Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ничья - справедливый итог этого скучного матча

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Antoine Colassin пробует нанести удар издали, но Эрик Ольшлэгель держит все под контролем

Второй тайм начался

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Бернаду Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Херенвен

44' Ромени Оле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Rui Mendes создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Элсхлягель Эрик взял и забрал мяч на выходе

40' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Веендорп Кезиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Элсхлягель Эрик взял и забрал мяч на выходе

28' Rui Mendes создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Удар от ворот произведет Херенвен

27' Оооо... вот это был удар! Живкович Рицхайро должен был забить с этой позиции.

27' Живкович Рицхайро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Rui Mendes создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Влак Яри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Херенвен

25' Ромени Оле из команды Эммен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

24' Бюрнет Лоренцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Элсхлягель Эрик взял и забрал мяч на выходе

23' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Веендорп Кезиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Веендорп Кезиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Эммен

15' Тахири Анас из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

14' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Эммен

13' Сарр Амин из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

13' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Сиб ван Оттеле выиграл воздушное противоборство у Rui Mendes

9' Удар от ворот произведет Эммен

8' Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хорошую попытку сделал Влак Яри . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Эммен

5' Хайе Том из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

4' Хорошую попытку сделал Димерс Марк . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Rui Mendes из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Сиб ван Оттеле выиграл воздушное противоборство у Rui Mendes

3' Удар от ворот произведет Эммен

3' Бохневич Павел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Херенвен начинает с центра поля