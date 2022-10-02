Тур: 9. Стадион: Свисспорарена.
0'
6' Желтая карточкаМайер Макс
9' Желтая карточкаБелоко Стефан
13' Желтая карточкаРидер Фабиан
0:1
15' ГолЭлиа Мешак
1:1
18' ГолШюрпф Паскаль
36' Желтая карточкаДрэгер Мохамед
83' Желтая карточкаБека Исмаил
1:2
90' ГолНсаме Жан-Пьер
90'+8
Ход матча
6'
13'
15'
0:1
18'
1:1
36'
70'
83'
90'
1:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 8
-
7 Угловые 12
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
46
Бурч
Марко
69
Шадер
Софьян
27
Lewin
Blum
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
32
Ридер
Фабиан
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
11
Иттен
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Шадер СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
71 Luca Jaquez
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Люцерн
Янг Бойз
20 матчей
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
40%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
85%
60%
17 побед 12 ничьих 0 побед
40 матчей
15%
85%
0 побед 6 ничьих 34 победы
Первый тайм
30%
70%
0 побед 12 ничьих 25 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 8 ничьих 23 победы
60 матчей
20%
23.3%
56.7%
12 побед 14 ничьих 34 победы
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
15 побед 20 ничьих 25 побед
Второй тайм
28.3%
33.3%
38.4%
17 побед 20 ничьих 23 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурч Марко
|2
|0.25
|Соргич Деян
|2
|0.25
|Майер Макс
|2
|0.25
|Дорн Пиус
|1
|0.13
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.13
|Гентнер Кристиан
|1
|0.13
|Белоко Стефан
|1
|0.13
|Шадер Софьян
|1
|0.13
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.13
|Кадак Якуб
|1
|0.13
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иттен Седрик
|5 (1)
|0.56
|Нсаме Жан-Пьер
|5
|0.56
|Элиа Мешак
|3
|0.33
|Канга Вилфрид
|3
|0.33
|Ридер Фабиан
|2
|0.22
|Угриниц Филип
|1
|0.11
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.11
|Нгамалё Николас
|1
|0.11
|Зесигер Седрик
|1
|0.11
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симани Денис
|2
|1
|Фрыдек Мартин
|2
|1
|Дрэгер Мохамед
|2
|1
|Яшари Ардон
|2
|1
|Мюллер Мариус
|3
|0
|Белоко Стефан
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|0
|1
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Бека Исмаил
|1
|0
|Эмини Лорик
|1
|0
|Бурч Марко
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|4
|1
|Гарсия Улиссес
|1
|1
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Ниассе Шейх
|2
|0
|Ридер Фабиан
|2
|0
|Lewin Blum
|2
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Нгамалё Николас
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
11
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
25%
3
27%
1-15
2
50%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
20%
4
36%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
22
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
14%
4
18%
1-15
4
29%
2
9%
16-30
3
21%
2
9%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
2
14%
7
32%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Люцерн - Арау 6:0 Беллинцона - Люцерн 0:1 Винтертур - Люцерн 0:6 Люцерн - Серветт 0:2
Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Лугано 3:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:5
Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|9
|6
|2
|1
|22 - 5
|20
|2.
|Серветт
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|3.
|Санкт-Галлен
|9
|5
|0
|4
|18 - 13
|15
|4.
|Сьон
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|5.
|Грасcхоппер
|9
|3
|4
|2
|15 - 16
|13
|6.
|Лугано
|9
|4
|0
|5
|15 - 15
|12
|7.
|Базель
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|8.
|Люцерн
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|9.
|Винтертур
|9
|1
|2
|6
|7 - 24
|5
|10.
|Цюрих
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Санкт-Галлен
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Янг Бойз
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|4.
|Грасcхоппер
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Базель
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|6.
|Сьон
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|7.
|Люцерн
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|Лугано
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|9.
|Винтертур
|5
|0
|2
|3
|4 - 17
|2
|10.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Сьон
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|Лугано
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Люцерн
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|6.
|Базель
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|8.
|Винтертур
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|9.
|Грасcхоппер
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|10.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (4)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|5 (1)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|4 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|7 (2)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|3 (2)
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 3
|Грасcхоппер
|Лоосли Ноа
|2 1
|Винтертур
|Samir Ramizi
|4
|Серветт
|Дулин Давид
|4