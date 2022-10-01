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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 29.
Атлетико Минейро
2:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
15' Желтая карточка
Мело Фелипе
1:0
41' Гол
Халк Живанилдо
45' Желтая карточка
Keno
58' Желтая карточка
Маноэл
59' Желтая карточка
Аллан Соуза
61' Желтая карточка
Samuel VII
63' Вторая желтая карточка
Маноэл
2:0
65' Пенальти
Халк Живанилдо
90'+5
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
3
Алонсо
Хуниор
34
Жемерсон
де
Жесус
44
Rubens
5
Отавио
II
29
Аллан
Соуза
30
Павон
Кристиан
15
Сарачо
Федерико
11
Keno
7
Халк
Живанилдо
12
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
26
Маноэл
52
Мело
Фелипе
70
Caio
Paulista
7
Андре
38
Мартинелли
Габриэл
37
Matheus
Martins
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Флуминенсе

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
62.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед

32 матча

37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.9%
53.1%
25%
7 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.4%
46.9%
18.7%
11 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

СA
5:3
СA
2:1
К
1:0
К
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
4:1
БСА
0:0
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
2:2
СA
3:2
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
5:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 11 (2) 0.38
Фернандес Игнасио 3 0.1
Саша Эдуардо 3 0.1
Сарачо Федерико 2 0.07
Keno 2 0.07
Кардек Алан 2 0.07
Саварино Джефферсон 2 0.07
Ademir Santos 2 0.07
Jair II 1 0.03
Варгас Эдуардо 1 0.03
Igor Rabello 1 0.03
Савио III 1 0.03
Ревер Умберто 1 0.03
Павон Кристиан 1 0.03
Rubens 1 0.03
Арана Гильерме 0 0
Алонсо Хуниор 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Guga3 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 16 0.55
Jhon Arias 6 0.21
Гансо Пауло 4 (2) 0.14
Маноэл 4 0.14
Виллиан Сикейра 3 0.1
Энрике Луис 2 0.07
Натан Аллан 2 0.07
Samuel VII 2 0.07
Matheus Martins 2 0.07
Caio Paulista 1 0.03
Michel Araujo 1 0.03
Андре 1 0.03
Fred II 1 0.03
Мартинелли Габриэл 0 0
Нонато Густаво 0 0
Веллингтон III 0 0
Кристиано 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 8 0
Аллан Соуза 7 0
Халк Живанилдо 5 0
Фернандес Игнасио 5 0
Феррейра Мариано 5 0
Арана Гильерме 4 0
Jair II 4 0
Алонсо Хуниор 3 0
Keno 3 0
Rubens 3 0
Ademir Santos 3 0
Эверсон 2 0
Сарачо Федерико 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Додо Родолфо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Павон Кристиан 1 0
Отавио II 1 0
Igor Rabello 1 0
Calebe 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 8 1
Браз Давид 3 3
Маноэл 4 2
Мело Фелипе 5 0
Jhon Arias 5 0
Caio Paulista 3 1
Нонато Густаво 3 1
Гансо Пауло 4 0
Джон Кеннеди 3 0
Samuel VII 3 0
Huan Nino2 3 0
Маррони 1 1
Виллиан Сикейра 2 0
Luccas Claro 2 0
Веллингтон III 2 0
Фабио Лопес 2 0
Yago I 2 0
David Omar Rodriguez Barrera II 2 0
Натан Аллан 2 0
Fred II 1 0
Michel Araujo 1 0
Calegari 1 0
Matheus Martins 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
3
16%
1
7%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
3
20%
61-75
4
21%
5
33%
76-90

Пропущено

18
18
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
11%
5
28%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
7
39%
6
33%
76-90

Забито

15
31
6 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
1
7%
7
23%
1-15
1
7%
4
13%
16-30
4
27%
5
16%
31-45
6
40%
4
13%
46-60
1
7%
5
16%
61-75
2
13%
6
19%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
2
13%
1
7%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
1
7%
5
33%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
20%
3
20%
76-90

Забито

34
46
15 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 18
7 Не забивали 8
4
12%
8
17%
1-15
3
9%
7
15%
16-30
8
24%
8
17%
31-45
8
24%
4
9%
46-60
5
15%
8
17%
61-75
6
18%
11
24%
76-90

