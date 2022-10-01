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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 29.
Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 16'
Флуминенсе
0'
15' Желтая карточка
Мело Фелипе

Ход матча

15'
 
Мело Фелипе
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Флуминенсе
3.55
5.10
5.60
Все Коэффициенты
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
3
Алонсо
Хуниор
34
Жемерсон
де
Жесус
44
Rubens
5
Отавио
II
29
Аллан
Соуза
30
Павон
Кристиан
15
Сарачо
Федерико
11
Keno
7
Халк
Живанилдо
12
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
26
Маноэл
52
Мело
Фелипе
70
Caio
Paulista
7
Андре
38
Мартинелли
Габриэл
37
Matheus
Martins
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Флуминенсе

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
62.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед

32 матча

37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.9%
53.1%
25%
7 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.4%
46.9%
18.7%
11 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

СA
5:3
СA
2:1
К
1:0
К
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
4:1
БСА
0:0
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
2:2
СA
3:2
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
5:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 9 (1) 0.31
Фернандес Игнасио 3 0.1
Саша Эдуардо 3 0.1
Keno 2 0.07
Сарачо Федерико 2 0.07
Кардек Алан 2 0.07
Саварино Джефферсон 2 0.07
Ademir Santos 2 0.07
Jair II 1 0.03
Варгас Эдуардо 1 0.03
Igor Rabello 1 0.03
Савио III 1 0.03
Ревер Умберто 1 0.03
Павон Кристиан 1 0.03
Rubens 1 0.03
Арана Гильерме 0 0
Алонсо Хуниор 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Guga3 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 16 0.55
Jhon Arias 6 0.21
Гансо Пауло 4 (2) 0.14
Маноэл 4 0.14
Виллиан Сикейра 3 0.1
Энрике Луис 2 0.07
Натан Аллан 2 0.07
Samuel VII 2 0.07
Matheus Martins 2 0.07
Caio Paulista 1 0.03
Michel Araujo 1 0.03
Андре 1 0.03
Fred II 1 0.03
Мартинелли Габриэл 0 0
Нонато Густаво 0 0
Веллингтон III 0 0
Кристиано 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 8 0
Аллан Соуза 6 0
Халк Живанилдо 5 0
Фернандес Игнасио 5 0
Феррейра Мариано 5 0
Арана Гильерме 4 0
Jair II 4 0
Алонсо Хуниор 3 0
Rubens 3 0
Ademir Santos 3 0
Эверсон 2 0
Keno 2 0
Сарачо Федерико 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Додо Родолфо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Павон Кристиан 1 0
Отавио II 1 0
Igor Rabello 1 0
Calebe 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 8 1
Браз Давид 3 3
Jhon Arias 5 0
Маноэл 3 1
Caio Paulista 3 1
Нонато Густаво 3 1
Мело Фелипе 4 0
Гансо Пауло 4 0
Джон Кеннеди 3 0
Huan Nino2 3 0
Маррони 1 1
Виллиан Сикейра 2 0
Luccas Claro 2 0
Веллингтон III 2 0
Фабио Лопес 2 0
Yago I 2 0
David Omar Rodriguez Barrera II 2 0
Натан Аллан 2 0
Samuel VII 2 0
Fred II 1 0
Michel Araujo 1 0
Calegari 1 0
Matheus Martins 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
3
18%
1
7%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
4
24%
5
33%
76-90

Пропущено

18
16
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
7
39%
6
38%
76-90

Забито

15
31
6 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
1
7%
7
23%
1-15
1
7%
4
13%
16-30
4
27%
5
16%
31-45
6
40%
4
13%
46-60
1
7%
5
16%
61-75
2
13%
6
19%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
2
13%
1
7%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
1
7%
5
33%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
20%
3
20%
76-90

Забито

32
46
14 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 18
7 Не забивали 7
4
13%
8
17%
1-15
3
9%
7
15%
16-30
7
22%
8
17%
31-45
8
25%
4
9%
46-60
4
13%
8
17%
61-75
6
19%
11
24%
76-90

