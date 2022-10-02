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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Брондбю
3:3
Конец матча
Люнгбю
0'
0:1
8' Гол
Гюткьяер Фредерик
1:1
16' Гол
Слимане Анис
2:1
18' Гол
Валлис Николай
2:2
60' Гол
Йоргенсен Каспер
68' Желтая карточка
Грегор Паскаль
73' Желтая карточка
Финнбогасон Альфред
3:2
75' Гол
Oscar Schwartau
80' Желтая карточка
Радошевич Йосип
3:3
88' Гол
Магнуссон Сайвар-Атли
90'+5
1
Хермансен
Мадс
10
Васс
Даниэль
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
22
Радошевич
Йосип
8
Греве
Матиас
25
Слимане
Анис
7
Валлис
Николай
41
Oscar
Schwartau
24
Дивкович
Марко
16
Mads
Kikkenborg
20
Йоргенсен
Каспер
30
Ромер
Марсель
23
Грегор
Паскаль
29
Lucas
Boel
Hey
97
Чорлу
Резан
22
Вестергорд
Магнус
42
Чуквуани
Точи
17
Сёренсен
Адам
26
Гюткьяер
Фредерик
18
Финнбогасон
Альфред
Брондбю
4-1-2-1-2
Люнгбю
4-4-2

История личных встреч

Брондбю
Люнгбю

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

62.5%
16.7%
20.8%
15 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
12 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:0
ТМК
1:4
СД
0:4
СД
4:1
ТМС
2:1
ТМС
2:0
СД
1:0
СД
0:3
СД
1:3
СД
5:3
СД
0:2
СД
1:2
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:3
ТМС
2:1
СЛ
2:2
ТМС
2:2
СЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радошевич Йосип 2 (2) 0.18
Омойджуфано Охи 2 0.18
Слимане Анис 2 0.18
Oscar Schwartau 2 0.18
Хедлунд Симон 1 0.09
Каппис Кристиан 1 0.09
Квистгарден Матиас 1 0.09
Васс Даниэль 0 0
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Каспер 3 0.27
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.18
Нильсен Эмиль 2 0.18
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0.18
Гюткьяер Фредерик 1 0.09
Риис Кристиан 1 0.09
Хамалайнен Брайан 0 0
Финнбогасон Альфред 0 0
Ромер Марсель 0 0
Сёренсен Адам 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 3 0
Радошевич Йосип 3 0
Квистгарден Матиас 3 0
Слимане Анис 2 0
Хедлунд Симон 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Махсо Андреас 1 0
Шиембе Кевин 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьеллан Андреас 3 0
Ромер Марсель 3 0
Хамалайнен Брайан 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Коструп Магнус 2 0
Чуквуани Точи 2 0
Mathias Kristensen2 2 0
Винтер Каспер 2 0
Финнбогасон Альфред 1 0
Грегор Паскаль 1 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
3
38%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

15
19
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
5
33%
4
21%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
3
20%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Виборг - Брондбю 0:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Хорсенс - Брондбю 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2
Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1
Люнгбю
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Люнгбю - Оденсе 0:2 Ольборг - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Раннерс 0:2 Виборг - Люнгбю 2:1
Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 10 6 4 0 16 - 8 22
2. Нордшелланн 10 6 2 2 15 - 9 20
3. Виборг 11 6 2 3 16 - 12 20
4. Силькеборг 11 6 1 4 18 - 13 19
5. Орхус 10 5 1 4 14 - 10 16
6. Митьюлланд 11 3 5 3 19 - 18 14
7. Оденсе 11 4 2 5 13 - 18 14
8. Хорсенс 11 4 2 5 10 - 12 14
9. Копенгаген 10 4 0 6 17 - 17 12
10. Брондбю 11 3 3 5 13 - 18 12
11. Ольборг 11 2 4 5 10 - 15 10
12. Люнгбю 11 0 4 7 11 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 6 5 1 0 12 - 5 16
2. Раннерс 5 4 1 0 8 - 4 13
3. Силькеборг 5 4 0 1 9 - 4 12
4. Хорсенс 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Орхус 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Брондбю 6 2 2 2 9 - 10 8
8. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
9. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
10. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Митьюлланд 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Люнгбю 5 0 2 3 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 3 1 1 8 - 4 10
2. Раннерс 5 2 3 0 8 - 4 9
3. Митьюлланд 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Оденсе 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Силькеборг 6 2 1 3 9 - 9 7
6. Орхус 5 2 0 3 5 - 5 6
7. Копенгаген 6 2 0 4 11 - 12 6
8. Виборг 5 1 1 3 4 - 7 4
9. Брондбю 5 1 1 3 4 - 8 4
10. Хорсенс 6 1 1 4 3 - 6 4
11. Ольборг 5 1 0 4 5 - 9 3
12. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 10 2
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Топ бомбардиров
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Оденсе Кадри Башким 5 (3)
Митьюлланд Дрейер Андерс 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Соуза Аллан II 5
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Нордшелланн Вилладсен Оливер 1 2
Оденсе Aske Adelgaard 1 2
Весь список
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