Тур: 26. Стадион: Фредрикстад.
2:1
Перерыв
Ход матча
16'
1:0
25'
2:0
31'
18
Ludvig
Begby
11
Riki
Alba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyНападающий
- Нападающий
-
11 Riki AlbaНападающий
- Запасные игроки
-
21 Янссон ОскарВратарь
-
29 Лима ЛукасЗащитник
-
19 Эбю ОлавПолузащитник
-
24 Уильямс НоаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bjoern Johansen
- Основной состав
-
23 Thomas KinnВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хейер ЭрикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
18 Simon Appiah
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Фредрикстад
Мьёндален
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
6.3%
56.3%
37.4%
1 победа 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolay Solberg
|11 (2)
|0.42
|Riki Alba
|6
|0.23
|Эбю Олав
|4
|0.15
|Ludvig Begby
|4
|0.15
|Уильямс Ноа
|3
|0.12
|Драге Томас
|2 (1)
|0.08
|Лима Лукас
|2
|0.08
|Ayoub Aleesami
|2
|0.08
|Innocent Kingsley
|2
|0.08
|Obilor Denzel Okeke
|1
|0.04
|Haavard Aasheim
|1
|0.04
|Stian Stray Molde
|1
|0.04
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.04
|Mads Nielsen II
|1
|0.04
|Tage Johansen
|1
|0.04
|Янссон Оскар
|0
|0
|Jakob Lindstroem
|0
|0
|Хансен Александер II
|0
|0
|Хаджич Аднан
|0
|0
|Filip Stensland
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овенстад Мартин
|7
|0.27
|Ольсен Мейнхард
|6
|0.23
|Стокке Беньямин
|5 (1)
|0.19
|Brinder Singh
|4
|0.15
|Сольберг Йоаким
|2
|0.08
|Хансен Адриан Александер
|2
|0.08
|Matias Belli Moldskred
|2
|0.08
|Sander Bratvold
|2
|0.08
|Эверби Сиверт
|1
|0.04
|Накким Маркус
|1
|0.04
|Скистад Эрик Ставас
|1
|0.04
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Herman Kleppa
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Simon Appiah
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jakob Lindstroem
|8
|0
|Янссон Оскар
|5
|1
|Nicolay Solberg
|5
|0
|Mads Nielsen II
|4
|0
|Хаджич Аднан
|4
|0
|Драге Томас
|3
|0
|Haavard Aasheim
|3
|0
|Хансен Александер II
|3
|0
|Эбю Олав
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Obilor Denzel Okeke
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Stian Stray Molde
|1
|0
|Ayoub Aleesami
|1
|0
|Marcus Solhaug Wenneberg
|1
|0
|Filip Stensland
|1
|0
|Innocent Kingsley
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свеен Оле
|8
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|6
|0
|Сольберг Йоаким
|5
|0
|Хансен Адриан Александер
|5
|0
|Тум Исаак
|2
|1
|Daniel Arrocha
|1
|1
|Спорронг Альбин
|1
|1
|Ольсен Мейнхард
|2
|0
|Herman Kleppa
|2
|0
|Thomas Kinn
|0
|1
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Накким Маркус
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Скоген Сондре
|1
|0
|Эверби Сиверт
|1
|0
|Simon Appiah
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
12
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
5
25%
5
42%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
4
20%
4
33%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
25%
1
8%
76-90
Пропущено
20
23
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
15%
4
17%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
3
15%
2
9%
31-45
3
15%
4
17%
46-60
4
20%
2
9%
61-75
4
20%
9
39%
76-90
Забито
20
20
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
3
15%
4
20%
1-15
0
0%
6
30%
16-30
7
35%
1
5%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
3
15%
4
20%
61-75
6
30%
3
15%
76-90
Пропущено
22
16
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
14%
2
13%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
6
27%
2
13%
46-60
6
27%
3
19%
61-75
3
14%
6
38%
76-90
Забито
40
32
19 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 16
6 Не забивали 5
8
20%
9
28%
1-15
3
8%
7
22%
16-30
8
20%
2
6%
31-45
5
13%
6
19%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
11
28%
4
13%
76-90
Пропущено
42
39
16 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 18
6
14%
6
15%
1-15
5
12%
3
8%
16-30
5
12%
4
10%
31-45
9
21%
6
15%
46-60
10
24%
5
13%
61-75
7
17%
15
38%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Скейд - Фредрикстад 3:3 Фредрикстад - Санднес 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Согндаль 5:2
КФУМ - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Ранхейм 1:1 Осане - Фредрикстад 4:3 Фредрикстад - Стабек 2:4 Старт - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Рёуфосс 0:4 Фредрикстад - Гроруд 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Осане 2:2 Бранн - Фредрикстад 6:0 Стабек - Фредрикстад 0:0 Квик-Халден - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Ранхейм - Фредрикстад 3:2
Мьёндален
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Скейд 1:0 КФУМ - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Санднес 4:1
Осане - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Согндаль 0:4 Ранхейм - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Старт 0:0 Гроруд - Мьёндален 0:1 Мьёндален - Осане 1:1 Рёуфосс - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Стабек 2:4 Согндаль - Мьёндален 1:0 Хьельсос - Мьёндален 1:0 Бранн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Санднес - Мьёндален 0:2 Aaskollen - Мьёндален 2:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|0:0
|26
|22
|4
|0
|79 - 11
|70
|2.
|Стабек
|25
|13
|8
|4
|51 - 24
|47
|3.
|КФУМ
|25
|13
|6
|6
|52 - 40
|45
|4.
|Старт
|25
|12
|6
|7
|50 - 30
|42
|5.
|Санднес
|25
|12
|4
|9
|45 - 42
|40
|6.
|Ранхейм
|25
|11
|7
|7
|42 - 41
|40
|7.
|Конгсвингер
|25
|11
|6
|8
|38 - 31
|39
|8.
|Согндаль
|25
|10
|6
|9
|45 - 48
|36
|9.
|Мьёндален
|1:2
|26
|11
|3
|12
|32 - 42
|36
|10.
|Рёуфосс
|25
|9
|7
|9
|32 - 43
|34
|11.
|Осане
|25
|7
|8
|10
|38 - 54
|29
|12.
|Фредрикстад
|2:1
|26
|7
|8
|11
|41 - 44
|29
|13.
|Брюне
|0:0
|26
|6
|9
|11
|35 - 44
|27
|14.
|Скейд
|0:0
|26
|5
|5
|16
|29 - 48
|20
|15.
|Стйордалс Блинк
|0:0
|26
|3
|6
|17
|26 - 55
|15
|16.
|Гроруд
|25
|1
|7
|17
|24 - 62
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|0:0
|13
|9
|4
|0
|37 - 4
|31
|2.
|Мьёндален
|1:2
|13
|7
|2
|4
|19 - 17
|23
|3.
|Согндаль
|13
|7
|1
|5
|22 - 18
|22
|4.
|Ранхейм
|12
|6
|4
|2
|26 - 20
|22
|5.
|Конгсвингер
|12
|6
|4
|2
|25 - 15
|22
|6.
|КФУМ
|13
|6
|4
|3
|25 - 21
|22
|7.
|Старт
|12
|6
|3
|3
|27 - 12
|21
|8.
|Стабек
|12
|5
|5
|2
|20 - 10
|20
|9.
|Рёуфосс
|13
|5
|4
|4
|14 - 19
|19
|10.
|Фредрикстад
|2:1
|13
|5
|4
|4
|22 - 21
|19
|11.
|Санднес
|13
|5
|3
|5
|27 - 24
|18
|12.
|Брюне
|0:0
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|13.
|Осане
|13
|5
|2
|6
|20 - 29
|17
|14.
|Скейд
|0:0
|13
|4
|2
|7
|23 - 27
|14
|15.
|Стйордалс Блинк
|0:0
|13
|2
|0
|11
|13 - 30
|6
|16.
|Гроруд
|12
|1
|3
|8
|11 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|0:0
|13
|13
|0
|0
|42 - 7
|39
|2.
|Стабек
|13
|8
|3
|2
|31 - 14
|27
|3.
|КФУМ
|12
|7
|2
|3
|27 - 19
|23
|4.
|Санднес
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|5.
|Старт
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|6.
|Ранхейм
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|7.
|Конгсвингер
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|8.
|Рёуфосс
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|9.
|Согндаль
|12
|3
|5
|4
|23 - 30
|14
|10.
|Мьёндален
|1:2
|13
|4
|1
|8
|13 - 25
|13
|11.
|Осане
|12
|2
|6
|4
|18 - 25
|12
|12.
|Фредрикстад
|2:1
|13
|2
|4
|7
|19 - 23
|10
|13.
|Брюне
|0:0
|13
|2
|4
|7
|17 - 27
|10
|14.
|Стйордалс Блинк
|0:0
|13
|1
|6
|6
|13 - 25
|9
|15.
|Скейд
|0:0
|13
|1
|3
|9
|6 - 21
|6
|16.
|Гроруд
|13
|0
|4
|9
|13 - 36
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Бранн
|Расмуссен Матиас
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (3)
|Стабек
|Gift Orban
|12 (6)
|Старт
|Браут-Брюнес Джонатан
|12 (4)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|13 (2)
|Согндаль
|Матисен Ульрик
|1 8
|Мьёндален
|Тум Исаак
|2 5
|Мьёндален
|Свеен Оле
|8
|Ранхейм
|Erik Toenne
|8
|Фредрикстад
|Jakob Lindstroem
|8