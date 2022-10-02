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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Эммен
0:0
Первый тайм: 40'
Херенвен
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Эммен
Ничья
Херенвен
3.09
3.45
2.81
Все Коэффициенты
1
Элсхлягель
Эрик
2
Веендорп
Кезиа
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
18
Бюрнет
Лоренцо
20
Влак
Яри
8
Бернаду
Лукас
7
Rui
Mendes
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
9
Живкович
Рицхайро
44
Andries
Noppert
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
6
Ван
Оттеле
Сюб
27
Ван
Эвейк
Милан
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
19
Ольссон
Симон
9
Сарр
Амин
17
Ван
Хойдонк
Сидней
Эммен
4-2-3-1
Херенвен
5-3-2

История личных встреч

Эммен
Херенвен

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

ТМК
0:1
Э
3:1
К
1:2
Э
4:0
Э
2:0
ТМК
3:0
Э
2:0
Э
1:1
ТМК
5:1
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 3 0.38
Rui Mendes 1 0.13
Бернаду Лукас 1 0.13
Влак Яри 1 0.13
Димерс Марк 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 4 0.5
Ван Эвейк Милан 2 0.25
Сарр Амин 1 0.13
Бохневич Павел 1 0.13
Тахири Анас 0 0

Карточки

Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Веендорп Кезиа 2 0
Бернаду Лукас 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Араухо Мигель 1 0
Влак Яри 1 0
Rui Mendes 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 2 0
Тахири Анас 2 0
Халилович Тибор 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Бохневич Павел 1 0
Ван Акен Йост 1 0
Andries Noppert 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кайб Рами 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
2
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
50%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

17
7
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
6%
2
29%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
2
29%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
5
29%
29%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эммен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0
Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Ваалвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0 Де Графсхап - Эммен 1:1 Эммен - Телстар 2:1
Херенвен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1
Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 8 6 2 0 17 - 6 20
2. Аякс 8 6 1 1 23 - 6 19
3. ПСВ 8 6 0 2 28 - 13 18
4. Фейеноорд 8 5 2 1 21 - 10 17
5. Твенте 8 5 1 2 15 - 5 16
6. Херенвен 0:0 8 3 4 1 8 - 7 13
7. Утрехт 8 3 3 2 10 - 10 12
8. Спарта Роттердам 8 3 2 3 11 - 10 11
9. Ваалвейк 8 2 4 2 17 - 12 10
10. НЕК Неймеген 8 1 6 1 8 - 6 9
11. Эксельсиор 8 3 0 5 10 - 19 9
12. Гронинген 8 2 2 4 8 - 16 8
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 11 - 16 7
14. Камбюр 8 2 1 5 8 - 14 7
15. Фортуна Ситтард 8 2 1 5 11 - 17 7
16. Витесс 8 1 2 5 7 - 19 5
17. Эммен 0:0 8 1 2 5 6 - 18 5
18. Волендам 8 1 2 5 8 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Херенвен 0:0 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Ваалвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
6. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
8. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
9. Фортуна Ситтард 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
11. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
12. Эммен 0:0 4 1 2 1 4 - 6 5
13. Гронинген 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
15. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 7 - 10 3
16. НЕК Неймеген 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
18. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
3. Аякс 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
5. ПСВ 4 2 0 2 12 - 8 6
6. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Херенвен 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
12. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
13. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
14. Эксельсиор 4 1 0 3 4 - 10 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 5 0 2 3 4 - 16 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 0:0 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 41'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Араухо Мигель из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 40'
    Херенвен контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Эммен: 40%, Херенвен: 60%.
  • 40'
    Элсхлягель Эрик взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    40'
    Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • 29'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 28'
      Ромени Оле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Rui Mendes создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 28'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 27'
      Живкович Рицхайро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 27'
      Rui Mendes создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Влак Яри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 25'
      Эммен контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Эммен: 48%, Херенвен: 52%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 25'
      Ромени Оле из команды Эммен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 24'
      Бюрнет Лоренцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 23'
      Элсхлягель Эрик взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 22'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 22'
      Веендорп Кезиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 21'
      Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Ван Эвейк Милан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Эммен: 44%, Херенвен: 56%.
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Живкович Рицхайро из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Ван Эвейк Милан
    • 19'
      Эммен контролирует мяч.
    • 18'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 17'
      Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Веендорп Кезиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Эммен контролирует мяч.
    • 16'
      Хайе Том выиграл воздушное противоборство у Живкович Рицхайро.
    • 15'
      Контроль мяча: Эммен: 38%, Херенвен: 62%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 15'
      Тахири Анас из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 15'
      Араухо Мигель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Бернаду Лукас из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Хайе Том выиграл воздушное противоборство у Живкович Рицхайро.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 13'
      Сарр Амин из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 13'
      Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      12'
      Ван Эвейк Милан из команды Херенвен в офсайде
    • 12'
      Сиб ван Оттеле из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 11'
      Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Ван Эвейк Милан из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
    • 10'
      Контроль мяча: Эммен: 51%, Херенвен: 49%.
    • 10'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 10'
      Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Сиб ван Оттеле выиграл воздушное противоборство у Rui Mendes.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 8'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 8'
      Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Бохневич Павел ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      7'
      Димерс Марк из команды Эммен подал угловой слева.
    • 7'
      Димерс Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Влак Яри. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Бохневич Павел из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Эммен пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      6'
      Тахири Анас задерживает мяч рукой
    • 5'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Ван Бик Свен выиграл воздушное противоборство у Живкович Рицхайро.
    • 5'
      Контроль мяча: Эммен: 40%, Херенвен: 60%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 5'
      Хайе Том из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 5'
      Араухо Мигель из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 4'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Димерс Марк. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Rui Mendes из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 3'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Сиб ван Оттеле выиграл воздушное противоборство у Rui Mendes.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 3'
      Сарр Амин из команды Херенвен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 3'
      Бохневич Павел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 2'
      Велдмате Йерун из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 2'
      Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Херенвен начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Эммен
    Ничья
    Херенвен
    3.09
    3.45
    2.81
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