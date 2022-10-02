  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 4338 Главный судья: Sandi Putros
Силькеборг
2:1
Конец матча
Хорсенс
0'
18' Желтая карточка
Thomas Santos
22' Желтая карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр
1:0
37' Гол
Куск Каспер
2:0
50' Гол
Хелениус Никлас
2:1
69' Гол
Anders Jacobsen II
85' Желтая карточка
Бринк Марк
90'+4

Ход матча

18'
 
Thomas Santos
22'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
37'
Куск Каспер
1:0
45'
Aske Andresen
Ларсен Николай
 
50'
Хелениус Никлас
(Энгель Лукас)
2:0
66'
 
Джаст Элайджа
Макиенок Симон
66'
 
Крузе Давид
Джанус Драчманн
69'
2:1
Anders Jacobsen II
(Джаст Элайджа)
73'
Йоргенсен Себастьян Винтер
Тенгстедт Сёрен
 
73'
Гояни Роберт
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
85'
Бринк Марк
 
89'
 
Геммер Йонас
Сигурдарсон Арон
89'
 
Marcus Hannesbo
Thomas Santos
89'
Оггесен Андреас
Клинг Андерс
 
89'
Каалунд Ларсен Мадс
Куск Каспер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
4
Феликс
Йоэль
29
Энгель
Лукас
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
7
Куск
Каспер
11
Хелениус
Никлас
1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
4
Киилерик
Мальте
3
Йенсен
Магнус
18
Thomas
Santos
24
Мусонда
Лубамба
8
Джанус
Драчманн
6
Опондо
Мозес
11
Сигурдарсон
Арон
13
Макиенок
Симон
9
Anders
Jacobsen
II
Силькеборг
4-3-2-1
Хорсенс
3-5-2

История личных встреч

Силькеборг
Хорсенс

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

30 матчей

26.7%
30%
43.3%
8 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
23.3%
36.7%
12 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

К
3:2
ТМК
0:0
К
1:1
СД
2:1
СД
0:3
ТМК
1:3
ТМК
2:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:0
СД
3:3
ТМК
0:1
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
1:3
ПД
1:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
0:1
ТМС
2:3
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
1:2
ТМС
1:1
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелениус Никлас 5 0.45
Адамсен Тонни 3 0.27
Валлис Николай 2 0.18
Йоргенсен Себастьян Винтер 2 0.18
Клинг Андерс 1 0.09
Сонне Оливер 1 0.09
Сальквист Тобиас 1 0.09
Тенгстедт Сёрен 1 0.09
Энгель Лукас 0 0
Карстенсен Расмус 0 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 0 0
Каалунд Ларсен Мадс 0 0
Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Jacobsen II 3 0.27
Йенсен Магнус 3 0.27
Мусонда Лубамба 2 0.18
Сигурдарсон Арон 2 (2) 0.18
Джаст Элайджа 0 0
Thomas Santos 0 0
Тенгстедт Каспер 0 0
Крузе Давид 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 4 0
Клинг Андерс 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Феликс Йоэль 2 0
Ларсен Николай 1 0
Бринк Марк 1 0
Каалунд Ларсен Мадс 1 0
Валлис Николай 1 0
Сонне Оливер 1 0
Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Магнус 4 0
Мусонда Лубамба 3 0
Сигурдарсон Арон 2 0
Киилерик Мальте 2 0
Thomas Santos 2 0
Джаст Элайджа 2 0
Гомес Джеймс 2 0
Геммер Йонас 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

18
10
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
2
20%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
5
28%
4
40%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0
Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4
Хорсенс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Брондбю 0:2 Рингкёбинг - Хорсенс 1:2
Хорсенс - Орхус 2:1 Оденсе - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 10 6 4 0 16 - 8 22
2. Нордшелланн 10 6 2 2 15 - 9 20
3. Виборг 11 6 2 3 16 - 12 20
4. Силькеборг 11 6 1 4 18 - 13 19
5. Орхус 10 5 1 4 14 - 10 16
6. Митьюлланд 11 3 5 3 19 - 18 14
7. Оденсе 11 4 2 5 13 - 18 14
8. Хорсенс 11 4 2 5 10 - 12 14
9. Копенгаген 10 4 0 6 17 - 17 12
10. Брондбю 11 3 3 5 13 - 18 12
11. Ольборг 11 2 4 5 10 - 15 10
12. Люнгбю 11 0 4 7 11 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 6 5 1 0 12 - 5 16
2. Раннерс 5 4 1 0 8 - 4 13
3. Силькеборг 5 4 0 1 9 - 4 12
4. Хорсенс 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Орхус 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Брондбю 6 2 2 2 9 - 10 8
8. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
9. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
10. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Митьюлланд 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Люнгбю 5 0 2 3 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 3 1 1 8 - 4 10
2. Раннерс 5 2 3 0 8 - 4 9
3. Митьюлланд 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Оденсе 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Силькеборг 6 2 1 3 9 - 9 7
6. Орхус 5 2 0 3 5 - 5 6
7. Копенгаген 6 2 0 4 11 - 12 6
8. Виборг 5 1 1 3 4 - 7 4
9. Брондбю 5 1 1 3 4 - 8 4
10. Хорсенс 6 1 1 4 3 - 6 4
11. Ольборг 5 1 0 4 5 - 9 3
12. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 10 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Оденсе Кадри Башким 5 (3)
Митьюлланд Дрейер Андерс 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Соуза Аллан II 5
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Нордшелланн Вилладсен Оливер 1 2
Оденсе Aske Adelgaard 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Силькеборг вырывает победу
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4338 болельщиков
  • 94'
    Контроль мяча: Силькеборг: 64%, Хорсенс: 36%.
  • 93'
    Энгель Лукас из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 92'
    Хорсенс начинает контратаку
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Силькеборг 2:1 Хорсенс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     