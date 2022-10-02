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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:0
Первый тайм: 13'
Миннесота Юнайтед
0'
9' Желтая карточка
Юилл Джексон
10' Желтая карточка
Ариага Кервин

Ход матча

9'
Юилл Джексон
 
10'
 
Ариага Кервин
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Миннесота Юнайтед
2.68
4.00
2.58
Все Коэффициенты
1
Марцинковски
Джеймс
22
Томпсон
Томми
13
Натан
Рафаэл
26
Tonhao
3
Марье
Поль
35
Монтейру
Жамиру
14
Юилл
Джексон
30
Niko
Tsakiris
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
6
Салинас
Ши
97
Сен
Клер
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
14
Коллман
Брент
92
Лоуренс
Кемар
20
Трапп
Уилл
33
Ариага
Кервин
28
Mender
Garcia
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
9
Амарилья
Луис
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Миннесота Юнайтед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:0
М
1:1
М
2:2
ЧМ
1:4
М
2:5
М
3:1
М
0:3
М
1:3
М
3:2
М
3:2
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 16 (2) 0.5
Эспиноса Кристиан 7 (5) 0.22
Киканович Бенджамин 5 0.16
Монтейру Жамиру 4 0.13
Юилл Джексон 4 0.13
Натан Рафаэл 3 0.09
Кауэлл Кейд 2 0.06
Кальво Франсиско 2 0.06
Томпсон Томми 1 0.03
Марье Поль 1 0.03
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.03
Лопес Маркос IV 1 0.03
Скахен Джек 1 0.03
Грегуш Ян 0 0
Трауко Мигель 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emanuel Reynoso2 10 (3) 0.31
Амарилья Луис 9 0.28
Лод Робин 6 0.19
Фрагапане Франко 6 0.19
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.06
Коллман Брент 2 0.06
Данлади Абу 2 0.06
Лоуренс Кемар 1 0.03
Бенитес Алан 1 0.03
Тейлор Ди Джей 1 0.03
Дотсон Хассани 1 0.03
Дибасси Бакай 1 0.03
Ариага Кервин 1 0.03
Mender Garcia 1 0.03
Росалес Джозеф 0 0
Хансен Николай 0 0
Хейс Джекори 0 0
Сен Клер Дейн 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 9 0
Натан Рафаэл 8 0
Лопес Маркос IV 5 0
Юилл Джексон 5 0
Марье Поль 5 0
Монтейру Жамиру 3 1
Кальво Франсиско 4 0
Эспиноса Кристиан 4 0
Жудсон 4 0
Киканович Бенджамин 4 0
Кауэлл Кейд 2 0
Бисон Таннер 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Грегуш Ян 1 0
Томпсон Томми 1 0
Niko Tsakiris 1 0
Oskar Aagren 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 10 0
Emanuel Reynoso2 10 0
Боксолл Михаэл 8 0
Фрагапане Франко 6 1
Лод Робин 7 0
Ариага Кервин 7 0
Росалес Джозеф 5 1
Дибасси Бакай 4 0
Лоуренс Кемар 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Бенитес Алан 2 0
Амарилья Луис 2 0
Фишер Онил 1 0
Коллман Брент 1 0
Хейс Джекори 1 0
Данлади Абу 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сен Клер Дейн 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
22
9 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 11
17 Не забивали 20
4
14%
2
9%
1-15
1
3%
3
14%
16-30
4
14%
7
32%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
9
31%
4
18%
61-75
7
24%
3
14%
76-90

Пропущено

27
28
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 15
4
15%
4
14%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
4
15%
5
18%
46-60
6
22%
6
21%
61-75
4
15%
9
32%
76-90

Забито

19
26
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
3
16%
3
12%
1-15
5
26%
2
8%
16-30
4
21%
5
19%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
2
11%
6
23%
61-75
4
21%
7
27%
76-90

Пропущено

40
19
16 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
6
15%
2
11%
1-15
5
13%
1
5%
16-30
5
13%
5
26%
31-45
8
20%
4
21%
46-60
7
18%
3
16%
61-75
9
23%
4
21%
76-90