Пропущено

33
33
14 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 20
5
15%
1
3%
1-15
6
18%
2
6%
16-30
3
9%
10
30%
31-45
7
21%
5
15%
46-60
2
6%
6
18%
61-75
10
30%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Аваи - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2
Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2
Флуминенсе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Флуминенсе - Жувентуде 4:0 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Форталеза 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Флуминенсе - Коритиба Парана 5:2 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Куяба 1:0 Сантос - Флуминенсе 2:2 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Крузейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Сеара 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 28 17 9 2 45 - 19 60
2. Интернасьонал Порту Алегре 29 14 11 4 44 - 26 53
3. Флуминенсе 29 15 6 8 46 - 33 51
4. Коринтианс 28 13 8 7 32 - 27 47
5. Фламенго 28 13 6 9 44 - 27 45
6. Атлетико Паранаэнсе 28 12 8 8 33 - 33 44
7. Атлетико Минейро 29 11 10 8 36 - 31 43
8. Америка Минейро 29 12 6 11 26 - 28 42
9. Ботафого Рибейрао 28 10 7 11 28 - 30 37
10. Гойяс 28 9 10 9 30 - 34 37
11. Сантос 29 9 10 10 31 - 26 37
12. Сан-Паулу 28 8 13 7 39 - 31 37
13. Ред Булл Брагантино 28 8 11 9 37 - 34 35
14. Форталеза 28 9 7 12 28 - 31 34
15. Коритиба Парана 28 9 4 15 29 - 43 31
16. Сеара 29 6 13 10 27 - 31 31
17. Куяба 28 7 9 12 21 - 28 30
18. Аваи 28 7 7 14 26 - 43 28
19. Атлетико Гойяненсе 28 5 7 16 25 - 44 22
20. Жувентуде 28 3 10 15 21 - 49 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Флуминенсе 15 10 2 3 31 - 15 32
2. Интернасьонал Порту Алегре 15 9 5 1 29 - 11 32
3. Коринтианс 14 9 4 1 19 - 7 31
4. Палмейрас Сан-Паулу 14 9 3 2 26 - 11 30
5. Коритиба Парана 15 9 2 4 19 - 12 29
6. Америка Минейро 14 8 3 3 17 - 11 27
7. Фламенго 13 8 2 3 27 - 8 26
8. Атлетико Паранаэнсе 13 7 5 1 20 - 11 26
9. Сантос 14 7 4 3 22 - 12 25
10. Сан-Паулу 14 6 5 3 25 - 15 23
11. Ред Булл Брагантино 14 6 5 3 22 - 13 23
12. Аваи 14 6 4 4 19 - 17 22
13. Атлетико Минейро 15 6 4 5 21 - 16 22
14. Гойяс 14 5 6 3 17 - 15 21
15. Куяба 14 4 7 3 11 - 9 19
16. Форталеза 14 4 6 4 12 - 11 18
17. Ботафого Рибейрао 14 4 4 6 12 - 12 16
18. Атлетико Гойяненсе 14 4 3 7 14 - 16 15
19. Сеара 15 3 6 6 14 - 18 15
20. Жувентуде 14 2 6 6 12 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 14 8 6 0 19 - 8 30
2. Ботафого Рибейрао 14 6 3 5 16 - 18 21
3. Интернасьонал Порту Алегре 14 5 6 3 15 - 15 21
4. Атлетико Минейро 14 5 6 3 15 - 15 21
5. Фламенго 15 5 4 6 17 - 19 19
6. Флуминенсе 14 5 4 5 15 - 18 19
7. Атлетико Паранаэнсе 15 5 3 7 13 - 22 18
8. Форталеза 14 5 1 8 16 - 20 16
9. Гойяс 14 4 4 6 13 - 19 16
10. Коринтианс 14 4 4 6 13 - 20 16
11. Сеара 14 3 7 4 13 - 13 16
12. Америка Минейро 15 4 3 8 9 - 17 15
13. Сан-Паулу 14 2 8 4 14 - 16 14
14. Ред Булл Брагантино 14 2 6 6 15 - 21 12
15. Сантос 15 2 6 7 9 - 14 12
16. Куяба 14 3 2 9 10 - 19 11
17. Атлетико Гойяненсе 14 1 4 9 11 - 28 7
18. Жувентуде 14 1 4 9 9 - 30 7
19. Аваи 14 1 3 10 7 - 26 6
20. Коритиба Парана 13 0 2 11 10 - 31 2
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 16 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 21
Сан-Паулу Кальери Хонатан 13 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 12
Аваи Bruno Silva II 1 10
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 10
Сеара Ричардсон 1 9
Ботафого Рибейрао Саравия Ренсо 10
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Кено получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Халк Живанилдо бьет в цель!
    • Желтая карточка
      15'
      Мело Фелипе получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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