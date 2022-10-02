Тур: 11. Стадион: Брондбю. Главный судья: Кехлет Якоб
0'
0:1
8' ГолГюткьяер Фредерик
1:1
16' ГолСлимане Анис
2:1
18' ГолВаллис Николай
2:2
60' ГолЙоргенсен Каспер
68' Желтая карточкаГрегор Паскаль
73' Желтая карточкаФиннбогасон Альфред
3:2
75' ГолOscar Schwartau
80' Желтая карточкаРадошевич Йосип
3:3
88' ГолМагнуссон Сайвар-Атли
90'+5
Ход матча
8'
16'
1:1
18'
60'
2:2
68'
75'
3:2
78'
80'
88'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
3 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 6
-
10 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
10
Васс
Даниэль
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
25
Слимане
Анис
97
Чорлу
Резан
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Бьюр ПетерЗащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
12 Бьёрк КарлПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Люнгбю
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
24 матча
62.5%
16.7%
20.8%
15 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
12 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.18
|Омойджуфано Охи
|2
|0.18
|Слимане Анис
|2
|0.18
|Oscar Schwartau
|2
|0.18
|Хедлунд Симон
|1
|0.09
|Каппис Кристиан
|1
|0.09
|Квистгарден Матиас
|1
|0.09
|Васс Даниэль
|0
|0
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоргенсен Каспер
|3
|0.27
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.18
|Нильсен Эмиль
|2
|0.18
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0.18
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0.09
|Риис Кристиан
|1
|0.09
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васс Даниэль
|3
|0
|Радошевич Йосип
|3
|0
|Квистгарден Матиас
|3
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Шиембе Кевин
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьеллан Андреас
|3
|0
|Ромер Марсель
|3
|0
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Коструп Магнус
|2
|0
|Чуквуани Точи
|2
|0
|Mathias Kristensen2
|2
|0
|Винтер Каспер
|2
|0
|Финнбогасон Альфред
|1
|0
|Грегор Паскаль
|1
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
3
38%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Пропущено
15
19
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
5
33%
4
21%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
3
20%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Виборг - Брондбю 0:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Хорсенс - Брондбю 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2
Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1
Люнгбю
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Люнгбю - Оденсе 0:2 Ольборг - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Раннерс 0:2 Виборг - Люнгбю 2:1
Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|10
|6
|4
|0
|16 - 8
|22
|2.
|Нордшелланн
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|3.
|Виборг
|11
|6
|2
|3
|16 - 12
|20
|4.
|Силькеборг
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|5.
|Орхус
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|6.
|Митьюлланд
|11
|3
|5
|3
|19 - 18
|14
|7.
|Оденсе
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|8.
|Хорсенс
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|9.
|Копенгаген
|10
|4
|0
|6
|17 - 17
|12
|10.
|Брондбю
|11
|3
|3
|5
|13 - 18
|12
|11.
|Ольборг
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|12.
|Люнгбю
|11
|0
|4
|7
|11 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|2.
|Раннерс
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|Силькеборг
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|Хорсенс
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Орхус
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Брондбю
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|8.
|Ольборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|9.
|Оденсе
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|10.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Митьюлланд
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Силькеборг
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Орхус
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|7.
|Копенгаген
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|8.
|Виборг
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|9.
|Брондбю
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|Хорсенс
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|11.
|Ольборг
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Оденсе
|Кадри Башким
|5 (3)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|5 (1)
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4
|Нордшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 2
|Оденсе
|Aske Adelgaard
|1 2