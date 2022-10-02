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  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион
2022

Тур: 26. Стадион: .
Фредрикстад
2:1
Перерыв
Мьёндален
0'
1:0
16' Гол
Haavard Aasheim
2:0
25' Гол
Riki Alba
2:1
31' Гол
Хансен Адриан Александер

Ход матча

16'
Haavard Aasheim
(Драге Томас)
1:0
25'
Riki Alba
(Ludvig Begby)
2:0
31'
2:1
Хансен Адриан Александер
(Эверби Сиверт)
Лучшие коэффициенты
Фредрикстад
Ничья
Мьёндален
3.00
4.00
3.65
Все Коэффициенты
1
Haavar
Jenssen
2
Хансен
Александер
II
26
Mads
Nielsen
II
3
Скарет
Браге
4
Stian
Stray
Molde
20
Haavard
Aasheim
14
Jakob
Lindstroem
7
Драге
Томас
18
Ludvig
Begby
10
Nicolay
Solberg
11
Riki
Alba
23
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
4
Хансен
Адриан
Александер
21
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
7
Овенстад
Мартин
31
Спорронг
Альбин
8
Свеен
Оле
11
Ольсен
Мейнхард
9
Стокке
Беньямин
15
Love
Reuterswaerd
Фредрикстад
4-3-3
Мьёндален
4-3-3

История личных встреч

Фредрикстад
Мьёндален

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

6.3%
56.3%
37.4%
1 победа 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
2:0
ТМК
1:4
ТМК
2:1
ТМК
2:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
4:0
ТМК
0:0
Т
2:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ТМС
1:1
ПД
0:0
ПД
3:0
А
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolay Solberg 11 (2) 0.42
Riki Alba 6 0.23
Эбю Олав 4 0.15
Ludvig Begby 4 0.15
Уильямс Ноа 3 0.12
Драге Томас 2 (1) 0.08
Лима Лукас 2 0.08
Ayoub Aleesami 2 0.08
Innocent Kingsley 2 0.08
Obilor Denzel Okeke 1 0.04
Haavard Aasheim 1 0.04
Stian Stray Molde 1 0.04
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.04
Mads Nielsen II 1 0.04
Tage Johansen 1 0.04
Янссон Оскар 0 0
Jakob Lindstroem 0 0
Хансен Александер II 0 0
Хаджич Аднан 0 0
Filip Stensland 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овенстад Мартин 7 0.27
Ольсен Мейнхард 6 0.23
Стокке Беньямин 5 (1) 0.19
Brinder Singh 4 0.15
Сольберг Йоаким 2 0.08
Хансен Адриан Александер 2 0.08
Matias Belli Moldskred 2 0.08
Sander Bratvold 2 0.08
Эверби Сиверт 1 0.04
Накким Маркус 1 0.04
Скистад Эрик Ставас 1 0.04
Love Reuterswaerd 0 0
Herman Kleppa 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Simon Appiah 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jakob Lindstroem 8 0
Янссон Оскар 5 1
Nicolay Solberg 5 0
Mads Nielsen II 4 0
Хаджич Аднан 4 0
Драге Томас 3 0
Haavard Aasheim 3 0
Хансен Александер II 3 0
Эбю Олав 2 0
Лима Лукас 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Tage Johansen 2 0
Obilor Denzel Okeke 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Riki Alba 1 0
Ludvig Begby 1 0
Stian Stray Molde 1 0
Ayoub Aleesami 1 0
Marcus Solhaug Wenneberg 1 0
Filip Stensland 1 0
Innocent Kingsley 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свеен Оле 8 0
Эриксен Сивер Скаар 6 0
Сольберг Йоаким 5 0
Хансен Адриан Александер 5 0
Тум Исаак 2 1
Daniel Arrocha 1 1
Спорронг Альбин 1 1
Ольсен Мейнхард 2 0
Herman Kleppa 2 0
Thomas Kinn 0 1
Овенстад Мартин 1 0
Накким Маркус 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Скоген Сондре 1 0
Эверби Сиверт 1 0
Simon Appiah 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
12
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
5
25%
5
42%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
4
20%
4
33%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
25%
1
8%
76-90

Пропущено

20
23
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
15%
4
17%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
3
15%
2
9%
31-45
3
15%
4
17%
46-60
4
20%
2
9%
61-75
4
20%
9
39%
76-90

Забито

20
20
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
3
15%
4
20%
1-15
0
0%
6
30%
16-30
7
35%
1
5%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
3
15%
4
20%
61-75
6
30%
3
15%
76-90

Пропущено

22
16
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
14%
2
13%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
6
27%
2
13%
46-60
6
27%
3
19%
61-75
3
14%
6
38%
76-90

Забито

40
32
19 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 16
6 Не забивали 5
8
20%
9
28%
1-15
3
8%
7
22%
16-30
8
20%
2
6%
31-45
5
13%
6
19%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
11
28%
4
13%
76-90

Пропущено

42
39
16 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 18
6
14%
6
15%
1-15
5
12%
3
8%
16-30
5
12%
4
10%
31-45
9
21%
6
15%
46-60
10
24%
5
13%
61-75
7
17%
15
38%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Скейд - Фредрикстад 3:3 Фредрикстад - Санднес 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Согндаль 5:2
КФУМ - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Ранхейм 1:1 Осане - Фредрикстад 4:3 Фредрикстад - Стабек 2:4 Старт - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Рёуфосс 0:4 Фредрикстад - Гроруд 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Осане 2:2 Бранн - Фредрикстад 6:0 Стабек - Фредрикстад 0:0 Квик-Халден - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Ранхейм - Фредрикстад 3:2
Мьёндален
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Скейд 1:0 КФУМ - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Санднес 4:1
Осане - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Согндаль 0:4 Ранхейм - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Старт 0:0 Гроруд - Мьёндален 0:1 Мьёндален - Осане 1:1 Рёуфосс - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Стабек 2:4 Согндаль - Мьёндален 1:0 Хьельсос - Мьёндален 1:0 Бранн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Санднес - Мьёндален 0:2 Aaskollen - Мьёндален 2:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 0:0 26 22 4 0 79 - 11 70
2. Стабек 25 13 8 4 51 - 24 47
3. КФУМ 25 13 6 6 52 - 40 45
4. Старт 25 12 6 7 50 - 30 42
5. Санднес 25 12 4 9 45 - 42 40
6. Ранхейм 25 11 7 7 42 - 41 40
7. Конгсвингер 25 11 6 8 38 - 31 39
8. Согндаль 25 10 6 9 45 - 48 36
9. Мьёндален 1:2 26 11 3 12 32 - 42 36
10. Рёуфосс 25 9 7 9 32 - 43 34
11. Осане 25 7 8 10 38 - 54 29
12. Фредрикстад 2:1 26 7 8 11 41 - 44 29
13. Брюне 0:0 26 6 9 11 35 - 44 27
14. Скейд 0:0 26 5 5 16 29 - 48 20
15. Стйордалс Блинк 0:0 26 3 6 17 26 - 55 15
16. Гроруд 25 1 7 17 24 - 62 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 0:0 13 9 4 0 37 - 4 31
2. Мьёндален 1:2 13 7 2 4 19 - 17 23
3. Согндаль 13 7 1 5 22 - 18 22
4. Ранхейм 12 6 4 2 26 - 20 22
5. Конгсвингер 12 6 4 2 25 - 15 22
6. КФУМ 13 6 4 3 25 - 21 22
7. Старт 12 6 3 3 27 - 12 21
8. Стабек 12 5 5 2 20 - 10 20
9. Рёуфосс 13 5 4 4 14 - 19 19
10. Фредрикстад 2:1 13 5 4 4 22 - 21 19
11. Санднес 13 5 3 5 27 - 24 18
12. Брюне 0:0 13 4 5 4 18 - 17 17
13. Осане 13 5 2 6 20 - 29 17
14. Скейд 0:0 13 4 2 7 23 - 27 14
15. Стйордалс Блинк 0:0 13 2 0 11 13 - 30 6
16. Гроруд 12 1 3 8 11 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 0:0 13 13 0 0 42 - 7 39
2. Стабек 13 8 3 2 31 - 14 27
3. КФУМ 12 7 2 3 27 - 19 23
4. Санднес 12 7 1 4 18 - 18 22
5. Старт 13 6 3 4 23 - 18 21
6. Ранхейм 13 5 3 5 16 - 21 18
7. Конгсвингер 13 5 2 6 13 - 16 17
8. Рёуфосс 12 4 3 5 18 - 24 15
9. Согндаль 12 3 5 4 23 - 30 14
10. Мьёндален 1:2 13 4 1 8 13 - 25 13
11. Осане 12 2 6 4 18 - 25 12
12. Фредрикстад 2:1 13 2 4 7 19 - 23 10
13. Брюне 0:0 13 2 4 7 17 - 27 10
14. Стйордалс Блинк 0:0 13 1 6 6 13 - 25 9
15. Скейд 0:0 13 1 3 9 6 - 21 6
16. Гроруд 13 0 4 9 13 - 36 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Бранн Расмуссен Матиас 14 (7)
Бранн Финне Бор 14 (3)
Стабек Gift Orban 12 (6)
Старт Браут-Брюнес Джонатан 12 (4)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Согндаль Матисен Ульрик 1 8
Мьёндален Тум Исаак 2 5
Мьёндален Свеен Оле 8
Ранхейм Erik Toenne 8
Фредрикстад Jakob Lindstroem 8
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Хансен Адриан Александер бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Riki Alba бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Haavard Aasheim бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фредрикстад
Ничья
Мьёндален
3.00
4.00
3.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фредрикстад 2:1 Мьёндален онлайн

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