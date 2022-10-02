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  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион
2022

Тур: 26. Стадион: .
Бранн
0:0
Перерыв
Стйордалс Блинк
0'
42' Желтая карточка
Хугаард-Верни Сандер

Ход матча

42'
 
Хугаард-Верни Сандер
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Стйордалс Блинк
26.00
18.00
46.00
Все Коэффициенты
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
21
Кристиансен
Рубен
3
Кнудсен
Фредрик
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
9
Кастро
Никлас
33
Tor
Erik
Valderhaug
Larsen
20
Lars
Ramstad
18
Lars
Valderhaug
4
Люндал
Мартин
22
Joergen
Solli
27
Хугаард-Верни
Сандер
6
Fredrik
Vinje
5
Sjur
Lothe
32
Ole
Kristian
Roedahl
8
Рённинг
Ивар
9
Mats
Lillebo
Бранн
4-3-3
Стйордалс Блинк
4-4-2

История личных встреч

Бранн
Стйордалс Блинк

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расмуссен Матиас 14 0.54
Финне Бор 13 (1) 0.5
Селанн-Хеггебе Эуне 12 (1) 0.46
Кастро Никлас 8 (1) 0.31
Хорн Майер 5 0.19
Сконес Каспер 5 0.19
Frederik Boersting 4 0.15
Бломберг Оле-Дидрик 4 0.15
Нильсен Сиверт 3 (1) 0.12
Кнудсен Фредрик 3 0.12
Йенсен Вассберг Никлас 3 0.12
Моберг Вегар 2 0.08
Кроне Свенн 1 0.04
Сковгор Андреас 1 0.04
Кристиансен Рубен 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Стйордалс Блинк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mats Lillebo 7 0.27
Sondre Hopmark Stokke 6 (1) 0.23
Рённинг Ивар 3 0.12
Ole Kristian Roedahl 2 0.08
Fredrik Vinje 2 0.08
Mathusan Sandrakumar 1 0.04
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0.04
Johann Kosberg 1 0.04
Vegard Fiske 1 0.04
Андреас Петтерсен 1 0.04
Siavash Jamehdar 1 0.04
Joergen Solli 0 0
Morten Strand 0 0
Lars Ramstad 0 0
Karl Martin Rolstad 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 4 1
Кристиансен Рубен 3 0
Нильсен Сиверт 3 0
Кнудсен Фредрик 3 0
Кроне Свенн 2 0
Frederik Boersting 2 0
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Дингеланд Матиас 1 0
Финне Бор 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Стйордалс Блинк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Morten Strand 4 2
David Paulmin 2 2
Холланд-Тёссе Кьетил 5 0
Люндал Мартин 3 0
Joergen Solli 3 0
Robin Bjoernholm-Jatta 3 0
Vegard Fiske 2 0
Sondre Hopmark Stokke 2 0
Lars Valderhaug 2 0
Mats Lillebo 2 0
Mathusan Sandrakumar 0 1
Фооснес Александер 1 0
Ole Kristian Roedahl 1 0
Sjur Lothe 1 0
Хугаард-Верни Сандер 1 0
Karl Martin Rolstad 1 0
Андреас Петтерсен 1 0

Голы по времени матча

Забито

38
13
16 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
6
16%
1
8%
1-15
3
8%
0
0%
16-30
7
18%
3
23%
31-45
5
13%
1
8%
46-60
3
8%
4
31%
61-75
14
37%
4
31%
76-90

Пропущено

3
25
1 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 10
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
1
33%
6
24%
31-45
1
33%
3
12%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
1
33%
3
12%
76-90

Забито

41
16
15 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
4
10%
1
6%
1-15
5
12%
3
19%
16-30
6
15%
4
25%
31-45
7
17%
2
13%
46-60
6
15%
1
6%
61-75
13
32%
5
31%
76-90

Пропущено

8
27
5 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
13%
6
22%
1-15
1
13%
2
7%
16-30
3
38%
5
19%
31-45
3
38%
3
11%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
0
0%
9
33%
76-90

Забито

79
29
31 В 1-м тайме 12
48 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 6
0 Не забивали 6
10
13%
2
7%
1-15
8
10%
3
10%
16-30
13
16%
7
24%
31-45
12
15%
3
10%
46-60
9
11%
5
17%
61-75
27
34%
9
31%
76-90

