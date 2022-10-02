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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Кайзерслаутерн
1:1
Второй тайм: 69'
Айнтрахт Бр
0'
40' Желтая карточка
Маркс Ян-Хендрик
52' Желтая карточка
Нихус Юлиан
0:1
53' Гол
Лаубербах Лион
1:1
55' Гол
Томяк Борис

Ход матча

40'
 
Маркс Ян-Хендрик
52'
Нихус Юлиан
 
53'
0:1
Лаубербах Лион
(Краусе Робин)
55'
Томяк Борис
(Клемент Филипп)
1:1
67'
Хёршер Филипп
Циммер Жан
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Айнтрахт Бр
3.60
3.84
4.20
Все Коэффициенты
30
Спахич
Авдо
37
Дурм
Эрик
2
Томяк
Борис
5
Краус
Кевин
II
21
Цук
Хендрик
7
Риттер
Марлон
16
Нихус
Юлиан
8
Циммер
Жан
10
Клемент
Филипп
11
Редондо
Кенни
13
Бойд
Терренс
16
Фейзич
Ясмин
15
Де
Медина
Натан
30
Берендт
Бриан
18
Бенкович
Филип
26
Маркс
Ян-Хендрик
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
4
Николау
Яннис
6
Хеннинг
Брайан
20
Лаубербах
Лион
14
Уджа
Энтони
Кайзерслаутерн
4-2-3-1
Айнтрахт Бр
3-4-1-2

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Айнтрахт Бр

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Б3
1:1
Б3
0:0
Б3
2:0
Б3
0:3
Б3
0:0
Б3
1:4
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Терренс 5 0.5
Редондо Кенни 4 0.4
Вундерлих Мике 4 (2) 0.4
Хёршер Филипп 2 0.2
Краус Кевин II 1 0.1
Томяк Борис 1 0.1
Ганслик Даниэль 1 0.1
Риттер Марлон 0 0
Дурм Эрик 0 0
Клемент Филипп 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 4 0.4
Ферай Иммануэль 2 0.2
Кауфманн Фабио 2 0.2
Краусе Робин 1 0.1
Донкор Антон 1 0.1
Лаубербах Лион 1 0.1
Николау Яннис 0 0
Виб Данило 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дурм Эрик 4 0
Луте Андреас 2 1
Циммер Жан 3 0
Томяк Борис 3 0
Лобингер Лекс-Тигер 3 0
Бойд Терренс 2 0
Нихус Юлиан 2 0
Цук Хендрик 0 1
Риттер Марлон 1 0
Клемент Филипп 1 0
Ганслик Даниэль 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусе Робин 3 0
Николау Яннис 2 0
Де Медина Натан 2 0
Хеннинг Брайан 2 0
Маркс Ян-Хендрик 2 0
Донкор Антон 2 0
Philipp Strompf 2 0
Ферай Иммануэль 2 0
Фейзич Ясмин 1 0
Уджа Энтони 1 0
Кауфманн Фабио 1 0
Киевски Нико 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
44%
3
30%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

19
11
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
16%
2
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
4
21%
3
27%
46-60
3
16%
4
36%
61-75
6
32%
0
0%
76-90

Пропущено

14
18
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
14%
2
11%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
0
0%
6
33%
61-75
4
29%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:4 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0
Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Кайзерслаутерн - Унтерахинг 3:0 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Динамо Дрезден 0:0 Виктория Кёльн - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Боруссия-2 Д 1:3 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Саарбрюккен 3:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1
Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Хафельзе 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 10 8 0 2 16 - 6 24
2. Дармштадт 10 6 3 1 19 - 11 21
3. Падерборн 10 6 1 3 26 - 12 19
4. Хайденхайм 10 4 5 1 14 - 7 17
5. Фортуна 10 5 2 3 20 - 13 17
6. Ганновер 96 10 5 2 3 18 - 14 17
7. Кайзерслаутерн 1:1 10 3 6 1 19 - 16 15
8. Карлсруэ 1:0 10 4 2 4 16 - 14 14
9. Хольштайн Киль 10 3 4 3 17 - 20 13
10. Ганза 10 4 1 5 10 - 14 13
11. Ян 0:0 10 3 3 4 7 - 14 12
12. Санкт-Паули 10 2 5 3 14 - 15 11
13. Нюрнберг 0:1 10 3 1 6 9 - 16 10
14. Зандхаузен 10 2 3 5 11 - 14 9
15. Айнтрахт Бр 1:1 10 2 3 5 11 - 20 9
16. Гройтер Фюрт 10 1 5 4 13 - 18 8
17. Арминия 10 2 2 6 13 - 19 8
18. Магдебург 0:0 10 2 2 6 12 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Фортуна 5 4 1 0 15 - 5 13
3. Дармштадт 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Карлсруэ 1:0 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Ганза 5 3 0 2 7 - 4 9
6. Гамбург 5 3 0 2 5 - 3 9
7. Кайзерслаутерн 1:1 6 2 3 1 12 - 11 9
8. Санкт-Паули 5 2 3 0 9 - 5 9
9. Хайденхайм 4 2 2 0 8 - 4 8
10. Хольштайн Киль 5 2 2 1 9 - 6 8
11. Ганновер 96 5 2 2 1 7 - 6 8
12. Ян 0:0 5 2 2 1 4 - 6 8
13. Зандхаузен 5 2 1 2 6 - 6 7
14. Айнтрахт Бр 1:1 5 2 1 2 8 - 8 7
15. Гройтер Фюрт 6 1 4 1 9 - 10 7
16. Нюрнберг 0:1 4 2 0 2 3 - 5 6
17. Арминия 4 2 0 2 8 - 8 6
18. Магдебург 0:0 5 1 1 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 5 5 0 0 11 - 3 15
2. Дармштадт 5 3 1 1 8 - 7 10
3. Ганновер 96 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Хайденхайм 6 2 3 1 6 - 3 9
5. Кайзерслаутерн 1:1 4 1 3 0 7 - 5 6
6. Хольштайн Киль 5 1 2 2 8 - 14 5
7. Падерборн 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Фортуна 5 1 1 3 5 - 8 4
9. Магдебург 0:0 5 1 1 3 8 - 13 4
10. Карлсруэ 1:0 5 1 1 3 8 - 9 4
11. Ян 0:0 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Ганза 5 1 1 3 3 - 10 4
13. Нюрнберг 0:1 6 1 1 4 6 - 11 4
14. Зандхаузен 5 0 2 3 5 - 8 2
15. Санкт-Паули 5 0 2 3 5 - 10 2
16. Арминия 6 0 2 4 5 - 11 2
17. Айнтрахт Бр 1:1 5 0 2 3 3 - 12 2
18. Гройтер Фюрт 4 0 1 3 4 - 8 1
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  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Гамбург Глацель Роберт 6 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (4)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 5 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 5
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Маркс Ян-Хендрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Айнтрахт Бр
3.60
3.84
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кайзерслаутерн 1:1 Айнтрахт Бр онлайн

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