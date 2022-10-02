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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Сьон
0:0
Первый тайм: 40'
Винтертур
0'
33' Желтая карточка
Samir Ramizi

Ход матча

33'
 
Samir Ramizi

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Винтертур
1.78
5.50
6.31
Все Коэффициенты
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
8
Бальтазар
76
Итаитинга
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
9
Шуареф
Ильяс
17
Стожилкович
Филип
45
Балотелли
Марио
1
Фаюлу
Тимоти
15
Michael
Goncalves
4
Granit
Lekaj
5
Гельми
Рой
18
Диаби
Сулейман
14
Thibault
Corbaz
16
Арнольд
Ремо
11
Манзамби
Нефтали
8
Samir
Ramizi
17
Samuel
Ballet
9
Буэсс
Роман
Сьон
4-4-2
Винтертур
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 4 0.44
Итаитинга 2 0.22
Поа Денис 1 0.11
Сио Жованни 1 0.11
Кавар Димитри 1 0.11
Шуареф Ильяс 1 0.11
Шмид Йоэль 1 0.11
Лаванши Нума 0 0
Буа Кевин 0 0
Гргич Анто 0 0
Араз Муса 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэсс Роман 2 (1) 0.22
Samir Ramizi 1 0.11
Родригес Франсиско III 1 0.11
Манзамби Нефтали 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кавар Димитри 2 1
Бальтазар 3 0
Сио Жованни 2 0
Лаванши Нума 2 0
Гргич Анто 2 0
Араз Муса 2 0
Стожилкович Филип 2 0
Балотелли Марио 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Поа Денис 1 0
Nathanael Saintini 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 3 0
Диаби Сулейман 3 0
Granit Lekaj 3 0
Буэсс Роман 2 0
Michael Goncalves 2 0
Родригес Франсиско III 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Абедини Эрис 2 0
Манзамби Нефтали 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Камбери Флориан 1 0
Гельми Рой 1 0
Samuel Ballet 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
3
75%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
17
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
5
29%
29%
16-30
1
17%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
17%
2
12%
61-75
2
33%
4
24%
76-90

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
3
75%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

12
23
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
3
25%
1
4%
1-15
1
8%
7
30%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
2
17%
3
13%
61-75
3
25%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапперсвиль-Йона - Сьон 0:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Сьон - Базель 2:1 Люцерн - Сьон 2:0
Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1
Винтертур
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Карлсруэ - Винтертур 4:0 Мерен - Винтертур 0:4 Винтертур - Люцерн 0:6 Грасcхоппер - Винтертур 3:0
Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 8 5 2 1 20 - 4 17
2. Серветт 8 5 2 1 11 - 7 17
3. Санкт-Галлен 9 5 0 4 18 - 13 15
4. Сьон 0:0 9 4 3 2 12 - 11 15
5. Грасcхоппер 9 3 4 2 15 - 16 13
6. Базель 8 3 3 2 15 - 11 12
7. Люцерн 7 3 2 2 12 - 8 11
8. Лугано 8 3 0 5 14 - 15 9
9. Цюрих 9 0 3 6 7 - 20 3
10. Винтертур 0:0 9 0 3 6 4 - 23 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 4 4 0 0 8 - 3 12
2. Санкт-Галлен 5 4 0 1 11 - 4 12
3. Янг Бойз 4 3 1 0 11 - 1 10
4. Грасcхоппер 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Базель 5 2 2 1 9 - 6 8
6. Сьон 0:0 5 1 3 1 4 - 6 6
7. Люцерн 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Винтертур 0:0 5 0 2 3 4 - 17 2
9. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Лугано 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 0:0 4 3 0 1 8 - 5 9
2. Лугано 5 3 0 2 9 - 7 9
3. Янг Бойз 4 2 1 1 9 - 3 7
4. Люцерн 4 2 1 1 9 - 5 7
5. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Санкт-Галлен 4 1 0 3 7 - 9 3
8. Грасcхоппер 5 0 3 2 6 - 12 3
9. Цюрих 5 0 2 3 4 - 11 2
10. Винтертур 0:0 4 0 1 3 0 - 6 1
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 4 (2)
Лугано Целар Жан 7 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4 (1)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 3
Грасcхоппер Лоосли Ноа 2 1
Серветт Дулин Давид 4
Грасcхоппер Дадашов Ренат 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    33'
    Samir Ramizi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Винтертур
1.78
5.50
6.31
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сьон 0:0 Винтертур онлайн

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