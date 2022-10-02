Тур: 8. Стадион: Fortuna Sittard Stadion. Зрители: 10078 Главный судья: Хиглер Деннис
2:0
Конец матча
0'
1:0
33' ГолЭмбало Умару
39' Красная карточкаУлд-Ших Биляль
2:0
44' ГолОзьякуп Огузхан
68' Желтая карточкаФерати Арианит
90'+5
Ход матча
33'
1:0
39'
44'
2:0
68'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 6
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
85
Эмбало
Умару
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Эмбало УмаруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
-
-
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Imran Nazih
-
-
-
-
Главный тренер: Wim Jonk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Волендам
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
19 матчей
36.8%
5.3%
57.9%
7 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|4 (2)
|0.5
|Озьякуп Огузхан
|2
|0.25
|Гладон Пол
|1
|0.13
|Эмбало Умару
|1
|0.13
|Гут Родриго
|1
|0.13
|Вита Реми
|1
|0.13
|Tijjani Noslin
|1
|0.13
|Пинту Иву
|0
|0
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Кордоба Иньиго
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
|Дуарте Дерой
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Мигем Дарил
|2
|0.25
|Мюрен Роберт
|2
|0.25
|Эйтинг Карел
|1
|0.13
|Бенамар Бенаисса
|1
|0.13
|Верман Хенк
|1
|0.13
|Lequincio Zeefuik
|1
|0.13
|Мирани Деймон
|0
|0
|Мёркин Дерри
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёнтьенс Матс
|4
|1
|Ферати Арианит
|4
|0
|Эрдоган Доган
|2
|1
|Йилмаз Бурак
|3
|0
|Дуарте Дерой
|2
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Озьякуп Огузхан
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Улд-Ших Биляль
|1
|1
|Ван Мигем Дарил
|2
|0
|Бенамар Бенаисса
|2
|0
|Эйтинг Карел
|1
|0
|Филип Станкович
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Achraf Douiri
|1
|0
|Walid Ould Chikh
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
11
15
0 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
3
27%
3
20%
61-75
5
45%
2
13%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
3
43%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
57%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
18%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
5
45%
2
22%
76-90
Пропущено
17
22
4 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
14%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
2
12%
4
18%
31-45
4
24%
2
9%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
6
35%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1
Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1
Волендам
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Витесс - Волендам 1:1 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 ПСВ - Волендам 7:1
Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Босх - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1 ПСВ-2 - Волендам 2:2 Волендам - Осс 1:2 АДО Ден Хааг - Волендам 1:1 Эммен - Волендам 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|2
|0
|17 - 6
|20
|2.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|23 - 6
|19
|3.
|ПСВ
|8
|6
|0
|2
|28 - 13
|18
|4.
|Фейеноорд
|0:0
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|5.
|Твенте
|8
|5
|1
|2
|15 - 5
|16
|6.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|7.
|Спарта Роттердам
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|8.
|Утрехт
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|9.
|Эксельсиор
|0:0
|8
|3
|1
|4
|10 - 18
|10
|10.
|Ваалвейк
|7
|2
|3
|2
|15 - 10
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|0:0
|8
|1
|6
|1
|7 - 5
|9
|12.
|Гронинген
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|14.
|Камбюр
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|15.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|16.
|Волендам
|8
|1
|2
|5
|8 - 23
|5
|17.
|Витесс
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|18.
|Эммен
|7
|1
|1
|5
|6 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|3.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|4.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Фейеноорд
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|7.
|Ваалвейк
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|8.
|Эксельсиор
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 8
|7
|9.
|Спарта Роттердам
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|10.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|11.
|Утрехт
|0:0
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|12.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|15.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|17.
|НЕК Неймеген
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|18.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Фейеноорд
|0:0
|5
|3
|1
|1
|13 - 9
|10
|3.
|Аякс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|ПСВ
|4
|2
|0
|2
|12 - 8
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Утрехт
|0:0
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|7.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Камбюр
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|13.
|Витесс
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|14.
|Эксельсиор
|0:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|15.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Волендам
|5
|0
|2
|3
|4 - 16
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|10 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|3