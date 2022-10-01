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Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Жилина
1:1
Конец матча
Тренчин
0'
31' Желтая карточка
Руснак Матуш
31' Желтая карточка
Холли Доминик
40' Желтая карточка
Lazar Stojsavljevic
0:1
58' Гол
Eynel Soares
67' Желтая карточка
Кмет Матуш
1:1
75' Гол
Ямбор Тимотей
88' Желтая карточка
Летенай Лукаш
90' Желтая карточка
Лейтнер Патрик
90' Вторая желтая карточка
Летенай Лукаш
90'+5
30
Белько
Любомир
3
Лейтнер
Патрик
25
Немчик
Томаш
33
Копас
Адам
20
Бари
Кристиан
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
7
Мыслович
Патрик
8
Жибриль
Таофик
88
Галчик
Роланд
29
Дурис
Давид
99
Кукучка
Михал
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
31
Баинович
Филип
28
Кмет
Матуш
8
Гайдош
Артур
29
Купусович
Негош
23
Холли
Доминик
7
Eynel
Soares
Жилина
4-3-3
Тренчин
4-1-4-1

История личных встреч

Жилина
Тренчин

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

37 матчей

45.9%
18.9%
35.2%
17 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

32.4%
43.2%
24.4%
12 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.8%
21.6%
40.6%
14 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

С
0:0
SLE
0:2
С
1:3
С
1:3
СГА
5:3
СГА
2:3
С
2:0
С
2:4
С
3:0
С
2:1
С
0:2
С
2:3
С
1:2
С
1:5
С
5:2
С
5:1
С
2:1
С
3:0
С
4:0
С
5:2
С
2:3
С
1:4
С
0:1
С
1:1
С
2:2
ТМС
1:3
С
0:1
С
2:1
С
1:3
С
1:2
С
0:0
КС
3:1
С
0:2
CL
2:2
CL
3:3
CL
0:0
CL
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 5 0.42
Мыслович Патрик 4 0.33
Ямбор Тимотей 3 0.25
Samuel Gidi 2 0.17
Капралик Адриан 1 0.08
Копас Адам 1 0.08
Жибриль Таофик 1 0.08
Стойчевски Андрей 1 0.08
Руснак Матуш 0 0
Слука Бранислав 0 0
Галчик Роланд 0 0
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баинович Филип 2 0.17
Гайдош Артур 2 0.17
Маду Кингсли 1 0.08
Eynel Soares 1 0.08
Lazar Stojsavljevic 1 0.08
Пирес Келвин 1 0.08
Lucas Demitra 0 0
Кмет Матуш 0 0
Летенай Лукаш 0 0
Лавринчик Самуэль 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копас Адам 4 0
Samuel Gidi 2 1
Руснак Матуш 3 0
Бари Кристиан 2 0
Стойчевски Андрей 2 0
Лейтнер Патрик 2 0
Немчик Томаш 0 1
Мыслович Патрик 1 0
Капралик Адриан 1 0
Жибриль Таофик 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lazar Stojsavljevic 6 0
Маду Кингсли 3 0
Баинович Филип 3 0
Rahim Ibrahim 3 0
Летенай Лукаш 2 0
Lukas Duriska 1 0
Кмет Матуш 1 0
Купусович Негош 1 0
Сулаеман Витан 1 0
Пирес Келвин 1 0
Гайдош Артур 1 0
Лавринчик Самуэль 1 0
Холли Доминик 1 0
Eynel Soares 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
3
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
3
23%
2
67%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
67%
3
27%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

18
8
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 8
4
22%
1
13%
1-15
5
28%
1
13%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
3
17%
3
38%
61-75
2
11%
2
25%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
17%
1
6%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
5
42%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Ружомберок - Жилина 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Скалица - Жилина 1:0
Жилина - Земплин 2:0 Слован Братислава - Жилина 3:1 Жилина - Злате Моравце 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Жилина - ДАК 1:1 Тренчин - Жилина 0:0 Баник Острава - Жилина 1:3 Сигма Оломоуц - Жилина 1:3 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тренчин 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Жилина 3:0 Жилина - Середь 1:1 ДАК - Жилина 2:0
Тренчин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Тренчин 1:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 0:2
ДАК - Тренчин 1:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Ружомберок - Тренчин 0:0 Тренчин - Земплин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Слован Братислава - Тренчин 4:0 Тренчин - Жилина 0:0 Фастав Злин - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 3:4 Пухов - Тренчин 0:3 Словацко - Тренчин 2:0 ДАК - Тренчин 2:1 Жилина - Тренчин 0:2 Тренчин - Земплин 2:2 Сеница - Тренчин 0:3 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 10 7 2 1 23 - 7 23
2. Железярне Подбрезова 10 5 5 0 17 - 8 20
3. Жилина 12 5 4 3 18 - 12 19
4. Спартак Трнава 11 5 4 2 19 - 10 19
5. ДАК 11 5 4 2 15 - 9 19
6. Ружомберок 11 4 5 2 15 - 12 17
7. Дукла Банска-Бистрица 12 5 1 6 17 - 21 16
8. Скалица 12 2 6 4 9 - 15 12
9. Тренчин 12 3 3 6 8 - 17 12
10. Земплин 11 3 2 6 12 - 20 11
11. Злате Моравце 10 1 4 5 8 - 16 7
12. Татран Липтовски-Микулаш 12 0 4 8 10 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Жилина 7 4 2 1 13 - 6 14
2. Слован Братислава 5 4 1 0 15 - 4 13
3. Спартак Трнава 7 3 3 1 10 - 6 12
4. ДАК 5 4 0 1 10 - 3 12
5. Железярне Подбрезова 5 3 2 0 7 - 2 11
6. Скалица 6 2 3 1 6 - 5 9
7. Ружомберок 6 2 2 2 7 - 7 8
8. Дукла Банска-Бистрица 5 2 1 2 9 - 7 7
9. Тренчин 5 2 1 2 5 - 6 7
10. Земплин 4 2 1 1 6 - 6 7
11. Злате Моравце 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Татран Липтовски-Микулаш 7 0 3 4 5 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 3 1 1 8 - 3 10
2. Железярне Подбрезова 5 2 3 0 10 - 6 9
3. Ружомберок 5 2 3 0 8 - 5 9
4. Дукла Банска-Бистрица 7 3 0 4 8 - 14 9
5. Спартак Трнава 4 2 1 1 9 - 4 7
6. ДАК 6 1 4 1 5 - 6 7
7. Тренчин 7 1 2 4 3 - 11 5
8. Жилина 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Земплин 7 1 1 5 6 - 14 4
10. Скалица 6 0 3 3 3 - 10 3
11. Татран Липтовски-Микулаш 5 0 1 4 5 - 10 1
12. Злате Моравце 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 6 (3)
ДАК Крстович Никола 6 (1)
Ружомберок Регали Мартин 5 (1)
Слован Братислава Грнчар Давид 5 (1)
Жилина Дурис Давид 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 6
Железярне Подбрезова Годал Борис 4
Спартак Трнава Паур Якуб 4
ДАК Кальмар Жолт 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Летенай Лукаш получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    94'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    94'
    Лейтнер Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    88'
    Летенай Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Eynel Soares уходит с поля. Мичуда Шимон выходит вместо него
  • 79'
    Samuel Gidi уходит с поля. Patrik Ilko выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      40'
      Lazar Stojsavljevic получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Холли Доминик получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Руснак Матуш получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Жилина 1:1 Тренчин онлайн

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