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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 29.
Фламенго
4:1
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
4' Красная карточка
Кандидо Луан
0:0
6' Не забитый пенальти
Габриэл Барбоза
1:0
12' Гол
Габриэл Барбоза
45' Желтая карточка
Де Арраскаэта Джорджиан
1:1
48' Пенальти
Helio Junio
2:1
66' Гол
Педро Гильерме
3:1
70' Гол
Педро Гильерме
4:1
71' Гол
Педро Гильерме
90'+3
20
Дос
Сантос
Адербар
22
Марсело
Родиней
15
Бруно
Фабрисио
30
Кастро
Пабло
6
Айртон
Лукас
7
Рибейро
Эвертон
8
Тьяго
Маия
32
Видаль
Артуро
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
21
Педро
Гильерме
9
Габриэл
Барбоза
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
3
Ортис
Лео
21
Natan
36
Кандидо
Луан
8
Эвангелиста
Лукас
23
Raul
González
II
11
Helio
Junio
7
Гимарайнс
Артур
28
Carlos
Eduardo
III
10
Hyoran
Фламенго
4-3-1-2
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Ред Булл Брагантино

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
2:3
СA
1:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 11 (1) 0.38
Педро Гильерме 10 0.34
Лазаро 4 0.14
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.07
Рибейро Эвертон 2 0.07
Marinho II 2 0.07
Айртон Лукас 2 0.07
Перейра Андреас 2 0.07
Viktor Hugo 2 0.07
Видаль Артуро 2 (1) 0.07
Виллиан Арао 2 0.07
Бруно Фабрисио 2 0.07
Энрике Бруно 1 0.03
Исла Маурисио 1 0.03
Энрике Густаво 1 0.03
Matheus Franca 1 0.03
Эвертон Соарес 0 0
Котулио Матеус 0 0
Лео Перейра 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандидо Луан 7 (1) 0.24
Alerrandro 6 0.21
Гимарайнс Артур 4 0.14
Hyoran 3 0.1
Helio Junio 3 (1) 0.1
Итало Хосе 3 0.1
Natan 2 0.07
Marcos Vinicios 2 0.07
Эвангелиста Лукас 2 (1) 0.07
Силва Адерлан 1 0.03
Ортис Лео 1 0.03
Miguel Silveira dos Santos 1 0.03
Bruno Praxedes 1 0.03
Gabriel Novaes 1 0.03
Уртадо Хосе 0 0
Jadson 3 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 10 1
Joao Gomes 6 0
Marinho II 4 1
Тьяго Маия 5 0
Кастро Пабло 4 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Котулио Матеус 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Hugo Nogueira 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Видаль Артуро 2 0
Лазаро 2 0
Диего Рибас 2 0
Перейра Андреас 2 0
Марсело Родиней 0 1
Эвертон Соарес 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Виллиан Арао 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Helio Junio 7 0
Кандидо Луан 3 2
Силва Адерлан 5 0
Jadson 3 5 0
Рамирес Эрик II 1 2
Ортис Лео 4 0
Рамон 2 1
Natan 3 0
Carlos Eduardo III 3 0
Cleiton Schwengber 3 0
Bruno Praxedes 3 0
Marcos Vinicios 3 0
Натан Рафаэл 2 0
Гимарайнс Артур 2 0
Raul González II 2 0
Alerrandro 2 0
Leonardo Realpe 2 0
Эвангелиста Лукас 1 0
Hyoran 1 0
Gabriel Novaes 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Miguel Silveira dos Santos 1 0
Renan Victor 1 0
Kevin Lomonaco 1 0
Werik 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
16
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
5
16%
3
19%
1-15
6
19%
3
19%
16-30
4
13%
4
25%
31-45
3
10%
1
6%
46-60
8
26%
2
13%
61-75
5
16%
3
19%
76-90

Пропущено

9
25
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
0
0%
2
8%
1-15
1
11%
6
24%
16-30
3
33%
3
12%
31-45
2
22%
3
12%
46-60
0
0%
9
36%
61-75
3
33%
2
8%
76-90

Забито

18
23
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 18
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
6
26%
16-30
4
22%
6
26%
31-45
5
28%
1
4%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
4
22%
5
22%
76-90

Пропущено

18
12
8 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
4
33%
46-60
3
17%
4
33%
61-75
5
28%
4
33%
76-90

Забито

49
39
23 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 15
5 Не забивали 7
7
14%
6
15%
1-15
8
16%
9
23%
16-30
8
16%
10
26%
31-45
8
16%
2
5%
46-60
9
18%
4
10%
61-75
9
18%
8
21%
76-90

