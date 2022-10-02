Тур: 26. Стадион: Бранн. Зрители: 8131
5:0
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаХугаард-Верни Сандер
1:0
55' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
2:0
68' ГолФинне Бор
3:0
79' ГолФинне Бор
4:0
85' ГолРасмуссен Матиас
5:0
90' ГолФинне Бор
90'+5
Ход матча
55'
68'
2:0
79'
3:0
85'
4:0
90'
5:0
13
Кроне
Свенн
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Lars RamstadЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Snorre Lillebo
История личных встреч
Бранн
Стйордалс Блинк
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|16 (1)
|0.62
|Расмуссен Матиас
|15
|0.58
|Селанн-Хеггебе Эуне
|13 (1)
|0.5
|Кастро Никлас
|8 (1)
|0.31
|Хорн Майер
|5
|0.19
|Сконес Каспер
|5
|0.19
|Бломберг Оле-Дидрик
|4
|0.15
|Frederik Boersting
|4
|0.15
|Нильсен Сиверт
|3 (1)
|0.12
|Кнудсен Фредрик
|3
|0.12
|Йенсен Вассберг Никлас
|3
|0.12
|Моберг Вегар
|2
|0.08
|Кроне Свенн
|1
|0.04
|Сковгор Андреас
|1
|0.04
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Стйордалс Блинк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mats Lillebo
|7
|0.27
|Sondre Hopmark Stokke
|6 (1)
|0.23
|Рённинг Ивар
|3
|0.12
|Ole Kristian Roedahl
|2
|0.08
|Fredrik Vinje
|2
|0.08
|Mathusan Sandrakumar
|1
|0.04
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0.04
|Johann Kosberg
|1
|0.04
|Vegard Fiske
|1
|0.04
|Андреас Петтерсен
|1
|0.04
|Siavash Jamehdar
|1
|0.04
|Joergen Solli
|0
|0
|Morten Strand
|0
|0
|Lars Ramstad
|0
|0
|Karl Martin Rolstad
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расмуссен Матиас
|4
|1
|Кристиансен Рубен
|3
|0
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|Кнудсен Фредрик
|3
|0
|Кроне Свенн
|2
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Дингеланд Матиас
|1
|0
|Финне Бор
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Стйордалс Блинк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Morten Strand
|4
|2
|David Paulmin
|2
|2
|Холланд-Тёссе Кьетил
|5
|0
|Люндал Мартин
|3
|0
|Joergen Solli
|3
|0
|Robin Bjoernholm-Jatta
|3
|0
|Vegard Fiske
|2
|0
|Sondre Hopmark Stokke
|2
|0
|Lars Valderhaug
|2
|0
|Mats Lillebo
|2
|0
|Mathusan Sandrakumar
|0
|1
|Фооснес Александер
|1
|0
|Ole Kristian Roedahl
|1
|0
|Sjur Lothe
|1
|0
|Хугаард-Верни Сандер
|1
|0
|Karl Martin Rolstad
|1
|0
|Андреас Петтерсен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
43
13
16 В 1-м тайме 4
27 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
6
14%
1
8%
1-15
3
7%
0
0%
16-30
7
16%
3
23%
31-45
6
14%
1
8%
46-60
4
9%
4
31%
61-75
17
40%
4
31%
76-90
Пропущено
3
30
1 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 9
3 Не пропускали 11
0
0%
2
7%
1-15
0
0%
6
20%
16-30
1
33%
6
20%
31-45
1
33%
4
13%
46-60
0
0%
6
20%
61-75
1
33%
6
20%
76-90
Забито
41
16
15 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
4
10%
1
6%
1-15
5
12%
3
19%
16-30
6
15%
4
25%
31-45
7
17%
2
13%
46-60
6
15%
1
6%
61-75
13
32%
5
31%
76-90
Пропущено
8
27
5 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
13%
6
22%
1-15
1
13%
2
7%
16-30
3
38%
5
19%
31-45
3
38%
3
11%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
0
0%
9
33%
76-90
Забито
84
29
31 В 1-м тайме 12
53 Во 2-м тайме 17
20 Забивали первыми 6
0 Не забивали 7
10
12%
2
7%
1-15
8
10%
3
10%
16-30
13
15%
7
24%
31-45
13
15%
3
10%
46-60
10
12%
5
17%
61-75
30
36%
9
31%
76-90
Пропущено
11
57
6 В 1-м тайме 27
5 Во 2-м тайме 30
6 Пропускали первыми 18
10 Не пропускали 23
1
9%
8
14%
1-15
1
9%
8
14%
16-30
4
36%
11
19%
31-45
4
36%
7
12%
46-60
0
0%
8
14%
61-75
1
9%
15
26%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Санднес - Бранн 0:3 Бранн - Гроруд 7:0 Осане - Бранн 0:2 Бранн - Ранхейм 5:0
Согндаль - Бранн 0:4 Бранн - Рёуфосс 3:0 Стабек - Бранн 1:2 Бранн - Старт 1:0 Брюне - Бранн 1:5 Бранн - Конгсвингер 3:0 Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2 Старт - Стйордалс Блинк 3:1 Стйордалс Блинк - Конгсвингер 1:4 Стйордалс Блинк - Осане 2:4
Санднес - Стйордалс Блинк 0:0 Стйордалс Блинк - Стабек 3:2 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Гроруд 1:0 Ранхейм - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Брюне 0:2 Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 1:2 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Брюне - Стйордалс Блинк 0:0 Бьясен - Стйордалс Блинк 3:3 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|26
|23
|3
|0
|84 - 11
|72
|2.
