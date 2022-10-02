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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
Митьюлланд
1:1
Перерыв
Виборг
0'
31' Желтая карточка
Бонде Якуб
0:1
43' Гол
Грот Джей-Рой
1:1
44' Гол
Олссон Кристоффер
45' Желтая карточка
Олссон Кристоффер

Ход матча

31'
 
Бонде Якуб
43'
0:1
Грот Джей-Рой
(Ибрагим Саид)
44'
Олссон Кристоффер
1:1
45'
Олссон Кристоффер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Виборг
2.07
4.10
4.80
Все Коэффициенты
1
Лоссль
Йонас
17
Тюкосен
Мадс
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
29
Паулиньо
VI
10
Феррейра
Эвандер
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
36
Дрейер
Андерс
9
Каба
Сори
7
Систо
Пионе
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
13
Гроннинг
Йеппе
14
Леманс
Клинт
10
Мортимер
Нилс
11
Грот
Джей-Рой
30
Ибрагим
Саид
Митьюлланд
4-3-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Митьюлланд
Виборг

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

СД
3:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:4
СД
2:0
СД
5:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМС
0:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 5 0.45
Исаксен Густав 4 0.36
Систо Пионе 3 0.27
Феррейра Эвандер 3 (3) 0.27
Каба Сори 2 0.18
Дюр Николас 1 0.09
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Святченко Эрик 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 3 0.27
Соренсен Кристиан I 2 0.18
Лонвейк Джастин 2 0.18
Леманс Клинт 2 0.18
Бех Тобиас 2 0.18
Ибрагим Саид 1 0.09
Гроннинг Йеппе 1 0.09
Лауритсен Мадс 1 0.09
Бундгаард Оливер 1 0.09
Мортимер Нилс 0 0
Жамбурек Ян 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 3 0
Далсгор Хенрик 1 1
Жуниньо 1 1
Андерссон Йоэль 2 0
Тюкосен Мадс 2 0
Феррейра Эвандер 2 0
Каба Сори 2 0
Паулиньо VI 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Дрейер Андерс 1 0
Шарлес 1 0
Дюр Николас 1 0
Исаксен Густав 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 3 0
Грот Джей-Рой 3 0
Лауритсен Мадс 1 1
Гроннинг Йеппе 2 0
Бонде Якуб 2 0
Лонвейк Джастин 2 0
Бюрги Николас 2 0
Леманс Клинт 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Залетел Жан 1 0
Бех Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

14
12
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
4
29%
2
17%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
4
33%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
3
60%
76-90

Забито

18
15
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
4
22%
2
13%
1-15
4
22%
3
20%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
1
6%
5
33%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
2
18%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
4
24%
2
18%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
4
24%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0
Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0
Виборг
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Виборг - Брондбю 0:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Виби - Виборг 0:7
Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 10 6 4 0 16 - 8 22
2. Нордшелланн 10 6 2 2 15 - 9 20
3. Виборг 1:1 11 6 2 3 16 - 12 20
4. Силькеборг 1:0 11 6 1 4 17 - 12 19
5. Орхус 10 5 1 4 14 - 10 16
6. Митьюлланд 1:1 11 3 5 3 19 - 18 14
7. Оденсе 11 4 2 5 13 - 18 14
8. Хорсенс 0:1 11 4 2 5 9 - 11 14
9. Копенгаген 10 4 0 6 17 - 17 12
10. Брондбю 10 3 2 5 10 - 15 11
11. Ольборг 11 2 4 5 10 - 15 10
12. Люнгбю 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 1:1 6 5 1 0 12 - 5 16
2. Раннерс 5 4 1 0 8 - 4 13
3. Силькеборг 1:0 5 4 0 1 8 - 3 12
4. Хорсенс 0:1 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Орхус 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
8. Брондбю 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
10. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Митьюлланд 1:1 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Люнгбю 5 0 2 3 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 3 1 1 8 - 4 10
2. Раннерс 5 2 3 0 8 - 4 9
3. Митьюлланд 1:1 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Оденсе 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Силькеборг 1:0 6 2 1 3 9 - 9 7
6. Орхус 5 2 0 3 5 - 5 6
7. Копенгаген 6 2 0 4 11 - 12 6
8. Виборг 1:1 5 1 1 3 4 - 7 4
9. Брондбю 5 1 1 3 4 - 8 4
10. Хорсенс 0:1 6 1 1 4 2 - 5 4
11. Ольборг 5 1 0 4 5 - 9 3
12. Люнгбю 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Оденсе Кадри Башким 5 (3)
Митьюлланд Дрейер Андерс 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Соуза Аллан II 5
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Нордшелланн Вилладсен Оливер 1 2
Оденсе Aske Adelgaard 1 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 67%, Виборг: 33%.
  • 47'
    Матч возобновлен
  • 47'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 47'
    Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 47'
    Каба Сори создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 47'
    Каба Сори выиграл воздушное противоборство у Бюрги Николас.
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    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    Виборг
    2.07
    4.10
    4.80
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    Где смотреть матч Митьюлланд 1:1 Виборг онлайн

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