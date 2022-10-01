Тур: 12. Стадион: Стадион под Дубном.
0'
31' Желтая карточкаРуснак Матуш
31' Желтая карточкаХолли Доминик
40' Желтая карточкаLazar Stojsavljevic
0:1
58' ГолEynel Soares
67' Желтая карточкаКмет Матуш
1:1
75' ГолЯмбор Тимотей
88' Желтая карточкаЛетенай Лукаш
90' Желтая карточкаЛейтнер Патрик
90' Вторая желтая карточкаЛетенай Лукаш
90'+5
Ход матча
31'
31'
58'
0:1
67'
75'
1:1
88'
90'
90'
25
Немчик
Томаш
33
Копас
Адам
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
29
Дурис
Давид
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
28
Кмет
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ем РэбенЗащитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кмет МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Мичуда ШимонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marian Zimen
История личных встреч
Жилина
Тренчин
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед
37 матчей
45.9%
18.9%
35.2%
17 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
32.4%
43.2%
24.4%
12 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.8%
21.6%
40.6%
14 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|5
|0.42
|Мыслович Патрик
|4
|0.33
|Ямбор Тимотей
|3
|0.25
|Samuel Gidi
|2
|0.17
|Капралик Адриан
|1
|0.08
|Копас Адам
|1
|0.08
|Жибриль Таофик
|1
|0.08
|Стойчевски Андрей
|1
|0.08
|Руснак Матуш
|0
|0
|Слука Бранислав
|0
|0
|Галчик Роланд
|0
|0
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баинович Филип
|2
|0.17
|Гайдош Артур
|2
|0.17
|Маду Кингсли
|1
|0.08
|Eynel Soares
|1
|0.08
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0.08
|Пирес Келвин
|1
|0.08
|Lucas Demitra
|0
|0
|Кмет Матуш
|0
|0
|Летенай Лукаш
|0
|0
|Лавринчик Самуэль
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копас Адам
|4
|0
|Samuel Gidi
|2
|1
|Руснак Матуш
|3
|0
|Бари Кристиан
|2
|0
|Стойчевски Андрей
|2
|0
|Лейтнер Патрик
|2
|0
|Немчик Томаш
|0
|1
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Жибриль Таофик
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lazar Stojsavljevic
|6
|0
|Маду Кингсли
|3
|0
|Баинович Филип
|3
|0
|Rahim Ibrahim
|3
|0
|Летенай Лукаш
|2
|0
|Lukas Duriska
|1
|0
|Кмет Матуш
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Сулаеман Витан
|1
|0
|Пирес Келвин
|1
|0
|Гайдош Артур
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
|Холли Доминик
|1
|0
|Eynel Soares
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
3
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
3
23%
2
67%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
67%
3
27%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
18
8
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 8
4
22%
1
13%
1-15
5
28%
1
13%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
3
17%
3
38%
61-75
2
11%
2
25%
76-90
Пропущено
12
17
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
17%
1
6%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
5
42%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Ружомберок - Жилина 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Скалица - Жилина 1:0
Жилина - Земплин 2:0 Слован Братислава - Жилина 3:1 Жилина - Злате Моравце 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Жилина - ДАК 1:1 Тренчин - Жилина 0:0 Баник Острава - Жилина 1:3 Сигма Оломоуц - Жилина 1:3 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тренчин 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Жилина 3:0 Жилина - Середь 1:1 ДАК - Жилина 2:0
Тренчин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Тренчин 1:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 0:2
ДАК - Тренчин 1:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Ружомберок - Тренчин 0:0 Тренчин - Земплин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Слован Братислава - Тренчин 4:0 Тренчин - Жилина 0:0 Фастав Злин - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 3:4 Пухов - Тренчин 0:3 Словацко - Тренчин 2:0 ДАК - Тренчин 2:1 Жилина - Тренчин 0:2 Тренчин - Земплин 2:2 Сеница - Тренчин 0:3 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|10
|7
|2
|1
|23 - 7
|23
|2.
|Железярне Подбрезова
|10
|5
|5
|0
|17 - 8
|20
|3.
|Жилина
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|4.
|Спартак Трнава
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|5.
|ДАК
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|6.
|Ружомберок
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|7.
|Дукла Банска-Бистрица
|12
|5
|1
|6
|17 - 21
|16
|8.
|Скалица
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|9.
|Тренчин
|12
|3
|3
|6
|8 - 17
|12
|10.
|Земплин
|11
|3
|2
|6
|12 - 20
|11
|11.
|Злате Моравце
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|12
|0
|4
|8
|10 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Жилина
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Слован Братислава
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|3.
|Спартак Трнава
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|ДАК
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|5.
|Железярне Подбрезова
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|Скалица
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Ружомберок
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|Дукла Банска-Бистрица
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|Тренчин
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|Земплин
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|11.
|Злате Моравце
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|0
|3
|4
|5 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|2.
|Железярне Подбрезова
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|3.
|Ружомберок
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|4.
|Дукла Банска-Бистрица
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|5.
|Спартак Трнава
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|6.
|ДАК
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|7.
|Тренчин
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|8.
|Жилина
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Земплин
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|10.
|Скалица
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|12.
|Злате Моравце
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|6 (3)
|ДАК
|Крстович Никола
|6 (1)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|5 (1)
|Слован Братислава
|Грнчар Давид
|5 (1)
|Жилина
|Дурис Давид
|5 (1)
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|6
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|4
|Спартак Трнава
|Паур Якуб
|4
|ДАК
|Кальмар Жолт
|4