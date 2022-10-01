Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Хорошую попытку сделал Савио. Удар в створ, но вратарь начеку

88' Мамбимби Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Г О О О О Л - Паулиссен Митчелл забивает с правой ноги!

84' Мамбимби Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Удар от ворот произведет Камбюр

81' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Савио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Удар от ворот произведет ПСВ

80' Тактическая замена. Ремко Балк уходит с поля и его заменяет Мамбимби Феликс

79' Паулиссен Митчелл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

78' Самбисса Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Гакпо Коди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Камбюр

76' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Ван Вермескеркен Саи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Якобс Ями выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Самбисса Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Ремко Балк нанес удар, но тот был заблокирован.

75' Самбисса Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Камбюр

69' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Тиль Гус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Ван Кам Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Якобс Ями выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Камбюр

66' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Ремко Балк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Тол Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Макс Филипп получил желтую карточку от судьи

62' Судья сигнализирует, что Савио из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Ремко Балк

62' Ван Вермескеркен Саи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Тактическая замена. Симонс Хави уходит с поля и его заменяет Савио

60' Тактическая замена. Исмаэл Сайбари уходит с поля и его заменяет Вертессен Йорбе

60' Удар от ворот произведет ПСВ

59' Якобс Ями из команды Камбюр наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

59' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Том Боер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет ПСВ

57' Паулиссен Митчелл из команды Камбюр наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

57' Ремко Балк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

56' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

54' Команда Камбюр забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

54' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Том Боер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет ПСВ

48' Макс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Камбюр

46' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля