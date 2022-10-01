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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 29.
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Первый тайм: 14'
Сантос
0'
2' Желтая карточка
Guilherme de Aguiar Camacho

Ход матча

2'
 
Guilherme de Aguiar Camacho
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Сантос
1.76
3.78
5.85
Все Коэффициенты
12
Keiller
16
Бустос
Фабрисио
4
Моледо
Родриго
44
Витао
6
Мартинс
Родригес
30
Джонни
23
Gabriel
Paulista
VIII
14
Де
Пена
Карлос
27
José
Maurisio3
35
Alexandre
Zurawski
28
Энрике
Педро
34
Жуан
Пауло
16
Сантос
Натан
2
Luiz
Felipe
III
4
Габриэль
Эдуардо
44
Lucas
Pires
29
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
7
Карлос
Санчес
II
11
Angelo
Borges
10
Сотельдо
Йеферсон
20
Луан
9
Marcos
Leonardo
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Сантос
4-4-2

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Сантос

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:2
К
2:0
К
2:1
СA
2:1
СA
0:1
К
3:0
К
1:1
СA
3:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandre Zurawski 7 0.25
Вандерсон 6 0.21
Энрике Педро 6 (2) 0.21
Эденилсон дос Сантос 5 (3) 0.18
Де Пена Карлос 3 (2) 0.11
Джонни 3 0.11
Патрик Алан 3 0.11
José Maurisio3 2 0.07
Бустос Фабрисио 2 0.07
Барбоза Мойзес Роберто 2 0.07
Тайсон Фреда 1 0.04
Д'Алессандро Андрес 1 0.04
Мендес Бруно II 1 0.04
Витао 1 0.04
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Мартинс Родригес 0 0
Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Leonardo 9 0.32
Баптистао Лео 5 0.18
Vinicius3 3 0.11
Bryan Angulo 2 0.07
Lucas Braga 2 0.07
Rwan Seco 2 (1) 0.07
Габриэль Эдуардо 1 0.04
Madson II 1 0.04
Luiz Felipe III 1 0.04
Lucas Barbosa 1 0.04
Луан 1 0.04
Angelo Borges 0 0
Майкон Перейра 0 0
Хулио Джоян 0 0
Сотельдо Йеферсон 0 0
Бруниньо 0 0
Карлос Санчес II 0 0
Felipe Jonatan 0 0
Sandry Santos 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 6 1
Де Пена Карлос 6 0
Тайсон Фреда 5 0
Барбоза Мойзес Роберто 5 0
Daniel Fusato1 5 0
Энрике Педро 4 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Вандерсон 3 0
Джонни 2 0
Патрик Алан 2 0
Дурадо Родриго 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Lizeiro 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Роша Кайке 2 0
Thauan Lara 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Моледо Родриго 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
José Maurisio3 1 0
Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 9 0
Marcos Leonardo 8 0
Vinicius3 7 0
Guilherme de Aguiar Camacho 5 0
Габриэль Эдуардо 5 0
Жуан Пауло 4 0
Madson II 4 0
Angelo Borges 4 0
Lucas Pires 2 1
Ауро Альваро 3 0
Felipe Jonatan 3 0
Гуларт Рикардо 2 0
Майкон Перейра 2 0
Бруниньо 2 0
Хулио Джоян 2 0
Gabriel Carabajal 1 0
Баптистао Лео 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Карлос Санчес II 1 0
Luiz Felipe III 1 0
Lucas Barbosa 1 0
Lucas Braga 1 0
Сантос Натан 1 0
Rwan Seco 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
10
19 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 2
16 Не забивали 22
6
21%
1
10%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
7
25%
1
10%
31-45
2
7%
4
40%
46-60
2
7%
1
10%
61-75
5
18%
3
30%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
9%
5
42%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
1
7%
5
26%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
33%
6
32%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
3
20%
6
40%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Забито

43
29
24 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 11
8
19%
3
10%
1-15
8
19%
3
10%
16-30
8
19%
6
21%
31-45
5
12%
5
17%
46-60
4
9%
3
10%
61-75
10
23%
9
31%
76-90

