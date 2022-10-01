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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Грасcхоппер
1:1
Второй тайм: 70'
Цюрих
0'
0:1
14' Гол
Маркезано Антонио
19' Желтая карточка
Болла Бендегуз
42' Желтая карточка
Алити Фидан
42' Желтая карточка
Ли Лэй
47' Желтая карточка
Рибейро Томас
1:1
49' Гол
Болла Бендегуз
53' Желтая карточка
Дадашов Ренат
69' Желтая карточка
Джемаили Блерим

Ход матча

14'
0:1
Маркезано Антонио
(Тосин Айегун)
19'
Болла Бендегуз
 
42'
 
Алити Фидан
42'
Ли Лэй
 
46'
Абраши Амир
Ли Лэй
 
47'
Рибейро Томас
 
49'
Болла Бендегуз
1:1
53'
Дадашов Ренат
 
68'
 
Вьюнник Богдан
Тосин Айегун
69'
 
Джемаили Блерим

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Цюрих
9.44
5.96
3.80
Все Коэффициенты
71
Justin
Hammel
14
Рибейро
Томас
33
Марграйттер
Георг
4
Ли
Лэй
7
Нденге
Тсии-Виллиам
77
Болла
Бендегуз
10
Пушич
Петар
40
Кавабэ
Хаяо
31
Dominik
Schmid2
8
Giotto
Morandi
27
Дадашов
Ренат
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
21
Джемаили
Блерим
8
Сельнес
Оле
7
Красничи
Бледиан
10
Маркезано
Антонио
15
Тосин
Айегун
Грасcхоппер
3-1-4-2
Цюрих
3-4-1-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Цюрих

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
40%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

29 матчей

13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

55.2%
44.8%
0 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 25 побед

49 матчей

30.6%
18.4%
51%
15 побед 9 ничьих 25 побед

Первый тайм

32.7%
49%
18.3%
16 побед 24 ничьи 9 побед

Второй тайм

28.6%
20.4%
51%
14 побед 10 ничьих 25 побед

История матчей

С
1:1
С
1:3
С
3:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
К
2:1
С
1:0
С
0:4
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
5:0
С
2:3
С
4:3
SC
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
КШ
1:2
С
2:4
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
6:0
С
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:0
С
4:0
С
3:2
С
1:0
С
4:3
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 3 0.33
Дадашов Ренат 3 0.33
Рибейро Томас 2 0.22
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.22
Giotto Morandi 1 (1) 0.11
Francis Momoh 1 0.11
Болла Бендегуз 1 0.11
Dion Kacuri 1 0.11
Пушич Петар 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 2 0.22
Тосин Айегун 1 0.11
Джемаили Блерим 1 (1) 0.11
Маркезано Антонио 1 0.11
Ронер Фабиан 1 0.11
Крюезиу Мирлинд 1 0.11
Сельнес Оле 0 0
Алити Фидан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоосли Ноа 1 2
Дадашов Ренат 4 0
Секо Аюму 2 1
Болла Бендегуз 3 0
Рибейро Томас 2 0
Абраши Амир 1 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Морейра Андре 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Пушич Петар 1 0
Francis Momoh 1 0
Giotto Morandi 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джемаили Блерим 3 0
Алити Фидан 3 0
Крюезиу Мирлинд 3 0
Окита Жонатан 1 1
Сельнес Оле 2 0
Афдияй Донис 2 0
Боранияшевич Никола 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Сантини Иван 1 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Метс Кароль 1 0
Костадинович Живко 1 0
Камбери Линдрит 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
67%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
4
40%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
8%
1
11%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
4
44%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
2
15%
1
11%
76-90

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
4
31%
1
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

16
19
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
3
19%
2
11%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
3
19%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 FC Goldstern - Грасcхоппер 0:3 Базель - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Винтертур 3:0
Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1
Цюрих
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2
Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 8 5 2 1 20 - 4 17
2. Серветт 8 5 2 1 11 - 7 17
3. Санкт-Галлен 9 5 0 4 18 - 13 15
4. Сьон 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Грасcхоппер 1:1 9 3 4 2 15 - 16 13
6. Базель 8 3 3 2 15 - 11 12
7. Люцерн 7 3 2 2 12 - 8 11
8. Лугано 8 3 0 5 14 - 15 9
9. Цюрих 1:1 9 0 3 6 7 - 20 3
10. Винтертур 8 0 2 6 4 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 4 4 0 0 8 - 3 12
2. Санкт-Галлен 5 4 0 1 11 - 4 12
3. Янг Бойз 4 3 1 0 11 - 1 10
4. Грасcхоппер 1:1 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Базель 5 2 2 1 9 - 6 8
6. Сьон 4 1 2 1 4 - 6 5
7. Люцерн 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Винтертур 5 0 2 3 4 - 17 2
9. Цюрих 1:1 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Лугано 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 4 3 0 1 8 - 5 9
2. Лугано 5 3 0 2 9 - 7 9
3. Янг Бойз 4 2 1 1 9 - 3 7
4. Люцерн 4 2 1 1 9 - 5 7
5. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Санкт-Галлен 4 1 0 3 7 - 9 3
8. Грасcхоппер 1:1 5 0 3 2 6 - 12 3
9. Цюрих 1:1 5 0 2 3 4 - 11 2
10. Винтертур 3 0 0 3 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 4 (2)
Лугано Целар Жан 7 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4 (1)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 3
Грасcхоппер Лоосли Ноа 2 1
Серветт Дулин Давид 4
Грасcхоппер Дадашов Ренат 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Ли Лэй получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Алити Фидан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Болла Бендегуз получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Маркезано Антонио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Цюрих
9.44
5.96
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Грасcхоппер 1:1 Цюрих онлайн

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