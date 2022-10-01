Тур: 11. Стадион: Эрнест Поль. Главный судья: Рачковски Павел
2:3
Конец матча
0'
0:1
11' ГолБохар Дамьян
1:1
18' ГолДадок Роберт
20' Желтая карточкаМвондо Жан
1:2
32' ГолСтажиньски Филип
2:2
58' ГолДадок Роберт
2:3
64' ГолБохар Дамьян
76' Желтая карточкаМаковский Томаш
83' Желтая карточкаПолетанович Марко
89' Желтая карточкаДадок Роберт
90' Желтая карточкаЩесняк Криспин
90'+7
Ход матча
11'
0:1
18'
1:1
20'
32'
1:2
58'
2:2
64'
76'
89'
90'
32
Бролль
Кевин
23
Мвондо
Жан
96
Дадок
Роберт
21
Кравчик
Пётр
- Основной состав
-
32 Бролль КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертНападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bartosch Gaul
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Koki Hinokio
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
История личных встреч
Гурник Забже
Заглембе Любин
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
25 матчей
44%
20%
36%
11 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дадок Роберт
|3
|0.3
|Янжа Эрик
|2
|0.2
|Кравчик Пётр
|2 (1)
|0.2
|Палюшек Александр
|2
|0.2
|Kanji Okunuki
|2
|0.2
|Влодарчик Шимон
|2
|0.2
|Йенсен Ричард
|1
|0.1
|Ольковски Павел
|1
|0.1
|Новак Бартош
|1
|0.1
|Подольски Лукас
|0
|0
|Яницки Рафал
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бохар Дамьян
|2
|0.18
|Долежал Мартин
|2
|0.18
|Стажиньски Филип
|1
|0.09
|Маковский Томаш
|1
|0.09
|Lukasz Lakomy
|1
|0.09
|Гаприндашвили Торнике
|1
|0.09
|Ходына Кацпер
|1
|0.09
|Rafal Adamski
|1
|0.09
|Дьенг Шейку
|0
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|0
|0
|Bartlomiej Kludka
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|4
|0
|Йенсен Ричард
|2
|1
|Яницки Рафал
|3
|0
|Мвондо Жан
|3
|0
|Палюшек Александр
|3
|0
|Дадок Роберт
|2
|0
|Щесняк Криспин
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Пачеко Даниэль
|1
|0
|Коцке Йонатан
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Кравчик Пётр
|1
|0
|Влодарчик Шимон
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|2
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Маковский Томаш
|2
|0
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Стажиньски Филип
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Lukasz Lakomy
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
11
10
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
4
40%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
50%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Забито
17
10
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
2
12%
1
10%
1-15
4
24%
1
10%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
2
12%
4
40%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Пропущено
15
14
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ракув - Гурник Забже 6:0 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Пяст 3:3 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1
Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Start Jelowa - Заглембе Любин 0:4
Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|0:0
|11
|6
|3
|2
|14 - 13
|21
|2.
|Висла Плоцк
|11
|6
|2
|3
|22 - 12
|20
|3.
|Ракув
|9
|6
|1
|2
|18 - 9
|19
|4.
|Погонь Щецин
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|5.
|Краковия
|11
|5
|2
|4
|14 - 9
|17
|6.
|Видзев Лодзь
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|7.
|Заглембе Любин
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|8.
|Лех
|0:0
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|9.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|10.
|Ягеллония
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|11.
|Сталь Мелец
|10
|4
|1
|5
|12 - 17
|13
|12.
|Гурник Забже
|10
|3
|4
|3
|16 - 16
|13
|13.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|14.
|Корона Кельце
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|15.
|Пяст
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|16.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|17.
|Медзь
|9
|1
|2
|6
|11 - 18
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Легия
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Погонь Щецин
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|5.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|Ягеллония
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|7.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Лех
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|9.
|Пяст
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|10.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|11.
|Сталь Мелец
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Заглембе Любин
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Медзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|3.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Гурник Забже
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Лех
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Легия
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|7.
|Погонь Щецин
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Корона Кельце
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|12.
|Сталь Мелец
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|13.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|14.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Пяст
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|16.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|6 (1)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|5 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|6 (2)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|5
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|5