Пропущено

27
37
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
2
7%
2
5%
1-15
5
19%
6
16%
16-30
5
19%
3
8%
31-45
4
15%
7
19%
46-60
3
11%
13
35%
61-75
8
30%
30%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Форталеза - Фламенго 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Гойяс - Фламенго 1:1
Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0 Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 4:2 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Коритиба Парана 4:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 28 17 9 2 45 - 19 60
2. Интернасьонал Порту Алегре 29 14 11 4 44 - 26 53
3. Флуминенсе 29 15 6 8 46 - 33 51
4. Коринтианс 1:0 29 14 8 7 33 - 27 50
5. Фламенго 29 14 6 9 48 - 28 48
6. Атлетико Паранаэнсе 29 13 8 8 35 - 33 47
7. Атлетико Минейро 29 11 10 8 36 - 31 43
8. Америка Минейро 29 12 6 11 26 - 28 42
9. Ботафого Рибейрао 28 10 7 11 28 - 30 37
10. Форталеза 29 10 7 12 29 - 31 37
11. Сантос 29 9 10 10 31 - 26 37
12. Гойяс 29 9 10 10 30 - 35 37
13. Сан-Паулу 28 8 13 7 39 - 31 37
14. Ред Булл Брагантино 29 8 11 10 38 - 38 35
15. Коритиба Парана 28 9 4 15 29 - 43 31
16. Сеара 29 6 13 10 27 - 31 31
17. Куяба 0:1 29 7 9 13 21 - 29 30
18. Аваи 29 7 7 15 27 - 45 28
19. Атлетико Гойяненсе 29 6 7 16 27 - 45 25
20. Жувентуде 29 3 10 16 21 - 51 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 1:0 15 10 4 1 20 - 7 34
2. Флуминенсе 15 10 2 3 31 - 15 32
3. Интернасьонал Порту Алегре 15 9 5 1 29 - 11 32
4. Палмейрас Сан-Паулу 14 9 3 2 26 - 11 30
5. Фламенго 14 9 2 3 31 - 9 29
6. Коритиба Парана 15 9 2 4 19 - 12 29
7. Атлетико Паранаэнсе 14 8 5 1 22 - 11 29
8. Америка Минейро 14 8 3 3 17 - 11 27
9. Сантос 14 7 4 3 22 - 12 25
10. Сан-Паулу 14 6 5 3 25 - 15 23
11. Ред Булл Брагантино 14 6 5 3 22 - 13 23
12. Аваи 15 6 4 5 20 - 19 22
13. Атлетико Минейро 15 6 4 5 21 - 16 22
14. Гойяс 15 5 6 4 17 - 16 21
15. Куяба 0:1 14 4 7 3 11 - 9 19
16. Форталеза 14 4 6 4 12 - 11 18
17. Ботафого Рибейрао 14 4 4 6 12 - 12 16
18. Атлетико Гойяненсе 14 4 3 7 14 - 16 15
19. Сеара 15 3 6 6 14 - 18 15
20. Жувентуде 14 2 6 6 12 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 14 8 6 0 19 - 8 30
2. Ботафого Рибейрао 14 6 3 5 16 - 18 21
3. Интернасьонал Порту Алегре 14 5 6 3 15 - 15 21
4. Атлетико Минейро 14 5 6 3 15 - 15 21
5. Форталеза 15 6 1 8 17 - 20 19
6. Фламенго 15 5 4 6 17 - 19 19
7. Флуминенсе 14 5 4 5 15 - 18 19
8. Атлетико Паранаэнсе 15 5 3 7 13 - 22 18
9. Гойяс 14 4 4 6 13 - 19 16
10. Коринтианс 1:0 14 4 4 6 13 - 20 16
11. Сеара 14 3 7 4 13 - 13 16
12. Америка Минейро 15 4 3 8 9 - 17 15
13. Сан-Паулу 14 2 8 4 14 - 16 14
14. Ред Булл Брагантино 15 2 6 7 16 - 25 12
15. Сантос 15 2 6 7 9 - 14 12
16. Куяба 0:1 15 3 2 10 10 - 20 11
17. Атлетико Гойяненсе 15 2 4 9 13 - 29 10
18. Жувентуде 15 1 4 10 9 - 32 7
19. Аваи 14 1 3 10 7 - 26 6
20. Коритиба Парана 13 0 2 11 10 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 16 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 21
Сан-Паулу Кальери Хонатан 13 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 12
Аваи Bruno Silva II 1 10
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 10
Сеара Ричардсон 1 9
Ботафого Рибейрао Саравия Ренсо 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Де Арраскаэта Джорджиан получил желтую карточку от судьи
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