Тур: 11. Стадион: Stadion Florian Krygier. Зрители: 20016 Главный судья: Марциняк Шимон
2:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолГаёс Мацей
35' Желтая карточкаДе Кампс Юри
1:1
37' ГолАлмквист Понтус
2:1
39' ГолГросицки Камил
44' Желтая карточкаБартковски Якуб
79' Желтая карточкаКлеменс Кристиан
80' Желтая карточкаЛеонардо Родригес
84' Желтая карточкаКастегрен Хенрик
90' Желтая карточкаШтек Давид
90'+11
Ход матча
14'
0:1
35'
37'
39'
44'
79'
84'
90'
23
Цех
Бенедикт
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
99
Дурмуш
Илкай
20
Конрадо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Захович ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
29 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Dominik Pila
-
-
-
Главный тренер: Marcin Kaczmarek
История личных встреч
Погонь Щецин
Лехия Гданьск
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
27 матчей
33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
6 побед 15 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|4
|0.36
|Алмквист Понтус
|3
|0.27
|Дабровски Дамьян
|2
|0.18
|Захович Лука
|2
|0.18
|Бичахчян Ваан
|2
|0.18
|Ковальчик Себастьян
|1
|0.09
|Ленговски Матеуш
|1
|0.09
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.09
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.09
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшау Флавиу
|4 (2)
|0.4
|Гаёс Мацей
|3
|0.3
|Зволински Лукаш
|1
|0.1
|Дурмуш Илкай
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|3
|0
|Бичахчян Ваан
|3
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Стипица Данте
|2
|0
|Ковальчик Себастьян
|2
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|2
|0
|Форнальчик Мариуш
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Кухарчик Михал
|1
|0
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|5
|0
|Штек Давид
|4
|0
|Де Кампс Юри
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Малоча Марио
|1
|1
|Куцяк Душан
|2
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Гаёс Мацей
|2
|0
|Кубицки Ярослав
|2
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Кастегрен Хенрик
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Bassekou Diabate
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
17%
2
29%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
2
29%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
3
20%
1-15
2
33%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
17%
3
20%
76-90
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
4
57%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
10
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
3
18%
2
20%
1-15
4
24%
2
20%
16-30
4
24%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
5
29%
29%
1
10%
61-75
1
6%
2
20%
76-90
Пропущено
13
20
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
15%
4
20%
1-15
3
23%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
6
46%
4
20%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
1
8%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2
Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1
Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лехия Гданьск - Гедания Гданьск 6:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0
Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|11
|6
|3
|2
|18 - 12
|21
|2.
|Легия
|11
|6
|3
|2
|14 - 13
|21
|3.
|Висла Плоцк
|11
|6
|2
|3
|22 - 12
|20
|4.
|Ракув
|9
|6
|1
|2
|18 - 9
|19
|5.
|Краковия
|11
|5
|2
|4
|14 - 9
|17
|6.
|Видзев Лодзь
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|7.
|Заглембе Любин
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|8.
|Лех
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|9.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|10.
|Ягеллония
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|11.
|Сталь Мелец
|10
|4
|1
|5
|12 - 17
|13
|12.
|Гурник Забже
|10
|3
|4
|3
|16 - 16
|13
|13.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|14.
|Корона Кельце
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|15.
|Пяст
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|16.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|17.
|Медзь
|9
|1
|2
|6
|11 - 18
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Погонь Щецин
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|4.
|Легия
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|Ягеллония
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|7.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Лех
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|9.
|Пяст
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|10.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|11.
|Сталь Мелец
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Заглембе Любин
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Медзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|3.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Гурник Забже
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Легия
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|7.
|Погонь Щецин
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Корона Кельце
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|12.
|Сталь Мелец
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|13.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|14.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Пяст
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|16.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|6 (1)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|5 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|6 (2)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|5