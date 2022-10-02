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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Магдебург
0:0
Второй тайм: 63'
Ян
0'
39' Желтая карточка
Альберс Андреас
53' Желтая карточка
Овусу Принс-Осеи

Ход матча

39'
 
Альберс Андреас
53'
 
Овусу Принс-Осеи

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Ян
3.90
4.05
4.73
Все Коэффициенты
1
Райманн
Доминик
11
Эль-Ханкури
Мохамед
24
Биттрофф
Александер
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
13
Connor
Krempicki
16
Andreas
Mueller
29
Конде
Амара
8
Квартенг
Мориц-Брони
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
1
Стоянович
Деян
11
Фабер
Конрад
33
Эльведи
Ян
24
Кеннеди
Скотт
30
Вит
Кристиан
8
Тальхаммер
Максимилиан
5
Гимбер
Бенедикт
7
Схипноски
Никлас
19
Альберс
Андреас
14
Идризи
Бленди
9
Овусу
Принс-Осеи
Магдебург
4-3-3
Ян
4-2-3-1

История личных встреч

Магдебург
Ян

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:3
Б3
1:2
Б3
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 4 0.4
Атик Бариш 2 0.2
Jason Ceka 1 0.1
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.1
Пиччини Кристиано 1 0.1
Connor Krempicki 1 0.1
Andreas Mueller 1 0.1
Лоуренс Джеймс 0 0
Конде Амара 0 0
Ито Тацуя 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 3 (1) 0.3
Меес Джошуа 1 0.1
Гимбер Бенедикт 1 0.1
Тальхаммер Максимилиан 1 0.1
Minos Gouras 1 0.1
Схипноски Никлас 0 0
Саллер Бенедикт 0 0
Вит Кристиан 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренс Джеймс 2 2
Райманн Доминик 2 0
Конде Амара 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Leon Bell 2 0
Andreas Mueller 2 0
Биттрофф Александер 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Connor Krempicki 1 0
Гнака Силас 1 0
Зехельманн Тим 1 0
Шулер Лука 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 5 0
Брайткройц Стив 2 1
Саллер Бенедикт 2 0
Овусу Принс-Осеи 2 0
Альберс Андреас 1 0
Стоянович Деян 1 0
Гувара Леон 1 0
Эльведи Ян 1 0
Меес Джошуа 1 0
Йылдырым Айгюн 1 0
Тальхаммер Максимилиан 1 0
Макридис Хараламбос 1 0
Схипноски Никлас 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Калисканер Каан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
11%
3
43%
76-90

Забито

7
4
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
29%
2
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
3
21%
2
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
4
29%
1
17%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Забито

11
8
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
18%
2
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

23
13
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 3
4
17%
2
15%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
4
17%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Магдебург - Schoningen 4:1 Ганза - Магдебург 3:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Магдебург 1:0
Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5 Магдебург - Виктория Кёльн 4:2
Ян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ян - Санкт-Паули 2:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Ян 4:0
Ян - Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 - Ян 1:0 Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10 Вердер - Ян 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден - Ян 1:1 Ян - Гамбург 2:4 Ганза - Ян 1:1 Ян - Ингольштадт 1:1 Ганновер 96 - Ян 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 10 8 0 2 16 - 6 24
2. Дармштадт 10 6 3 1 19 - 11 21
3. Падерборн 10 6 1 3 26 - 12 19
4. Хайденхайм 10 4 5 1 14 - 7 17
5. Фортуна 10 5 2 3 20 - 13 17
6. Ганновер 96 10 5 2 3 18 - 14 17
7. Кайзерслаутерн 1:1 10 3 6 1 19 - 16 15
8. Карлсруэ 1:0 10 4 2 4 16 - 14 14
9. Хольштайн Киль 10 3 4 3 17 - 20 13
10. Ганза 10 4 1 5 10 - 14 13
11. Ян 0:0 10 3 3 4 7 - 14 12
12. Санкт-Паули 10 2 5 3 14 - 15 11
13. Нюрнберг 0:1 10 3 1 6 9 - 16 10
14. Зандхаузен 10 2 3 5 11 - 14 9
15. Айнтрахт Бр 1:1 10 2 3 5 11 - 20 9
16. Гройтер Фюрт 10 1 5 4 13 - 18 8
17. Арминия 10 2 2 6 13 - 19 8
18. Магдебург 0:0 10 2 2 6 12 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Фортуна 5 4 1 0 15 - 5 13
3. Дармштадт 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Карлсруэ 1:0 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Ганза 5 3 0 2 7 - 4 9
6. Гамбург 5 3 0 2 5 - 3 9
7. Кайзерслаутерн 1:1 6 2 3 1 12 - 11 9
8. Санкт-Паули 5 2 3 0 9 - 5 9
9. Хайденхайм 4 2 2 0 8 - 4 8
10. Хольштайн Киль 5 2 2 1 9 - 6 8
11. Ганновер 96 5 2 2 1 7 - 6 8
12. Ян 0:0 5 2 2 1 4 - 6 8
13. Зандхаузен 5 2 1 2 6 - 6 7
14. Айнтрахт Бр 1:1 5 2 1 2 8 - 8 7
15. Гройтер Фюрт 6 1 4 1 9 - 10 7
16. Нюрнберг 0:1 4 2 0 2 3 - 5 6
17. Арминия 4 2 0 2 8 - 8 6
18. Магдебург 0:0 5 1 1 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 5 5 0 0 11 - 3 15
2. Дармштадт 5 3 1 1 8 - 7 10
3. Ганновер 96 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Хайденхайм 6 2 3 1 6 - 3 9
5. Кайзерслаутерн 1:1 4 1 3 0 7 - 5 6
6. Хольштайн Киль 5 1 2 2 8 - 14 5
7. Падерборн 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Фортуна 5 1 1 3 5 - 8 4
9. Магдебург 0:0 5 1 1 3 8 - 13 4
10. Карлсруэ 1:0 5 1 1 3 8 - 9 4
11. Ян 0:0 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Ганза 5 1 1 3 3 - 10 4
13. Нюрнберг 0:1 6 1 1 4 6 - 11 4
14. Зандхаузен 5 0 2 3 5 - 8 2
15. Санкт-Паули 5 0 2 3 5 - 10 2
16. Арминия 6 0 2 4 5 - 11 2
17. Айнтрахт Бр 1:1 5 0 2 3 3 - 12 2
18. Гройтер Фюрт 4 0 1 3 4 - 8 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Гамбург Глацель Роберт 6 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (4)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 5 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 5
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    53'
    Овусу Принс-Осеи получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Альберс Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Leon Bell бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Ян
3.90
4.05
4.73
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Магдебург 0:0 Ян онлайн

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