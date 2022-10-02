Тур: 10. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион.
1:1
Второй тайм: 69'
0'
40' Желтая карточкаМаркс Ян-Хендрик
52' Желтая карточкаНихус Юлиан
0:1
53' ГолЛаубербах Лион
1:1
55' ГолТомяк Борис
Ход матча
40'
52'
53'
0:1
55'
1:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 2
-
9 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
30
Спахич
Авдо
37
Дурм
Эрик
21
Цук
Хендрик
16
Нихус
Юлиан
13
Бойд
Терренс
16
Фейзич
Ясмин
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
14
Уджа
Энтони
- Основной состав
-
30 Спахич АвдоВратарь
-
37 Дурм ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Цук ХендрикЗащитник
- Полузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
- Запасные игроки
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шад ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ихорст ЛукНападающий
-
21 Эндо КейтаНападающий
-
-
Главный тренер: Michael Schiele
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Айнтрахт Бр
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Терренс
|5
|0.5
|Редондо Кенни
|4
|0.4
|Вундерлих Мике
|4 (2)
|0.4
|Хёршер Филипп
|2
|0.2
|Краус Кевин II
|1
|0.1
|Томяк Борис
|1
|0.1
|Ганслик Даниэль
|1
|0.1
|Риттер Марлон
|0
|0
|Дурм Эрик
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|4
|0.4
|Ферай Иммануэль
|2
|0.2
|Кауфманн Фабио
|2
|0.2
|Краусе Робин
|1
|0.1
|Донкор Антон
|1
|0.1
|Лаубербах Лион
|1
|0.1
|Николау Яннис
|0
|0
|Виб Данило
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дурм Эрик
|4
|0
|Луте Андреас
|2
|1
|Циммер Жан
|3
|0
|Томяк Борис
|3
|0
|Лобингер Лекс-Тигер
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Нихус Юлиан
|2
|0
|Цук Хендрик
|0
|1
|Риттер Марлон
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Ганслик Даниэль
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краусе Робин
|3
|0
|Николау Яннис
|2
|0
|Де Медина Натан
|2
|0
|Хеннинг Брайан
|2
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|2
|0
|Донкор Антон
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Ферай Иммануэль
|2
|0
|Фейзич Ясмин
|1
|0
|Уджа Энтони
|1
|0
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|Киевски Нико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
44%
3
30%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
19
11
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
16%
2
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
4
21%
3
27%
46-60
3
16%
4
36%
61-75
6
32%
0
0%
76-90
Пропущено
14
18
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
14%
2
11%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
0
0%
6
33%
61-75
4
29%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:4 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0
Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Кайзерслаутерн - Унтерахинг 3:0 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Динамо Дрезден 0:0 Виктория Кёльн - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Боруссия-2 Д 1:3 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Саарбрюккен 3:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1
Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Хафельзе 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|10
|8
|0
|2
|16 - 6
|24
|2.
|Дармштадт
|10
|6
|3
|1
|19 - 11
|21
|3.
|Падерборн
|10
|6
|1
|3
|26 - 12
|19
|4.
|Хайденхайм
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|5.
|Фортуна
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|6.
|Ганновер 96
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|7.
|Кайзерслаутерн
|1:1
|10
|3
|6
|1
|19 - 16
|15
|8.
|Карлсруэ
|1:0
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|9.
|Хольштайн Киль
|10
|3
|4
|3
|17 - 20
|13
|10.
|Ганза
|10
|4
|1
|5
|10 - 14
|13
|11.
|Ян
|0:0
|10
|3
|3
|4
|7 - 14
|12
|12.
|Санкт-Паули
|10
|2
|5
|3
|14 - 15
|11
|13.
|Нюрнберг
|0:1
|10
|3
|1
|6
|9 - 16
|10
|14.
|Зандхаузен
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Айнтрахт Бр
|1:1
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|16.
|Гройтер Фюрт
|10
|1
|5
|4
|13 - 18
|8
|17.
|Арминия
|10
|2
|2
|6
|13 - 19
|8
|18.
|Магдебург
|0:0
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|Фортуна
|5
|4
|1
|0
|15 - 5
|13
|3.
|Дармштадт
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Карлсруэ
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Ганза
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|6.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|7.
|Кайзерслаутерн
|1:1
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|8.
|Санкт-Паули
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|9.
|Хайденхайм
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|10.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|11.
|Ганновер 96
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Ян
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|13.
|Зандхаузен
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|14.
|Айнтрахт Бр
|1:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|15.
|Гройтер Фюрт
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|16.
|Нюрнберг
|0:1
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|17.
|Арминия
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|18.
|Магдебург
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Дармштадт
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|3.
|Ганновер 96
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|4.
|Хайденхайм
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Кайзерслаутерн
|1:1
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|6.
|Хольштайн Киль
|5
|1
|2
|2
|8 - 14
|5
|7.
|Падерборн
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Фортуна
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|Магдебург
|0:0
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|10.
|Карлсруэ
|1:0
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|11.
|Ян
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|12.
|Ганза
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|13.
|Нюрнберг
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|14.
|Зандхаузен
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|15.
|Санкт-Паули
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|16.
|Арминия
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|17.
|Айнтрахт Бр
|1:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
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- — Вылет в Бундеслигу 3
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (4)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|5 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|5 (2)
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5