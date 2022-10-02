Тур: 8. Стадион: De Oude Meerdijk. Главный судья: Линдхут Аллард
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
77
Ромени
Оле
20
Влак
Яри
10
Димерс
Марк
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Димерс МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Шолте БенПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
15 Али ХусейнЗащитник
-
34 Зал ТимоЗащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
История личных встреч
Эммен
Херенвен
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|3
|0.38
|Rui Mendes
|1
|0.13
|Бернаду Лукас
|1
|0.13
|Влак Яри
|1
|0.13
|Димерс Марк
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|4
|0.5
|Ван Эвейк Милан
|2
|0.25
|Сарр Амин
|1
|0.13
|Бохневич Павел
|1
|0.13
|Тахири Анас
|0
|0
Карточки
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Веендорп Кезиа
|2
|0
|Бернаду Лукас
|2
|0
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Влак Яри
|1
|0
|Rui Mendes
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|2
|0
|Тахири Анас
|2
|0
|Халилович Тибор
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Бохневич Павел
|1
|0
|Ван Акен Йост
|1
|0
|Andries Noppert
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
2
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
50%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
17
7
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
6%
2
29%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
2
29%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
5
29%
29%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эммен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0
Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Ваалвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0 Де Графсхап - Эммен 1:1 Эммен - Телстар 2:1
Херенвен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1
Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|2
|0
|17 - 6
|20
|2.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|23 - 6
|19
|3.
|ПСВ
|8
|6
|0
|2
|28 - 13
|18
|4.
|Фейеноорд
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|5.
|Твенте
|8
|5
|1
|2
|15 - 5
|16
|6.
|Херенвен
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|7.
|Утрехт
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Спарта Роттердам
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|9.
|Ваалвейк
|8
|2
|4
|2
|17 - 12
|10
|10.
|НЕК Неймеген
|8
|1
|6
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Эксельсиор
|8
|3
|0
|5
|10 - 19
|9
|12.
|Гронинген
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|14.
|Камбюр
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|15.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|16.
|Витесс
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|17.
|Эммен
|8
|1
|2
|5
|6 - 18
|5
|18.
|Волендам
|8
|1
|2
|5
|8 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|3.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|4.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Ваалвейк
|5
|2
|2
|1
|14 - 8
|8
|6.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|8.
|Спарта Роттердам
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|9.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|10.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Утрехт
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|12.
|Эммен
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|13.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|НЕК Неймеген
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Фейеноорд
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|3.
|Аякс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|5.
|ПСВ
|4
|2
|0
|2
|12 - 8
|6
|6.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|7.
|Херенвен
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|12.
|Камбюр
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|13.
|Витесс
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|14.
|Эксельсиор
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|15.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Волендам
|5
|0
|2
|3
|4 - 16
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|10 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|3