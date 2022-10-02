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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Люцерн
1:1
Второй тайм: 69'
Янг Бойз
0'
6' Желтая карточка
Майер Макс
9' Желтая карточка
Белоко Стефан
13' Желтая карточка
Ридер Фабиан
0:1
15' Гол
Элиа Мешак
1:1
18' Гол
Шюрпф Паскаль
36' Желтая карточка
Дрэгер Мохамед

Ход матча

6'
Майер Макс
 
9'
Белоко Стефан
 
13'
 
Ридер Фабиан
15'
0:1
Элиа Мешак
(Lewin Blum)
18'
Шюрпф Паскаль
(Фрыдек Мартин)
1:1
36'
Дрэгер Мохамед
 
61'
 
Сьерро Венсан
Имери Кастриот
61'
 
Фасснахт Кристиан
Ридер Фабиан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 10
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Янг Бойз
4.00
3.86
3.75
Все Коэффициенты
1
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
5
Симани
Денис
46
Бурч
Марко
13
Фрыдек
Мартин
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
7
Майер
Макс
69
Шадер
Софьян
21
Абубакар-Анкра
Асума
11
Шюрпф
Паскаль
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Lewin
Blum
13
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
23
Бенито
Лорис
32
Ридер
Фабиан
20
Ниассе
Шейх
7
Угриниц
Филип
29
Имери
Кастриот
15
Элиа
Мешак
11
Иттен
Седрик
Люцерн
4-3-1-2
Янг Бойз
4-3-1-2

История личных встреч

Люцерн
Янг Бойз

20 матчей

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
40%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
60%
17 побед 12 ничьих 0 побед

40 матчей

15%
85%
0 побед 6 ничьих 34 победы

Первый тайм

30%
70%
0 побед 12 ничьих 25 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 8 ничьих 23 победы

60 матчей

20%
23.3%
56.7%
12 побед 14 ничьих 34 победы

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
15 побед 20 ничьих 25 побед

Второй тайм

28.3%
33.3%
38.4%
17 побед 20 ничьих 23 победы

История матчей

С
2:2
С
2:2
С
1:1
С
3:4
С
5:2
С
2:2
С
2:3
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:2
С
4:0
С
1:3
К
4:0
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
0:1
С
4:1
С
4:1
С
4:1
С
2:2
С
2:1
С
2:3
С
5:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
1:1
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
5:2
С
2:3
С
6:1
С
0:3
С
0:1
С
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурч Марко 2 0.25
Соргич Деян 2 0.25
Майер Макс 2 0.25
Дорн Пиус 1 0.13
Абубакар-Анкра Асума 1 0.13
Гентнер Кристиан 1 0.13
Белоко Стефан 1 0.13
Шадер Софьян 1 0.13
Шюрпф Паскаль 1 0.13
Кадак Якуб 1 0.13
Фрыдек Мартин 0 0
Яшари Ардон 0 0
Ташар Варол 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иттен Седрик 5 (1) 0.56
Нсаме Жан-Пьер 4 0.44
Элиа Мешак 3 0.33
Канга Вилфрид 3 0.33
Ридер Фабиан 2 0.22
Угриниц Филип 1 0.11
Фасснахт Кристиан 1 0.11
Нгамалё Николас 1 0.11
Зесигер Седрик 1 0.11
Ррудхани Донат 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Гарсия Улиссес 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Lewin Blum 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симани Денис 2 1
Фрыдек Мартин 2 1
Дрэгер Мохамед 2 1
Яшари Ардон 2 1
Мюллер Мариус 3 0
Белоко Стефан 2 0
Шюрпф Паскаль 0 1
Гентнер Кристиан 1 0
Майер Макс 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Эмини Лорик 1 0
Бурч Марко 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 4 1
Гарсия Улиссес 1 1
Нсаме Жан-Пьер 2 0
Али Мохамед 2 0
Ниассе Шейх 2 0
Ридер Фабиан 2 0
Lewin Blum 2 0
Иттен Седрик 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Элиа Мешак 1 0
Нгамалё Николас 1 0
Канга Вилфрид 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
9
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
33%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
20
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
15%
3
15%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
15%
6
30%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Люцерн - Арау 6:0 Беллинцона - Люцерн 0:1 Винтертур - Люцерн 0:6 Люцерн - Серветт 0:2
Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Лугано 3:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:5
Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:1 9 5 3 1 21 - 5 18
2. Серветт 0:1 9 5 2 2 11 - 8 17
3. Санкт-Галлен 9 5 0 4 18 - 13 15
4. Сьон 9 4 2 3 13 - 14 14
5. Грасcхоппер 9 3 4 2 15 - 16 13
6. Люцерн 1:1 8 3 3 2 13 - 9 12
7. Базель 8 3 3 2 15 - 11 12
8. Лугано 1:0 9 4 0 5 15 - 15 12
9. Винтертур 9 1 2 6 7 - 24 5
10. Цюрих 9 0 3 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 0:1 4 4 0 0 8 - 3 12
2. Санкт-Галлен 5 4 0 1 11 - 4 12
3. Янг Бойз 1:1 4 3 1 0 11 - 1 10
4. Грасcхоппер 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Базель 5 2 2 1 9 - 6 8
6. Люцерн 1:1 4 1 2 1 4 - 4 5
7. Сьон 5 1 2 2 5 - 9 5
8. Лугано 1:0 4 1 0 3 6 - 8 3
9. Винтертур 5 0 2 3 4 - 17 2
10. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 4 3 0 1 8 - 5 9
2. Лугано 1:0 5 3 0 2 9 - 7 9
3. Янг Бойз 1:1 5 2 2 1 10 - 4 8
4. Люцерн 1:1 4 2 1 1 9 - 5 7
5. Серветт 0:1 5 1 2 2 3 - 5 5
6. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Санкт-Галлен 4 1 0 3 7 - 9 3
8. Винтертур 4 1 0 3 3 - 7 3
9. Грасcхоппер 5 0 3 2 6 - 12 3
10. Цюрих 5 0 2 3 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 4 (2)
Лугано Целар Жан 7 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4 (1)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 3
Грасcхоппер Лоосли Ноа 2 1
Винтертур Samir Ramizi 4
Серветт Дулин Давид 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Дрэгер Мохамед получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Шюрпф Паскаль бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Элиа Мешак бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Фабиан Ридер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Белоко Стефан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Майер Макс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Янг Бойз
4.00
3.86
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Люцерн 1:1 Янг Бойз онлайн

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