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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 29.
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Второй тайм: 51'
Жувентуде
0'
1:0
20' Гол
Витиньо Витор
37' Желтая карточка
Vitor Roque
37' Желтая карточка
Gabriel Tota

Ход матча

20'
Витиньо Витор
(Vitor Roque)
1:0
37'
Vitor Roque
 
37'
 
Gabriel Tota
46'
Pablo I
Vitor Roque
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Жувентуде
3.85
7.70
7.00
Все Коэффициенты
1
Bento
Krepski
24
Орехуэла
Луис
44
Thiago
Heleno
2
Nicolas
Hernandez2
48
Педринью
Роша
5
Фернандиньо
Фернандо
26
Erick2
9
Agustin
Canobbio
20
David
Terans
11
Витиньо
Витор
V
39
Vitor
Roque
1
Pegorari
2
Алвес
Родриго
34
Vitor
Mendes
4
Thalisson
7
Capixaba1
16
Jadson
III
17
Elton
I
77
Paraguaio
88
Gabriel
Tota
30
Рафинья
Марсио
80
Питта
Исидро
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Жувентуде
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Жувентуде

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
1:3
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Terans 9 (5) 0.31
Vitor Roque 4 0.14
Pablo I 3 0.1
Витор Буэно 3 (2) 0.1
Tomas Cuello 2 0.07
Agustin Canobbio 2 0.07
Khellven 1 (1) 0.03
Лео Ситтадини 1 0.03
Орехуэла Луис 1 0.03
Romulo Cruz 1 0.03
Hugo Moura 1 0.03
Erick2 1 0.03
Abner2 1 0.03
Витиньо Витор V 1 0.03
Felipe Matheus 1 0.03
Педринью Роша 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Роша Педро 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 4 0.14
Oscar Ruiz 3 0.1
Vitor Gabriel1 2 0.07
Ricardo Bueno 2 (1) 0.07
Jose M.F. Moreno Chico II 1 (1) 0.03
Paraguaio 1 0.03
Алвес Родриго 1 0.03
Энрике Пауло 1 0.03
Moraes 1 0.03
Jadson III 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Vitor Mendes 1 0.03
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Перес Фелипе 0 0
Capixaba1 0 0
Arnaldo Edinho2 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hugo Moura 5 1
Энрике Педру II 5 0
Pablo I 5 0
Vitor Roque 5 0
Abner2 4 0
Витиньо Витор V 2 1
David Terans 3 0
Педринью Роша 3 0
Сантана Алекс 3 0
Витор Буэно 3 0
Tomas Cuello 3 0
Christian Cardoso 3 0
Nicolas Hernandez2 3 0
Bento Krepski 3 0
Фернандиньо Фернандо 2 0
Thiago Heleno 2 0
Лео Ситтадини 2 0
Pablo Siles 2 0
Nascimento Leite Matheus3 2 0
Felipe Matheus 2 0
Marcelo XIII 1 0
Орехуэла Луис 1 0
Фернандес Матеус 1 0
Agustin Canobbio 1 0
Lucas Halter 1 0
Khellven 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Erick2 1 0
Сильва Гарсия Брайан 1 0
Matheus Felipe 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 7 1
Yuri Oliveira Lima 6 1
Vitor Mendes 6 1
Виллиам Матеус 4 1
Паулиньо Жозе 2 2
Vitor Gabriel1 5 0
Миранда Пауло 4 0
Capixaba1 4 0
Jose M.F. Moreno Chico II 2 1
Ирмер Жан 3 0
Ricardo Bueno 3 0
Назарио Бруно 3 0
Перес Фелипе 3 0
Elton I 3 0
Алвес Родриго 3 0
Витор да Силва 1 1
Энрике Пауло 2 0
Moraes 2 0
Paraguaio 2 0
Thalisson 2 0
Питта Исидро 2 0
Gabriel Tota 2 0
Pegorari 2 0
Ногейра 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Ромуло 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Adriano Marlon 1 0
Cesar Ribela 1 0
Darlan Mendes 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
3
17%
1
11%
1-15
4
22%
2
22%
16-30
5
28%
1
11%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
2
11%
3
33%
61-75
2
11%
1
11%
76-90

Пропущено

13
30
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
3
23%
3
10%
1-15
1
8%
8
27%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
3
23%
5
17%
46-60
4
31%
4
13%
61-75
2
15%
8
27%
76-90

Забито

14
12
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
6
43%
4
33%
76-90

Пропущено

21
19
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
10%
3
16%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
19%
3
16%
31-45
5
24%
4
21%
46-60
5
24%
3
16%
61-75
2
10%
4
21%
76-90

Забито

32
21
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 12
3
9%
2
10%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
7
22%
3
14%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
4
13%
7
33%
61-75
8
25%
5
24%
76-90

