Тур: 11. Стадион: Stadion Poznan. Зрители: 35410 Главный судья: Ласык Петр
0'
17' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
27' Желтая карточкаВшолек Павел
36' Желтая карточкаМладенович Филип
46' Желтая карточкаНавроцкий Майк
51' Желтая карточкаИсхак Микаэль
58' Желтая карточкаАвгустиняк Рафал
80' Вторая желтая карточкаЕнджейчик Артур
90'+9
Ход матча
17'
27'
36'
46'
51'
58'
80'
24
Амарал
Жоау
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
20
Мучи
Эрнест
28
Баку
Макана
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
-
28 Баку МаканаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пих РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
История личных встреч
Лех
Легия
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
60%
9 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
41 матч
34.1%
19.5%
46.4%
14 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
22%
56.1%
21.9%
9 побед 23 ничьи 9 побед
Второй тайм
29.3%
31.7%
39%
12 побед 13 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|3 (1)
|0.3
|Скурась Михал
|3
|0.3
|Соуза Афонсу
|2
|0.2
|Квеквескири Ника
|1
|0.1
|Амарал Жоау
|1
|0.1
|Вельде Кристоффер
|1
|0.1
|Шимчак Филип
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
|Мархвиньски Филип
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Младенович Филип
|3
|0.27
|Вшолек Павел
|3 (1)
|0.27
|Мучи Эрнест
|2
|0.18
|Капустка Бартош
|1
|0.09
|Жозуэ Филипе
|1 (1)
|0.09
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.09
|Роуз Линдси
|1
|0.09
|Карлитос Карлос
|1
|0.09
|Августиняк Рафал
|1
|0.09
|Пих Роберт
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|2
|1
|Квеквескири Ника
|2
|0
|Карлстрём Йеспер
|2
|0
|Вельде Кристоффер
|2
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Цитаишвили Георгий
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
|Шимчак Филип
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|5
|1
|Младенович Филип
|4
|0
|Жозуэ Филипе
|4
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Капустка Бартош
|3
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Баку Макана
|1
|0
|Навроцкий Майк
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
6
67%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
3
43%
3
30%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
2
18%
4
29%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
22%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
6
46%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Варта Познань - Лех 0:1 Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3
Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0
Легия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Легия - Сталь Жешув 3:0 Легия - Медзь 3:2 Ракув - Легия 4:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0
Брук-Бет Термалица - Легия 2:3 Сталь Мелец - Легия 0:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|11
|6
|3
|2
|14 - 13
|21
|2.
|Висла Плоцк
|11
|6
|2
|3
|22 - 12
|20
|3.
|Ракув
|9
|6
|1
|2
|18 - 9
|19
|4.
|Погонь Щецин
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|5.
|Краковия
|11
|5
|2
|4
|14 - 9
|17
|6.
|Видзев Лодзь
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|7.
|Заглембе Любин
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|8.
|Лех
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|9.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|10.
|Ягеллония
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|11.
|Сталь Мелец
|10
|4
|1
|5
|12 - 17
|13
|12.
|Гурник Забже
|10
|3
|4
|3
|16 - 16
|13
|13.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|14.
|Корона Кельце
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|15.
|Пяст
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|16.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|17.
|Медзь
|9
|1
|2
|6
|11 - 18
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Легия
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Погонь Щецин
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|5.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|Ягеллония
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|7.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Лех
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|9.
|Пяст
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|10.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|11.
|Сталь Мелец
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Заглембе Любин
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Медзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|3.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Гурник Забже
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Легия
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|7.
|Погонь Щецин
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Корона Кельце
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|12.
|Сталь Мелец
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|13.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|14.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Пяст
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|16.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|6 (1)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|5 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|6 (2)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|5