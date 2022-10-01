Тур: 8. Стадион: Евроборг. Главный судья: Маншот Ероен
1:4
Конец матча
0'
0:1
3' ГолДе Вит Дани
0:2
19' ГолКарлссон Йеспер
1:2
42' ГолПепи Рикардо
1:3
62' ГолКеркез Милош
80' Желтая карточкаПелюпесси Йоей
84' Желтая карточкаКеркез Милош
1:4
85' ГолЛахдо Майкель
90'+4
Ход матча
3'
0:1
19'
42'
62'
1:3
80'
84'
85'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
7 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 7
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
18
Дубвик
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дубвик ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильНападающий
-
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Гриффит ИманПолузащитник
-
17 Бараси ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гронинген
АЗ Алкмаар
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед
33 матча
30.3%
24.2%
45.5%
10 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
24.2%
30.3%
45.5%
8 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|2
|0.25
|Пепи Рикардо
|2
|0.25
|Ларсен Йорген
|1
|0.13
|Дуарте Ларос
|1
|0.13
|Суслов Томаш
|1
|0.13
|Дубвик Исак
|0
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одгор Йенс
|4
|0.5
|Де Вит Дани
|3
|0.38
|Павлидис Вангелис
|2 (1)
|0.25
|Керкез Милош
|2
|0.25
|Рейндерс Тиджани
|1
|0.13
|Класи Йорди
|1
|0.13
|Лахдо Майкель
|1
|0.13
|Де Вит Меес
|1
|0.13
|Карлссон Йеспер III
|1
|0.13
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.13
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сверко Марин
|2
|0
|Суслов Томаш
|2
|0
|Те Вирик Мик
|1
|0
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Балкер Радинио
|1
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Luciano Valente
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|3
|0
|Керкез Милош
|3
|0
|Класи Йорди
|1
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Бёкема Сэм
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
11
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
67%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
75%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
Забито
7
17
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
29%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
29%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
43%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
17
6
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
18%
2
33%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
1
6%
2
33%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1
Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|2
|0
|17 - 6
|20
|2.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|23 - 6
|19
|3.
|ПСВ
|8
|6
|0
|2
|28 - 13
|18
|4.
|Фейеноорд
|7
|5
|1
|1
|20 - 9
|16
|5.
|Твенте
|1:0
|8
|5
|1
|2
|13 - 5
|16
|6.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|7.
|Спарта Роттердам
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|8.
|Утрехт
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|Ваалвейк
|7
|2
|3
|2
|15 - 10
|9
|10.
|Эксельсиор
|7
|3
|0
|4
|10 - 18
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|7
|1
|5
|1
|7 - 5
|8
|12.
|Гронинген
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|14.
|Камбюр
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|15.
|Витесс
|0:1
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|16.
|Волендам
|7
|1
|2
|4
|8 - 21
|5
|17.
|Фортуна Ситтард
|7
|1
|1
|5
|9 - 17
|4
|18.
|Эммен
|7
|1
|1
|5
|6 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|1:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|3.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|4.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|7.
|Ваалвейк
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|8.
|Эксельсиор
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|9.
|Спарта Роттердам
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|10.
|Утрехт
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|0
|3
|7 - 11
|3
|17.
|НЕК Неймеген
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Витесс
|0:1
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Фейеноорд
|4
|3
|0
|1
|13 - 9
|9
|3.
|Аякс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|ПСВ
|4
|2
|0
|2
|12 - 8
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|7.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|9.
|Твенте
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Камбюр
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|13.
|Витесс
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|Эксельсиор
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|15.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Волендам
|4
|0
|2
|2
|4 - 14
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
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- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|10 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|3
|Камбюр
|Паулиссен Митчелл
|3