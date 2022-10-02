Тур: 9. Стадион: Турбийон.
0'
33' Желтая карточкаSamir Ramizi
44' Желтая карточкаПоа Денис
0:1
45' ПенальтиБуэсс Роман
45' Желтая карточкаГельми Рой
1:1
45' ПенальтиБалотелли Марио
50' Желтая карточкаБальтазар
1:2
59' ГолSamuel Ballet
75' Желтая карточкаSamuel Ballet
77' Желтая карточкаЛаванши Нума
1:3
90' ГолКамбери Флориан
90'+7
Ход матча
33'
44'
45'
0:1
45'
45'
1:1
50'
59'
1:2
75'
77'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 7
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
19
Лаванши
Нума
76
Итаитинга
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
16
Арнольд
Ремо
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
-
13 Сио ЖованниНападающий
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Пукай ЙозефВратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|4
|0.44
|Итаитинга
|2
|0.22
|Поа Денис
|1
|0.11
|Сио Жованни
|1
|0.11
|Кавар Димитри
|1
|0.11
|Шуареф Ильяс
|1
|0.11
|Шмид Йоэль
|1
|0.11
|Балотелли Марио
|1 (1)
|0.11
|Лаванши Нума
|0
|0
|Буа Кевин
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
|Араз Муса
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буэсс Роман
|3 (2)
|0.33
|Samir Ramizi
|1
|0.11
|Камбери Флориан
|1
|0.11
|Родригес Франсиско III
|1
|0.11
|Samuel Ballet
|1
|0.11
|Манзамби Нефтали
|0
|0
|Thibault Corbaz
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|4
|0
|Кавар Димитри
|2
|1
|Лаванши Нума
|3
|0
|Сио Жованни
|2
|0
|Гргич Анто
|2
|0
|Араз Муса
|2
|0
|Поа Денис
|2
|0
|Стожилкович Филип
|2
|0
|Балотелли Марио
|1
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Nathanael Saintini
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|4
|0
|Диаби Сулейман
|3
|0
|Granit Lekaj
|3
|0
|Буэсс Роман
|2
|0
|Michael Goncalves
|2
|0
|Родригес Франсиско III
|2
|0
|Гельми Рой
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Абедини Эрис
|2
|0
|Samuel Ballet
|2
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Камбери Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
3
75%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
17
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
5
29%
29%
16-30
1
17%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
17%
2
12%
61-75
2
33%
4
24%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
0
0%
3
43%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Пропущено
15
24
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
3
20%
1
4%
1-15
1
7%
7
29%
29%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
27%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапперсвиль-Йона - Сьон 0:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Сьон - Базель 2:1 Люцерн - Сьон 2:0
Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1
Винтертур
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Карлсруэ - Винтертур 4:0 Мерен - Винтертур 0:4 Винтертур - Люцерн 0:6 Грасcхоппер - Винтертур 3:0
Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:1
|9
|5
|3
|1
|21 - 5
|18
|2.
|Серветт
|0:1
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|3.
|Санкт-Галлен
|9
|5
|0
|4
|18 - 13
|15
|4.
|Сьон
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|5.
|Грасcхоппер
|9
|3
|4
|2
|15 - 16
|13
|6.
|Люцерн
|1:1
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|7.
|Базель
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|8.
|Лугано
|1:0
|9
|4
|0
|5
|15 - 15
|12
|9.
|Винтертур
|9
|1
|2
|6
|7 - 24
|5
|10.
|Цюрих
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|0:1
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Санкт-Галлен
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Янг Бойз
|1:1
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|4.
|Грасcхоппер
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Базель
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|6.
|Люцерн
|1:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|7.
|Сьон
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|8.
|Лугано
|1:0
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|9.
|Винтертур
|5
|0
|2
|3
|4 - 17
|2
|10.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|2.
|Лугано
|1:0
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|3.
|Янг Бойз
|1:1
|5
|2
|2
|1
|10 - 4
|8
|4.
|Люцерн
|1:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|Серветт
|0:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|6.
|Базель
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|8.
|Винтертур
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|9.
|Грасcхоппер
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|10.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (4)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|4 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|7 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|4 (1)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|3 (2)
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 3
|Грасcхоппер
|Лоосли Ноа
|2 1
|Винтертур
|Samir Ramizi
|4
|Серветт
|Дулин Давид
|4