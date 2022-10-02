Тур: 29.
4:1
Конец матча
0'
4' Красная карточкаКандидо Луан
0:0
6' Не забитый пенальтиГабриэл Барбоза
1:0
12' ГолГабриэл Барбоза
45' Желтая карточкаДе Арраскаэта Джорджиан
1:1
48' ПенальтиHelio Junio
2:1
66' ГолПедро Гильерме
3:1
70' ГолПедро Гильерме
4:1
71' ГолПедро Гильерме
90'+3
Ход матча
4'
6'
0:0
12'
48'
1:1
66'
2:1
70'
71'
4:1
30
Кастро
Пабло
21
Natan
36
Кандидо
Луан
11
Helio
Junio
10
Hyoran
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Нападающий
-
29 Viktor Hugo
-
-
48 Jesus Igor
-
-
31 Marinho II
-
46 Mateusao
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 NatanЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 HyoranНападающий
- Запасные игроки
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
16 Рамирес ЭрикПолузащитник
-
-
-
-
-
45 Werik
-
-
-
-
5 Jadson 3
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
История личных встреч
Фламенго
Ред Булл Брагантино
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|11 (1)
|0.38
|Педро Гильерме
|10
|0.34
|Лазаро
|4
|0.14
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.07
|Рибейро Эвертон
|2
|0.07
|Marinho II
|2
|0.07
|Айртон Лукас
|2
|0.07
|Перейра Андреас
|2
|0.07
|Viktor Hugo
|2
|0.07
|Видаль Артуро
|2 (1)
|0.07
|Виллиан Арао
|2
|0.07
|Бруно Фабрисио
|2
|0.07
|Энрике Бруно
|1
|0.03
|Исла Маурисио
|1
|0.03
|Энрике Густаво
|1
|0.03
|Matheus Franca
|1
|0.03
|Эвертон Соарес
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Лео Перейра
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандидо Луан
|7 (1)
|0.24
|Alerrandro
|6
|0.21
|Гимарайнс Артур
|4
|0.14
|Hyoran
|3
|0.1
|Helio Junio
|3 (1)
|0.1
|Итало Хосе
|3
|0.1
|Natan
|2
|0.07
|Marcos Vinicios
|2
|0.07
|Эвангелиста Лукас
|2 (1)
|0.07
|Силва Адерлан
|1
|0.03
|Ортис Лео
|1
|0.03
|Miguel Silveira dos Santos
|1
|0.03
|Bruno Praxedes
|1
|0.03
|Gabriel Novaes
|1
|0.03
|Уртадо Хосе
|0
|0
|Jadson 3
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|10
|1
|Joao Gomes
|6
|0
|Marinho II
|4
|1
|Тьяго Маия
|5
|0
|Кастро Пабло
|4
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Котулио Матеус
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Hugo Nogueira
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Лазаро
|2
|0
|Диего Рибас
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Эвертон Соарес
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Helio Junio
|7
|0
|Кандидо Луан
|3
|2
|Силва Адерлан
|5
|0
|Jadson 3
|5
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|2
|Ортис Лео
|4
|0
|Рамон
|2
|1
|Natan
|3
|0
|Carlos Eduardo III
|3
|0
|Cleiton Schwengber
|3
|0
|Bruno Praxedes
|3
|0
|Marcos Vinicios
|3
|0
|Натан Рафаэл
|2
|0
|Гимарайнс Артур
|2
|0
|Raul González II
|2
|0
|Alerrandro
|2
|0
|Leonardo Realpe
|2
|0
|Эвангелиста Лукас
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Gabriel Novaes
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Miguel Silveira dos Santos
|1
|0
|Renan Victor
|1
|0
|Kevin Lomonaco
|1
|0
|Werik
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
16
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
5
16%
3
19%
1-15
6
19%
3
19%
16-30
4
13%
4
25%
31-45
3
10%
1
6%
46-60
8
26%
2
13%
61-75
5
16%
3
19%
76-90
Пропущено
9
25
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
0
0%
2
8%
1-15
1
11%
6
24%
16-30
3
33%
3
12%
31-45
2
22%
3
12%
46-60
0
0%
9
36%
61-75
3
33%
2
8%
76-90
Забито
18
23
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 18
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
6
26%
16-30
4
22%
6
26%
31-45
5
28%
1
4%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
4
22%
5
22%
76-90
Пропущено
18
12
8 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
4
33%
46-60
3
17%
4
33%
61-75
5
28%
4
33%
76-90
Забито
49
39
23 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 15
5 Не забивали 7
7
14%
6
15%
1-15
8
16%
9
23%
16-30
8
16%
10
26%
31-45
8
16%
2
5%
46-60
9
18%
4
10%
61-75
9
18%
8
21%
76-90
Пропущено
27
37
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
2
7%
2
5%
1-15
5
19%
6
16%
16-30
5
19%
3
8%
31-45
4
15%
7
19%
46-60
3
11%
13
35%
61-75
8
30%
30%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Форталеза - Фламенго 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Гойяс - Фламенго 1:1
Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0 Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 4:2 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Коритиба Парана 4:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|28
|17
|9
|2
|45 - 19
|60
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|29
|14
|11
|4
|44 - 26
|53
|3.
|Флуминенсе
|29
|15
|6
|8
|46 - 33
|51
|4.
|Коринтианс
|1:0
|29
|14
|8
|7
|33 - 27
|50
|5.
|Фламенго
|29
|14
|6
|9
|48 - 28
|48
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|13
|8
|8
|35 - 33
|47
|7.
|Атлетико Минейро
|29
|11
|10
|8
|36 - 31
|43
|8.
|Америка Минейро
|29
|12
|6
|11
|26 - 28
|42
|9.
|Ботафого Рибейрао
|28
|10
|7
|11
|28 - 30
|37
|10.
|Форталеза
|29
|10
|7
|12
|29 - 31
|37
|11.
|Сантос
|29
|9
|10
|10
|31 - 26
|37
|12.
|Гойяс
|29
|9
|10
|10
|30 - 35
|37
|13.
|Сан-Паулу
|28
|8
|13
|7
|39 - 31
|37
|14.
|Ред Булл Брагантино
|29
|8
|11
|10
|38 - 38
|35
|15.
|Коритиба Парана
|28
|9
|4
|15
|29 - 43
|31
|16.
|Сеара
|29
|6
|13
|10
|27 - 31
|31
|17.
|Куяба
|0:1
|29
|7
|9
|13
|21 - 29
|30
|18.
|Аваи
|29
|7
|7
|15
|27 - 45
|28
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|29
|6
|7
|16
|27 - 45
|25
|20.
|Жувентуде
|29
|3
|10
|16
|21 - 51
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|1:0
|15
|10
|4
|1
|20 - 7
|34
|2.
|Флуминенсе
|15
|10
|2
|3
|31 - 15
|32
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|9
|5
|1
|29 - 11
|32
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|9
|3
|2
|26 - 11
|30
|5.
|Фламенго
|14
|9
|2
|3
|31 - 9
|29
|6.
|Коритиба Парана
|15
|9
|2
|4
|19 - 12
|29
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|8.
|Америка Минейро
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|9.
|Сантос
|14
|7
|4
|3
|22 - 12
|25
|10.
|Сан-Паулу
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|11.
|Ред Булл Брагантино
|14
|6
|5
|3
|22 - 13
|23
|12.
|Аваи
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|13.
|Атлетико Минейро
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|14.
|Гойяс
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|15.
|Куяба
|0:1
|14
|4
|7
|3
|11 - 9
|19
|16.
|Форталеза
|14
|4
|6
|4
|12 - 11
|18
|17.
|Ботафого Рибейрао
|14
|4
|4
|6
|12 - 12
|16
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|3
|7
|14 - 16
|15
|19.
|Сеара
|15
|3
|6
|6
|14 - 18
|15
|20.
|Жувентуде
|14
|2
|6
|6
|12 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|8
|6
|0
|19 - 8
|30
|2.
|Ботафого Рибейрао
|14
|6
|3
|5
|16 - 18
|21
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|4.
|Атлетико Минейро
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|5.
|Форталеза
|15
|6
|1
|8
|17 - 20
|19
|6.
|Фламенго
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|7.
|Флуминенсе
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|3
|7
|13 - 22
|18
|9.
|Гойяс
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|10.
|Коринтианс
|1:0
|14
|4
|4
|6
|13 - 20
|16
|11.
|Сеара
|14
|3
|7
|4
|13 - 13
|16
|12.
|Америка Минейро
|15
|4
|3
|8
|9 - 17
|15
|13.
|Сан-Паулу
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|14.
|Ред Булл Брагантино
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|15.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|9 - 14
|12
|16.
|Куяба
|0:1
|15
|3
|2
|10
|10 - 20
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|2
|4
|9
|13 - 29
|10
|18.
|Жувентуде
|15
|1
|4
|10
|9 - 32
|7
|19.
|Аваи
|14
|1
|3
|10
|7 - 26
|6
|20.
|Коритиба Парана
|13
|0
|2
|11
|10 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|16 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|17 (2)
|Аваи
|Bissoli
|21
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|13 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|13 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 12
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 10
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 10
|Сеара
|Ричардсон
|1 9
|Ботафого Рибейрао
|Саравия Ренсо
|10