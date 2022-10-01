Тур: 8. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Alex Bos
1:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаАмофа Джамал
1:0
45' ГолКлассен Дэви
1:1
78' ГолВиллюмссон Виллюм
90' Желтая карточкаЛукка Лоренцо
90'+7
Ход матча
23'
45'
1:0
78'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 1
-
7 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
25
Амофа
Джамал
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гортер ДжейВратарь
-
25 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Регер ЮриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсен СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаке Рене
История личных встреч
Аякс
Гоу Эхед Иглс
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|6
|0.75
|Кудус Мохаммед
|4
|0.5
|Броббей Брайан
|3
|0.38
|Тейлор Кеннет
|3
|0.38
|Классен Дэви
|2
|0.25
|Ренсх Девайн
|2
|0.25
|Бергёйс Стивен
|2 (1)
|0.25
|Антони
|1
|0.13
|Тадич Душан
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Коласио Хорхе III
|0
|0
|Угелумба Кэлвин
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.5
|Лидберг Исак
|2
|0.25
|Кюйперс Бас
|2
|0.25
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0.13
|Адеканье Бобби
|1
|0.13
|Дейл Матс
|0
|0
|Штоккерс Финн
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Тейлор Кеннет
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Тимбер Юррьен
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Линторст Эверт
|2
|0
|Амофа Джамал
|2
|0
|Дейл Матс
|0
|1
|Фернандес Рашаан
|0
|1
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
|Адеканье Бобби
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
5
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
13%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
3
60%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
29%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
27%
76-90
Забито
23
11
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
4
17%
3
27%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
6
26%
1
9%
31-45
6
26%
1
9%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
1
4%
5
45%
76-90
Пропущено
6
16
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
33%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
33%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0
Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4
Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|2
|0
|17 - 6
|20
|2.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|23 - 6
|19
|3.
|ПСВ
|8
|6
|0
|2
|28 - 13
|18
|4.
|Фейеноорд
|7
|5
|1
|1
|20 - 9
|16
|5.
|Твенте
|8
|5
|1
|2
|15 - 5
|16
|6.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|7.
|Спарта Роттердам
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|8.
|Утрехт
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|Ваалвейк
|7
|2
|3
|2
|15 - 10
|9
|10.
|Эксельсиор
|7
|3
|0
|4
|10 - 18
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|7
|1
|5
|1
|7 - 5
|8
|12.
|Гронинген
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|14.
|Камбюр
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|15.
|Витесс
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|16.
|Волендам
|7
|1
|2
|4
|8 - 21
|5
|17.
|Фортуна Ситтард
|7
|1
|1
|5
|9 - 17
|4
|18.
|Эммен
|7
|1
|1
|5
|6 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|3.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|4.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|7.
|Ваалвейк
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|8.
|Эксельсиор
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|9.
|Спарта Роттердам
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|10.
|Утрехт
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|0
|3
|7 - 11
|3
|17.
|НЕК Неймеген
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Фейеноорд
|4
|3
|0
|1
|13 - 9
|9
|3.
|Аякс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|ПСВ
|4
|2
|0
|2
|12 - 8
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|7.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|9.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Камбюр
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|13.
|Витесс
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|14.
|Эксельсиор
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|15.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Волендам
|4
|0
|2
|2
|4 - 14
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|10 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|3
|Камбюр
|Паулиссен Митчелл
|3