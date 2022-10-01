Тур: 29.
0:0
Первый тайм: 14'
Ход матча
12
Keiller
44
Витао
30
Джонни
28
Энрике
Педро
34
Жуан
Пауло
16
Сантос
Натан
44
Lucas
Pires
20
Луан
- Основной состав
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
-
32 МикаэлПолузащитник
- Нападающий
-
36 Thauan Lara
-
22 Weverton3
-
21 Igor Gomes
-
5 Lizeiro
-
77 Gustavo Maia
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
16 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ЛуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 John VictorВратарь
-
27 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Lucas Braga
-
-
37 Ed Carlos
-
25 Vinicius3
-
-
32 Derick
-
38 Kevyson
-
-
Главный тренер: Orlando Ribeiro
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Сантос
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandre Zurawski
|7
|0.25
|Вандерсон
|6
|0.21
|Энрике Педро
|6 (2)
|0.21
|Эденилсон дос Сантос
|5 (3)
|0.18
|Де Пена Карлос
|3 (2)
|0.11
|Джонни
|3
|0.11
|Патрик Алан
|3
|0.11
|José Maurisio3
|2
|0.07
|Бустос Фабрисио
|2
|0.07
|Барбоза Мойзес Роберто
|2
|0.07
|Тайсон Фреда
|1
|0.04
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.04
|Мендес Бруно II
|1
|0.04
|Витао
|1
|0.04
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|Мартинс Родригес
|0
|0
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcos Leonardo
|9
|0.32
|Баптистао Лео
|5
|0.18
|Vinicius3
|3
|0.11
|Bryan Angulo
|2
|0.07
|Lucas Braga
|2
|0.07
|Rwan Seco
|2 (1)
|0.07
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.04
|Madson II
|1
|0.04
|Luiz Felipe III
|1
|0.04
|Lucas Barbosa
|1
|0.04
|Луан
|1
|0.04
|Angelo Borges
|0
|0
|Майкон Перейра
|0
|0
|Хулио Джоян
|0
|0
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
|Бруниньо
|0
|0
|Карлос Санчес II
|0
|0
|Felipe Jonatan
|0
|0
|Sandry Santos
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|6
|1
|Де Пена Карлос
|6
|0
|Тайсон Фреда
|5
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|5
|0
|Daniel Fusato1
|5
|0
|Энрике Педро
|4
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Джонни
|2
|0
|Патрик Алан
|2
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Lizeiro
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Thauan Lara
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Моледо Родриго
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|9
|0
|Marcos Leonardo
|8
|0
|Vinicius3
|7
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|5
|0
|Габриэль Эдуардо
|5
|0
|Жуан Пауло
|4
|0
|Madson II
|4
|0
|Angelo Borges
|4
|0
|Lucas Pires
|2
|1
|Ауро Альваро
|3
|0
|Felipe Jonatan
|3
|0
|Гуларт Рикардо
|2
|0
|Майкон Перейра
|2
|0
|Бруниньо
|2
|0
|Хулио Джоян
|2
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Баптистао Лео
|1
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|Карлос Санчес II
|1
|0
|Luiz Felipe III
|1
|0
|Lucas Barbosa
|1
|0
|Lucas Braga
|1
|0
|Сантос Натан
|1
|0
|Rwan Seco
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
10
19 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 2
16 Не забивали 22
6
21%
1
10%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
7
25%
1
10%
31-45
2
7%
4
40%
46-60
2
7%
1
10%
61-75
5
18%
3
30%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
9%
5
42%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Забито
15
19
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
1
7%
5
26%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
33%
6
32%
76-90
Пропущено
15
15
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
3
20%
6
40%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Забито
43
29
24 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 11
8
19%
3
10%
1-15
8
19%
3
10%
16-30
8
19%
6
21%
31-45
5
12%
5
17%
46-60
4
9%
3
10%
61-75
10
23%
9
31%
76-90
Пропущено
26
27
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 19
3
12%
7
26%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
4
15%
3
11%
31-45
4
15%
2
7%
46-60
4
15%
6
22%
61-75
6
23%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3
Сантос
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сантос - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Сеара - Сантос 2:1 Сантос - Гойяс 1:2
Куяба - Сантос 0:0 Сантос - Сан-Паулу 1:0 Америка Минейро - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Сантос 1:2 Сантос - Флуминенсе 2:2 Форталеза - Сантос 0:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи - Сантос 1:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Сантос - Тачира 1:1 Сантос - Фламенго 1:2 Тачира - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|28
|17
|9
|2
|45 - 19
|60
|2.