Пропущено

33
31
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 19
5
15%
1
3%
1-15
6
18%
2
6%
16-30
3
9%
9
29%
29%
31-45
7
21%
5
16%
46-60
2
6%
5
16%
61-75
10
30%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Аваи - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2
Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2
Флуминенсе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Флуминенсе - Жувентуде 4:0 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Форталеза 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Флуминенсе - Коритиба Парана 5:2 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Куяба 1:0 Сантос - Флуминенсе 2:2 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Крузейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Сеара 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 28 17 9 2 45 - 19 60
2. Флуминенсе 0:0 29 15 7 7 46 - 31 52
3. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 29 13 12 4 43 - 26 51
4. Коринтианс 28 13 8 7 32 - 27 47
5. Фламенго 28 13 6 9 44 - 27 45
6. Атлетико Паранаэнсе 28 12 8 8 33 - 33 44
7. Атлетико Минейро 0:0 29 10 11 8 34 - 31 41
8. Америка Минейро 0:0 29 11 7 11 24 - 27 40
9. Сантос 0:0 29 9 11 9 31 - 25 38
10. Ботафого Рибейрао 28 10 7 11 28 - 30 37
11. Гойяс 28 9 10 9 30 - 34 37
12. Сан-Паулу 28 8 13 7 39 - 31 37
13. Ред Булл Брагантино 28 8 11 9 37 - 34 35
14. Форталеза 28 9 7 12 28 - 31 34
15. Сеара 0:0 29 6 14 9 26 - 29 32
16. Коритиба Парана 28 9 4 15 29 - 43 31
17. Куяба 28 7 9 12 21 - 28 30
18. Аваи 28 7 7 14 26 - 43 28
19. Атлетико Гойяненсе 28 5 7 16 25 - 44 22
20. Жувентуде 28 3 10 15 21 - 49 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Флуминенсе 0:0 15 10 2 3 31 - 15 32
2. Коринтианс 14 9 4 1 19 - 7 31
3. Палмейрас Сан-Паулу 14 9 3 2 26 - 11 30
4. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 15 8 6 1 28 - 11 30
5. Коритиба Парана 15 9 2 4 19 - 12 29
6. Америка Минейро 0:0 14 8 3 3 17 - 11 27
7. Фламенго 13 8 2 3 27 - 8 26
8. Атлетико Паранаэнсе 13 7 5 1 20 - 11 26
9. Сантос 0:0 14 7 4 3 22 - 12 25
10. Сан-Паулу 14 6 5 3 25 - 15 23
11. Ред Булл Брагантино 14 6 5 3 22 - 13 23
12. Аваи 14 6 4 4 19 - 17 22
13. Гойяс 14 5 6 3 17 - 15 21
14. Атлетико Минейро 0:0 15 5 5 5 19 - 16 20
15. Куяба 14 4 7 3 11 - 9 19
16. Форталеза 14 4 6 4 12 - 11 18
17. Ботафого Рибейрао 14 4 4 6 12 - 12 16
18. Сеара 0:0 15 3 7 5 13 - 16 16
19. Атлетико Гойяненсе 14 4 3 7 14 - 16 15
20. Жувентуде 14 2 6 6 12 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 14 8 6 0 19 - 8 30
2. Ботафого Рибейрао 14 6 3 5 16 - 18 21
3. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 14 5 6 3 15 - 15 21
4. Атлетико Минейро 0:0 14 5 6 3 15 - 15 21
5. Флуминенсе 0:0 14 5 5 4 15 - 16 20
6. Фламенго 15 5 4 6 17 - 19 19
7. Атлетико Паранаэнсе 15 5 3 7 13 - 22 18
8. Форталеза 14 5 1 8 16 - 20 16
9. Гойяс 14 4 4 6 13 - 19 16
10. Коринтианс 14 4 4 6 13 - 20 16
11. Сеара 0:0 14 3 7 4 13 - 13 16
12. Сан-Паулу 14 2 8 4 14 - 16 14
13. Америка Минейро 0:0 15 3 4 8 7 - 16 13
14. Сантос 0:0 15 2 7 6 9 - 13 13
15. Ред Булл Брагантино 14 2 6 6 15 - 21 12
16. Куяба 14 3 2 9 10 - 19 11
17. Атлетико Гойяненсе 14 1 4 9 11 - 28 7
18. Жувентуде 14 1 4 9 9 - 30 7
19. Аваи 14 1 3 10 7 - 26 6
20. Коритиба Парана 13 0 2 11 10 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 16 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 21
Сан-Паулу Кальери Хонатан 13 (1)
Фламенго Габриэл Барбоза 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 12
Аваи Bruno Silva II 1 10
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 9
Сеара Ричардсон 1 9
Ботафого Рибейрао Саравия Ренсо 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    15'
    Мело Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Флуминенсе
3.55
5.10
5.60
Все Коэффициенты
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