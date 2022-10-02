  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Сьон
1:3
Конец матча
Винтертур
0'
33' Желтая карточка
Samir Ramizi
44' Желтая карточка
Поа Денис
0:1
45' Пенальти
Буэсс Роман
45' Желтая карточка
Гельми Рой
1:1
45' Пенальти
Балотелли Марио
50' Желтая карточка
Бальтазар
1:2
59' Гол
Samuel Ballet
75' Желтая карточка
Samuel Ballet
77' Желтая карточка
Лаванши Нума
1:3
90' Гол
Камбери Флориан
90'+7

Ход матча

33'
 
Samir Ramizi
44'
Поа Денис
 
45'
0:1
Буэсс Роман
45'
 
Гельми Рой
45'
Балотелли Марио
1:1
46'
Сиприен Вилан
Шуареф Ильяс
 
46'
Карлен Гаэтан
Итаитинга
 
50'
Бальтазар
 
57'
 
Буркарт Нишан
Манзамби Нефтали
59'
1:2
Samuel Ballet
(Буэсс Роман)
69'
 
Камбери Флориан
Буэсс Роман
71'
Буа Кевин
Балотелли Марио
 
75'
 
Samuel Ballet
77'
Лаванши Нума
 
80'
 
Adrian Gantenbein
Samuel Ballet
90'
1:3
Камбери Флориан
(Thibault Corbaz)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
8
Бальтазар
76
Итаитинга
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
9
Шуареф
Ильяс
17
Стожилкович
Филип
45
Балотелли
Марио
1
Фаюлу
Тимоти
15
Michael
Goncalves
4
Granit
Lekaj
5
Гельми
Рой
18
Диаби
Сулейман
14
Thibault
Corbaz
16
Арнольд
Ремо
11
Манзамби
Нефтали
8
Samir
Ramizi
17
Samuel
Ballet
9
Буэсс
Роман
Сьон
4-4-2
Винтертур
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 4 0.44
Итаитинга 2 0.22
Поа Денис 1 0.11
Сио Жованни 1 0.11
Кавар Димитри 1 0.11
Шуареф Ильяс 1 0.11
Шмид Йоэль 1 0.11
Балотелли Марио 1 (1) 0.11
Лаванши Нума 0 0
Буа Кевин 0 0
Гргич Анто 0 0
Араз Муса 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэсс Роман 3 (2) 0.33
Samir Ramizi 1 0.11
Камбери Флориан 1 0.11
Родригес Франсиско III 1 0.11
Samuel Ballet 1 0.11
Манзамби Нефтали 0 0
Thibault Corbaz 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 4 0
Кавар Димитри 2 1
Лаванши Нума 3 0
Сио Жованни 2 0
Гргич Анто 2 0
Араз Муса 2 0
Поа Денис 2 0
Стожилкович Филип 2 0
Балотелли Марио 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Nathanael Saintini 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 4 0
Диаби Сулейман 3 0
Granit Lekaj 3 0
Буэсс Роман 2 0
Michael Goncalves 2 0
Родригес Франсиско III 2 0
Гельми Рой 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Абедини Эрис 2 0
Samuel Ballet 2 0
Манзамби Нефтали 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Камбери Флориан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
3
75%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
17
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
5
29%
29%
16-30
1
17%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
17%
2
12%
61-75
2
33%
4
24%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
0
0%
3
43%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Пропущено

15
24
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
3
20%
1
4%
1-15
1
7%
7
29%
29%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
27%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапперсвиль-Йона - Сьон 0:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Сьон - Базель 2:1 Люцерн - Сьон 2:0
Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1
Винтертур
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Карлсруэ - Винтертур 4:0 Мерен - Винтертур 0:4 Винтертур - Люцерн 0:6 Грасcхоппер - Винтертур 3:0
Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:1 9 5 3 1 21 - 5 18
2. Серветт 0:1 9 5 2 2 11 - 8 17
3. Санкт-Галлен 9 5 0 4 18 - 13 15
4. Сьон 9 4 2 3 13 - 14 14
5. Грасcхоппер 9 3 4 2 15 - 16 13
6. Люцерн 1:1 8 3 3 2 13 - 9 12
7. Базель 8 3 3 2 15 - 11 12
8. Лугано 1:0 9 4 0 5 15 - 15 12
9. Винтертур 9 1 2 6 7 - 24 5
10. Цюрих 9 0 3 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 0:1 4 4 0 0 8 - 3 12
2. Санкт-Галлен 5 4 0 1 11 - 4 12
3. Янг Бойз 1:1 4 3 1 0 11 - 1 10
4. Грасcхоппер 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Базель 5 2 2 1 9 - 6 8
6. Люцерн 1:1 4 1 2 1 4 - 4 5
7. Сьон 5 1 2 2 5 - 9 5
8. Лугано 1:0 4 1 0 3 6 - 8 3
9. Винтертур 5 0 2 3 4 - 17 2
10. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 4 3 0 1 8 - 5 9
2. Лугано 1:0 5 3 0 2 9 - 7 9
3. Янг Бойз 1:1 5 2 2 1 10 - 4 8
4. Люцерн 1:1 4 2 1 1 9 - 5 7
5. Серветт 0:1 5 1 2 2 3 - 5 5
6. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Санкт-Галлен 4 1 0 3 7 - 9 3
8. Винтертур 4 1 0 3 3 - 7 3
9. Грасcхоппер 5 0 3 2 6 - 12 3
10. Цюрих 5 0 2 3 4 - 11 2
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 4 (2)
Лугано Целар Жан 7 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4 (1)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 3
Грасcхоппер Лоосли Ноа 2 1
Винтертур Samir Ramizi 4
Серветт Дулин Давид 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Балотелли Марио из команды Сьон забивает с точки!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Сьон 1:3 Винтертур онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     