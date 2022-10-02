Тур: 10. Стадион: МДСС-Арена.
Ход матча
39'
53'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
29
Конде
Амара
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
-
19 Leon BellЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Нападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Беяз ОмерПолузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
10 Jason Ceka
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Фабер КонрадЗащитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
-
30 Вит КристианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гюнтер ЛассеПолузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
22 Minos Gouras
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Магдебург
Ян
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|4
|0.4
|Атик Бариш
|2
|0.2
|Jason Ceka
|1
|0.1
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.1
|Пиччини Кристиано
|1
|0.1
|Connor Krempicki
|1
|0.1
|Andreas Mueller
|1
|0.1
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Конде Амара
|0
|0
|Ито Тацуя
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|3 (1)
|0.3
|Меес Джошуа
|1
|0.1
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.1
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.1
|Minos Gouras
|1
|0.1
|Схипноски Никлас
|0
|0
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|Вит Кристиан
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|Райманн Доминик
|2
|0
|Конде Амара
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Leon Bell
|2
|0
|Andreas Mueller
|2
|0
|Биттрофф Александер
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Connor Krempicki
|1
|0
|Гнака Силас
|1
|0
|Зехельманн Тим
|1
|0
|Шулер Лука
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|5
|0
|Брайткройц Стив
|2
|1
|Саллер Бенедикт
|2
|0
|Овусу Принс-Осеи
|2
|0
|Альберс Андреас
|1
|0
|Стоянович Деян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Эльведи Ян
|1
|0
|Меес Джошуа
|1
|0
|Йылдырым Айгюн
|1
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Схипноски Никлас
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
11%
3
43%
76-90
Забито
7
4
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
29%
2
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
3
21%
2
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
4
29%
1
17%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Забито
11
8
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
18%
2
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Пропущено
23
13
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 3
4
17%
2
15%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
4
17%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Магдебург - Schoningen 4:1 Ганза - Магдебург 3:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Магдебург 1:0
Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5 Магдебург - Виктория Кёльн 4:2
Ян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ян - Санкт-Паули 2:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Ян 4:0
Ян - Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 - Ян 1:0 Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10 Вердер - Ян 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден - Ян 1:1 Ян - Гамбург 2:4 Ганза - Ян 1:1 Ян - Ингольштадт 1:1 Ганновер 96 - Ян 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|10
|8
|0
|2
|16 - 6
|24
|2.
|Дармштадт
|10
|6
|3
|1
|19 - 11
|21
|3.
|Падерборн
|10
|6
|1
|3
|26 - 12
|19
|4.
|Хайденхайм
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|5.
|Фортуна
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|6.
|Ганновер 96
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|7.
|Кайзерслаутерн
|1:1
|10
|3
|6
|1
|19 - 16
|15
|8.
|Карлсруэ
|1:0
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|9.
|Хольштайн Киль
|10
|3
|4
|3
|17 - 20
|13
|10.
|Ганза
|10
|4
|1
|5
|10 - 14
|13
|11.
|Ян
|0:0
|10
|3
|3
|4
|7 - 14
|12
|12.
|Санкт-Паули
|10
|2
|5
|3
|14 - 15
|11
|13.
|Нюрнберг
|0:1
|10
|3
|1
|6
|9 - 16
|10
|14.
|Зандхаузен
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Айнтрахт Бр
|1:1
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|16.
|Гройтер Фюрт
|10
|1
|5
|4
|13 - 18
|8
|17.
|Арминия
|10
|2
|2
|6
|13 - 19
|8
|18.
|Магдебург
|0:0
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|Фортуна
|5
|4
|1
|0
|15 - 5
|13
|3.
|Дармштадт
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Карлсруэ
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Ганза
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|6.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|7.
|Кайзерслаутерн
|1:1
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|8.
|Санкт-Паули
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|9.
|Хайденхайм
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|10.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|11.
|Ганновер 96
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Ян
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|13.
|Зандхаузен
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|14.
|Айнтрахт Бр
|1:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|15.
|Гройтер Фюрт
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|16.
|Нюрнберг
|0:1
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|17.
|Арминия
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|18.
|Магдебург
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Дармштадт
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|3.
|Ганновер 96
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|4.
|Хайденхайм
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Кайзерслаутерн
|1:1
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|6.
|Хольштайн Киль
|5
|1
|2
|2
|8 - 14
|5
|7.
|Падерборн
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Фортуна
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|Магдебург
|0:0
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|10.
|Карлсруэ
|1:0
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|11.
|Ян
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|12.
|Ганза
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|13.
|Нюрнберг
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|14.
|Зандхаузен
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|15.
|Санкт-Паули
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|16.
|Арминия
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|17.
|Айнтрахт Бр
|1:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (4)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|5 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|5 (2)
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5