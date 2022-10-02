Тур: 29.
0'
11' Желтая карточкаAuremir
0:1
14' ГолСаша
25' Желтая карточкаTinga I
45' Желтая карточкаDada Belmonte
75' Желтая карточкаSavio Alves
89' Желтая карточкаJuninho Capixaba
90'+5
Ход матча
11'
14'
0:1
25'
45'
75'
89'
23
Tadeu
I
2
Магиньо
25
Lucas
Halter
29
Reynaldo2
5
Auremir
20
Диего
Рибас
10
Маркиньос
II
11
Раул
Педро
2
Tinga
I
4
Тити
88
Саша
Лукас
80
Отеро
Ромуло
32
Роша
Педро
11
Romarinho3
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
-
25 Lucas HalterЗащитник
-
29 Reynaldo2Защитник
- Защитник
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
21 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
13 Yan Souto
-
-
-
-
66 Hugo Farias
-
99 Luan Dias
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
-
32 Роша ПедроНападающий
- Нападающий
-
11 Romarinho3Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
14 Ronald
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Гойяс
Форталеза
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Педро
|15 (2)
|0.52
|Elvis II
|4 (3)
|0.14
|Nícolas I
|3
|0.1
|Dada Belmonte
|2
|0.07
|Диего Рибас
|1
|0.03
|Да Силва
|1
|0.03
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.03
|Кардозо Даниэль
|1
|0.03
|Маркиньос II
|1
|0.03
|Vinicius XII
|0
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|0
|0
|Danilo IV
|0
|0
|Savio Alves
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
|Pedro Junqueira
|0
|0
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Moises Vieira
|6
|0.21
|Robson IV
|4
|0.14
|Picachu
|4 (1)
|0.14
|Роша Педро
|2
|0.07
|Romarinho3
|2
|0.07
|Эркулес
|2
|0.07
|Juninho Capixaba
|1
|0.03
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.03
|Emanuel Britez
|1
|0.03
|Lucas Crispim
|1
|0.03
|Саша Лукас
|1
|0.03
|Jose Welison
|1
|0.03
|Александр Кайо
|1
|0.03
|Habraao
|1
|0.03
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
|Tinga I
|0
|0
|Marcelo Conceicao
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бастос Фернандр Феллипе
|9
|0
|Caio Vinicius2
|7
|1
|Магиньо
|7
|0
|Раул Педро
|7
|0
|Dada Belmonte
|7
|0
|Savio Alves
|5
|1
|Danilo IV
|6
|0
|Матеус де Салес
|5
|0
|Elvis II
|4
|0
|Reynaldo2
|4
|0
|Да Силва
|3
|0
|Luan Dias
|3
|0
|Жуниор Ренато
|3
|0
|Henrique Lordelo
|1
|1
|Аподи Диаллиссон
|2
|0
|Диего Рибас
|2
|0
|Auremir
|2
|0
|Сидней
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Маркиньос II
|1
|0
|Luan III
|1
|0
|Matheus Alves II
|1
|0
|Joao Caetano
|1
|0
|Filipe Luiz
|1
|0
|Yan Souto
|1
|0
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|6
|1
|Robson IV
|6
|0
|Juninho Capixaba
|6
|0
|Ronald
|5
|0
|Romarinho3
|3
|1
|Тьяго Гальярдо
|4
|0
|Jose Welison
|4
|0
|Lucas Crispim
|4
|0
|Marcelo Conceicao
|4
|0
|Фелипе
|2
|1
|Picachu
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Fernando Miguel
|2
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Марсело Бук
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Роша Педро
|1
|0
|Tinga I
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
|David da Hora
|1
|0
|Витор Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
18
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
7
44%
3
17%
76-90
Пропущено
17
19
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
24%
2
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
7
37%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
6
35%
8
42%
76-90
Забито
14
12
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
5
42%
61-75
5
36%
2
17%
76-90
Пропущено
18
11
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
17%
2
18%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
4
22%
4
36%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
2
11%
1
9%
76-90
Забито
30
30
9 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
4
13%
4
13%
1-15
1
3%
5
17%
16-30
4
13%
5
17%
31-45
6
20%
4
13%
46-60
3
10%
7
23%
61-75
12
40%
5
17%
76-90
Пропущено
35
30
19 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 17
7
20%
4
13%
1-15
5
14%
1
3%
16-30
7
20%
11
37%
31-45
6
17%
3
10%
46-60
2
6%
2
7%
61-75
8
23%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гойяс - Ботафого Рибейрао 0:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Гойяс - Фламенго 1:1 Сантос - Гойяс 1:2
Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1
Форталеза
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Орсомарсо - Форталеза 0:4 Форталеза - Фламенго 3:2 Бояка Чико - Форталеза 0:0 Жувентуде - Форталеза 1:1
Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:0 Бока Хуниорс Кали - Форталеза 0:0 Флуминенсе - Форталеза 2:1 Форталеза - Барранкилья 3:0 Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3 Леонес - Форталеза 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Форталеза - Бояка Чико 1:0 Форталеза - Коринтианс 1:0 Форталеза - Атлетико Кали 2:0 Форталеза - Мильонариос 2:3 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Сеара - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Форталеза - Реал Картахена 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|28
|17
|9
|2
|45 - 19
|60
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|29
|14
|11
|4
|44 - 26
|53
|3.
