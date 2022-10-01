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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Твенте
1:0
Перерыв
Витесс
0'
1:0
38' Гол
Бренет Джошуа
45' Желтая карточка
Проппер Робин

Ход матча

38'
Бренет Джошуа
(Черны Вацлав)
1:0
45'
Проппер Робин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Витесс
1.74
5.00
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Тытонь
Пшемыслав
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
18
Влап
Михел
21
Кьёлё
Матиас
7
Черны
Вацлав
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
10
Мисиджан
Вирджил
16
Схерпен
Кьелл
3
Фламинго
Райан
20
Мёленстен
Мелле
13
Корнелисс
Энцо
2
Аркус
Карлан
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
17
Козловски
Кацпер
42
Манхуф
Миллион
14
Бялек
Бартош
Твенте
4-3-3
Витесс
5-4-1

История личных встреч

Твенте
Витесс

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
52.9%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

29 матчей

48.3%
20.7%
31%
14 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:4
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:0
Э
0:3
Э
5:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
5:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:4
Э
0:0
Э
1:0
К
5:0
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:3
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 4 0.5
Бренет Джошуа 2 0.25
Мисиджан Вирджил 2 0.25
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.13
Стейн Сем 1 0.13
Манфред Угалде 1 0.13
Цолис Христос 1 0.13
Клеонизе Денильо 1 0.13
Смал Гийс 0 0
Влап Михел 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксен Николай 2 0.25
Беро Матуш 2 (1) 0.25
Манхуф Миллион 1 0.13
Бялек Бартош 1 0.13
Фламинго Райан 1 0.13
Виттек Максимилиан 0 0
Аркус Карлан 0 0
Козловски Кацпер 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 2 0
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Мисиджан Вирджил 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Меес Хилгерс 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тронстад Сондре 1 1
Виттек Максимилиан 2 0
Ферру 1 0
Беро Матуш 1 0
Аркус Карлан 1 0
Япи Ромарик 1 0
Домджони Тони 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Фламинго Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
1
25%
4
33%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Пропущено

5
16
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
1
20%
4
25%
31-45
2
40%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
20%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0
Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дуанес - Витесс 0:0 Витесс - Салитас 1:2 Витесс - Волендам 1:1 Утрехт - Витесс 1:0
Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Ваалвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 8 6 2 0 17 - 6 20
2. Аякс 1:1 8 6 1 1 23 - 6 19
3. ПСВ 8 6 0 2 28 - 13 18
4. Фейеноорд 7 5 1 1 20 - 9 16
5. Твенте 1:0 8 5 1 2 13 - 5 16
6. Херенвен 7 3 3 1 8 - 7 12
7. Спарта Роттердам 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Утрехт 7 2 3 2 9 - 10 9
9. Ваалвейк 7 2 3 2 15 - 10 9
10. Эксельсиор 7 3 0 4 10 - 18 9
11. НЕК Неймеген 7 1 5 1 7 - 5 8
12. Гронинген 8 2 2 4 8 - 16 8
13. Гоу Эхед Иглс 1:1 8 2 1 5 11 - 16 7
14. Камбюр 8 2 1 5 8 - 14 7
15. Витесс 0:1 8 1 2 5 7 - 17 5
16. Волендам 7 1 2 4 8 - 21 5
17. Фортуна Ситтард 7 1 1 5 9 - 17 4
18. Эммен 7 1 1 5 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 1:0 4 4 0 0 10 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 1:1 4 3 1 0 16 - 2 10
4. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
7. Ваалвейк 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
9. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
10. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
11. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Гронинген 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
15. Гоу Эхед Иглс 1:1 4 1 0 3 7 - 10 3
16. Фортуна Ситтард 4 1 0 3 7 - 11 3
17. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Витесс 0:1 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Фейеноорд 4 3 0 1 13 - 9 9
3. Аякс 1:1 4 3 0 1 7 - 4 9
4. ПСВ 4 2 0 2 12 - 8 6
5. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
7. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Спарта Роттердам 3 1 1 1 1 - 3 4
9. Твенте 1:0 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Гоу Эхед Иглс 1:1 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
13. Витесс 0:1 4 1 0 3 2 - 5 3
14. Эксельсиор 4 1 0 3 4 - 10 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 4 0 2 2 4 - 14 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Фейеноорд Перейра Данило II 7
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Камбюр Паулиссен Митчелл 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 52'
    Контроль мяча: Твенте: 58%, Витесс: 42%.
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Мисиджан Вирджил из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Ryan Flamingo
  • 50'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 50'
    Зерруки Рамиз из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    50'
    Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 50'
    Меес Хилгерс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Желтая карточка
    49'
    Проппер Робин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    49'
    Проппер Робин из команды Твенте заходит слишком далеко, он валит Манхуф Миллион.
  • 48'
    Хорошую попытку сделал Смал Гийс. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 47'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • 47'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    46'
    Мисиджан Вирджил из команды Твенте разыграл угловой с левого угла.
  • 46'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
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    Лучшие коэффициенты
    Твенте
    Ничья
    Витесс
    1.74
    5.00
    4.80
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