Забито

48
48
21 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 19
8 Не забивали 7
7
15%
5
10%
1-15
6
13%
5
10%
16-30
8
17%
12
25%
31-45
5
10%
6
13%
46-60
11
23%
10
21%
61-75
11
23%
10
21%
76-90

Пропущено

67
47
29 В 1-м тайме 16
38 Во 2-м тайме 31
21 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 28
10
15%
6
13%
1-15
9
13%
2
4%
16-30
10
15%
8
17%
31-45
12
18%
9
19%
46-60
13
19%
9
19%
61-75
13
19%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 33 18 10 5 68 - 26 64
2. Клёб де Фут Монреаль 33 19 5 9 60 - 49 62
3. Нью-Йорк Ред Буллз 33 14 8 11 48 - 41 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Цинциннати 33 11 13 9 59 - 54 46
6. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
7. Коламбус Кру 31 10 15 6 43 - 35 45
8. Интер Майами 32 13 6 13 42 - 52 45
9. Шарлотт 32 13 2 17 42 - 48 41
10. Нью-Инглэнд Революшн 33 10 11 12 46 - 49 41
11. Атланта Юнайтед 33 10 10 13 47 - 52 40
12. Чикаго Файр 33 10 8 15 38 - 47 38
13. Торонто 33 9 7 17 49 - 62 34
14. Ди Си Юнайтед 33 7 6 20 34 - 66 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 31 19 4 8 62 - 36 61
2. Остин 0:1 33 16 7 10 64 - 47 55
3. Даллас 33 13 11 9 46 - 36 50
4. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
5. Миннесота Юнайтед 0:0 33 13 7 13 46 - 49 46
6. Лос-Анджелес Гэлакси 32 13 7 12 54 - 49 46
7. Портленд Тимберс 32 11 13 8 51 - 48 46
8. Ванкувер Уайткэпс 1:0 33 12 7 14 39 - 55 43
9. Реал Солт-Лейк 32 11 10 11 39 - 43 43
10. Колорадо Рэпидс 33 11 9 13 45 - 56 42
11. Сиэтл Саундерс 32 12 4 16 45 - 43 40
12. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 40 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 32 9 6 17 40 - 52 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 33 7 11 15 48 - 67 32

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Шарлотт 16 10 0 6 26 - 14 30
4. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
5. Клёб де Фут Монреаль 17 9 3 5 30 - 21 30
6. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
7. Коламбус Кру 16 7 6 3 22 - 13 27
8. Нью-Инглэнд Революшн 17 7 6 4 22 - 16 27
9. Цинциннати 17 6 6 5 37 - 27 24
10. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
11. Торонто 17 7 3 7 30 - 29 24
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 17 10 5 2 29 - 15 35
3. Ванкувер Уайткэпс 1:0 17 10 3 4 24 - 20 33
4. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
5. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
6. Остин 0:1 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 16 9 2 5 27 - 17 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 16 8 3 5 34 - 24 27
10. Спортинг Канзас-Сити 16 8 2 6 24 - 17 26
11. Миннесота Юнайтед 0:0 16 7 5 4 25 - 20 26
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 17 6 7 4 29 - 27 25
13. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 17 9 3 5 24 - 19 30
3. Филадельфия Юнион 17 7 5 5 23 - 17 26
4. Цинциннати 16 5 7 4 22 - 27 22
5. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Чикаго Файр 17 4 4 9 21 - 31 16
9. Интер Майами 17 4 3 10 13 - 28 15
10. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 17 2 5 10 17 - 30 11
13. Ди Си Юнайтед 17 3 2 12 14 - 37 11
14. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 17 8 2 7 23 - 25 26
2. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Миннесота Юнайтед 0:0 17 6 2 9 21 - 29 20
5. Даллас 17 4 7 6 20 - 22 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 16 3 2 11 18 - 26 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 16 3 1 12 17 - 33 10
12. Ванкувер Уайткэпс 1:0 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 17 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Интер Майами Грегоре 12
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    10'
    Ариага Кервин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Юилл Джексон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Миннесота Юнайтед
2.68
4.00
2.58
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Миннесота Юнайтед онлайн

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