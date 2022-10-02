  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 10200 Главный судья: Jonas Hansen
Митьюлланд
1:1
Конец матча
Виборг
0'
31' Желтая карточка
Бонде Якуб
0:1
43' Гол
Грот Джей-Рой
1:1
44' Гол
Олссон Кристоффер
45' Желтая карточка
Олссон Кристоффер
90' Желтая карточка
Феррейра Эвандер
90' Желтая карточка
Залетел Жан
90'+5

Ход матча

31'
 
Бонде Якуб
43'
0:1
Грот Джей-Рой
(Ибрагим Саид)
44'
Олссон Кристоффер
1:1
45'
Олссон Кристоффер
 
46'
 
Жамбурек Ян
Мортимер Нилс
46'
Андерссон Йоэль
Тюкосен Мадс
 
66'
Исаксен Густав
Систо Пионе
 
66'
Шарлес
Олссон Кристоффер
 
77'
 
Сёндергаард Мадс
Бонде Якуб
77'
 
Mendes Elias2
Ибрагим Саид
82'
Чилуфя Эдвард
Каба Сори
 
85'
 
Джатта Алассана
Грот Джей-Рой
90'
Феррейра Эвандер
 
90'
 
Залетел Жан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

1
Лоссль
Йонас
17
Тюкосен
Мадс
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
29
Паулиньо
VI
10
Феррейра
Эвандер
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
36
Дрейер
Андерс
9
Каба
Сори
7
Систо
Пионе
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
13
Гроннинг
Йеппе
14
Леманс
Клинт
10
Мортимер
Нилс
11
Грот
Джей-Рой
30
Ибрагим
Саид
Митьюлланд
4-3-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Митьюлланд
Виборг

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

СД
3:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:4
СД
2:0
СД
5:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМС
0:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 5 0.45
Исаксен Густав 4 0.36
Систо Пионе 3 0.27
Феррейра Эвандер 3 (3) 0.27
Каба Сори 2 0.18
Дюр Николас 1 0.09
Олссон Кристоффер 1 0.09
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Святченко Эрик 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 4 0.36
Соренсен Кристиан I 2 0.18
Лонвейк Джастин 2 0.18
Леманс Клинт 2 0.18
Бех Тобиас 2 0.18
Ибрагим Саид 1 0.09
Гроннинг Йеппе 1 0.09
Лауритсен Мадс 1 0.09
Бундгаард Оливер 1 0.09
Мортимер Нилс 0 0
Жамбурек Ян 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 3 0
Феррейра Эвандер 3 0
Далсгор Хенрик 1 1
Жуниньо 1 1
Андерссон Йоэль 2 0
Тюкосен Мадс 2 0
Каба Сори 2 0
Паулиньо VI 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Олссон Кристоффер 1 0
Дрейер Андерс 1 0
Шарлес 1 0
Дюр Николас 1 0
Исаксен Густав 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 3 0
Грот Джей-Рой 3 0
Лауритсен Мадс 1 1
Гроннинг Йеппе 2 0
Бонде Якуб 2 0
Лонвейк Джастин 2 0
Бюрги Николас 2 0
Залетел Жан 2 0
Леманс Клинт 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Бех Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Забито

14
12
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
4
29%
2
17%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
4
33%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
3
60%
76-90

Забито

19
16
12 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
4
21%
2
13%
1-15
4
21%
3
19%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
1
5%
5
31%
76-90

Пропущено

18
12
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
2
17%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
4
22%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0
Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0
Виборг
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Виборг - Брондбю 0:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Виби - Виборг 0:7
Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 10 6 4 0 16 - 8 22
2. Нордшелланн 10 6 2 2 15 - 9 20
3. Виборг 11 6 2 3 16 - 12 20
4. Силькеборг 11 6 1 4 18 - 13 19
5. Орхус 10 5 1 4 14 - 10 16
6. Митьюлланд 11 3 5 3 19 - 18 14
7. Оденсе 11 4 2 5 13 - 18 14
8. Хорсенс 11 4 2 5 10 - 12 14
9. Копенгаген 10 4 0 6 17 - 17 12
10. Брондбю 11 3 3 5 13 - 18 12
11. Ольборг 11 2 4 5 10 - 15 10
12. Люнгбю 11 0 4 7 11 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 6 5 1 0 12 - 5 16
2. Раннерс 5 4 1 0 8 - 4 13
3. Силькеборг 5 4 0 1 9 - 4 12
4. Хорсенс 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Орхус 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Брондбю 6 2 2 2 9 - 10 8
8. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
9. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
10. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Митьюлланд 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Люнгбю 5 0 2 3 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 3 1 1 8 - 4 10
2. Раннерс 5 2 3 0 8 - 4 9
3. Митьюлланд 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Оденсе 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Силькеборг 6 2 1 3 9 - 9 7
6. Орхус 5 2 0 3 5 - 5 6
7. Копенгаген 6 2 0 4 11 - 12 6
8. Виборг 5 1 1 3 4 - 7 4
9. Брондбю 5 1 1 3 4 - 8 4
10. Хорсенс 6 1 1 4 3 - 6 4
11. Ольборг 5 1 0 4 5 - 9 3
12. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 10 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Оденсе Кадри Башким 5 (3)
Митьюлланд Дрейер Андерс 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Соуза Аллан II 5
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Нордшелланн Вилладсен Оливер 1 2
Оденсе Aske Adelgaard 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Желтая карточка
    94'
    Рефери не любит споров - именно за это Залетел Жан сейчас получил желтую
  • Желтая карточка
    94'
    Рефери не любит споров - именно за это Феррейра Эвандер сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Чилуфя Эдвард из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Anton Gaaei
  • 94'
    Далсгор Хенрик успешно блокирует удар.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Исаксен Густав нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 92'
      Залетел Жан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Anton Gaaei успешно блокирует удар.
    • Фол, нарушение
      91'
      Судья сигнализирует, что Джатта Алассана из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Святченко Эрик
    • 91'
      Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Залетел Жан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Митьюлланд 1:1 Виборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     