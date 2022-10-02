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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 29.
Гойяс
0:1
Конец матча
Форталеза
0'
11' Желтая карточка
Auremir
0:1
14' Гол
Саша
25' Желтая карточка
Tinga I
45' Желтая карточка
Dada Belmonte
75' Желтая карточка
Savio Alves
89' Желтая карточка
Juninho Capixaba
90'+5
23
Tadeu
I
2
Магиньо
25
Lucas
Halter
29
Reynaldo2
6
Savio
Alves
5
Auremir
36
Матеус
де
Салес
20
Диего
Рибас
10
Маркиньос
II
27
Dada
Belmonte
11
Раул
Педро
16
Fernando
Miguel
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
29
Juninho
Capixaba
8
Александр
Кайо
88
Саша
Лукас
80
Отеро
Ромуло
32
Роша
Педро
18
Ромеро
Сильвио
11
Romarinho3
Гойяс
4-2-3-1
Форталеза
4-3-3

История личных встреч

Гойяс
Форталеза

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:2
СA
2:0
СB
3:1
СB
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 15 (2) 0.52
Elvis II 4 (3) 0.14
Nícolas I 3 0.1
Dada Belmonte 2 0.07
Диего Рибас 1 0.03
Да Силва 1 0.03
Аподи Диаллиссон 1 0.03
Кардозо Даниэль 1 0.03
Маркиньос II 1 0.03
Vinicius XII 0 0
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Danilo IV 0 0
Savio Alves 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Pedro Junqueira 0 0
Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 6 0.21
Robson IV 4 0.14
Picachu 4 (1) 0.14
Роша Педро 2 0.07
Romarinho3 2 0.07
Эркулес 2 0.07
Juninho Capixaba 1 0.03
Тьяго Гальярдо 1 0.03
Emanuel Britez 1 0.03
Lucas Crispim 1 0.03
Саша Лукас 1 0.03
Jose Welison 1 0.03
Александр Кайо 1 0.03
Habraao 1 0.03
Ромеро Сильвио 0 0
Лима Лукас III 0 0
Tinga I 0 0
Marcelo Conceicao 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бастос Фернандр Феллипе 9 0
Caio Vinicius2 7 1
Магиньо 7 0
Раул Педро 7 0
Dada Belmonte 7 0
Savio Alves 5 1
Danilo IV 6 0
Матеус де Салес 5 0
Elvis II 4 0
Reynaldo2 4 0
Да Силва 3 0
Luan Dias 3 0
Жуниор Ренато 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Аподи Диаллиссон 2 0
Диего Рибас 2 0
Auremir 2 0
Сидней 1 0
Vinicius XII 1 0
Маркиньос II 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Filipe Luiz 1 0
Yan Souto 1 0
Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 6 1
Robson IV 6 0
Juninho Capixaba 6 0
Ronald 5 0
Romarinho3 3 1
Тьяго Гальярдо 4 0
Jose Welison 4 0
Lucas Crispim 4 0
Marcelo Conceicao 4 0
Фелипе 2 1
Picachu 3 0
Лима Лукас III 3 0
Fernando Miguel 2 0
Саша Лукас 2 0
Марсело Бук 2 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
Эркулес 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Роша Педро 1 0
Tinga I 1 0
Ландасури Антони 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
David da Hora 1 0
Витор Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
18
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
7
44%
3
17%
76-90

Пропущено

17
19
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
24%
2
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
7
37%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
6
35%
8
42%
76-90

Забито

14
12
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
5
42%
61-75
5
36%
2
17%
76-90

Пропущено

18
11
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
17%
2
18%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
4
22%
4
36%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
2
11%
1
9%
76-90

Забито

30
30
9 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
4
13%
4
13%
1-15
1
3%
5
17%
16-30
4
13%
5
17%
31-45
6
20%
4
13%
46-60
3
10%
7
23%
61-75
12
40%
5
17%
76-90

Пропущено

35
30
19 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 17
7
20%
4
13%
1-15
5
14%
1
3%
16-30
7
20%
11
37%
31-45
6
17%
3
10%
46-60
2
6%
2
7%
61-75
8
23%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гойяс - Ботафого Рибейрао 0:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Гойяс - Фламенго 1:1 Сантос - Гойяс 1:2
Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1
Форталеза
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Орсомарсо - Форталеза 0:4 Форталеза - Фламенго 3:2 Бояка Чико - Форталеза 0:0 Жувентуде - Форталеза 1:1
Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 1:0 Бока Хуниорс Кали - Форталеза 0:0 Флуминенсе - Форталеза 2:1 Форталеза - Барранкилья 3:0 Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3 Леонес - Форталеза 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Форталеза - Бояка Чико 1:0 Форталеза - Коринтианс 1:0 Форталеза - Атлетико Кали 2:0 Форталеза - Мильонариос 2:3 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Сеара - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Форталеза - Реал Картахена 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 28 17 9 2 45 - 19 60
2. Интернасьонал Порту Алегре 29 14 11 4 44 - 26 53
3. Флуминенсе 29 15 6 8 46 - 33 51
4. Коринтианс 1:0 29 14 8 7 33 - 27 50
5. Фламенго 29 14 6 9 48 - 28 48
6. Атлетико Паранаэнсе 29 13 8 8 35 - 33 47
7. Атлетико Минейро 29 11 10 8 36 - 31 43
8. Америка Минейро 29 12 6 11 26 - 28 42
9. Ботафого Рибейрао 28 10 7 11 28 - 30 37
10. Форталеза 29 10 7 12 29 - 31 37
11. Сантос 29 9 10 10 31 - 26 37
12. Гойяс 29 9 10 10 30 - 35 37
13. Сан-Паулу 28 8 13 7 39 - 31 37
14. Ред Булл Брагантино 29 8 11 10 38 - 38 35
15. Коритиба Парана 28 9 4 15 29 - 43 31
16. Сеара 29 6 13 10 27 - 31 31
17. Куяба 0:1 29 7 9 13 21 - 29 30
18. Аваи 29 7 7 15 27 - 45 28
19. Атлетико Гойяненсе 29 6 7 16 27 - 45 25
20. Жувентуде 29 3 10 16 21 - 51 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 1:0 15 10 4 1 20 - 7 34
2. Флуминенсе 15 10 2 3 31 - 15 32
3. Интернасьонал Порту Алегре 15 9 5 1 29 - 11 32
4. Палмейрас Сан-Паулу 14 9 3 2 26 - 11 30
5. Фламенго 14 9 2 3 31 - 9 29
6. Коритиба Парана 15 9 2 4 19 - 12 29
7. Атлетико Паранаэнсе 14 8 5 1 22 - 11 29
8. Америка Минейро 14 8 3 3 17 - 11 27
9. Сантос 14 7 4 3 22 - 12 25
10. Сан-Паулу 14 6 5 3 25 - 15 23
11. Ред Булл Брагантино 14 6 5 3 22 - 13 23
12. Аваи 15 6 4 5 20 - 19 22
13. Атлетико Минейро 15 6 4 5 21 - 16 22
14. Гойяс 15 5 6 4 17 - 16 21
15. Куяба 0:1 14 4 7 3 11 - 9 19
16. Форталеза 14 4 6 4 12 - 11 18
17. Ботафого Рибейрао 14 4 4 6 12 - 12 16
18. Атлетико Гойяненсе 14 4 3 7 14 - 16 15
19. Сеара 15 3 6 6 14 - 18 15
20. Жувентуде 14 2 6 6 12 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 14 8 6 0 19 - 8 30
2. Ботафого Рибейрао 14 6 3 5 16 - 18 21
3. Интернасьонал Порту Алегре 14 5 6 3 15 - 15 21
4. Атлетико Минейро 14 5 6 3 15 - 15 21
5. Форталеза 15 6 1 8 17 - 20 19
6. Фламенго 15 5 4 6 17 - 19 19
7. Флуминенсе 14 5 4 5 15 - 18 19
8. Атлетико Паранаэнсе 15 5 3 7 13 - 22 18
9. Гойяс 14 4 4 6 13 - 19 16
10. Коринтианс 1:0 14 4 4 6 13 - 20 16
11. Сеара 14 3 7 4 13 - 13 16
12. Америка Минейро 15 4 3 8 9 - 17 15
13. Сан-Паулу 14 2 8 4 14 - 16 14
14. Ред Булл Брагантино 15 2 6 7 16 - 25 12
15. Сантос 15 2 6 7 9 - 14 12
16. Куяба 0:1 15 3 2 10 10 - 20 11
17. Атлетико Гойяненсе 15 2 4 9 13 - 29 10
18. Жувентуде 15 1 4 10 9 - 32 7
19. Аваи 14 1 3 10 7 - 26 6
20. Коритиба Парана 13 0 2 11 10 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 16 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 21
Сан-Паулу Кальери Хонатан 13 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 12
Аваи Bruno Silva II 1 10
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 10
Сеара Ричардсон 1 9
Ботафого Рибейрао Саравия Ренсо 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Dada Belmonte получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Тинга получил желтую карточку от судьи
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    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Саша Лукас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      11'
      Ауремир получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гойяс 0:1 Форталеза онлайн

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