|Флуминенсе
|29
|15
|6
|8
|46 - 33
|51
|4.
|Коринтианс
|1:0
|29
|14
|8
|7
|33 - 27
|50
|5.
|Фламенго
|29
|14
|6
|9
|48 - 28
|48
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|13
|8
|8
|35 - 33
|47
|7.
|Атлетико Минейро
|29
|11
|10
|8
|36 - 31
|43
|8.
|Америка Минейро
|29
|12
|6
|11
|26 - 28
|42
|9.
|Ботафого Рибейрао
|28
|10
|7
|11
|28 - 30
|37
|10.
|Форталеза
|29
|10
|7
|12
|29 - 31
|37
|11.
|Сантос
|29
|9
|10
|10
|31 - 26
|37
|12.
|Гойяс
|29
|9
|10
|10
|30 - 35
|37
|13.
|Сан-Паулу
|28
|8
|13
|7
|39 - 31
|37
|14.
|Ред Булл Брагантино
|29
|8
|11
|10
|38 - 38
|35
|15.
|Коритиба Парана
|28
|9
|4
|15
|29 - 43
|31
|16.
|Сеара
|29
|6
|13
|10
|27 - 31
|31
|17.
|Куяба
|0:1
|29
|7
|9
|13
|21 - 29
|30
|18.
|Аваи
|29
|7
|7
|15
|27 - 45
|28
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|29
|6
|7
|16
|27 - 45
|25
|20.
|Жувентуде
|29
|3
|10
|16
|21 - 51
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|1:0
|15
|10
|4
|1
|20 - 7
|34
|2.
|Флуминенсе
|15
|10
|2
|3
|31 - 15
|32
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|9
|5
|1
|29 - 11
|32
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|9
|3
|2
|26 - 11
|30
|5.
|Фламенго
|14
|9
|2
|3
|31 - 9
|29
|6.
|Коритиба Парана
|15
|9
|2
|4
|19 - 12
|29
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|8.
|Америка Минейро
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|9.
|Сантос
|14
|7
|4
|3
|22 - 12
|25
|10.
|Сан-Паулу
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|11.
|Ред Булл Брагантино
|14
|6
|5
|3
|22 - 13
|23
|12.
|Аваи
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|13.
|Атлетико Минейро
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|14.
|Гойяс
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|15.
|Куяба
|0:1
|14
|4
|7
|3
|11 - 9
|19
|16.
|Форталеза
|14
|4
|6
|4
|12 - 11
|18
|17.
|Ботафого Рибейрао
|14
|4
|4
|6
|12 - 12
|16
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|3
|7
|14 - 16
|15
|19.
|Сеара
|15
|3
|6
|6
|14 - 18
|15
|20.
|Жувентуде
|14
|2
|6
|6
|12 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|8
|6
|0
|19 - 8
|30
|2.
|Ботафого Рибейрао
|14
|6
|3
|5
|16 - 18
|21
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|4.
|Атлетико Минейро
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|5.
|Форталеза
|15
|6
|1
|8
|17 - 20
|19
|6.
|Фламенго
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|7.
|Флуминенсе
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|3
|7
|13 - 22
|18
|9.
|Гойяс
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|10.
|Коринтианс
|1:0
|14
|4
|4
|6
|13 - 20
|16
|11.
|Сеара
|14
|3
|7
|4
|13 - 13
|16
|12.
|Америка Минейро
|15
|4
|3
|8
|9 - 17
|15
|13.
|Сан-Паулу
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|14.
|Ред Булл Брагантино
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|15.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|9 - 14
|12
|16.
|Куяба
|0:1
|15
|3
|2
|10
|10 - 20
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|2
|4
|9
|13 - 29
|10
|18.
|Жувентуде
|15
|1
|4
|10
|9 - 32
|7
|19.
|Аваи
|14
|1
|3
|10
|7 - 26
|6
|20.
|Коритиба Парана
|13
|0
|2
|11
|10 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|16 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|17 (2)
|Аваи
|Bissoli
|21
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|13 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|13 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 12
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 10
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 10
|Сеара
|Ричардсон
|1 9
|Ботафого Рибейрао
|Саравия Ренсо
|10