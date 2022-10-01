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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Базель
3:2
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
0:1
6' Гол
Гийемено Джереми
1:1
15' Гол
Амдуни Зеки
2:1
17' Гол в свои ворота
Ати-Зиги Лоуренс
22' Желтая карточка
Бургер Ваутер
24' Желтая карточка
Matej Maglica
30' Желтая карточка
Аколо Чадрак
33' Желтая карточка
Шмидт Исаак
35' Красная карточка
Стильхарт Базиль
35' Желтая карточка
Ати-Зиги Лоуренс
38' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
2:1
70' Не забитый пенальти
Гёртлер Лукас
2:2
71' Гол
Гёртлер Лукас
79' Желтая карточка
Комас Арнау
3:2
83' Гол
Брэдли Финк
87' Желтая карточка
Джака Таулант
90' Желтая карточка
Огюстен Жан-Кевин
90' Желтая карточка
Ланг Михаэль
90'+5
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
4
Комас
Арнау
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
34
Джака
Таулант
23
Бургер
Ваутер
19
Малес
Дариан
9
Амдуни
Зеки
27
Ндой
Дан
17
Зачири
Анди
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
6
Стильхарт
Базиль
5
Matej
Maglica
19
Гиндо
Дауда
8
Кинтилья
Хорди
16
Гёртлер
Лукас
33
Шмидт
Исаак
23
Карлен
Грегори
77
Аколо
Чадрак
9
Гийемено
Джереми
Базель
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

История личных встреч

Базель
Санкт-Галлен

33 матча

87.9%
12.1%
29 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
33.3%
3.1%
21 победа 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.8%
24.2%
26 побед 8 ничьих 0 побед

23 матча

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед

56 матчей

51.8%
23.2%
25%
29 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

37.5%
44.6%
17.9%
21 победа 25 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.4%
33.9%
19.7%
26 побед 19 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:2
С
2:2
С
0:1
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:3
С
0:5
С
1:2
С
0:0
С
1:2
С
0:3
С
1:1
С
1:3
С
1:2
С
2:4
С
0:2
С
3:0
С
2:1
С
4:1
С
0:3
С
1:0
С
1:3
ТМК
2:4
С
0:7
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
4:3
КШ
1:3
SC
0:0
С
2:2
С
2:2
С
2:1
С
0:2
С
0:3
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
ТМС
2:3
ТМС
3:3
С
0:0
С
3:0
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
2:4
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зачири Анди 3 0.38
Бургер Ваутер 3 0.38
Ндой Дан 2 0.25
Амдуни Зеки 2 0.25
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.25
Малес Дариан 1 0.13
Брэдли Финк 1 0.13
Джака Таулант 0 0
Ланг Михаэль 0 0
Фрай Фабиан 0 0
Комас Арнау 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гёртлер Лукас 3 (1) 0.33
Шуберт Фабиан 3 0.33
Гийемено Джереми 2 0.22
Латте Лат Эммануэль 2 0.22
Фон Моос Юлиан 2 0.22
Аколо Чадрак 1 0.11
Шмидт Исаак 1 0.11
Гиндо Дауда 1 0.11
Christian Witzig 1 0.11
Карлен Грегори 1 0.11
Patrick Sutter 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Азеведо Рикардо 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 4 0
Джака Таулант 3 0
Ндой Дан 3 0
Адамс Касим 2 0
Комас Арнау 2 0
Фрай Фабиан 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Зачири Анди 1 0
Миллар Лиам 1 0
Малес Дариан 1 0
Джига Нассер 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 3 1
Matej Maglica 4 0
Латте Лат Эммануэль 3 0
Стильхарт Базиль 1 1
Ати-Зиги Лоуренс 1 1
Шмидт Исаак 1 1
Гиндо Дауда 2 0
Christian Witzig 2 0
Кинтилья Хорди 1 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Гийемено Джереми 1 0
Фалльци Альберт 1 0
Patrick Sutter 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
25%
3
38%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
3
38%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
67%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
14%
4
22%
1-15
2
14%
4
22%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
5
36%
3
17%
46-60
3
21%
3
17%
61-75
1
7%
1
6%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
17%
3
23%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
5
42%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1
Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1
Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3 FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 8 5 2 1 20 - 4 17
2. Серветт 8 5 2 1 11 - 7 17
3. Санкт-Галлен 9 5 0 4 18 - 13 15
4. Сьон 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Базель 8 3 3 2 15 - 11 12
6. Грасcхоппер 8 3 3 2 14 - 15 12
7. Люцерн 7 3 2 2 12 - 8 11
8. Лугано 8 3 0 5 14 - 15 9
9. Цюрих 8 0 2 6 6 - 19 2
10. Винтертур 8 0 2 6 4 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 4 4 0 0 8 - 3 12
2. Санкт-Галлен 5 4 0 1 11 - 4 12
3. Янг Бойз 4 3 1 0 11 - 1 10
4. Грасcхоппер 3 3 0 0 8 - 3 9
5. Базель 5 2 2 1 9 - 6 8
6. Сьон 4 1 2 1 4 - 6 5
7. Люцерн 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Винтертур 5 0 2 3 4 - 17 2
9. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Лугано 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 4 3 0 1 8 - 5 9
2. Лугано 5 3 0 2 9 - 7 9
3. Янг Бойз 4 2 1 1 9 - 3 7
4. Люцерн 4 2 1 1 9 - 5 7
5. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Санкт-Галлен 4 1 0 3 7 - 9 3
8. Грасcхоппер 5 0 3 2 6 - 12 3
9. Цюрих 4 0 1 3 3 - 10 1
10. Винтертур 3 0 0 3 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 4 (2)
Лугано Целар Жан 7 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4 (1)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 3
Грасcхоппер Лоосли Ноа 2 1
Серветт Дулин Давид 4
Базель Бургер Ваутер 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Гёртлер Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Карлен Грегори уходит с поля. Стеригу Леонидас выходит вместо него
    • 37'
      УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      35'
      Ати-Зиги Лоуренс получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      УДАЛЕНИЕ! - Стильхарт Базиль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      33'
      Шмидт Исаак получил желтую карточку от судьи
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