|Флуминенсе
|0:0
|29
|15
|7
|7
|46 - 31
|52
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|29
|13
|12
|4
|43 - 26
|51
|4.
|Коринтианс
|28
|13
|8
|7
|32 - 27
|47
|5.
|Фламенго
|28
|13
|6
|9
|44 - 27
|45
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|12
|8
|8
|33 - 33
|44
|7.
|Атлетико Минейро
|0:0
|29
|10
|11
|8
|34 - 31
|41
|8.
|Америка Минейро
|0:0
|29
|11
|7
|11
|24 - 27
|40
|9.
|Сантос
|0:0
|29
|9
|11
|9
|31 - 25
|38
|10.
|Ботафого Рибейрао
|28
|10
|7
|11
|28 - 30
|37
|11.
|Гойяс
|28
|9
|10
|9
|30 - 34
|37
|12.
|Сан-Паулу
|28
|8
|13
|7
|39 - 31
|37
|13.
|Ред Булл Брагантино
|28
|8
|11
|9
|37 - 34
|35
|14.
|Форталеза
|28
|9
|7
|12
|28 - 31
|34
|15.
|Сеара
|0:0
|29
|6
|14
|9
|26 - 29
|32
|16.
|Коритиба Парана
|28
|9
|4
|15
|29 - 43
|31
|17.
|Куяба
|28
|7
|9
|12
|21 - 28
|30
|18.
|Аваи
|28
|7
|7
|14
|26 - 43
|28
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|28
|5
|7
|16
|25 - 44
|22
|20.
|Жувентуде
|28
|3
|10
|15
|21 - 49
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Флуминенсе
|0:0
|15
|10
|2
|3
|31 - 15
|32
|2.
|Коринтианс
|14
|9
|4
|1
|19 - 7
|31
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|9
|3
|2
|26 - 11
|30
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|15
|8
|6
|1
|28 - 11
|30
|5.
|Коритиба Парана
|15
|9
|2
|4
|19 - 12
|29
|6.
|Америка Минейро
|0:0
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|7.
|Фламенго
|13
|8
|2
|3
|27 - 8
|26
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|7
|5
|1
|20 - 11
|26
|9.
|Сантос
|0:0
|14
|7
|4
|3
|22 - 12
|25
|10.
|Сан-Паулу
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|11.
|Ред Булл Брагантино
|14
|6
|5
|3
|22 - 13
|23
|12.
|Аваи
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|13.
|Гойяс
|14
|5
|6
|3
|17 - 15
|21
|14.
|Атлетико Минейро
|0:0
|15
|5
|5
|5
|19 - 16
|20
|15.
|Куяба
|14
|4
|7
|3
|11 - 9
|19
|16.
|Форталеза
|14
|4
|6
|4
|12 - 11
|18
|17.
|Ботафого Рибейрао
|14
|4
|4
|6
|12 - 12
|16
|18.
|Сеара
|0:0
|15
|3
|7
|5
|13 - 16
|16
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|3
|7
|14 - 16
|15
|20.
|Жувентуде
|14
|2
|6
|6
|12 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|8
|6
|0
|19 - 8
|30
|2.
|Ботафого Рибейрао
|14
|6
|3
|5
|16 - 18
|21
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|4.
|Атлетико Минейро
|0:0
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|5.
|Флуминенсе
|0:0
|14
|5
|5
|4
|15 - 16
|20
|6.
|Фламенго
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|3
|7
|13 - 22
|18
|8.
|Форталеза
|14
|5
|1
|8
|16 - 20
|16
|9.
|Гойяс
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|10.
|Коринтианс
|14
|4
|4
|6
|13 - 20
|16
|11.
|Сеара
|0:0
|14
|3
|7
|4
|13 - 13
|16
|12.
|Сан-Паулу
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|13.
|Америка Минейро
|0:0
|15
|3
|4
|8
|7 - 16
|13
|14.
|Сантос
|0:0
|15
|2
|7
|6
|9 - 13
|13
|15.
|Ред Булл Брагантино
|14
|2
|6
|6
|15 - 21
|12
|16.
|Куяба
|14
|3
|2
|9
|10 - 19
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|1
|4
|9
|11 - 28
|7
|18.
|Жувентуде
|14
|1
|4
|9
|9 - 30
|7
|19.
|Аваи
|14
|1
|3
|10
|7 - 26
|6
|20.
|Коритиба Парана
|13
|0
|2
|11
|10 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|16 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|17 (2)
|Аваи
|Bissoli
|21
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|13 (1)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|11 (1)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 12
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 10
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 9
|Сеара
|Ричардсон
|1 9
|Ботафого Рибейрао
|Саравия Ренсо
|10