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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 10078 Главный судья: Хиглер Деннис
Фортуна Ситтард
2:0
Конец матча
Волендам
0'
1:0
33' Гол
Эмбало Умару
39' Красная карточка
Улд-Ших Биляль
2:0
44' Гол
Озьякуп Огузхан
68' Желтая карточка
Ферати Арианит
90'+5

Ход матча

12'
Эрдоган Доган
Дуарте Дерой
 
33'
Эмбало Умару
1:0
39'
 
Улд-Ших Биляль
44'
Озьякуп Огузхан
(Пинту Иву)
2:0
46'
 
Верман Хенк
Ван Мигем Дарил
61'
 
Walid Ould Chikh
Бенамар Бенаисса
68'
Ферати Арианит
 
71'
Вита Реми
Эмбало Умару
 
71'
Ташчи Тунахан
Кордоба Иньиго
 
72'
 
Lequincio Zeefuik
Мюрен Роберт
81'
Сурлис Василиос
Озьякуп Огузхан
 
81'
Бассетт Коул
Ферати Арианит
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 6
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
2
Химо
Наварро
14
Гут
Родриго
5
Кокс
Джордж
6
Дуарте
Дерой
19
Ферати
Арианит
85
Эмбало
Умару
15
Озьякуп
Огузхан
7
Кордоба
Иньиго
17
Йилмаз
Бурак
1
Филип
Станкович
3
Плат
Брайан
31
Мбуямба
Ксавьер
6
Бенамар
Бенаисса
5
Мёркин
Дерри
4
Мирани
Деймон
8
Эйтинг
Карел
11
Улд-Ших
Биляль
10
Ористанио
Гаэтано
7
Ван
Мигем
Дарил
21
Мюрен
Роберт
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Волендам
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Волендам

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

19 матчей

36.8%
5.3%
57.9%
7 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:6
ПД
2:4
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
2:3
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
2:1
ПД
1:2
ВД(GD
0:0
ВД(GD
3:2
ВД(GD
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 4 (2) 0.5
Озьякуп Огузхан 2 0.25
Гладон Пол 1 0.13
Эмбало Умару 1 0.13
Гут Родриго 1 0.13
Вита Реми 1 0.13
Tijjani Noslin 1 0.13
Пинту Иву 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Кордоба Иньиго 0 0
Ферати Арианит 0 0
Дуарте Дерой 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 2 0.25
Мюрен Роберт 2 0.25
Эйтинг Карел 1 0.13
Бенамар Бенаисса 1 0.13
Верман Хенк 1 0.13
Lequincio Zeefuik 1 0.13
Мирани Деймон 0 0
Мёркин Дерри 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёнтьенс Матс 4 1
Ферати Арианит 4 0
Эрдоган Доган 2 1
Йилмаз Бурак 3 0
Дуарте Дерой 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Гладон Пол 1 0
Озьякуп Огузхан 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улд-Ших Биляль 1 1
Ван Мигем Дарил 2 0
Бенамар Бенаисса 2 0
Эйтинг Карел 1 0
Филип Станкович 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Плат Брайан 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Achraf Douiri 1 0
Walid Ould Chikh 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

11
15
0 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
3
27%
3
20%
61-75
5
45%
2
13%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
3
43%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
57%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
18%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
5
45%
2
22%
76-90

Пропущено

17
22
4 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
14%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
2
12%
4
18%
31-45
4
24%
2
9%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
6
35%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1
Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1
Волендам
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Витесс - Волендам 1:1 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 ПСВ - Волендам 7:1
Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Босх - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1 ПСВ-2 - Волендам 2:2 Волендам - Осс 1:2 АДО Ден Хааг - Волендам 1:1 Эммен - Волендам 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 8 6 2 0 17 - 6 20
2. Аякс 8 6 1 1 23 - 6 19
3. ПСВ 8 6 0 2 28 - 13 18
4. Фейеноорд 0:0 8 5 2 1 20 - 9 17
5. Твенте 8 5 1 2 15 - 5 16
6. Херенвен 7 3 3 1 8 - 7 12
7. Спарта Роттердам 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Утрехт 0:0 8 2 4 2 9 - 10 10
9. Эксельсиор 0:0 8 3 1 4 10 - 18 10
10. Ваалвейк 7 2 3 2 15 - 10 9
11. НЕК Неймеген 0:0 8 1 6 1 7 - 5 9
12. Гронинген 8 2 2 4 8 - 16 8
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 11 - 16 7
14. Камбюр 8 2 1 5 8 - 14 7
15. Фортуна Ситтард 8 2 1 5 11 - 17 7
16. Волендам 8 1 2 5 8 - 23 5
17. Витесс 8 1 2 5 7 - 19 5
18. Эммен 7 1 1 5 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Фейеноорд 0:0 3 2 1 0 7 - 0 7
7. Ваалвейк 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Эксельсиор 0:0 4 2 1 1 6 - 8 7
9. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
10. Фортуна Ситтард 5 2 0 3 9 - 11 6
11. Утрехт 0:0 4 1 2 1 1 - 2 5
12. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Гронинген 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 7 - 10 3
15. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
17. НЕК Неймеген 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
18. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Фейеноорд 0:0 5 3 1 1 13 - 9 10
3. Аякс 4 3 0 1 7 - 4 9
4. ПСВ 4 2 0 2 12 - 8 6
5. НЕК Неймеген 0:0 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Утрехт 0:0 4 1 2 1 8 - 8 5
7. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
9. Спарта Роттердам 3 1 1 1 1 - 3 4
10. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
13. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
14. Эксельсиор 0:0 4 1 0 3 4 - 10 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 5 0 2 3 4 - 16 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Фейеноорд Перейра Данило II 7
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Весь список
  • 92'
    Йилмаз Бурак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Фортуна Ситтард пытается что-то создать.
  • 92'
    Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 92'
    Удар от ворот произведет Волендам
  • 91'
    Мбуямба Ксавьер успешно блокирует удар.
  • 91'
    Сурлис Василиос нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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