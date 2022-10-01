Тур: 29.
1:0
Второй тайм: 51'
Ход матча
20'
1:0
37'
37'
46'
26
Erick2
20
David
Terans
39
Vitor
Roque
1
Pegorari
34
Vitor
Mendes
16
Jadson
III
17
Elton
I
77
Paraguaio
88
Gabriel
Tota
80
Питта
Исидро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Vitor RoqueНападающий
- Запасные игроки
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
92 Pablo I
-
-
35 Romulo Cruz
-
28 Tomas Cuello
-
17 Hugo Moura
-
13 Khellven
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
-
1 PegorariВратарь
- Защитник
-
34 Vitor MendesЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
17 Elton IПолузащитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
-
88 Gabriel TotaПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Питта ИсидроНападающий
- Запасные игроки
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
-
44 НогейраЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Перес ФелипеНападающий
-
11 Oscar RuizНападающий
-
31 Cesar Ribela
-
-
-
26 Para
-
Главный тренер: Umberto Louzer
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Жувентуде
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Terans
|9 (5)
|0.31
|Vitor Roque
|4
|0.14
|Pablo I
|3
|0.1
|Витор Буэно
|3 (2)
|0.1
|Tomas Cuello
|2
|0.07
|Agustin Canobbio
|2
|0.07
|Khellven
|1 (1)
|0.03
|Лео Ситтадини
|1
|0.03
|Орехуэла Луис
|1
|0.03
|Romulo Cruz
|1
|0.03
|Hugo Moura
|1
|0.03
|Erick2
|1
|0.03
|Abner2
|1
|0.03
|Витиньо Витор V
|1
|0.03
|Felipe Matheus
|1
|0.03
|Педринью Роша
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|4
|0.14
|Oscar Ruiz
|3
|0.1
|Vitor Gabriel1
|2
|0.07
|Ricardo Bueno
|2 (1)
|0.07
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1 (1)
|0.03
|Paraguaio
|1
|0.03
|Алвес Родриго
|1
|0.03
|Энрике Пауло
|1
|0.03
|Moraes
|1
|0.03
|Jadson III
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Vitor Mendes
|1
|0.03
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Перес Фелипе
|0
|0
|Capixaba1
|0
|0
|Arnaldo Edinho2
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hugo Moura
|5
|1
|Энрике Педру II
|5
|0
|Pablo I
|5
|0
|Vitor Roque
|5
|0
|Abner2
|4
|0
|Витиньо Витор V
|2
|1
|David Terans
|3
|0
|Педринью Роша
|3
|0
|Сантана Алекс
|3
|0
|Витор Буэно
|3
|0
|Tomas Cuello
|3
|0
|Christian Cardoso
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Фернандиньо Фернандо
|2
|0
|Thiago Heleno
|2
|0
|Лео Ситтадини
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|Felipe Matheus
|2
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Орехуэла Луис
|1
|0
|Фернандес Матеус
|1
|0
|Agustin Canobbio
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Сильва Гарсия Брайан
|1
|0
|Matheus Felipe
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|7
|1
|Yuri Oliveira Lima
|6
|1
|Vitor Mendes
|6
|1
|Виллиам Матеус
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|2
|Vitor Gabriel1
|5
|0
|Миранда Пауло
|4
|0
|Capixaba1
|4
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|1
|Ирмер Жан
|3
|0
|Ricardo Bueno
|3
|0
|Назарио Бруно
|3
|0
|Перес Фелипе
|3
|0
|Elton I
|3
|0
|Алвес Родриго
|3
|0
|Витор да Силва
|1
|1
|Энрике Пауло
|2
|0
|Moraes
|2
|0
|Paraguaio
|2
|0
|Thalisson
|2
|0
|Питта Исидро
|2
|0
|Gabriel Tota
|2
|0
|Pegorari
|2
|0
|Ногейра
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|Adriano Marlon
|1
|0
|Cesar Ribela
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
9
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
3
17%
1
11%
1-15
4
22%
2
22%
16-30
5
28%
1
11%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
2
11%
3
33%
61-75
2
11%
1
11%
76-90
Пропущено
13
30
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
3
23%
3
10%
1-15
1
8%
8
27%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
3
23%
5
17%
46-60
4
31%
4
13%
61-75
2
15%
8
27%
76-90
Забито
14
12
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
6
43%
4
33%
76-90
Пропущено
21
19
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
10%
3
16%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
19%
3
16%
31-45
5
24%
4
21%
46-60
5
24%
3
16%
61-75
2
10%
4
21%
76-90
Забито
32
21
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 12
3
9%
2
10%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
7
22%
3
14%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
4
13%
7
33%
61-75
8
25%
5
24%
76-90
Пропущено
34
49
13 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 24
5
15%
6
12%
1-15
4
12%
10
20%
16-30
4
12%
5
10%
31-45
8
24%
9
18%
46-60
9
26%
7
14%
61-75
4
12%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сантос - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:2 Аваи - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Жувентуде
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Флуминенсе - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Аваи 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2 Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|28
|17
|9
|2
|45 - 19
|60
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|29
|14
|11
|4
|44 - 26
|53
|3.
