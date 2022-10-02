Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Ибрагим Саид плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

40' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Митьюлланд

37' Ибрагим Саид из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

37' Грот Джей-Рой создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Удар от ворот произведет Виборг

36' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Хорошую попытку сделал Систо Пионе . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Олссон Кристоффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Удар от ворот произведет Митьюлланд

34' Мортимер Нилс из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

34' Anton Gaaei бьет со штрафного в створ, но Йонас Лессль держит все под контролем

32' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Бонде Якуб получил желтую карточку от судьи

31' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Виборг

30' Систо Пионе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.

25' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

24' Феррейра Эвандер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Гроннинг Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Святченко Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Виборг

19' Каба Сори оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Emiliano Martinez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Удар от ворот произведет Митьюлланд

17' Мортимер Нилс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Удар от ворот произведет Виборг

15' Бюрги Николас из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Залетел Жан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Матч возобновлен

13' Матч приостановлен из-за петард на поле

12' Гроннинг Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Феррейра Эвандер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Хорошую попытку сделал Олссон Кристоффер . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Феррейра Эвандер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Олссон Кристоффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Удар от ворот произведет Виборг

4' Оооо... вот это был удар! Дрейер Андерс должен был забить с этой позиции.

4' Дрейер Андерс нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.

4' Паулиньо VI из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Удар от ворот произведет Виборг

3' Дрейер Андерс не смог попасть в створ ударом издали

2' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Митьюлланд

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Виборг начинает с центра поля