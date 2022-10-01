Тур: 9. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
3:2
Конец матча
0'
0:1
6' ГолГийемено Джереми
1:1
15' ГолАмдуни Зеки
2:1
17' Гол в свои воротаАти-Зиги Лоуренс
22' Желтая карточкаБургер Ваутер
24' Желтая карточкаMatej Maglica
30' Желтая карточкаАколо Чадрак
33' Желтая карточкаШмидт Исаак
35' Красная карточкаСтильхарт Базиль
35' Желтая карточкаАти-Зиги Лоуренс
38' Желтая карточкаГёртлер Лукас
2:1
70' Не забитый пенальтиГёртлер Лукас
2:2
71' ГолГёртлер Лукас
79' Желтая карточкаКомас Арнау
3:2
83' ГолБрэдли Финк
87' Желтая карточкаДжака Таулант
90' Желтая карточкаОгюстен Жан-Кевин
90' Желтая карточкаЛанг Михаэль
90'+5
Ход матча
6'
0:1
15'
1:1
17'
2:1
22'
24'
30'
33'
35'
35'
38'
70'
2:1
71'
2:2
75'
79'
83'
3:2
87'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
62 Владение мячом, % 38
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
19
Малес
Дариан
27
Ндой
Дан
17
Зачири
Анди
19
Гиндо
Дауда
33
Шмидт
Исаак
77
Аколо
Чадрак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
-
17 Зачири АндиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Салаи АдамНападающий
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
Главный тренер: Фрай Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Базель
Санкт-Галлен
33 матча
87.9%
12.1%
29 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
33.3%
3.1%
21 победа 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.8%
24.2%
26 побед 8 ничьих 0 побед
23 матча
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед
56 матчей
51.8%
23.2%
25%
29 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
37.5%
44.6%
17.9%
21 победа 25 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.4%
33.9%
19.7%
26 побед 19 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зачири Анди
|3
|0.38
|Бургер Ваутер
|3
|0.38
|Ндой Дан
|2
|0.25
|Амдуни Зеки
|2
|0.25
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.25
|Малес Дариан
|1
|0.13
|Брэдли Финк
|1
|0.13
|Джака Таулант
|0
|0
|Ланг Михаэль
|0
|0
|Фрай Фабиан
|0
|0
|Комас Арнау
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гёртлер Лукас
|3 (1)
|0.33
|Шуберт Фабиан
|3
|0.33
|Гийемено Джереми
|2
|0.22
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0.22
|Фон Моос Юлиан
|2
|0.22
|Аколо Чадрак
|1
|0.11
|Шмидт Исаак
|1
|0.11
|Гиндо Дауда
|1
|0.11
|Christian Witzig
|1
|0.11
|Карлен Грегори
|1
|0.11
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|4
|0
|Джака Таулант
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Адамс Касим
|2
|0
|Комас Арнау
|2
|0
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Ланг Михаэль
|1
|0
|Хитц Mapвин
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Зачири Анди
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|3
|1
|Matej Maglica
|4
|0
|Латте Лат Эммануэль
|3
|0
|Стильхарт Базиль
|1
|1
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|1
|Шмидт Исаак
|1
|1
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Christian Witzig
|2
|0
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Гийемено Джереми
|1
|0
|Фалльци Альберт
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
25%
3
38%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
3
38%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
67%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
14%
4
22%
1-15
2
14%
4
22%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
5
36%
3
17%
46-60
3
21%
3
17%
61-75
1
7%
1
6%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
17%
3
23%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
5
42%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1
Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1
Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3 FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|5
|2
|1
|20 - 4
|17
|2.
|Серветт
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|3.
|Санкт-Галлен
|9
|5
|0
|4
|18 - 13
|15
|4.
|Сьон
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Базель
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|6.
|Грасcхоппер
|8
|3
|3
|2
|14 - 15
|12
|7.
|Люцерн
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|8.
|Лугано
|8
|3
|0
|5
|14 - 15
|9
|9.
|Цюрих
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
|10.
|Винтертур
|8
|0
|2
|6
|4 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Санкт-Галлен
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Янг Бойз
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|4.
|Грасcхоппер
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Базель
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|6.
|Сьон
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|7.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Винтертур
|5
|0
|2
|3
|4 - 17
|2
|9.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|10.
|Лугано
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|2.
|Лугано
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|3.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|4.
|Люцерн
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|Базель
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|8.
|Грасcхоппер
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|9.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|10.
|Винтертур
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (4)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|4 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|7 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|4 (1)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|3 (2)
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 3
|Грасcхоппер
|Лоосли Ноа
|2 1
|Серветт
|Дулин Давид
|4
|Базель
|Бургер Ваутер
|4