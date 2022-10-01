Тур: 29.
0:0
Первый тайм: 16'
Ход матча
15'
22
Эверсон
44
Rubens
29
Аллан
Соуза
11
Keno
12
Фабио
Лопес
26
Маноэл
52
Мело
Фелипе
7
Андре
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
2 Guga3
-
40 Nathan VI
-
8 Jair II
-
27 Calebe
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
52 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 КристианоЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 АланНападающий
-
16 МаррониНападающий
-
-
31 Calegari
-
-
20 Yago I
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Атлетико Минейро
Флуминенсе
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
62.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед
32 матча
37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
21.9%
53.1%
25%
7 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.4%
46.9%
18.7%
11 побед 15 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|9 (1)
|0.31
|Фернандес Игнасио
|3
|0.1
|Саша Эдуардо
|3
|0.1
|Keno
|2
|0.07
|Сарачо Федерико
|2
|0.07
|Кардек Алан
|2
|0.07
|Саварино Джефферсон
|2
|0.07
|Ademir Santos
|2
|0.07
|Jair II
|1
|0.03
|Варгас Эдуардо
|1
|0.03
|Igor Rabello
|1
|0.03
|Савио III
|1
|0.03
|Ревер Умберто
|1
|0.03
|Павон Кристиан
|1
|0.03
|Rubens
|1
|0.03
|Арана Гильерме
|0
|0
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Guga3
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|16
|0.55
|Jhon Arias
|6
|0.21
|Гансо Пауло
|4 (2)
|0.14
|Маноэл
|4
|0.14
|Виллиан Сикейра
|3
|0.1
|Энрике Луис
|2
|0.07
|Натан Аллан
|2
|0.07
|Samuel VII
|2
|0.07
|Matheus Martins
|2
|0.07
|Caio Paulista
|1
|0.03
|Michel Araujo
|1
|0.03
|Андре
|1
|0.03
|Fred II
|1
|0.03
|Мартинелли Габриэл
|0
|0
|Нонато Густаво
|0
|0
|Веллингтон III
|0
|0
|Кристиано
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|8
|0
|Аллан Соуза
|6
|0
|Халк Живанилдо
|5
|0
|Фернандес Игнасио
|5
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Jair II
|4
|0
|Алонсо Хуниор
|3
|0
|Rubens
|3
|0
|Ademir Santos
|3
|0
|Эверсон
|2
|0
|Keno
|2
|0
|Сарачо Федерико
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Додо Родолфо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|8
|1
|Браз Давид
|3
|3
|Jhon Arias
|5
|0
|Маноэл
|3
|1
|Caio Paulista
|3
|1
|Нонато Густаво
|3
|1
|Мело Фелипе
|4
|0
|Гансо Пауло
|4
|0
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Huan Nino2
|3
|0
|Маррони
|1
|1
|Виллиан Сикейра
|2
|0
|Luccas Claro
|2
|0
|Веллингтон III
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|2
|0
|Натан Аллан
|2
|0
|Samuel VII
|2
|0
|Fred II
|1
|0
|Michel Araujo
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Matheus Martins
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
3
18%
1
7%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
4
24%
5
33%
76-90
Пропущено
18
16
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
7
39%
6
38%
76-90
Забито
15
31
6 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
1
7%
7
23%
1-15
1
7%
4
13%
16-30
4
27%
5
16%
31-45
6
40%
4
13%
46-60
1
7%
5
16%
61-75
2
13%
6
19%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
2
13%
1
7%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
1
7%
5
33%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
20%
3
20%
76-90
Забито
32
46
14 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 18
7 Не забивали 7
4
13%
8
17%
1-15
3
9%
7
15%
16-30
7
22%
8
17%
31-45
8
25%
4
9%
46-60
4
13%
8
17%
61-75
6
19%
11
24%
76-90
Пропущено
33
31
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 19
5
15%
1
3%
1-15
6
18%
2
6%
16-30
3
9%
9
29%
29%
31-45
7
21%
5
16%
46-60
2
6%
5
16%
61-75
10
30%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Аваи - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2
Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2
Флуминенсе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Флуминенсе - Жувентуде 4:0 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Форталеза 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Флуминенсе - Коритиба Парана 5:2 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Куяба 1:0 Сантос - Флуминенсе 2:2 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Крузейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Сеара 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|28
|17
|9
|2
|45 - 19
|60
|2.
|Флуминенсе
|0:0
|29
|15
|7
|7
|46 - 31
|52
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|29
|13
|12
|4
|43 - 26
|51
|4.
