПСВ: 53%.
    • 45'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      45'
      Том Боер из команды Камбюр в офсайде
    • 45'
      Якобс Ями создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      Ван дер Ватер Силвестр из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 44'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 43'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Обиспо Армандо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Ремко Балк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      42'
      Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Ван дер Ватер Силвестр.
    • 41'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 41'
      ПСВ контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Якобс Ями из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Гакпо Коди
    • Фол, нарушение
      40'
      Тиль Гус из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Ван Кам Даниэль.
    • 40'
      Контроль мяча: Камбюр: 43%, ПСВ: 57%.
    • 40'
      Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      Обиспо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 39'
      Паулиссен Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      38'
      Шмидт Доке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Ван Кам Даниэль из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 36'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Обиспо Армандо из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Камбюр: 37%, ПСВ: 63%.
    • 35'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 33'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Шмидт Доке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Том Боер
    • 31'
      Тол Марко из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      31'
      Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Хорошую попытку сделал Исмаэл Сайбари. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 30'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Паулиссен Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 29'
      Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Том Боер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 29'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 28'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 27'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Шмидт Доке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Исмаэл Сайбари из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Брэнтуэйт Джерред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Камбюр начинает контратаку
    • 26'
      Ван Кам Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 26'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Камбюр: 31%, ПСВ: 69%.
    • Угловой
      25'
      Паулиссен Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • Офсайд
      24'
      Гакпо Коди из команды ПСВ в офсайде
    • 24'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 23'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 22'
      Макс Филипп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 22'
      Сангаре Ибрахим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 21'
      Веерман Йоэй пробует нанести удар издали, но Жоао Вирджиния держит все под контролем
    • 21'
      Тиль Гус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 21'
      Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Камбюр: 33%, ПСВ: 67%.
    • 20'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 19'
      Ремко Балк пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем
    • 19'
      Паулиссен Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Симонс Хави из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Шмидт Доке
    • 18'
      Ван Кам Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Якобс Ями из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Веерман Йоэй
    • 16'
      Паулиссен Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Камбюр: 34%, ПСВ: 66%.
    • 15'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 14'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      ПСВ начинает контратаку
    • Угловой
      14'
      Якобс Ями навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Обиспо Армандо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Ван Кам Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      13'
      Макс Филипп наказан за толчок Якобс Ями
    • 13'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 13'
      Шанс! Обиспо Армандо из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • Угловой
      12'
      Тиль Гус из команды ПСВ подал угловой слева.
    • 12'
      Гакпо Коди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 12'
      Виржиния Жоау ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Шмидт Доке из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Шмидт Доке из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Камбюр: 36%, ПСВ: 64%.
    • 10'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Бергсма Леон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      9'
      Шмидт Доке наказан за толчок Тиль Гус
    • 9'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Ван дер Ватер Силвестр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • Угловой
      8'
      Якобс Ями навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Угловой
      7'
      Якобс Ями навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Тезе Джордан из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 6'
      Шмидт Доке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 6'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Камбюр: 24%, ПСВ: 76%.
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Том Боер из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Обиспо Армандо
    • 5'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 5'
      Якобс Ями не смог попасть в створ ударом издали
    • 5'
      Том Боер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 4'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 2'
      Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Хорошую попытку сделал Исмаэл Сайбари. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 2'
      Макс Филипп из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 1'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Ван Кам Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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