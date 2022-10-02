  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион
2022

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 8131
Бранн
5:0
Конец матча
Стйордалс Блинк
0'
42' Желтая карточка
Хугаард-Верни Сандер
1:0
55' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
2:0
68' Гол
Финне Бор
3:0
79' Гол
Финне Бор
4:0
85' Гол
Расмуссен Матиас
5:0
90' Гол
Финне Бор
90'+5
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
21
Кристиансен
Рубен
3
Кнудсен
Фредрик
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
9
Кастро
Никлас
33
Tor
Erik
Valderhaug
Larsen
20
Lars
Ramstad
18
Lars
Valderhaug
4
Люндал
Мартин
22
Joergen
Solli
27
Хугаард-Верни
Сандер
6
Fredrik
Vinje
5
Sjur
Lothe
32
Ole
Kristian
Roedahl
8
Рённинг
Ивар
9
Mats
Lillebo
Бранн
4-3-3
Стйордалс Блинк
4-4-2

История личных встреч

Бранн
Стйордалс Блинк

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 16 (1) 0.62
Расмуссен Матиас 15 0.58
Селанн-Хеггебе Эуне 13 (1) 0.5
Кастро Никлас 8 (1) 0.31
Хорн Майер 5 0.19
Сконес Каспер 5 0.19
Бломберг Оле-Дидрик 4 0.15
Frederik Boersting 4 0.15
Нильсен Сиверт 3 (1) 0.12
Кнудсен Фредрик 3 0.12
Йенсен Вассберг Никлас 3 0.12
Моберг Вегар 2 0.08
Кроне Свенн 1 0.04
Сковгор Андреас 1 0.04
Кристиансен Рубен 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Стйордалс Блинк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mats Lillebo 7 0.27
Sondre Hopmark Stokke 6 (1) 0.23
Рённинг Ивар 3 0.12
Ole Kristian Roedahl 2 0.08
Fredrik Vinje 2 0.08
Mathusan Sandrakumar 1 0.04
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0.04
Johann Kosberg 1 0.04
Vegard Fiske 1 0.04
Андреас Петтерсен 1 0.04
Siavash Jamehdar 1 0.04
Joergen Solli 0 0
Morten Strand 0 0
Lars Ramstad 0 0
Karl Martin Rolstad 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 4 1
Кристиансен Рубен 3 0
Нильсен Сиверт 3 0
Кнудсен Фредрик 3 0
Кроне Свенн 2 0
Frederik Boersting 2 0
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Дингеланд Матиас 1 0
Финне Бор 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Стйордалс Блинк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Morten Strand 4 2
David Paulmin 2 2
Холланд-Тёссе Кьетил 5 0
Люндал Мартин 3 0
Joergen Solli 3 0
Robin Bjoernholm-Jatta 3 0
Vegard Fiske 2 0
Sondre Hopmark Stokke 2 0
Lars Valderhaug 2 0
Mats Lillebo 2 0
Mathusan Sandrakumar 0 1
Фооснес Александер 1 0
Ole Kristian Roedahl 1 0
Sjur Lothe 1 0
Хугаард-Верни Сандер 1 0
Karl Martin Rolstad 1 0
Андреас Петтерсен 1 0

Голы по времени матча

Забито

43
13
16 В 1-м тайме 4
27 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
6
14%
1
8%
1-15
3
7%
0
0%
16-30
7
16%
3
23%
31-45
6
14%
1
8%
46-60
4
9%
4
31%
61-75
17
40%
4
31%
76-90

Пропущено

3
30
1 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 9
3 Не пропускали 11
0
0%
2
7%
1-15
0
0%
6
20%
16-30
1
33%
6
20%
31-45
1
33%
4
13%
46-60
0
0%
6
20%
61-75
1
33%
6
20%
76-90

Забито

41
16
15 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
4
10%
1
6%
1-15
5
12%
3
19%
16-30
6
15%
4
25%
31-45
7
17%
2
13%
46-60
6
15%
1
6%
61-75
13
32%
5
31%
76-90

Пропущено

8
27
5 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
13%
6
22%
1-15
1
13%
2
7%
16-30
3
38%
5
19%
31-45
3
38%
3
11%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
0
0%
9
33%
76-90

Забито

84
29
31 В 1-м тайме 12
53 Во 2-м тайме 17
20 Забивали первыми 6
0 Не забивали 7
10
12%
2
7%
1-15
8
10%
3
10%
16-30
13
15%
7
24%
31-45
13
15%
3
10%
46-60
10
12%
5
17%
61-75
30
36%
9
31%
76-90