|Флуминенсе
|29
|15
|6
|8
|46 - 33
|51
|4.
|Коринтианс
|28
|13
|8
|7
|32 - 27
|47
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|29
|13
|8
|8
|34 - 33
|47
|6.
|Фламенго
|1:1
|29
|13
|7
|9
|45 - 28
|46
|7.
|Атлетико Минейро
|29
|11
|10
|8
|36 - 31
|43
|8.
|Америка Минейро
|29
|12
|6
|11
|26 - 28
|42
|9.
|Ботафого Рибейрао
|28
|10
|7
|11
|28 - 30
|37
|10.
|Форталеза
|1:0
|29
|10
|7
|12
|29 - 31
|37
|11.
|Сантос
|29
|9
|10
|10
|31 - 26
|37
|12.
|Гойяс
|0:1
|29
|9
|10
|10
|30 - 35
|37
|13.
|Сан-Паулу
|28
|8
|13
|7
|39 - 31
|37
|14.
|Ред Булл Брагантино
|1:1
|29
|8
|12
|9
|38 - 35
|36
|15.
|Коритиба Парана
|28
|9
|4
|15
|29 - 43
|31
|16.
|Сеара
|29
|6
|13
|10
|27 - 31
|31
|17.
|Куяба
|28
|7
|9
|12
|21 - 28
|30
|18.
|Аваи
|0:1
|29
|7
|7
|15
|26 - 44
|28
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|29
|6
|7
|16
|26 - 44
|25
|20.
|Жувентуде
|0:1
|29
|3
|10
|16
|21 - 50
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Флуминенсе
|15
|10
|2
|3
|31 - 15
|32
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|9
|5
|1
|29 - 11
|32
|3.
|Коринтианс
|14
|9
|4
|1
|19 - 7
|31
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|9
|3
|2
|26 - 11
|30
|5.
|Коритиба Парана
|15
|9
|2
|4
|19 - 12
|29
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|14
|8
|5
|1
|21 - 11
|29
|7.
|Фламенго
|1:1
|14
|8
|3
|3
|28 - 9
|27
|8.
|Америка Минейро
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|9.
|Сантос
|14
|7
|4
|3
|22 - 12
|25
|10.
|Сан-Паулу
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|11.
|Ред Булл Брагантино
|1:1
|14
|6
|5
|3
|22 - 13
|23
|12.
|Аваи
|0:1
|15
|6
|4
|5
|19 - 18
|22
|13.
|Атлетико Минейро
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|14.
|Гойяс
|0:1
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|15.
|Куяба
|14
|4
|7
|3
|11 - 9
|19
|16.
|Форталеза
|1:0
|14
|4
|6
|4
|12 - 11
|18
|17.
|Ботафого Рибейрао
|14
|4
|4
|6
|12 - 12
|16
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|14
|4
|3
|7
|14 - 16
|15
|19.
|Сеара
|15
|3
|6
|6
|14 - 18
|15
|20.
|Жувентуде
|0:1
|14
|2
|6
|6
|12 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|8
|6
|0
|19 - 8
|30
|2.
|Ботафого Рибейрао
|14
|6
|3
|5
|16 - 18
|21
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|4.
|Атлетико Минейро
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|5.
|Форталеза
|1:0
|15
|6
|1
|8
|17 - 20
|19
|6.
|Фламенго
|1:1
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|7.
|Флуминенсе
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|15
|5
|3
|7
|13 - 22
|18
|9.
|Гойяс
|0:1
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|10.
|Коринтианс
|14
|4
|4
|6
|13 - 20
|16
|11.
|Сеара
|14
|3
|7
|4
|13 - 13
|16
|12.
|Америка Минейро
|15
|4
|3
|8
|9 - 17
|15
|13.
|Сан-Паулу
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|14.
|Ред Булл Брагантино
|1:1
|15
|2
|7
|6
|16 - 22
|13
|15.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|9 - 14
|12
|16.
|Куяба
|14
|3
|2
|9
|10 - 19
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|15
|2
|4
|9
|12 - 28
|10
|18.
|Жувентуде
|0:1
|15
|1
|4
|10
|9 - 31
|7
|19.
|Аваи
|0:1
|14
|1
|3
|10
|7 - 26
|6
|20.
|Коритиба Парана
|13
|0
|2
|11
|10 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|16 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|17 (2)
|Аваи
|Bissoli
|21
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|13 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|13 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 12
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 10
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 10
|Сеара
|Ричардсон
|1 9
|Ботафого Рибейрао
|Саравия Ренсо
|10