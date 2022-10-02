Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Gaetano Oristanio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Команда Фортуна Ситтард играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Ферати Арианит не смог попасть в створ ударом издали

48' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Ван Мигем Дарил навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Г О О О О Л - Озьякуп Огузхан левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

43' Бенамар Бенаисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Бенамар Бенаисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Матч возобновлен

38' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

37' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Кокс Джордж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Улд-Ших Биляль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Эрдоган Доган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Хорошую попытку сделал Gaetano Oristanio. Удар в створ, но вратарь начеку

35' Мюрен Роберт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Пинту Иву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Команда Фортуна Ситтард забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

32' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

31' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Эрдоган Доган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Хорошую попытку сделал Эмбало Умару . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Озьякуп Огузхан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Эмбало Умару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

27' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Эрдоган Доган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Хорошую попытку сделал Эмбало Умару . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Эрдоган Доган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Волендам

25' Кокс Джордж не смог попасть в створ ударом издали

25' Кокс Джордж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Кокс Джордж навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Филип Станкович ослабляет давление, выбив мяч.

23' Удар от ворот произведет Волендам

22' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

22' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Ван Мигем Дарил навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Озьякуп Огузхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Эмбало Умару создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Волендам

17' Кокс Джордж не смог попасть в створ ударом издали

17' Озьякуп Огузхан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Эрдоган Доган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

14' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Gaetano Oristanio из команды Волендам разыграл угловой с правого угла.

11' Мюрен Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Матч возобновится спорным мячом

11' Ох, нехорошо это выглядит. Дуарте Дерой получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Дуарте Дерой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Хорошую попытку сделал Улд-Ших Биляль . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

8' Кокс Джордж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Кокс Джордж наказан за толчок Gaetano Oristanio

7' Удар от ворот произведет Волендам

6' Ферати Арианит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Волендам

5' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Химо Наварро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.