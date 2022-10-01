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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Гурник Забже
2:3
Конец матча
Заглембе Любин
0'
0:1
11' Гол
Бохар Дамьян
1:1
18' Гол
Дадок Роберт
20' Желтая карточка
Мвондо Жан
1:2
32' Гол
Стажиньски Филип
2:2
58' Гол
Дадок Роберт
2:3
64' Гол
Бохар Дамьян
76' Желтая карточка
Маковский Томаш
83' Желтая карточка
Полетанович Марко
89' Желтая карточка
Дадок Роберт
90' Желтая карточка
Щесняк Криспин
90'+7
32
Бролль
Кевин
5
Щесняк
Криспин
25
Коцке
Йонатан
3
Йенсен
Ричард
16
Ольковски
Павел
8
Врховец
Блаж
23
Мвондо
Жан
33
Kanji
Okunuki
96
Дадок
Роберт
21
Кравчик
Пётр
7
Пачеко
Даниэль
89
Биззад
Каспер
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
4
Ях
Ярослав
8
Гиорбелидзе
Гурам
6
Маковский
Томаш
99
Lukasz
Lakomy
9
Гаприндашвили
Торнике
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
19
Rafal
Adamski
Гурник Забже
3-4-3
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Гурник Забже
Заглембе Любин

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

25 матчей

44%
20%
36%
11 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
3:0
Э
2:4
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:0
ЭГБ
0:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:4
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
5:1
Э
1:2
OE
0:1
OE
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дадок Роберт 3 0.3
Янжа Эрик 2 0.2
Кравчик Пётр 2 (1) 0.2
Палюшек Александр 2 0.2
Kanji Okunuki 2 0.2
Влодарчик Шимон 2 0.2
Йенсен Ричард 1 0.1
Ольковски Павел 1 0.1
Новак Бартош 1 0.1
Подольски Лукас 0 0
Яницки Рафал 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бохар Дамьян 2 0.18
Долежал Мартин 2 0.18
Стажиньски Филип 1 0.09
Маковский Томаш 1 0.09
Lukasz Lakomy 1 0.09
Гаприндашвили Торнике 1 0.09
Ходына Кацпер 1 0.09
Rafal Adamski 1 0.09
Дьенг Шейку 0 0
Гиорбелидзе Гурам 0 0
Bartlomiej Kludka 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 4 0
Йенсен Ричард 2 1
Яницки Рафал 3 0
Мвондо Жан 3 0
Палюшек Александр 3 0
Дадок Роберт 2 0
Щесняк Криспин 2 0
Бролль Кевин 0 1
Пачеко Даниэль 1 0
Коцке Йонатан 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Манне Аласана 1 0
Белица Даниэль 1 0
Кравчик Пётр 1 0
Влодарчик Шимон 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Dariusz Stalmach 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 2 0
Полетанович Марко 2 0
Маковский Томаш 2 0
Гаприндашвили Торнике 0 1
Стажиньски Филип 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Биззад Каспер 1 0
Lukasz Lakomy 1 0
Koki Hinokio 1 0
Лавничак Алекс 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
4
40%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
50%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Забито

17
10
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
2
12%
1
10%
1-15
4
24%
1
10%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
2
12%
4
40%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

15
14
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ракув - Гурник Забже 6:0 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Пяст 3:3 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1
Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Start Jelowa - Заглембе Любин 0:4
Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 0:0 11 6 3 2 14 - 13 21
2. Висла Плоцк 11 6 2 3 22 - 12 20
3. Ракув 9 6 1 2 18 - 9 19
4. Погонь Щецин 10 5 3 2 16 - 11 18
5. Краковия 11 5 2 4 14 - 9 17
6. Видзев Лодзь 10 5 1 4 14 - 10 16
7. Заглембе Любин 11 4 4 3 11 - 13 16
8. Лех 0:0 10 4 3 3 11 - 9 15
9. Радомьяк Радом 11 4 2 5 11 - 15 14
10. Ягеллония 10 3 4 3 15 - 12 13
11. Сталь Мелец 10 4 1 5 12 - 17 13
12. Гурник Забже 10 3 4 3 16 - 16 13
13. Шлёнск 10 3 4 3 9 - 13 13
14. Корона Кельце 10 3 2 5 12 - 13 11
15. Пяст 10 3 2 5 11 - 12 11
16. Варта Познань 10 3 2 5 8 - 12 11
17. Медзь 9 1 2 6 11 - 18 5
18. Лехия Гданьск 9 1 2 6 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Висла Плоцк 5 4 1 0 11 - 3 13
3. Легия 0:0 5 4 1 0 10 - 4 13
4. Погонь Щецин 5 3 2 0 10 - 5 11
5. Краковия 6 3 1 2 9 - 4 10
6. Ягеллония 5 3 0 2 9 - 5 9
7. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Лех 0:0 6 2 1 3 4 - 6 7
9. Пяст 4 2 1 1 7 - 3 7
10. Радомьяк Радом 6 2 1 3 7 - 9 7
11. Сталь Мелец 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Видзев Лодзь 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Заглембе Любин 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Корона Кельце 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Медзь 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 6 3 1 2 7 - 4 10
2. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
3. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Гурник Забже 4 2 2 0 8 - 4 8
5. Лех 0:0 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Легия 0:0 6 2 2 2 4 - 9 8
7. Погонь Щецин 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Корона Кельце 5 2 1 2 6 - 6 7
10. Радомьяк Радом 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Висла Плоцк 6 2 1 3 11 - 9 7
12. Сталь Мелец 5 2 0 3 7 - 12 6
13. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
14. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
16. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 6 - 13 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Ягеллония Имас Хесус 6 (1)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 5 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 5
Ягеллония Цэру Богдан 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Радомьяк Радом Машаду Луиш 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Стажиньски Филип бьет в цель!
    • Желтая карточка
      20'
      Мвондо Жан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Дадок Роберт бьет в цель!
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Бохар Дамьян бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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