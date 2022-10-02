Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
0:0
Первый тайм: 13'
Ход матча
9'
10'
13
Натан
Рафаэл
26
Tonhao
14
Юилл
Джексон
20
Трапп
Уилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
44 Кауэлл КейдНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуНападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Миннесота Юнайтед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|16 (2)
|0.5
|Эспиноса Кристиан
|7 (5)
|0.22
|Киканович Бенджамин
|5
|0.16
|Монтейру Жамиру
|4
|0.13
|Юилл Джексон
|4
|0.13
|Натан Рафаэл
|3
|0.09
|Кауэлл Кейд
|2
|0.06
|Кальво Франсиско
|2
|0.06
|Томпсон Томми
|1
|0.03
|Марье Поль
|1
|0.03
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.03
|Лопес Маркос IV
|1
|0.03
|Скахен Джек
|1
|0.03
|Грегуш Ян
|0
|0
|Трауко Мигель
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emanuel Reynoso2
|10 (3)
|0.31
|Амарилья Луис
|9
|0.28
|Лод Робин
|6
|0.19
|Фрагапане Франко
|6
|0.19
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0.06
|Коллман Брент
|2
|0.06
|Данлади Абу
|2
|0.06
|Лоуренс Кемар
|1
|0.03
|Бенитес Алан
|1
|0.03
|Тейлор Ди Джей
|1
|0.03
|Дотсон Хассани
|1
|0.03
|Дибасси Бакай
|1
|0.03
|Ариага Кервин
|1
|0.03
|Mender Garcia
|1
|0.03
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Хансен Николай
|0
|0
|Хейс Джекори
|0
|0
|Сен Клер Дейн
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|9
|0
|Натан Рафаэл
|8
|0
|Лопес Маркос IV
|5
|0
|Юилл Джексон
|5
|0
|Марье Поль
|5
|0
|Монтейру Жамиру
|3
|1
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Жудсон
|4
|0
|Киканович Бенджамин
|4
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Бисон Таннер
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Niko Tsakiris
|1
|0
|Oskar Aagren
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|10
|0
|Emanuel Reynoso2
|10
|0
|Боксолл Михаэл
|8
|0
|Фрагапане Франко
|6
|1
|Лод Робин
|7
|0
|Ариага Кервин
|7
|0
|Росалес Джозеф
|5
|1
|Дибасси Бакай
|4
|0
|Лоуренс Кемар
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Бенитес Алан
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Хейс Джекори
|1
|0
|Данлади Абу
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сен Клер Дейн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
22
9 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 11
17 Не забивали 20
4
14%
2
9%
1-15
1
3%
3
14%
16-30
4
14%
7
32%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
9
31%
4
18%
61-75
7
24%
3
14%
76-90
Пропущено
27
28
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 15
4
15%
4
14%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
4
15%
5
18%
46-60
6
22%
6
21%
61-75
4
15%
9
32%
76-90
Забито
19
26
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
3
16%
3
12%
1-15
5
26%
2
8%
16-30
4
21%
5
19%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
2
11%
6
23%
61-75
4
21%
7
27%
76-90
Пропущено
40
19
16 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
6
15%
2
11%
1-15
5
13%
1
5%
16-30
5
13%
5
26%
31-45
8
20%
4
21%
46-60
7
18%
3
16%
61-75
9
23%
4
21%
76-90
Забито
48
48
21 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 19
8 Не забивали 7
7
15%
5
10%
1-15
6
13%
5
10%
16-30
8
17%
12
25%
31-45
5
10%
6
13%
46-60
11
23%
10
21%
61-75
11
23%
10
21%
76-90
Пропущено
67
47
29 В 1-м тайме 16
38 Во 2-м тайме 31
21 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 28
10
15%
6
13%
1-15
9
13%
2
4%
16-30
10
15%
8
17%
31-45
12
18%
9
19%
46-60
13
19%
9
19%
61-75
13
19%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|33
|18
|10
|5
|68 - 26
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|33
|19
|5
|9
|60 - 49
|62
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|14
|8
|11
|48 - 41
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Цинциннати
|33
|11
|13
|9
|59 - 54
|46
|6.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|7.
|Коламбус Кру
|31
|10
|15
|6
|43 - 35
|45
|8.
|Интер Майами
|32
|13
|6
|13
|42 - 52
|45
|9.
|Шарлотт
|32
|13
|2
|17
|42 - 48
|41
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|10
|11
|12
|46 - 49
|41
|11.
|Атланта Юнайтед
|33
|10
|10
|13
|47 - 52
|40
|12.
|Чикаго Файр
|33
|10
|8
|15
|38 - 47
|38
|13.
|Торонто
|33
|9
|7
|17
|49 - 62
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|33
|7
|6
|20
|34 - 66
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|31
|19
|4
|8
|62 - 36
|61
|2.
|Остин
|0:1
|33
|16
|7
|10
|64 - 47
|55
|3.
|Даллас
|33
|13
|11
|9
|46 - 36
|50
|4.
|Нэшвилл
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|33
|13
|7
|13
|46 - 49
|46
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|13
|7
|12
|54 - 49
|46
|7.
|Портленд Тимберс
|32
|11
|13
|8
|51 - 48
|46
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|33
|12
|7
|14
|39 - 55
|43
|9.
|Реал Солт-Лейк
|32
|11
|10
|11
|39 - 43
|43
|10.
|Колорадо Рэпидс
|33
|11
|9
|13
|45 - 56
|42
|11.
|Сиэтл Саундерс
|32
|12
|4
|16
|45 - 43
|40
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|40 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|6
|17
|40 - 52
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|33
|7
|11
|15
|48 - 67
|32
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Шарлотт
|16
|10
|0
|6
|26 - 14
|30
|4.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|3
|5
|30 - 21
|30
|6.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|7.
|Коламбус Кру
|16
|7
|6
|3
|22 - 13
|27
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|9.
|Цинциннати
|17
|6
|6
|5
|37 - 27
|24
|10.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|11.
|Торонто
|17
|7
|3
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|13
|2
|1
|39 - 14
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|17
|10
|5
|2
|29 - 15
|35
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|17
|10
|3
|4
|24 - 20
|33
|4.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|5.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|6.
|Остин
|0:1
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|16
|9
|2
|5
|27 - 17
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|8
|3
|5
|34 - 24
|27
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|8
|2
|6
|24 - 17
|26
|11.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|17
|6
|7
|4
|29 - 27
|25
|13.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|4.
|Цинциннати
|16
|5
|7
|4
|22 - 27
|22
|5.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Чикаго Файр
|17
|4
|4
|9
|21 - 31
|16
|9.
|Интер Майами
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|11.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|17
|2
|5
|10
|17 - 30
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|14 - 37
|11
|14.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:1
|17
|8
|2
|7
|23 - 25
|26
|2.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|17
|6
|2
|9
|21 - 29
|20
|5.
|Даллас
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|16
|3
|2
|11
|18 - 26
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|16
|3
|1
|12
|17 - 33
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|17 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10