Пропущено

11
57
6 В 1-м тайме 27
5 Во 2-м тайме 30
6 Пропускали первыми 18
10 Не пропускали 23
1
9%
8
14%
1-15
1
9%
8
14%
16-30
4
36%
11
19%
31-45
4
36%
7
12%
46-60
0
0%
8
14%
61-75
1
9%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Санднес - Бранн 0:3 Бранн - Гроруд 7:0 Осане - Бранн 0:2 Бранн - Ранхейм 5:0
Согндаль - Бранн 0:4 Бранн - Рёуфосс 3:0 Стабек - Бранн 1:2 Бранн - Старт 1:0 Брюне - Бранн 1:5 Бранн - Конгсвингер 3:0 Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2 Старт - Стйордалс Блинк 3:1 Стйордалс Блинк - Конгсвингер 1:4 Стйордалс Блинк - Осане 2:4
Санднес - Стйордалс Блинк 0:0 Стйордалс Блинк - Стабек 3:2 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Гроруд 1:0 Ранхейм - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Брюне 0:2 Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 1:2 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Брюне - Стйордалс Блинк 0:0 Бьясен - Стйордалс Блинк 3:3 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 26 23 3 0 84 - 11 72
2. Стабек 25 13 8 4 51 - 24 47
3. КФУМ 25 13 6 6 52 - 40 45
4. Старт 25 12 6 7 50 - 30 42
5. Санднес 25 12 4 9 45 - 42 40
6. Ранхейм 25 11 7 7 42 - 41 40
7. Конгсвингер 25 11 6 8 38 - 31 39
8. Согндаль 25 10 6 9 45 - 48 36
9. Мьёндален 26 11 3 12 32 - 42 36
10. Рёуфосс 25 9 7 9 32 - 43 34
11. Осане 25 7 8 10 38 - 54 29
12. Фредрикстад 26 7 8 11 41 - 44 29
13. Брюне 26 6 8 12 35 - 47 26
14. Скейд 26 6 4 16 32 - 48 22
15. Стйордалс Блинк 26 3 5 18 26 - 60 14
16. Гроруд 25 1 7 17 24 - 62 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 13 10 3 0 42 - 4 33
2. Мьёндален 13 7 2 4 19 - 17 23
3. Согндаль 13 7 1 5 22 - 18 22
4. Ранхейм 12 6 4 2 26 - 20 22
5. Конгсвингер 12 6 4 2 25 - 15 22
6. КФУМ 13 6 4 3 25 - 21 22
7. Старт 12 6 3 3 27 - 12 21
8. Стабек 12 5 5 2 20 - 10 20
9. Рёуфосс 13 5 4 4 14 - 19 19
10. Фредрикстад 13 5 4 4 22 - 21 19
11. Санднес 13 5 3 5 27 - 24 18
12. Осане 13 5 2 6 20 - 29 17
13. Брюне 13 4 4 5 18 - 20 16
14. Скейд 13 4 2 7 23 - 27 14
15. Стйордалс Блинк 13 2 0 11 13 - 30 6
16. Гроруд 12 1 3 8 11 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 13 13 0 0 42 - 7 39
2. Стабек 13 8 3 2 31 - 14 27
3. КФУМ 12 7 2 3 27 - 19 23
4. Санднес 12 7 1 4 18 - 18 22
5. Старт 13 6 3 4 23 - 18 21
6. Ранхейм 13 5 3 5 16 - 21 18
7. Конгсвингер 13 5 2 6 13 - 16 17
8. Рёуфосс 12 4 3 5 18 - 24 15
9. Согндаль 12 3 5 4 23 - 30 14
10. Мьёндален 13 4 1 8 13 - 25 13
11. Осане 12 2 6 4 18 - 25 12
12. Фредрикстад 13 2 4 7 19 - 23 10
13. Брюне 13 2 4 7 17 - 27 10
14. Скейд 13 2 2 9 9 - 21 8
15. Стйордалс Блинк 13 1 5 7 13 - 30 8
16. Гроруд 13 0 4 9 13 - 36 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 17 (3)
Бранн Расмуссен Матиас 15 (8)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 14 (2)
Стабек Gift Orban 12 (6)
Старт Браут-Брюнес Джонатан 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Согндаль Матисен Ульрик 1 8
Мьёндален Тум Исаак 2 5
Мьёндален Свеен Оле 8
Ранхейм Erik Toenne 8
Фредрикстад Jakob Lindstroem 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Хугаард-Верни Сандер получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бранн 5:0 Стйордалс Блинк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     