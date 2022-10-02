Тур: 8. Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Гозубуик Сердар
0:1
Первый тайм: 25'
Ход матча
23'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Фейеноорд
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед
21 матч
28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
19%
57.2%
5 побед 4 ничьи 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таннан Уссама
|1
|0.13
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.13
|Маркеш Педру
|1
|0.13
|Брюин Джорди
|1
|0.13
|Маркес Иван
|1
|0.13
|Тавшан Элаис
|1
|0.13
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0.13
|Шоне Лассе
|0
|0
|Димата Ландри
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Данило II
|6 (1)
|0.75
|Дилросун Джавайро
|3
|0.38
|Шиманьски Себастиан
|2
|0.25
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0.25
|Кекчю Оркун
|2
|0.25
|Волемарк Патрик
|1
|0.13
|Идрисси Уссама
|1
|0.13
|Тимбер Квинтен
|1
|0.13
|Расмуссен Якоб
|1
|0.13
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.13
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Пайшао Игор
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шоне Лассе
|1
|0
|Таннан Уссама
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Себастиан
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
14
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
100%
1
7%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
21
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
3
14%
1-15
2
29%
1
5%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
4
57%
4
19%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1
НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0
Фейеноорд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|2
|0
|17 - 6
|20
|2.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|23 - 6
|19
|3.
|Фейеноорд
|1:0
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|4.
|ПСВ
|8
|6
|0
|2
|28 - 13
|18
|5.
|Твенте
|8
|5
|1
|2
|15 - 5
|16
|6.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|7.
|Спарта Роттердам
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|8.
|Утрехт
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|9.
|Эксельсиор
|0:0
|8
|3
|1
|4
|10 - 18
|10
|10.
|Ваалвейк
|7
|2
|3
|2
|15 - 10
|9
|11.
|Гронинген
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|12.
|НЕК Неймеген
|0:1
|8
|1
|5
|2
|7 - 6
|8
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|14.
|Камбюр
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|15.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|16.
|Волендам
|8
|1
|2
|5
|8 - 23
|5
|17.
|Витесс
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|18.
|Эммен
|7
|1
|1
|5
|6 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|3.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|4.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Фейеноорд
|1:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|7.
|Ваалвейк
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|8.
|Эксельсиор
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 8
|7
|9.
|Спарта Роттердам
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|10.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|11.
|Утрехт
|0:0
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|12.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|17.
|НЕК Неймеген
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|18.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Фейеноорд
|1:0
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|3.
|Аякс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|ПСВ
|4
|2
|0
|2
|12 - 8
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|0:1
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Утрехт
|0:0
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|7.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Камбюр
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|13.
|Витесс
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|14.
|Эксельсиор
|0:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|15.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Волендам
|5
|0
|2
|3
|4 - 16
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|10 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|3