Пропущено

11
52
6 В 1-м тайме 27
5 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 17
10 Не пропускали 22
1
9%
8
15%
1-15
1
9%
8
15%
16-30
4
36%
11
21%
31-45
4
36%
6
12%
46-60
0
0%
7
13%
61-75
1
9%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Санднес - Бранн 0:3 Бранн - Гроруд 7:0 Осане - Бранн 0:2 Бранн - Ранхейм 5:0
Согндаль - Бранн 0:4 Бранн - Рёуфосс 3:0 Стабек - Бранн 1:2 Бранн - Старт 1:0 Брюне - Бранн 1:5 Бранн - Конгсвингер 3:0 Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2 Старт - Стйордалс Блинк 3:1 Стйордалс Блинк - Конгсвингер 1:4 Стйордалс Блинк - Осане 2:4
Санднес - Стйордалс Блинк 0:0 Стйордалс Блинк - Стабек 3:2 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Гроруд 1:0 Ранхейм - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Брюне 0:2 Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 1:2 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Брюне - Стйордалс Блинк 0:0 Бьясен - Стйордалс Блинк 3:3 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 0:0 26 22 4 0 79 - 11 70
2. Стабек 25 13 8 4 51 - 24 47
3. КФУМ 25 13 6 6 52 - 40 45
4. Старт 25 12 6 7 50 - 30 42
5. Санднес 25 12 4 9 45 - 42 40
6. Ранхейм 25 11 7 7 42 - 41 40
7. Конгсвингер 25 11 6 8 38 - 31 39
8. Согндаль 25 10 6 9 45 - 48 36
9. Мьёндален 1:2 26 11 3 12 32 - 42 36
10. Рёуфосс 25 9 7 9 32 - 43 34
11. Осане 25 7 8 10 38 - 54 29
12. Фредрикстад 2:1 26 7 8 11 41 - 44 29
13. Брюне 0:0 26 6 9 11 35 - 44 27
14. Скейд 0:0 26 5 5 16 29 - 48 20
15. Стйордалс Блинк 0:0 26 3 6 17 26 - 55 15
16. Гроруд 25 1 7 17 24 - 62 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 0:0 13 9 4 0 37 - 4 31
2. Мьёндален 1:2 13 7 2 4 19 - 17 23
3. Согндаль 13 7 1 5 22 - 18 22
4. Ранхейм 12 6 4 2 26 - 20 22
5. Конгсвингер 12 6 4 2 25 - 15 22
6. КФУМ 13 6 4 3 25 - 21 22
7. Старт 12 6 3 3 27 - 12 21
8. Стабек 12 5 5 2 20 - 10 20
9. Рёуфосс 13 5 4 4 14 - 19 19
10. Фредрикстад 2:1 13 5 4 4 22 - 21 19
11. Санднес 13 5 3 5 27 - 24 18
12. Брюне 0:0 13 4 5 4 18 - 17 17
13. Осане 13 5 2 6 20 - 29 17
14. Скейд 0:0 13 4 2 7 23 - 27 14
15. Стйордалс Блинк 0:0 13 2 0 11 13 - 30 6
16. Гроруд 12 1 3 8 11 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 0:0 13 13 0 0 42 - 7 39
2. Стабек 13 8 3 2 31 - 14 27
3. КФУМ 12 7 2 3 27 - 19 23
4. Санднес 12 7 1 4 18 - 18 22
5. Старт 13 6 3 4 23 - 18 21
6. Ранхейм 13 5 3 5 16 - 21 18
7. Конгсвингер 13 5 2 6 13 - 16 17
8. Рёуфосс 12 4 3 5 18 - 24 15
9. Согндаль 12 3 5 4 23 - 30 14
10. Мьёндален 1:2 13 4 1 8 13 - 25 13
11. Осане 12 2 6 4 18 - 25 12
12. Фредрикстад 2:1 13 2 4 7 19 - 23 10
13. Брюне 0:0 13 2 4 7 17 - 27 10
14. Стйордалс Блинк 0:0 13 1 6 6 13 - 25 9
15. Скейд 0:0 13 1 3 9 6 - 21 6
16. Гроруд 13 0 4 9 13 - 36 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Бранн Расмуссен Матиас 14 (7)
Бранн Финне Бор 14 (3)
Стабек Gift Orban 12 (6)
Старт Браут-Брюнес Джонатан 12 (4)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Согндаль Матисен Ульрик 1 8
Мьёндален Тум Исаак 2 5
Мьёндален Свеен Оле 8
Ранхейм Erik Toenne 8
Фредрикстад Jakob Lindstroem 8
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Хугаард-Верни Сандер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Стйордалс Блинк
26.00
18.00
46.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бранн 0:0 Стйордалс Блинк онлайн

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