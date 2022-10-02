Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Серен Тенгстедт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Хорошую попытку сделал Серен Тенгстедт. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

50' Команда Силькеборг имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Судья свистит. Томас Сантос атаковал сзади соперника. Это Серен Тенгстедт заработал своей команде штрафной

48' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен

44' Ларсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

42' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Г О О О О Л - Куск Каспер забивает ударом с левой ноги!

34' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

33' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

32' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Хорсенс

31' Серен Тенгстедт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Хорсенс

26' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет Силькеборг

24' Джанус Драчманн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Тордарсон Стефан-Тейтюр - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Хорсенс

21' Тордарсон Стефан-Тейтюр не смог попасть в створ ударом издали

20' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Силькеборг

19' Сигурдарсон Арон не смог попасть в створ ударом издали

17' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

17' Клинг Андерс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

15' Йенсен Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Хорошую попытку сделал Мусонда Лубамба . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Хорсенс

2' Удар от ворот произведет Хорсенс

1' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хорсенс начинает с центра поля