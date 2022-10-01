Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Хорошую попытку сделал Матиас Кьело. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матиас Кьело не смог попасть в створ ударом издали

Тактическая замена. Бартош Бялек уходит с поля и его заменяет Ромарик Япи

Первый тайм

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Проппер Робин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Хорошую попытку сделал Смал Гийс . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

47' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

43' Удар от ворот произведет Твенте

42' Бартош Бялек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Манхуф Миллион создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Г О О О О Л - Бренет Джошуа забивает с правой ноги!

37' Черны Вацлав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Тытонь Пшемыслав взял и забрал мяч на выходе

35' Аркус Карлан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Черны Вацлав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Мисиджан Вирджил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Ох, нехорошо это выглядит. Козловски Кацпер получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Козловски Кацпер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Близко! Черны Вацлав нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

21' Ryan Flamingo ослабляет давление, выбив мяч.

20' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Витесс

20' Черны Вацлав не смог попасть в створ ударом издали

19' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Идет дождь, трудные условия для игроков.

18' Ох, нехорошо это выглядит. Проппер Робин получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Ох, нехорошо это выглядит. Беро Матуш получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Беро Матуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Проппер Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Витесс

4' Мисиджан Вирджил из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Козловски Кацпер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Твенте

1' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Витесс начинает с центра поля