Тур: 11. Стадион: МСХ Арена. Зрители: 10200 Главный судья: Jonas Hansen
1:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаБонде Якуб
0:1
43' ГолГрот Джей-Рой
1:1
44' ГолОлссон Кристоффер
45' Желтая карточкаОлссон Кристоффер
90' Желтая карточкаФеррейра Эвандер
90' Желтая карточкаЗалетел Жан
90'+5
Ход матча
31'
43'
0:1
44'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
17
Тюкосен
Мадс
29
Паулиньо
VI
17
Бонде
Якуб
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Капельяс Альберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Ибрагим СаидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Торсен ЙонасЗащитник
- Защитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
-
19 Жамбурек ЯнНападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Митьюлланд
Виборг
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|5
|0.45
|Исаксен Густав
|4
|0.36
|Систо Пионе
|3
|0.27
|Феррейра Эвандер
|3 (3)
|0.27
|Каба Сори
|2
|0.18
|Дюр Николас
|1
|0.09
|Олссон Кристоффер
|1
|0.09
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Святченко Эрик
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грот Джей-Рой
|4
|0.36
|Соренсен Кристиан I
|2
|0.18
|Лонвейк Джастин
|2
|0.18
|Леманс Клинт
|2
|0.18
|Бех Тобиас
|2
|0.18
|Ибрагим Саид
|1
|0.09
|Гроннинг Йеппе
|1
|0.09
|Лауритсен Мадс
|1
|0.09
|Бундгаард Оливер
|1
|0.09
|Мортимер Нилс
|0
|0
|Жамбурек Ян
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|3
|0
|Феррейра Эвандер
|3
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|1
|Жуниньо
|1
|1
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|Тюкосен Мадс
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Паулиньо VI
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|Дрейер Андерс
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|3
|0
|Грот Джей-Рой
|3
|0
|Лауритсен Мадс
|1
|1
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Бонде Якуб
|2
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Бюрги Николас
|2
|0
|Залетел Жан
|2
|0
|Леманс Клинт
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Забито
14
12
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
4
29%
2
17%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
4
33%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
3
60%
76-90
Забито
19
16
12 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
4
21%
2
13%
1-15
4
21%
3
19%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
1
5%
5
31%
76-90
Пропущено
18
12
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
2
17%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
4
22%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0
Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0
Виборг
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Виборг - Брондбю 0:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Виби - Виборг 0:7
Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|10
|6
|4
|0
|16 - 8
|22
|2.
|Нордшелланн
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|3.
|Виборг
|11
|6
|2
|3
|16 - 12
|20
|4.
|Силькеборг
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|5.
|Орхус
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|6.
|Митьюлланд
|11
|3
|5
|3
|19 - 18
|14
|7.
|Оденсе
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|8.
|Хорсенс
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|9.
|Копенгаген
|10
|4
|0
|6
|17 - 17
|12
|10.
|Брондбю
|11
|3
|3
|5
|13 - 18
|12
|11.
|Ольборг
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|12.
|Люнгбю
|11
|0
|4
|7
|11 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|2.
|Раннерс
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|Силькеборг
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|Хорсенс
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Орхус
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Брондбю
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|8.
|Ольборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|9.
|Оденсе
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|10.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Митьюлланд
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Силькеборг
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Орхус
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|7.
|Копенгаген
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|8.
|Виборг
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|9.
|Брондбю
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|Хорсенс
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|11.
|Ольборг
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Оденсе
|Кадри Башким
|5 (3)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|5 (1)
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4
|Нордшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 2
|Оденсе
|Aske Adelgaard
|1 2