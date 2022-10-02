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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 26364 Главный судья: Jakob Sundberg
Копенгаген
1:0
Конец матча
Орхус
0'
20' Желтая карточка
Кристенсен Томас
41' Желтая карточка
Биссек Янн-Аурель
43' Желтая карточка
Дикс Кевин
61' Желтая карточка
Тингагер Фредерик
1:0
81' Гол
Лерагер Лукас
90' Желтая карточка
Sebastian Groenning
90'+13
51
Райан
Мэтт
2
Дикс
Кевин
3
Вавро
Денис
5
Хочолава
Давид
6
Соренсен
Кристиан
I
35
Стаменич
Марко
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
7
Классон
Виктор
14
Корнелиус
Андреас
15
Дарами
Мохаммед
1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
19
Каль
Эрик
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
6
Поульсен
Николай
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
17
Якоб
Кевин
Копенгаген
4-3-3
Орхус
3-5-2

История личных встреч

Копенгаген
Орхус

31 матч

74.2%
25.8%
23 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.6%
38.7%
9.7%
16 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 10 ничьих 7 побед

41 матч

56.1%
31.7%
12.2%
23 победы 13 ничьих 5 побед

Первый тайм

39%
51.2%
9.8%
16 побед 21 ничья 4 победы

Второй тайм

36.6%
46.3%
17.1%
15 побед 19 ничьих 7 побед

История матчей

СД
1:1
СД
1:3
СДЧГ
3:2
СДЧГ
1:2
СД
3:3
ТМК
6:1
СД
0:1
СДЧГ
2:4
СД
1:0
КА
0:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:1
СДЛЕ
4:1
СД
0:1
СД
4:0
К
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
2:1
К
1:2
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
3:0
С
0:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
5:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 6 (2) 0.55
Классон Виктор 6 0.55
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.09
Фальк Расмус 1 0.09
Лерагер Лукас 1 0.09
Дарами Мохаммед 1 0.09
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.09
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Вавро Денис 0 0
Дикс Кевин 0 0
Кристансен Виктор 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 6 (1) 0.55
Хеуген Сигурд 2 0.18
Биссек Янн-Аурель 2 0.18
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.09
Якоб Кевин 1 0.09
Андерсон Микаэль 1 0.09
Sebastian Groenning 1 0.09
Поульсен Николай 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Классон Виктор 3 0
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0
Кристансен Виктор 3 0
Бойлесен Николай 2 0
Лерагер Лукас 2 0
Вавро Денис 2 0
Дикс Кевин 2 0
Хочолава Давид 2 0
Фальк Расмус 1 0
Зека Карлос 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Стаменич Марко 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Йелерт Элиас 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 3 0
Уве Реслер 3 0
Кристенсен Томас 2 0
Тингагер Фредерик 2 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Sebastian Groenning 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Биссек Янн-Аурель 1 0
Каль Эрик 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Пропущено

13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
31%
2
40%
76-90

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
18%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
3
18%
4
29%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
1
9%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
3
27%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
4
22%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0
Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1
Орхус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Орхус - Ольборг 3:1 Силькеборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 2:3 Ватанспор - Орхус 0:8
Хорсенс - Орхус 2:1 Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 10 6 4 0 16 - 8 22
2. Нордшелланн 10 6 2 2 15 - 9 20
3. Виборг 11 6 2 3 16 - 12 20
4. Силькеборг 11 6 1 4 18 - 13 19
5. Орхус 11 5 1 5 14 - 11 16
6. Копенгаген 11 5 0 6 18 - 17 15
7. Митьюлланд 11 3 5 3 19 - 18 14
8. Оденсе 11 4 2 5 13 - 18 14
9. Хорсенс 11 4 2 5 10 - 12 14
10. Брондбю 11 3 3 5 13 - 18 12
11. Ольборг 11 2 4 5 10 - 15 10
12. Люнгбю 11 0 4 7 11 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 6 5 1 0 12 - 5 16
2. Раннерс 5 4 1 0 8 - 4 13
3. Силькеборг 5 4 0 1 9 - 4 12
4. Хорсенс 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Орхус 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Копенгаген 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Брондбю 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
10. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
11. Митьюлланд 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Люнгбю 5 0 2 3 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 3 1 1 8 - 4 10
2. Раннерс 5 2 3 0 8 - 4 9
3. Митьюлланд 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Оденсе 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Силькеборг 6 2 1 3 9 - 9 7
6. Копенгаген 6 2 0 4 11 - 12 6
7. Орхус 6 2 0 4 5 - 6 6
8. Виборг 5 1 1 3 4 - 7 4
9. Брондбю 5 1 1 3 4 - 8 4
10. Хорсенс 6 1 1 4 3 - 6 4
11. Ольборг 5 1 0 4 5 - 9 3
12. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 10 2
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Топ бомбардиров
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Оденсе Кадри Башким 5 (3)
Митьюлланд Дрейер Андерс 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Соуза Аллан II 5
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Нордшелланн Вилладсен Оливер 1 2
Оденсе Aske Adelgaard 1 2
Весь список
  • 102'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 102'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 102'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    102'
    Копенгаген остается без одного игрока, потому что Зека Карлос уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
  • Травма, повреждение
    101'
    Ох, нехорошо это выглядит. Зека Карлос получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    99'
    Зека Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 99'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 99'
    Бойлесен Николай выиграл воздушное противоборство у Себастьян Гронинг.
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