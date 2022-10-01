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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 29500 Главный судья: Маккили Дэнни
Твенте
3:0
Конец матча
Витесс
0'
1:0
37' Гол
Бренет Джошуа
45' Желтая карточка
Проппер Робин
52' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
2:0
74' Гол
Мисиджан Вирджил
3:0
90' Гол
Смал Гийс
90'+6

Ход матча

37'
Бренет Джошуа
(Черны Вацлав)
1:0
45'
Проппер Робин
 
52'
 
Виттек Максимилиан
67'
 
Фредериксен Николай
Виттек Максимилиан
74'
Мисиджан Вирджил
(Кьёлё Матиас)
2:0
75'
Цолис Христос
Черны Вацлав
 
75'
Стейн Сем
Влап Михел
 
82'
 
Бёйтинк Томас
Манхуф Миллион
82'
 
Gabriel Vidovic
Козловски Кацпер
82'
 
Япи Ромарик
Бялек Бартош
83'
Манфред Угалде
Ван Волфсвинкель Рикки
 
83'
Плегесуэло Хулио
Меес Хилгерс
 
87'
Брама Вут
Кьёлё Матиас
 
90'
Смал Гийс
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Тытонь
Пшемыслав
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
18
Влап
Михел
21
Кьёлё
Матиас
7
Черны
Вацлав
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
10
Мисиджан
Вирджил
16
Схерпен
Кьелл
3
Фламинго
Райан
20
Мёленстен
Мелле
13
Корнелисс
Энцо
2
Аркус
Карлан
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
17
Козловски
Кацпер
42
Манхуф
Миллион
14
Бялек
Бартош
Твенте
4-3-3
Витесс
5-4-1

История личных встреч

Твенте
Витесс

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
52.9%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

29 матчей

48.3%
20.7%
31%
14 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:4
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:0
Э
0:3
Э
5:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
5:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:4
Э
0:0
Э
1:0
К
5:0
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:3
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 4 0.5
Мисиджан Вирджил 3 0.38
Бренет Джошуа 2 0.25
Смал Гийс 1 0.13
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.13
Стейн Сем 1 0.13
Манфред Угалде 1 0.13
Цолис Христос 1 0.13
Клеонизе Денильо 1 0.13
Влап Михел 0 0
Кьёлё Матиас 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксен Николай 2 0.25
Беро Матуш 2 (1) 0.25
Манхуф Миллион 1 0.13
Бялек Бартош 1 0.13
Фламинго Райан 1 0.13
Виттек Максимилиан 0 0
Аркус Карлан 0 0
Козловски Кацпер 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 3 0
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Мисиджан Вирджил 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Меес Хилгерс 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 3 0
Тронстад Сондре 1 1
Ферру 1 0
Беро Матуш 1 0
Аркус Карлан 1 0
Япи Ромарик 1 0
Домджони Тони 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Фламинго Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
2
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
50%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
50%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
1
25%
4
33%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Забито

15
7
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
4
27%
1
14%
76-90

Пропущено

5
19
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
1
20%
5
26%
31-45
2
40%
1
5%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
1
20%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0
Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0
Витесс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мажестик - Витесс 1:1 Дуанес - Витесс 0:0 Витесс - Салитас 1:2 Витесс - Волендам 1:1
Утрехт - Витесс 1:0 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Ваалвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 8 6 2 0 17 - 6 20
2. Аякс 8 6 1 1 23 - 6 19
3. ПСВ 8 6 0 2 28 - 13 18
4. Фейеноорд 7 5 1 1 20 - 9 16
5. Твенте 8 5 1 2 15 - 5 16
6. Херенвен 7 3 3 1 8 - 7 12
7. Спарта Роттердам 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Утрехт 7 2 3 2 9 - 10 9
9. Ваалвейк 7 2 3 2 15 - 10 9
10. Эксельсиор 7 3 0 4 10 - 18 9
11. НЕК Неймеген 7 1 5 1 7 - 5 8
12. Гронинген 8 2 2 4 8 - 16 8
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 11 - 16 7
14. Камбюр 8 2 1 5 8 - 14 7
15. Витесс 8 1 2 5 7 - 19 5
16. Волендам 7 1 2 4 8 - 21 5
17. Фортуна Ситтард 7 1 1 5 9 - 17 4
18. Эммен 7 1 1 5 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
7. Ваалвейк 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
9. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
10. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
11. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Гронинген 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
15. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 7 - 10 3
16. Фортуна Ситтард 4 1 0 3 7 - 11 3
17. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Фейеноорд 4 3 0 1 13 - 9 9
3. Аякс 4 3 0 1 7 - 4 9
4. ПСВ 4 2 0 2 12 - 8 6
5. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
7. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Спарта Роттердам 3 1 1 1 1 - 3 4
9. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
13. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
14. Эксельсиор 4 1 0 3 4 - 10 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 4 0 2 2 4 - 14 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Фейеноорд Перейра Данило II 7
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Камбюр Паулиссен Митчелл 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 29500 болельщиков
  • 96'
    Твенте заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Твенте: 56%, Витесс: 44%.
  • 95'
    Твенте контролирует мяч.
  • 95'
    Мисиджан Вирджил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Твенте 3:0 Витесс онлайн

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