Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Себастьян Гронинг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

94' Корнелиус Андреас нанес удар головой, но Йеспер Хансен спокойно отбил мяч.

94' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Орхус

92' Йелерт Элиас не смог попасть в створ ударом издали

92' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

90' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

88' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Биссек Янн-Аурель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Каль Эрик из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Тактическая замена. Томас Кристенсен уходит с поля и его заменяет Себастьян Гронинг

87' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Каль Эрик из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Отличный командный гол!

81' Г О О О О Л - Лерагер Лукас забивает с правой ноги!

81' Харальдссон Хакон-Арнар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Андерсон Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Сегодняшная посещаемость составляет 26364 болельщиков

79' Андерсон Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Оооо... вот это был удар! Томас Кристенсен должен был забить с этой позиции.

78' Томас Кристенсен нанес удар головой, но Мэтью Райан спокойно отбил мяч.

77' Каль Эрик из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Матч возобновлен

77' Матч приостановлен из-за петард на поле

75' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Орхус

72' Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Копенгаген

71' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

68' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

67' Удар от ворот произведет Орхус

67' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

65' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Корнелиус Андреас нанес удар головой, но Йеспер Хансен спокойно отбил мяч.

62' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

62' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Копенгаген пробьет пенальти!

61' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

61' Тингагер Фредерик получил желтую карточку от судьи

60' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Хорошую попытку сделал Харальдссон Хакон-Арнар . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Соренсен Кристиан I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Матч возобновлен

59' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

58' Хорошую попытку сделал Йелерт Элиас . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Хорошую попытку сделал Дарами Мохаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Соренсен Кристиан I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Соренсен Кристиан I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Дарами Мохаммед пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

53' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Каль Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Копенгаген

52' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Матч возобновится спорным мячом

50' Матч возобновлен

46' Матч приостановлен из-за петард на поле