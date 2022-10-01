Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Шанс! Лоренцо Лукка из команды Аякс пробил головой, но мимо

91' Блинд Дэйли из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Шанс! Лоренцо Лукка из команды Аякс пробил головой, но мимо

88' Тейлор Кеннет из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Линторст Эверт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Тактическая замена. Броббей Брайан уходит с поля и его заменяет Лоренцо Лукка

82' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Хорошую попытку сделал Тадич Душан . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Бергвейн Стевен пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

80' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Штоккерс Финн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Тадич Душан пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

75' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Эдвардсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Матч возобновлен

73' Блинд Дэйли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Матч возобновлен

71' Адеканье Бобби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Линторст Эверт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Хорошую попытку сделал Тейлор Кеннет . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Кюйперс Бас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Броббей Брайан упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

60' Классен Дэви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Ромменс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Линторст Эверт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Девайн Ренш из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

58' Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Тимбер Юррьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Наубер Геррит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Окампос Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Матч возобновится спорным мячом

55' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

54' Тейлор Кеннет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Блинд Дэйли из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Тадич Душан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Гриллич Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

48' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

46' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля