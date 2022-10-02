Тур: 9. Стадион: Турбийон.
Ход матча
33'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
19
Лаванши
Нума
76
Итаитинга
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
16
Арнольд
Ремо
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
-
13 Сио ЖованниНападающий
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Пукай ЙозефВратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|4
|0.44
|Итаитинга
|2
|0.22
|Поа Денис
|1
|0.11
|Сио Жованни
|1
|0.11
|Кавар Димитри
|1
|0.11
|Шуареф Ильяс
|1
|0.11
|Шмид Йоэль
|1
|0.11
|Лаванши Нума
|0
|0
|Буа Кевин
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
|Араз Муса
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.22
|Samir Ramizi
|1
|0.11
|Родригес Франсиско III
|1
|0.11
|Манзамби Нефтали
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кавар Димитри
|2
|1
|Бальтазар
|3
|0
|Сио Жованни
|2
|0
|Лаванши Нума
|2
|0
|Гргич Анто
|2
|0
|Араз Муса
|2
|0
|Стожилкович Филип
|2
|0
|Балотелли Марио
|1
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Поа Денис
|1
|0
|Nathanael Saintini
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|3
|0
|Диаби Сулейман
|3
|0
|Granit Lekaj
|3
|0
|Буэсс Роман
|2
|0
|Michael Goncalves
|2
|0
|Родригес Франсиско III
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Абедини Эрис
|2
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Камбери Флориан
|1
|0
|Гельми Рой
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
3
75%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
17
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
5
29%
29%
16-30
1
17%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
17%
2
12%
61-75
2
33%
4
24%
76-90
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
3
75%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
12
23
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
3
25%
1
4%
1-15
1
8%
7
30%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
2
17%
3
13%
61-75
3
25%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапперсвиль-Йона - Сьон 0:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Сьон - Базель 2:1 Люцерн - Сьон 2:0
Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1
Винтертур
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Карлсруэ - Винтертур 4:0 Мерен - Винтертур 0:4 Винтертур - Люцерн 0:6 Грасcхоппер - Винтертур 3:0
Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|5
|2
|1
|20 - 4
|17
|2.
|Серветт
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|3.
|Санкт-Галлен
|9
|5
|0
|4
|18 - 13
|15
|4.
|Сьон
|0:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|5.
|Грасcхоппер
|9
|3
|4
|2
|15 - 16
|13
|6.
|Базель
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|7.
|Люцерн
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|8.
|Лугано
|8
|3
|0
|5
|14 - 15
|9
|9.
|Цюрих
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|10.
|Винтертур
|0:0
|9
|0
|3
|6
|4 - 23
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Санкт-Галлен
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Янг Бойз
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|4.
|Грасcхоппер
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Базель
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|6.
|Сьон
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|7.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Винтертур
|0:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 17
|2
|9.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|10.
|Лугано
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|0:0
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|2.
|Лугано
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|3.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|4.
|Люцерн
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|Базель
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|8.
|Грасcхоппер
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|9.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|10.
|Винтертур
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (4)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|4 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|7 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|4 (1)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|3 (2)
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 3
|Грасcхоппер
|Лоосли Ноа
|2 1
|Серветт
|Дулин Давид
|4
|Грасcхоппер
|Дадашов Ренат
|4