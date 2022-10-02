Тур: 11. Стадион: Паркен. Зрители: 26364 Главный судья: Jakob Sundberg
1:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаКристенсен Томас
41' Желтая карточкаБиссек Янн-Аурель
43' Желтая карточкаДикс Кевин
61' Желтая карточкаТингагер Фредерик
1:0
81' ГолЛерагер Лукас
90' Желтая карточкаSebastian Groenning
90'+13
Ход матча
20'
43'
81'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
51
Райан
Мэтт
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
-
51 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jacob Neestrup
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Якоб КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Дёйн ЙеллеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
История личных встреч
Копенгаген
Орхус
31 матч
74.2%
25.8%
23 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.6%
38.7%
9.7%
16 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 10 ничьих 7 побед
41 матч
56.1%
31.7%
12.2%
23 победы 13 ничьих 5 побед
Первый тайм
39%
51.2%
9.8%
16 побед 21 ничья 4 победы
Второй тайм
36.6%
46.3%
17.1%
15 побед 19 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|6 (2)
|0.55
|Классон Виктор
|6
|0.55
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.09
|Фальк Расмус
|1
|0.09
|Лерагер Лукас
|1
|0.09
|Дарами Мохаммед
|1
|0.09
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.09
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
|Вавро Денис
|0
|0
|Дикс Кевин
|0
|0
|Кристансен Виктор
|0
|0
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|6 (1)
|0.55
|Хеуген Сигурд
|2
|0.18
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0.18
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.09
|Якоб Кевин
|1
|0.09
|Андерсон Микаэль
|1
|0.09
|Sebastian Groenning
|1
|0.09
|Поульсен Николай
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Классон Виктор
|3
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|3
|0
|Кристансен Виктор
|3
|0
|Бойлесен Николай
|2
|0
|Лерагер Лукас
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Хочолава Давид
|2
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Стаменич Марко
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Йелерт Элиас
|1
|0
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|3
|0
|Уве Реслер
|3
|0
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Тингагер Фредерик
|2
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Sebastian Groenning
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Биссек Янн-Аурель
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Пропущено
13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
31%
2
40%
76-90
Забито
17
14
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
18%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
3
18%
4
29%
76-90
Пропущено
18
11
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
1
9%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
3
27%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
4
22%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0
Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1
Орхус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Орхус - Ольборг 3:1 Силькеборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 2:3 Ватанспор - Орхус 0:8
Хорсенс - Орхус 2:1 Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|10
|6
|4
|0
|16 - 8
|22
|2.
|Нордшелланн
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|3.
|Виборг
|11
|6
|2
|3
|16 - 12
|20
|4.
|Силькеборг
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|5.
|Орхус
|11
|5
|1
|5
|14 - 11
|16
|6.
|Копенгаген
|11
|5
|0
|6
|18 - 17
|15
|7.
|Митьюлланд
|11
|3
|5
|3
|19 - 18
|14
|8.
|Оденсе
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|9.
|Хорсенс
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|10.
|Брондбю
|11
|3
|3
|5
|13 - 18
|12
|11.
|Ольборг
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|12.
|Люнгбю
|11
|0
|4
|7
|11 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|2.
|Раннерс
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|Силькеборг
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|Хорсенс
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Орхус
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Копенгаген
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Брондбю
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|Ольборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Оденсе
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|11.
|Митьюлланд
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Силькеборг
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Копенгаген
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|7.
|Орхус
|6
|2
|0
|4
|5 - 6
|6
|8.
|Виборг
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|9.
|Брондбю
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|Хорсенс
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|11.
|Ольборг
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Оденсе
|Кадри Башким
|5 (3)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|5 (1)
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4
|Нордшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 2
|Оденсе
|Aske Adelgaard
|1 2