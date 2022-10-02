  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
НЕК Неймеген
0:1
Первый тайм: 25'
Фейеноорд
0'
8' Желтая карточка
Маттссон Магнус
0:1
23' Гол
Тимбер Квинтен

Ход матча

8'
Маттссон Магнус
 
23'
0:1
Тимбер Квинтен
(Перейра Данило II)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Фейеноорд
5.70
4.30
1.69
Все Коэффициенты
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
24
Вердонк
Калвин
16
Эль-Каруани
Суфьян
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
14
Таннан
Уссама
11
Маттссон
Магнус
19
Димата
Ландри
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
15
Лопес
Маркос
IV
8
Тимбер
Квинтен
10
Кекчю
Оркун
7
Джаханбакш
Алиреза
11
Дилросун
Джавайро
26
Идрисси
Уссама
9
Перейра
Данило
II
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Фейеноорд

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед

21 матч

28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
19%
57.2%
5 побед 4 ничьи 12 побед

История матчей

Э
1:4
Э
5:3
Э
4:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
5:1
Э
3:3
Э
0:3
Э
5:1
К
2:3
Э
0:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таннан Уссама 1 0.13
Дуэлунд Миккель 1 0.13
Маркеш Педру 1 0.13
Брюин Джорди 1 0.13
Маркес Иван 1 0.13
Тавшан Элаис 1 0.13
Сиссоко Ибрагим I 1 0.13
Шоне Лассе 0 0
Димата Ландри 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 6 (1) 0.75
Дилросун Джавайро 3 0.38
Шиманьски Себастиан 2 0.25
Хименес Сантьяго Томас 2 0.25
Кекчю Оркун 2 0.25
Волемарк Патрик 1 0.13
Идрисси Уссама 1 0.13
Тимбер Квинтен 1 0.13
Расмуссен Якоб 1 0.13
Гертрейда Лютсхарел 1 0.13
Джаханбакш Алиреза 0 0
Тоорнстра Йенс 0 0
Ганцко Давид 0 0
Лопес Маркос IV 0 0
Пайшао Игор 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоне Лассе 1 0
Таннан Уссама 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Эль-Каруани Суфьян 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Себастиан 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Тимбер Квинтен 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
14
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
100%
1
7%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
21
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
3
14%
1-15
2
29%
1
5%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
4
57%
4
19%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1
НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0
Фейеноорд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 8 6 2 0 17 - 6 20
2. Аякс 8 6 1 1 23 - 6 19
3. Фейеноорд 1:0 8 6 1 1 21 - 9 19
4. ПСВ 8 6 0 2 28 - 13 18
5. Твенте 8 5 1 2 15 - 5 16
6. Херенвен 7 3 3 1 8 - 7 12
7. Спарта Роттердам 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Утрехт 0:0 8 2 4 2 9 - 10 10
9. Эксельсиор 0:0 8 3 1 4 10 - 18 10
10. Ваалвейк 7 2 3 2 15 - 10 9
11. Гронинген 8 2 2 4 8 - 16 8
12. НЕК Неймеген 0:1 8 1 5 2 7 - 6 8
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 11 - 16 7
14. Камбюр 8 2 1 5 8 - 14 7
15. Фортуна Ситтард 8 2 1 5 11 - 17 7
16. Волендам 8 1 2 5 8 - 23 5
17. Витесс 8 1 2 5 7 - 19 5
18. Эммен 7 1 1 5 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Фейеноорд 1:0 3 2 1 0 7 - 0 7
7. Ваалвейк 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Эксельсиор 0:0 4 2 1 1 6 - 8 7
9. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
10. Фортуна Ситтард 5 2 0 3 9 - 11 6
11. Утрехт 0:0 4 1 2 1 1 - 2 5
12. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Гронинген 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
16. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 7 - 10 3
17. НЕК Неймеген 0:1 4 0 2 2 2 - 4 2
18. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Фейеноорд 1:0 5 4 0 1 14 - 9 12
3. Аякс 4 3 0 1 7 - 4 9
4. ПСВ 4 2 0 2 12 - 8 6
5. НЕК Неймеген 0:1 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Утрехт 0:0 4 1 2 1 8 - 8 5
7. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
9. Спарта Роттердам 3 1 1 1 1 - 3 4
10. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
13. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
14. Эксельсиор 0:0 4 1 0 3 4 - 10 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 5 0 2 3 4 - 16 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Фейеноорд Перейра Данило II 7
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    НЕК Неймеген
    Ничья
    Фейеноорд
    5.70
    4.30
    1.69
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч НЕК Неймеген 0:1 Фейеноорд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    НЕК Неймеген
    Фейеноорд
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     