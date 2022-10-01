  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Alex Bos
Аякс
1:1
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
23' Желтая карточка
Амофа Джамал
1:0
45' Гол
Классен Дэви
1:1
78' Гол
Виллюмссон Виллюм
90' Желтая карточка
Лукка Лоренцо
90'+7

Ход матча

23'
 
Амофа Джамал
45'
Классен Дэви
(Тадич Душан)
1:0
46'
 
Наубер Геррит
Амофа Джамал
63'
 
Штоккерс Финн
Лидберг Исак
63'
Альварес Эдсон
Гриллич Флориан
 
63'
Бергвейн Стевен
Окампос Лукас
 
72'
 
Martjin Berden
Адеканье Бобби
78'
1:1
Виллюмссон Виллюм
(Штоккерс Финн)
82'
Бергёйс Стивен
Классен Дэви
 
83'
Лукка Лоренцо
Броббей Брайан
 
83'
Кудус Мохаммед
Тимбер Юррьен
 
89'
 
Фонтан Хосе
Эдвардсен Оливер
90'
Лукка Лоренцо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
3
Угелумба
Кэлвин
17
Блинд
Дэйли
21
Гриллич
Флориан
8
Тейлор
Кеннет
11
Окампос
Лукас
6
Классен
Дэви
10
Тадич
Душан
9
Броббей
Брайан
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
18
Виллюмссон
Виллюм
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
23
Эдвардсен
Оливер
11
Адеканье
Бобби
9
Лидберг
Исак
Аякс
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-4-2

История личных встреч

Аякс
Гоу Эхед Иглс

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:0
К
3:0
Э
4:0
Э
0:3
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:1
Э
6:0
К
0:6

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 6 0.75
Кудус Мохаммед 4 0.5
Броббей Брайан 3 0.38
Тейлор Кеннет 3 0.38
Классен Дэви 2 0.25
Ренсх Девайн 2 0.25
Бергёйс Стивен 2 (1) 0.25
Антони 1 0.13
Тадич Душан 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Коласио Хорхе III 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 4 0.5
Лидберг Исак 2 0.25
Кюйперс Бас 2 0.25
Виллюмссон Виллюм 1 0.13
Адеканье Бобби 1 0.13
Дейл Матс 0 0
Штоккерс Финн 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 4 0
Тадич Душан 2 0
Тейлор Кеннет 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Тимбер Юррьен 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонтан Хосе 2 0
Линторст Эверт 2 0
Амофа Джамал 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Ромменс Филипп 1 0
Баккер Юстин 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Идзес Джей 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
5
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
13%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
3
60%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
29%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Забито

23
11
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
4
17%
3
27%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
6
26%
1
9%
31-45
6
26%
1
9%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
1
4%
5
45%
76-90

Пропущено

6
16
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
33%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
33%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0
Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4
Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 8 6 2 0 17 - 6 20
2. Аякс 8 6 1 1 23 - 6 19
3. ПСВ 8 6 0 2 28 - 13 18
4. Фейеноорд 7 5 1 1 20 - 9 16
5. Твенте 8 5 1 2 15 - 5 16
6. Херенвен 7 3 3 1 8 - 7 12
7. Спарта Роттердам 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Утрехт 7 2 3 2 9 - 10 9
9. Ваалвейк 7 2 3 2 15 - 10 9
10. Эксельсиор 7 3 0 4 10 - 18 9
11. НЕК Неймеген 7 1 5 1 7 - 5 8
12. Гронинген 8 2 2 4 8 - 16 8
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 11 - 16 7
14. Камбюр 8 2 1 5 8 - 14 7
15. Витесс 8 1 2 5 7 - 19 5
16. Волендам 7 1 2 4 8 - 21 5
17. Фортуна Ситтард 7 1 1 5 9 - 17 4
18. Эммен 7 1 1 5 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
7. Ваалвейк 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
9. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
10. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
11. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Гронинген 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
15. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 7 - 10 3
16. Фортуна Ситтард 4 1 0 3 7 - 11 3
17. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Фейеноорд 4 3 0 1 13 - 9 9
3. Аякс 4 3 0 1 7 - 4 9
4. ПСВ 4 2 0 2 12 - 8 6
5. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
7. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Спарта Роттердам 3 1 1 1 1 - 3 4
9. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
13. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
14. Эксельсиор 4 1 0 3 4 - 10 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 4 0 2 2 4 - 14 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Фейеноорд Перейра Данило II 7
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Камбюр Паулиссен Митчелл 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Команда Гоу Эхед Иглс сравняла счет.
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Аякс: 75%, Гоу Эхед Иглс: 25%.
  • 97'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 96'
    Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 96'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    95'
    Идзес Джей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Контроль мяча: Аякс: 75%, Гоу Эхед Иглс: 25%.
  • Желтая карточка
    95'
    Лоренцо Лукка из команды Аякс получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    95'
    Лоренцо Лукка из команды Аякс толкнул локтем оппонента. Это Идзес Джей заработал фол
  • 94'
    Штоккерс Финн выиграл воздушное противоборство у Девайн Ренш.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
  • 94'
    Альварес Эдсон не смог попасть в створ ударом издали
  • 94'
    Аякс пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Лоренцо Лукка выиграл воздушное противоборство у Линторст Эверт.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
    • 93'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 93'
      Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
    • 92'
      Ромменс Филипп из команды Гоу Эхед Иглс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Дейл Матс из команды Гоу Эхед Иглс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 92'
      Фонтан Хосе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Наубер Геррит успешно блокирует удар.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аякс 1:1 Гоу Эхед Иглс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     