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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 20016 Главный судья: Марциняк Шимон
Погонь Щецин
2:1
Конец матча
Лехия Гданьск
0'
0:1
14' Гол
Гаёс Мацей
35' Желтая карточка
Де Кампс Юри
1:1
37' Гол
Алмквист Понтус
2:1
39' Гол
Гросицки Камил
44' Желтая карточка
Бартковски Якуб
79' Желтая карточка
Клеменс Кристиан
80' Желтая карточка
Леонардо Родригес
84' Желтая карточка
Кастегрен Хенрик
90' Желтая карточка
Штек Давид
90'+11
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
4
Леонардо
Родригес
8
Дабровски
Дамьян
7
Кужава
Рафал
99
Ленговски
Матеуш
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
9
Алмквист
Понтус
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
3
Кастегрен
Хенрик
4
Кристерс
Тоберс
2
Петшак
Рафаль
8
Де
Кампс
Юри
6
Кубицки
Ярослав
99
Дурмуш
Илкай
7
Гаёс
Мацей
20
Конрадо
28
Пайшау
Флавиу
Погонь Щецин
4-1-4-1
Лехия Гданьск
4-2-3-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Лехия Гданьск

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

27 матчей

33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
6 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:0
Э
5:1
Э
1:0
Э
0:1
ЭГА
0:1
Э
1:1
Э
0:1
ЭГА
3:4
Э
2:1
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:3
Э
0:0
ЭГА
4:0
Э
3:1
Э
1:1
ЭГА
2:0
Э
1:0
Э
1:1
EFR
1:3
Э
0:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 4 0.36
Алмквист Понтус 3 0.27
Дабровски Дамьян 2 0.18
Захович Лука 2 0.18
Бичахчян Ваан 2 0.18
Ковальчик Себастьян 1 0.09
Ленговски Матеуш 1 0.09
Смолиньски Кацпер 1 0.09
Дрыгас Камил 1 (1) 0.09
Салес Жеан Карлос 0 0
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшау Флавиу 4 (2) 0.4
Гаёс Мацей 3 0.3
Зволински Лукаш 1 0.1
Дурмуш Илкай 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Кубицки Ярослав 0 0
Кристерс Тоберс 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 3 0
Бичахчян Ваан 3 0
Бартковски Якуб 2 0
Стипица Данте 2 0
Ковальчик Себастьян 2 0
Триантафиллопулос Константинос 2 0
Форнальчик Мариуш 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Цех Бенедикт 1 0
Дрыгас Камил 1 0
Кухарчик Михал 1 0
Дабровски Дамьян 1 0
Захович Лука 1 0
Малец Мариуш 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 5 0
Штек Давид 4 0
Де Кампс Юри 3 0
Конрадо 3 0
Малоча Марио 1 1
Куцяк Душан 2 0
Клеменс Кристиан 2 0
Гаёс Мацей 2 0
Кубицки Ярослав 2 0
Бухалик Михал 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Кастегрен Хенрик 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Dominik Pila 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Bassekou Diabate 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
17%
2
29%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
2
29%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
3
20%
1-15
2
33%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
17%
3
20%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
4
57%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
10
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
3
18%
2
20%
1-15
4
24%
2
20%
16-30
4
24%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
5
29%
29%
1
10%
61-75
1
6%
2
20%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
15%
4
20%
1-15
3
23%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
6
46%
4
20%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
1
8%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2
Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1
Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лехия Гданьск - Гедания Гданьск 6:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0
Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 11 6 3 2 18 - 12 21
2. Легия 11 6 3 2 14 - 13 21
3. Висла Плоцк 11 6 2 3 22 - 12 20
4. Ракув 9 6 1 2 18 - 9 19
5. Краковия 11 5 2 4 14 - 9 17
6. Видзев Лодзь 10 5 1 4 14 - 10 16
7. Заглембе Любин 11 4 4 3 11 - 13 16
8. Лех 10 4 3 3 11 - 9 15
9. Радомьяк Радом 11 4 2 5 11 - 15 14
10. Ягеллония 10 3 4 3 15 - 12 13
11. Сталь Мелец 10 4 1 5 12 - 17 13
12. Гурник Забже 10 3 4 3 16 - 16 13
13. Шлёнск 10 3 4 3 9 - 13 13
14. Корона Кельце 10 3 2 5 12 - 13 11
15. Пяст 10 3 2 5 11 - 12 11
16. Варта Познань 10 3 2 5 8 - 12 11
17. Медзь 9 1 2 6 11 - 18 5
18. Лехия Гданьск 10 1 2 7 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Погонь Щецин 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Висла Плоцк 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Легия 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Краковия 6 3 1 2 9 - 4 10
6. Ягеллония 5 3 0 2 9 - 5 9
7. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Лех 6 2 1 3 4 - 6 7
9. Пяст 4 2 1 1 7 - 3 7
10. Радомьяк Радом 6 2 1 3 7 - 9 7
11. Сталь Мелец 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Видзев Лодзь 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Заглембе Любин 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Корона Кельце 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Медзь 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 6 3 1 2 7 - 4 10
2. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
3. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Гурник Забже 4 2 2 0 8 - 4 8
5. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Легия 6 2 2 2 4 - 9 8
7. Погонь Щецин 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Корона Кельце 5 2 1 2 6 - 6 7
10. Радомьяк Радом 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Висла Плоцк 6 2 1 3 11 - 9 7
12. Сталь Мелец 5 2 0 3 7 - 12 6
13. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
14. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
16. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Лехия Гданьск 6 1 0 5 7 - 15 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Ягеллония Имас Хесус 6 (1)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 5 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Ягеллония Цэру Богдан 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Радомьяк Радом Машаду Луиш 5
Весь список
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    • Второй тайм начался
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