|Коринтианс
|28
|13
|8
|7
|32 - 27
|47
|5.
|Фламенго
|28
|13
|6
|9
|44 - 27
|45
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|12
|8
|8
|33 - 33
|44
|7.
|Атлетико Минейро
|0:0
|29
|10
|11
|8
|34 - 31
|41
|8.
|Америка Минейро
|0:0
|29
|11
|7
|11
|24 - 27
|40
|9.
|Сантос
|0:0
|29
|9
|11
|9
|31 - 25
|38
|10.
|Ботафого Рибейрао
|28
|10
|7
|11
|28 - 30
|37
|11.
|Гойяс
|28
|9
|10
|9
|30 - 34
|37
|12.
|Сан-Паулу
|28
|8
|13
|7
|39 - 31
|37
|13.
|Ред Булл Брагантино
|28
|8
|11
|9
|37 - 34
|35
|14.
|Форталеза
|28
|9
|7
|12
|28 - 31
|34
|15.
|Сеара
|0:0
|29
|6
|14
|9
|26 - 29
|32
|16.
|Коритиба Парана
|28
|9
|4
|15
|29 - 43
|31
|17.
|Куяба
|28
|7
|9
|12
|21 - 28
|30
|18.
|Аваи
|28
|7
|7
|14
|26 - 43
|28
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|28
|5
|7
|16
|25 - 44
|22
|20.
|Жувентуде
|28
|3
|10
|15
|21 - 49
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Флуминенсе
|0:0
|15
|10
|2
|3
|31 - 15
|32
|2.
|Коринтианс
|14
|9
|4
|1
|19 - 7
|31
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|9
|3
|2
|26 - 11
|30
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|15
|8
|6
|1
|28 - 11
|30
|5.
|Коритиба Парана
|15
|9
|2
|4
|19 - 12
|29
|6.
|Америка Минейро
|0:0
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|7.
|Фламенго
|13
|8
|2
|3
|27 - 8
|26
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|7
|5
|1
|20 - 11
|26
|9.
|Сантос
|0:0
|14
|7
|4
|3
|22 - 12
|25
|10.
|Сан-Паулу
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|11.
|Ред Булл Брагантино
|14
|6
|5
|3
|22 - 13
|23
|12.
|Аваи
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|13.
|Гойяс
|14
|5
|6
|3
|17 - 15
|21
|14.
|Атлетико Минейро
|0:0
|15
|5
|5
|5
|19 - 16
|20
|15.
|Куяба
|14
|4
|7
|3
|11 - 9
|19
|16.
|Форталеза
|14
|4
|6
|4
|12 - 11
|18
|17.
|Ботафого Рибейрао
|14
|4
|4
|6
|12 - 12
|16
|18.
|Сеара
|0:0
|15
|3
|7
|5
|13 - 16
|16
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|3
|7
|14 - 16
|15
|20.
|Жувентуде
|14
|2
|6
|6
|12 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|8
|6
|0
|19 - 8
|30
|2.
|Ботафого Рибейрао
|14
|6
|3
|5
|16 - 18
|21
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|4.
|Атлетико Минейро
|0:0
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|5.
|Флуминенсе
|0:0
|14
|5
|5
|4
|15 - 16
|20
|6.
|Фламенго
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|3
|7
|13 - 22
|18
|8.
|Форталеза
|14
|5
|1
|8
|16 - 20
|16
|9.
|Гойяс
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|10.
|Коринтианс
|14
|4
|4
|6
|13 - 20
|16
|11.
|Сеара
|0:0
|14
|3
|7
|4
|13 - 13
|16
|12.
|Сан-Паулу
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|13.
|Америка Минейро
|0:0
|15
|3
|4
|8
|7 - 16
|13
|14.
|Сантос
|0:0
|15
|2
|7
|6
|9 - 13
|13
|15.
|Ред Булл Брагантино
|14
|2
|6
|6
|15 - 21
|12
|16.
|Куяба
|14
|3
|2
|9
|10 - 19
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|1
|4
|9
|11 - 28
|7
|18.
|Жувентуде
|14
|1
|4
|9
|9 - 30
|7
|19.
|Аваи
|14
|1
|3
|10
|7 - 26
|6
|20.
|Коритиба Парана
|13
|0
|2
|11
|10 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|16 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|17 (2)
|Аваи
|Bissoli
|21
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|13 (1)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|11 (1)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 12
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 10
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 9
|Сеара
|Ричардсон
|1 9
|Ботафого Рибейрао
|Саравия Ренсо
|10