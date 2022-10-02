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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Лугано
1:0
Второй тайм: 68'
Серветт
0'
23' Желтая карточка
Валь Тео
1:0
35' Гол
Саббатини Хонатан
46' Желтая карточка
Дапрела Фабио

Ход матча

23'
 
Валь Тео
35'
Саббатини Хонатан
(Штеффен Ренато)
1:0
46'
 
Кутеса Дерек
Валь Тео
46'
Дапрела Фабио
 
57'
 
Кривелли Энцо
Роделен Ронни
63'
Хайле-Селассие Марен
Маю Хишам
 
64'
Мацек Роман
Uran Bislimi
 
66'
Алиседа Игнасио
Бабич Борис
 
67'
 
Диалло Мусса
Бауэр Мориц

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Серветт
2.42
4.22
9.08
Все Коэффициенты
1
Саипи
Амир
17
Валенсуэла
Мильтон
15
Май
Ларс-Лукас
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
14
Саббатини
Хонатан
20
Думбия
Усман
22
Штеффен
Ренато
25
Uran
Bislimi
18
Маю
Хишам
27
Бабич
Борис
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
10
Антунес
Алексис
15
Валь
Тео
8
Конья
Тимоте
9
Стеванович
Мирослав
23
Роделен
Ронни
7
Флюке
Патрик
Лугано
4-2-3-1
Серветт
4-3-3

История личных встреч

Лугано
Серветт

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

29 матчей

41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
ТМК
4:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
0:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:6
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 4 (3) 0.44
Саббатини Хонатан 2 0.22
Бабич Борис 2 0.22
Боттани Маттиа 1 0.11
Циглер Рето 1 0.11
Штеффен Ренато 1 0.11
Хайле-Селассие Марен 1 0.11
Де Кейрос Ноа 1 0.11
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.11
Махмуд Хадж 1 0.11
Думбия Усман 0 0
Валенсуэла Мильтон 0 0
Маю Хишам 0 0
Allan Arigoni 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конья Тимоте 2 0.22
Роделен Ронни 1 0.11
Стеванович Мирослав 1 0.11
Валь Тео 1 0.11
Бауэр Мориц 1 0.11
Дулин Давид 1 0.11
Кривелли Энцо 1 0.11
Антунес Алексис 1 0.11
Фофана Бубакар II 1 0.11
Флюке Патрик 1 (1) 0.11
Бедья Крис 0 0
Кутеса Дерек 0 0
Samba Diba 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дапрела Фабио 2 1
Allan Arigoni 3 0
Целар Жан 2 0
Циглер Рето 1 0
Валенсуэла Мильтон 1 0
Маю Хишам 1 0
Саипи Амир 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 4 0
Клиши Гаэль 2 0
Валь Тео 2 0
Конья Тимоте 2 0
Роделен Ронни 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Бедья Крис 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Руй Стив 1 0
Флюке Патрик 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Вуйоз Николя 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
4
44%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
6
50%
76-90

Пропущено

14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
33%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Брайтенрайн - Лугано 0:4 Янг Бойз - Лугано 3:0 Цюрих - Лугано 1:2 Лугано - Санкт-Галлен 2:3
Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1
Серветт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Ла-Шо-де-Фон - Серветт 0:2 Серветт - Цюрих 3:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Грасcхоппер 3:1
Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:1 9 5 3 1 21 - 5 18
2. Серветт 0:1 9 5 2 2 11 - 8 17
3. Санкт-Галлен 9 5 0 4 18 - 13 15
4. Сьон 9 4 2 3 13 - 14 14
5. Грасcхоппер 9 3 4 2 15 - 16 13
6. Люцерн 1:1 8 3 3 2 13 - 9 12
7. Базель 8 3 3 2 15 - 11 12
8. Лугано 1:0 9 4 0 5 15 - 15 12
9. Винтертур 9 1 2 6 7 - 24 5
10. Цюрих 9 0 3 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 0:1 4 4 0 0 8 - 3 12
2. Санкт-Галлен 5 4 0 1 11 - 4 12
3. Янг Бойз 1:1 4 3 1 0 11 - 1 10
4. Грасcхоппер 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Базель 5 2 2 1 9 - 6 8
6. Люцерн 1:1 4 1 2 1 4 - 4 5
7. Сьон 5 1 2 2 5 - 9 5
8. Лугано 1:0 4 1 0 3 6 - 8 3
9. Винтертур 5 0 2 3 4 - 17 2
10. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 4 3 0 1 8 - 5 9
2. Лугано 1:0 5 3 0 2 9 - 7 9
3. Янг Бойз 1:1 5 2 2 1 10 - 4 8
4. Люцерн 1:1 4 2 1 1 9 - 5 7
5. Серветт 0:1 5 1 2 2 3 - 5 5
6. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Санкт-Галлен 4 1 0 3 7 - 9 3
8. Винтертур 4 1 0 3 3 - 7 3
9. Грасcхоппер 5 0 3 2 6 - 12 3
10. Цюрих 5 0 2 3 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 4 (2)
Лугано Целар Жан 7 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4 (1)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 3
Грасcхоппер Лоосли Ноа 2 1
Винтертур Samir Ramizi 4
Серветт Дулин Давид 4
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Саббатини Хонатан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Валь Тео получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Серветт
2.42
4.22
9.08
Все Коэффициенты
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