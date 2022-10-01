Тур: 9. Стадион: Летцигрунд.
1:1
Второй тайм: 70'
0'
0:1
14' ГолМаркезано Антонио
19' Желтая карточкаБолла Бендегуз
42' Желтая карточкаАлити Фидан
42' Желтая карточкаЛи Лэй
47' Желтая карточкаРибейро Томас
1:1
49' ГолБолла Бендегуз
53' Желтая карточкаДадашов Ренат
69' Желтая карточкаДжемаили Блерим
Ход матча
14'
19'
42'
42'
46'
47'
49'
1:1
53'
69'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
4
Ли
Лэй
10
Пушич
Петар
40
Кавабэ
Хаяо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чжон Сан БинНападающий
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Метс КарольЗащитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
18 Афдияй ДонисПолузащитник
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Genesio Colatrella
История личных встреч
Грасcхоппер
Цюрих
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
40%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
29 матчей
13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед
Первый тайм
55.2%
44.8%
0 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 25 побед
49 матчей
30.6%
18.4%
51%
15 побед 9 ничьих 25 побед
Первый тайм
32.7%
49%
18.3%
16 побед 24 ничьи 9 побед
Второй тайм
28.6%
20.4%
51%
14 побед 10 ничьих 25 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|3
|0.33
|Дадашов Ренат
|3
|0.33
|Рибейро Томас
|2
|0.22
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0.22
|Giotto Morandi
|1 (1)
|0.11
|Francis Momoh
|1
|0.11
|Болла Бендегуз
|1
|0.11
|Dion Kacuri
|1
|0.11
|Пушич Петар
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|2
|0.22
|Тосин Айегун
|1
|0.11
|Джемаили Блерим
|1 (1)
|0.11
|Маркезано Антонио
|1
|0.11
|Ронер Фабиан
|1
|0.11
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.11
|Сельнес Оле
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоосли Ноа
|1
|2
|Дадашов Ренат
|4
|0
|Секо Аюму
|2
|1
|Болла Бендегуз
|3
|0
|Рибейро Томас
|2
|0
|Абраши Амир
|1
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Пушич Петар
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Giotto Morandi
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джемаили Блерим
|3
|0
|Алити Фидан
|3
|0
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0
|Окита Жонатан
|1
|1
|Сельнес Оле
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Боранияшевич Никола
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Камбери Линдрит
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
67%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
4
40%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
8%
1
11%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
4
44%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
2
15%
1
11%
76-90
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
4
31%
1
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
16
19
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
3
19%
2
11%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
3
19%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 FC Goldstern - Грасcхоппер 0:3 Базель - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Винтертур 3:0
Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1
Цюрих
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2
Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|5
|2
|1
|20 - 4
|17
|2.
|Серветт
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|3.
|Санкт-Галлен
|9
|5
|0
|4
|18 - 13
|15
|4.
|Сьон
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Грасcхоппер
|1:1
|9
|3
|4
|2
|15 - 16
|13
|6.
|Базель
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|7.
|Люцерн
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|8.
|Лугано
|8
|3
|0
|5
|14 - 15
|9
|9.
|Цюрих
|1:1
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|10.
|Винтертур
|8
|0
|2
|6
|4 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Санкт-Галлен
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Янг Бойз
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|4.
|Грасcхоппер
|1:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Базель
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|6.
|Сьон
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|7.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Винтертур
|5
|0
|2
|3
|4 - 17
|2
|9.
|Цюрих
|1:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|10.
|Лугано
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|2.
|Лугано
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|3.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|4.
|Люцерн
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|Базель
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|8.
|Грасcхоппер
|1:1
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|9.
|Цюрих
|1:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|10.
|Винтертур
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (4)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|4 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|7 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|4 (1)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|3 (2)
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 3
|Грасcхоппер
|Лоосли Ноа
|2 1
|Серветт
|Дулин Давид
|4
|Грасcхоппер
|Дадашов Ренат
|4