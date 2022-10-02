Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Второй тайм начался

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Идрисси Уссама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

41' Игрок из команды НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

38' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

37' Г О О О О Л - Маркес Иван забивает с левой ноги!

37' Таннан Уссама навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Джаханбакш Алиреза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Траунер Гернот - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

31' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Тимбер Квинтен пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

27' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Отличный командный гол!

23' Г О О О О Л - Тимбер Квинтен из команды Фейеноорд правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

21' Тавшан Элаис пробует нанести удар издали, но Джастин Бейло держит все под контролем

20' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Кекчю Оркун пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

17' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Фейеноорд

16' Тавшан Элаис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Оооо... вот это был удар! Перейра Данило II должен был забить с этой позиции.

14' Перейра Данило II нанес удар головой, но Яспер Силлессен спокойно отбил мяч.

14' Лопес Маркос IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Кекчю Оркун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Джаханбакш Алиреза создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Лопес Маркос IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

9' Дилросун Джавайро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Маттссон Магнус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Кекчю Оркун навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Хорошую попытку сделал Идрисси Уссама . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола