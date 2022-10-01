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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Грасcхоппер
1:1
Конец матча
Цюрих
0'
0:1
14' Гол
Маркезано Антонио
19' Желтая карточка
Болла Бендегуз
42' Желтая карточка
Алити Фидан
42' Желтая карточка
Ли Лэй
47' Желтая карточка
Рибейро Томас
1:1
49' Гол
Болла Бендегуз
53' Желтая карточка
Дадашов Ренат
69' Желтая карточка
Джемаили Блерим
90' Желтая карточка
Сантини Иван
90'+4

Ход матча

14'
0:1
Маркезано Антонио
(Тосин Айегун)
19'
Болла Бендегуз
 
42'
 
Алити Фидан
42'
Ли Лэй
 
46'
Абраши Амир
Ли Лэй
 
47'
Рибейро Томас
 
49'
Болла Бендегуз
(Giotto Morandi)
1:1
53'
Дадашов Ренат
 
68'
 
Вьюнник Богдан
Тосин Айегун
69'
 
Джемаили Блерим
75'
Герц Кристиан
Кавабэ Хаяо
 
75'
Феррейра Филипе
Пушич Петар
 
84'
 
Сантини Иван
Красничи Бледиан
84'
Шеттине Гильерме
Дадашов Ренат
 
89'
Шабани Меритан
Giotto Morandi
 
90'
 
Сантини Иван

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
71
Justin
Hammel
14
Рибейро
Томас
33
Марграйттер
Георг
4
Ли
Лэй
7
Нденге
Тсии-Виллиам
77
Болла
Бендегуз
10
Пушич
Петар
40
Кавабэ
Хаяо
31
Dominik
Schmid2
8
Giotto
Morandi
27
Дадашов
Ренат
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
21
Джемаили
Блерим
8
Сельнес
Оле
7
Красничи
Бледиан
10
Маркезано
Антонио
15
Тосин
Айегун
Грасcхоппер
3-1-4-2
Цюрих
3-4-1-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Цюрих

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
40%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

29 матчей

13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

55.2%
44.8%
0 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 25 побед

49 матчей

30.6%
18.4%
51%
15 побед 9 ничьих 25 побед

Первый тайм

32.7%
49%
18.3%
16 побед 24 ничьи 9 побед

Второй тайм

28.6%
20.4%
51%
14 побед 10 ничьих 25 побед

История матчей

С
1:1
С
1:3
С
3:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
К
2:1
С
1:0
С
0:4
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
5:0
С
2:3
С
4:3
SC
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
КШ
1:2
С
2:4
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
6:0
С
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:0
С
4:0
С
3:2
С
1:0
С
4:3
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 3 0.33
Дадашов Ренат 3 0.33
Рибейро Томас 2 0.22
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.22
Giotto Morandi 1 (1) 0.11
Francis Momoh 1 0.11
Болла Бендегуз 1 0.11
Dion Kacuri 1 0.11
Пушич Петар 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 2 0.22
Тосин Айегун 1 0.11
Джемаили Блерим 1 (1) 0.11
Маркезано Антонио 1 0.11
Ронер Фабиан 1 0.11
Крюезиу Мирлинд 1 0.11
Сельнес Оле 0 0
Алити Фидан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоосли Ноа 1 2
Дадашов Ренат 4 0
Секо Аюму 2 1
Болла Бендегуз 3 0
Рибейро Томас 2 0
Абраши Амир 1 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Морейра Андре 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Пушич Петар 1 0
Francis Momoh 1 0
Giotto Morandi 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джемаили Блерим 3 0
Алити Фидан 3 0
Крюезиу Мирлинд 3 0
Окита Жонатан 1 1
Сантини Иван 2 0
Сельнес Оле 2 0
Афдияй Донис 2 0
Боранияшевич Никола 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Метс Кароль 1 0
Костадинович Живко 1 0
Камбери Линдрит 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
3
75%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
4
36%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
8%
1
11%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
4
44%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
2
15%
1
11%
76-90

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
7%
1
14%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
5
36%
1
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

17
20
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
24%
2
10%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
1
6%
5
25%
46-60
3
18%
4
20%
61-75
3
18%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 FC Goldstern - Грасcхоппер 0:3 Базель - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Винтертур 3:0
Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1
Цюрих
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2
Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 8 5 2 1 20 - 4 17
2. Серветт 8 5 2 1 11 - 7 17
3. Санкт-Галлен 9 5 0 4 18 - 13 15
4. Сьон 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Грасcхоппер 9 3 4 2 15 - 16 13
6. Базель 8 3 3 2 15 - 11 12
7. Люцерн 7 3 2 2 12 - 8 11
8. Лугано 8 3 0 5 14 - 15 9
9. Цюрих 9 0 3 6 7 - 20 3
10. Винтертур 8 0 2 6 4 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 4 4 0 0 8 - 3 12
2. Санкт-Галлен 5 4 0 1 11 - 4 12
3. Янг Бойз 4 3 1 0 11 - 1 10
4. Грасcхоппер 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Базель 5 2 2 1 9 - 6 8
6. Сьон 4 1 2 1 4 - 6 5
7. Люцерн 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Винтертур 5 0 2 3 4 - 17 2
9. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Лугано 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 4 3 0 1 8 - 5 9
2. Лугано 5 3 0 2 9 - 7 9
3. Янг Бойз 4 2 1 1 9 - 3 7
4. Люцерн 4 2 1 1 9 - 5 7
5. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Санкт-Галлен 4 1 0 3 7 - 9 3
8. Грасcхоппер 5 0 3 2 6 - 12 3
9. Цюрих 5 0 2 3 4 - 11 2
10. Винтертур 3 0 0 3 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 4 (2)
Лугано Целар Жан 7 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4 (1)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 3
Грасcхоппер Лоосли Ноа 2 1
Серветт Дулин Давид 4
Грасcхоппер Дадашов Ренат 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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