Пропущено

34
49
13 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 24
5
15%
6
12%
1-15
4
12%
10
20%
16-30
4
12%
5
10%
31-45
8
24%
9
18%
46-60
9
26%
7
14%
61-75
4
12%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сантос - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:2 Аваи - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Жувентуде
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Флуминенсе - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Аваи 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2 Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 28 17 9 2 45 - 19 60
2. Интернасьонал Порту Алегре 29 14 11 4 44 - 26 53
3. Флуминенсе 29 15 6 8 46 - 33 51
4. Коринтианс 28 13 8 7 32 - 27 47
5. Атлетико Паранаэнсе 1:0 29 13 8 8 34 - 33 47
6. Фламенго 1:1 29 13 7 9 45 - 28 46
7. Атлетико Минейро 29 11 10 8 36 - 31 43
8. Америка Минейро 29 12 6 11 26 - 28 42
9. Ботафого Рибейрао 28 10 7 11 28 - 30 37
10. Форталеза 1:0 29 10 7 12 29 - 31 37
11. Сантос 29 9 10 10 31 - 26 37
12. Гойяс 0:1 29 9 10 10 30 - 35 37
13. Сан-Паулу 28 8 13 7 39 - 31 37
14. Ред Булл Брагантино 1:1 29 8 12 9 38 - 35 36
15. Коритиба Парана 28 9 4 15 29 - 43 31
16. Сеара 29 6 13 10 27 - 31 31
17. Куяба 28 7 9 12 21 - 28 30
18. Аваи 0:1 29 7 7 15 26 - 44 28
19. Атлетико Гойяненсе 1:0 29 6 7 16 26 - 44 25
20. Жувентуде 0:1 29 3 10 16 21 - 50 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Флуминенсе 15 10 2 3 31 - 15 32
2. Интернасьонал Порту Алегре 15 9 5 1 29 - 11 32
3. Коринтианс 14 9 4 1 19 - 7 31
4. Палмейрас Сан-Паулу 14 9 3 2 26 - 11 30
5. Коритиба Парана 15 9 2 4 19 - 12 29
6. Атлетико Паранаэнсе 1:0 14 8 5 1 21 - 11 29
7. Фламенго 1:1 14 8 3 3 28 - 9 27
8. Америка Минейро 14 8 3 3 17 - 11 27
9. Сантос 14 7 4 3 22 - 12 25
10. Сан-Паулу 14 6 5 3 25 - 15 23
11. Ред Булл Брагантино 1:1 14 6 5 3 22 - 13 23
12. Аваи 0:1 15 6 4 5 19 - 18 22
13. Атлетико Минейро 15 6 4 5 21 - 16 22
14. Гойяс 0:1 15 5 6 4 17 - 16 21
15. Куяба 14 4 7 3 11 - 9 19
16. Форталеза 1:0 14 4 6 4 12 - 11 18
17. Ботафого Рибейрао 14 4 4 6 12 - 12 16
18. Атлетико Гойяненсе 1:0 14 4 3 7 14 - 16 15
19. Сеара 15 3 6 6 14 - 18 15
20. Жувентуде 0:1 14 2 6 6 12 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 14 8 6 0 19 - 8 30
2. Ботафого Рибейрао 14 6 3 5 16 - 18 21
3. Интернасьонал Порту Алегре 14 5 6 3 15 - 15 21
4. Атлетико Минейро 14 5 6 3 15 - 15 21
5. Форталеза 1:0 15 6 1 8 17 - 20 19
6. Фламенго 1:1 15 5 4 6 17 - 19 19
7. Флуминенсе 14 5 4 5 15 - 18 19
8. Атлетико Паранаэнсе 1:0 15 5 3 7 13 - 22 18
9. Гойяс 0:1 14 4 4 6 13 - 19 16
10. Коринтианс 14 4 4 6 13 - 20 16
11. Сеара 14 3 7 4 13 - 13 16
12. Америка Минейро 15 4 3 8 9 - 17 15
13. Сан-Паулу 14 2 8 4 14 - 16 14
14. Ред Булл Брагантино 1:1 15 2 7 6 16 - 22 13
15. Сантос 15 2 6 7 9 - 14 12
16. Куяба 14 3 2 9 10 - 19 11
17. Атлетико Гойяненсе 1:0 15 2 4 9 12 - 28 10
18. Жувентуде 0:1 15 1 4 10 9 - 31 7
19. Аваи 0:1 14 1 3 10 7 - 26 6
20. Коритиба Парана 13 0 2 11 10 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 16 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 21
Сан-Паулу Кальери Хонатан 13 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 12
Аваи Bruno Silva II 1 10
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 10
Сеара Ричардсон 1 9
Ботафого Рибейрао Саравия Ренсо 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Vitor Roque уходит с поля. Пабло выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Gabriel Tota получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Vitor Roque получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Витиньо Витор V бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Жувентуде
3.85
7.70
7.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 1:0 Жувентуде онлайн

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Атлетико Паранаэнсе
Жувентуде
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