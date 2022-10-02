Тур: 11. Стадион: JYSK Park. Главный судья: Sandi Putros
1:0
Перерыв
0'
18' Желтая карточкаThomas Santos
22' Желтая карточкаТордарсон Стефан-Тейтюр
1:0
37' ГолКуск Каспер
Ход матча
18'
37'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
29
Энгель
Лукас
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Samson Iyede
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
Силькеборг
Хорсенс
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
30 матчей
26.7%
30%
43.3%
8 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
23.3%
36.7%
12 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хелениус Никлас
|4
|0.36
|Адамсен Тонни
|3
|0.27
|Валлис Николай
|2
|0.18
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|2
|0.18
|Клинг Андерс
|1
|0.09
|Сонне Оливер
|1
|0.09
|Сальквист Тобиас
|1
|0.09
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0.09
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|0
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Магнус
|3
|0.27
|Мусонда Лубамба
|2
|0.18
|Anders Jacobsen II
|2
|0.18
|Сигурдарсон Арон
|2 (2)
|0.18
|Thomas Santos
|0
|0
|Джаст Элайджа
|0
|0
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
|Крузе Давид
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4
|0
|Клинг Андерс
|3
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Магнус
|4
|0
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Сигурдарсон Арон
|2
|0
|Киилерик Мальте
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Джаст Элайджа
|2
|0
|Гомес Джеймс
|2
|0
|Геммер Йонас
|1
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
5
31%
4
44%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
17%
2
20%
1-15
1
8%
4
40%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
25%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0
Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4
Хорсенс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Брондбю 0:2 Рингкёбинг - Хорсенс 1:2
Хорсенс - Орхус 2:1 Оденсе - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|10
|6
|4
|0
|16 - 8
|22
|2.
|Нордшелланн
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|3.
|Виборг
|1:1
|11
|6
|2
|3
|16 - 12
|20
|4.
|Силькеборг
|1:0
|11
|6
|1
|4
|17 - 12
|19
|5.
|Орхус
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|6.
|Митьюлланд
|1:1
|11
|3
|5
|3
|19 - 18
|14
|7.
|Оденсе
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|8.
|Хорсенс
|0:1
|11
|4
|2
|5
|9 - 11
|14
|9.
|Копенгаген
|10
|4
|0
|6
|17 - 17
|12
|10.
|Брондбю
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|11.
|Ольборг
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|12.
|Люнгбю
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|1:1
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|2.
|Раннерс
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|Силькеборг
|1:0
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|4.
|Хорсенс
|0:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Орхус
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Ольборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|8.
|Брондбю
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Оденсе
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|10.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Митьюлланд
|1:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|1:1
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Силькеборг
|1:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Орхус
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|7.
|Копенгаген
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|8.
|Виборг
|1:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|9.
|Брондбю
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|Хорсенс
|0:1
|6
|1
|1
|4
|2 - 5
|4
|11.
|Ольборг
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
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- — Выход в группу аутсайдеров
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Оденсе
|Кадри Башким
|5 (3)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|5 (1)
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4
|Нордшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 2
|Оденсе
|Aske Adelgaard
|1 2