|Стабек
|25
|13
|8
|4
|51 - 24
|47
|3.
|КФУМ
|25
|13
|6
|6
|52 - 40
|45
|4.
|Старт
|25
|12
|6
|7
|50 - 30
|42
|5.
|Санднес
|25
|12
|4
|9
|45 - 42
|40
|6.
|Ранхейм
|25
|11
|7
|7
|42 - 41
|40
|7.
|Конгсвингер
|25
|11
|6
|8
|38 - 31
|39
|8.
|Согндаль
|25
|10
|6
|9
|45 - 48
|36
|9.
|Мьёндален
|26
|11
|3
|12
|32 - 42
|36
|10.
|Рёуфосс
|25
|9
|7
|9
|32 - 43
|34
|11.
|Осане
|25
|7
|8
|10
|38 - 54
|29
|12.
|Фредрикстад
|26
|7
|8
|11
|41 - 44
|29
|13.
|Брюне
|26
|6
|8
|12
|35 - 47
|26
|14.
|Скейд
|26
|6
|4
|16
|32 - 48
|22
|15.
|Стйордалс Блинк
|26
|3
|5
|18
|26 - 60
|14
|16.
|Гроруд
|25
|1
|7
|17
|24 - 62
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|13
|10
|3
|0
|42 - 4
|33
|2.
|Мьёндален
|13
|7
|2
|4
|19 - 17
|23
|3.
|Согндаль
|13
|7
|1
|5
|22 - 18
|22
|4.
|Ранхейм
|12
|6
|4
|2
|26 - 20
|22
|5.
|Конгсвингер
|12
|6
|4
|2
|25 - 15
|22
|6.
|КФУМ
|13
|6
|4
|3
|25 - 21
|22
|7.
|Старт
|12
|6
|3
|3
|27 - 12
|21
|8.
|Стабек
|12
|5
|5
|2
|20 - 10
|20
|9.
|Рёуфосс
|13
|5
|4
|4
|14 - 19
|19
|10.
|Фредрикстад
|13
|5
|4
|4
|22 - 21
|19
|11.
|Санднес
|13
|5
|3
|5
|27 - 24
|18
|12.
|Осане
|13
|5
|2
|6
|20 - 29
|17
|13.
|Брюне
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|14.
|Скейд
|13
|4
|2
|7
|23 - 27
|14
|15.
|Стйордалс Блинк
|13
|2
|0
|11
|13 - 30
|6
|16.
|Гроруд
|12
|1
|3
|8
|11 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|13
|13
|0
|0
|42 - 7
|39
|2.
|Стабек
|13
|8
|3
|2
|31 - 14
|27
|3.
|КФУМ
|12
|7
|2
|3
|27 - 19
|23
|4.
|Санднес
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|5.
|Старт
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|6.
|Ранхейм
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|7.
|Конгсвингер
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|8.
|Рёуфосс
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|9.
|Согндаль
|12
|3
|5
|4
|23 - 30
|14
|10.
|Мьёндален
|13
|4
|1
|8
|13 - 25
|13
|11.
|Осане
|12
|2
|6
|4
|18 - 25
|12
|12.
|Фредрикстад
|13
|2
|4
|7
|19 - 23
|10
|13.
|Брюне
|13
|2
|4
|7
|17 - 27
|10
|14.
|Скейд
|13
|2
|2
|9
|9 - 21
|8
|15.
|Стйордалс Блинк
|13
|1
|5
|7
|13 - 30
|8
|16.
|Гроруд
|13
|0
|4
|9
|13 - 36
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Бранн
|Финне Бор
|17 (3)
|Бранн
|Расмуссен Матиас
|15 (8)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|14 (2)
|Стабек
|Gift Orban
|12 (6)
|Старт
|Браут-Брюнес Джонатан
|12 (4)
|Согндаль
|Матисен Ульрик
|1 8
|Мьёндален
|Тум Исаак
|2 5
|Мьёндален
|Свеен Оле
|8
|Ранхейм
|Erik Toenne
|8
|Фредрикстад
|Jakob Lindstroem
|8