Пропущено

26
27
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 19
3
12%
7
26%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
4
15%
3
11%
31-45
4
15%
2
7%
46-60
4
15%
6
22%
61-75
6
23%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3
Сантос
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сантос - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Сеара - Сантос 2:1 Сантос - Гойяс 1:2
Куяба - Сантос 0:0 Сантос - Сан-Паулу 1:0 Америка Минейро - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Сантос 1:2 Сантос - Флуминенсе 2:2 Форталеза - Сантос 0:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи - Сантос 1:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Сантос - Тачира 1:1 Сантос - Фламенго 1:2 Тачира - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 28 17 9 2 45 - 19 60
2. Флуминенсе 0:0 29 15 7 7 46 - 31 52
3. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 29 13 12 4 43 - 26 51
4. Коринтианс 28 13 8 7 32 - 27 47
5. Фламенго 28 13 6 9 44 - 27 45
6. Атлетико Паранаэнсе 28 12 8 8 33 - 33 44
7. Атлетико Минейро 0:0 29 10 11 8 34 - 31 41
8. Америка Минейро 0:0 29 11 7 11 24 - 27 40
9. Сантос 0:0 29 9 11 9 31 - 25 38
10. Ботафого Рибейрао 28 10 7 11 28 - 30 37
11. Гойяс 28 9 10 9 30 - 34 37
12. Сан-Паулу 28 8 13 7 39 - 31 37
13. Ред Булл Брагантино 28 8 11 9 37 - 34 35
14. Форталеза 28 9 7 12 28 - 31 34
15. Сеара 0:0 29 6 14 9 26 - 29 32
16. Коритиба Парана 28 9 4 15 29 - 43 31
17. Куяба 28 7 9 12 21 - 28 30
18. Аваи 28 7 7 14 26 - 43 28
19. Атлетико Гойяненсе 28 5 7 16 25 - 44 22
20. Жувентуде 28 3 10 15 21 - 49 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Флуминенсе 0:0 15 10 2 3 31 - 15 32
2. Коринтианс 14 9 4 1 19 - 7 31
3. Палмейрас Сан-Паулу 14 9 3 2 26 - 11 30
4. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 15 8 6 1 28 - 11 30
5. Коритиба Парана 15 9 2 4 19 - 12 29
6. Америка Минейро 0:0 14 8 3 3 17 - 11 27
7. Фламенго 13 8 2 3 27 - 8 26
8. Атлетико Паранаэнсе 13 7 5 1 20 - 11 26
9. Сантос 0:0 14 7 4 3 22 - 12 25
10. Сан-Паулу 14 6 5 3 25 - 15 23
11. Ред Булл Брагантино 14 6 5 3 22 - 13 23
12. Аваи 14 6 4 4 19 - 17 22
13. Гойяс 14 5 6 3 17 - 15 21
14. Атлетико Минейро 0:0 15 5 5 5 19 - 16 20
15. Куяба 14 4 7 3 11 - 9 19
16. Форталеза 14 4 6 4 12 - 11 18
17. Ботафого Рибейрао 14 4 4 6 12 - 12 16
18. Сеара 0:0 15 3 7 5 13 - 16 16
19. Атлетико Гойяненсе 14 4 3 7 14 - 16 15
20. Жувентуде 14 2 6 6 12 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 14 8 6 0 19 - 8 30
2. Ботафого Рибейрао 14 6 3 5 16 - 18 21
3. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 14 5 6 3 15 - 15 21
4. Атлетико Минейро 0:0 14 5 6 3 15 - 15 21
5. Флуминенсе 0:0 14 5 5 4 15 - 16 20
6. Фламенго 15 5 4 6 17 - 19 19
7. Атлетико Паранаэнсе 15 5 3 7 13 - 22 18
8. Форталеза 14 5 1 8 16 - 20 16
9. Гойяс 14 4 4 6 13 - 19 16
10. Коринтианс 14 4 4 6 13 - 20 16
11. Сеара 0:0 14 3 7 4 13 - 13 16
12. Сан-Паулу 14 2 8 4 14 - 16 14
13. Америка Минейро 0:0 15 3 4 8 7 - 16 13
14. Сантос 0:0 15 2 7 6 9 - 13 13
15. Ред Булл Брагантино 14 2 6 6 15 - 21 12
16. Куяба 14 3 2 9 10 - 19 11
17. Атлетико Гойяненсе 14 1 4 9 11 - 28 7
18. Жувентуде 14 1 4 9 9 - 30 7
19. Аваи 14 1 3 10 7 - 26 6
20. Коритиба Парана 13 0 2 11 10 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 16 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 21
Сан-Паулу Кальери Хонатан 13 (1)
Фламенго Габриэл Барбоза 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 12
Аваи Bruno Silva II 1 10
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 9
Сеара Ричардсон 1 9
Ботафого Рибейрао Саравия Ренсо 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    2'
    Гильерме Камачо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Сантос
1.76
3.78
5.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос онлайн

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