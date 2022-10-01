Тур: 8. Стадион: Гролс Весте. Зрители: 29500 Главный судья: Маккили Дэнни
0'
1:0
37' ГолБренет Джошуа
45' Желтая карточкаПроппер Робин
52' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
2:0
74' ГолМисиджан Вирджил
3:0
90' ГолСмал Гийс
90'+6
Ход матча
37'
1:0
45'
74'
2:0
75'
90'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
18
Влап
Михел
21
Кьёлё
Матиас
21
Беро
Матуш
14
Бялек
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Sam Karssies
-
24 Лука Эверинк
-
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бялек БартошНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
-
5 ФерруЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
Витесс
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
52.9%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
29 матчей
48.3%
20.7%
31%
14 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|4
|0.5
|Мисиджан Вирджил
|3
|0.38
|Бренет Джошуа
|2
|0.25
|Смал Гийс
|1
|0.13
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.13
|Стейн Сем
|1
|0.13
|Манфред Угалде
|1
|0.13
|Цолис Христос
|1
|0.13
|Клеонизе Денильо
|1
|0.13
|Влап Михел
|0
|0
|Кьёлё Матиас
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фредериксен Николай
|2
|0.25
|Беро Матуш
|2 (1)
|0.25
|Манхуф Миллион
|1
|0.13
|Бялек Бартош
|1
|0.13
|Фламинго Райан
|1
|0.13
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Аркус Карлан
|0
|0
|Козловски Кацпер
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|3
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Мисиджан Вирджил
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Меес Хилгерс
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|Тронстад Сондре
|1
|1
|Ферру
|1
|0
|Беро Матуш
|1
|0
|Аркус Карлан
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Бялек Бартош
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Фламинго Райан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
2
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
50%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
50%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
1
25%
4
33%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
25%
1
8%
76-90
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
4
27%
1
14%
76-90
Пропущено
5
19
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
1
20%
5
26%
31-45
2
40%
1
5%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
1
20%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0
Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0
Витесс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мажестик - Витесс 1:1 Дуанес - Витесс 0:0 Витесс - Салитас 1:2 Витесс - Волендам 1:1
Утрехт - Витесс 1:0 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Ваалвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|2
|0
|17 - 6
|20
|2.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|23 - 6
|19
|3.
|ПСВ
|8
|6
|0
|2
|28 - 13
|18
|4.
|Фейеноорд
|7
|5
|1
|1
|20 - 9
|16
|5.
|Твенте
|8
|5
|1
|2
|15 - 5
|16
|6.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|7.
|Спарта Роттердам
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|8.
|Утрехт
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|Ваалвейк
|7
|2
|3
|2
|15 - 10
|9
|10.
|Эксельсиор
|7
|3
|0
|4
|10 - 18
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|7
|1
|5
|1
|7 - 5
|8
|12.
|Гронинген
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|14.
|Камбюр
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|15.
|Витесс
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|16.
|Волендам
|7
|1
|2
|4
|8 - 21
|5
|17.
|Фортуна Ситтард
|7
|1
|1
|5
|9 - 17
|4
|18.
|Эммен
|7
|1
|1
|5
|6 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|3.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|4.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|7.
|Ваалвейк
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|8.
|Эксельсиор
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|9.
|Спарта Роттердам
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|10.
|Утрехт
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|0
|3
|7 - 11
|3
|17.
|НЕК Неймеген
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Фейеноорд
|4
|3
|0
|1
|13 - 9
|9
|3.
|Аякс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|ПСВ
|4
|2
|0
|2
|12 - 8
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|7.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|9.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Камбюр
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|13.
|Витесс
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|14.
|Эксельсиор
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|15.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Волендам
|4
|0
|2
|2
|4 - 14
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|10 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|3
|Камбюр
|Паулиссен Митчелл
|3