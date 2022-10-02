Тур: 9. Стадион: Корнаредо.
0'
23' Желтая карточкаВаль Тео
1:0
35' ГолСаббатини Хонатан
46' Желтая карточкаДапрела Фабио
70' Желтая карточкаДумбия Усман
76' Желтая карточкаВуйоз Николя
86' Желтая карточкаДиалло Мусса
90'+5
Ход матча
23'
35'
46'
46'
70'
76'
86'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
20
Думбия
Усман
25
Uran
Bislimi
18
Маю
Хишам
27
Бабич
Борис
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
15
Валь
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Uran BislimiПолузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
13 Serif Berbic
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
26 Бауэр МорицЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Лугано
Серветт
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
29 матчей
41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|4 (3)
|0.44
|Саббатини Хонатан
|2
|0.22
|Бабич Борис
|2
|0.22
|Боттани Маттиа
|1
|0.11
|Циглер Рето
|1
|0.11
|Штеффен Ренато
|1
|0.11
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.11
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.11
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.11
|Махмуд Хадж
|1
|0.11
|Думбия Усман
|0
|0
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|Маю Хишам
|0
|0
|Allan Arigoni
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конья Тимоте
|2
|0.22
|Роделен Ронни
|1
|0.11
|Стеванович Мирослав
|1
|0.11
|Валь Тео
|1
|0.11
|Бауэр Мориц
|1
|0.11
|Дулин Давид
|1
|0.11
|Кривелли Энцо
|1
|0.11
|Антунес Алексис
|1
|0.11
|Фофана Бубакар II
|1
|0.11
|Флюке Патрик
|1 (1)
|0.11
|Бедья Крис
|0
|0
|Кутеса Дерек
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дапрела Фабио
|2
|1
|Allan Arigoni
|3
|0
|Целар Жан
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Думбия Усман
|1
|0
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0
|Маю Хишам
|1
|0
|Саипи Амир
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|4
|0
|Клиши Гаэль
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Конья Тимоте
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Роделен Ронни
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Диалло Мусса
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
4
44%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
6
38%
6
50%
76-90
Пропущено
14
7
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
3
21%
2
29%
31-45
3
21%
2
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Брайтенрайн - Лугано 0:4 Янг Бойз - Лугано 3:0 Цюрих - Лугано 1:2 Лугано - Санкт-Галлен 2:3
Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1
Серветт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Ла-Шо-де-Фон - Серветт 0:2 Серветт - Цюрих 3:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Грасcхоппер 3:1
Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|9
|6
|2
|1
|22 - 5
|20
|2.
|Серветт
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|3.
|Санкт-Галлен
|9
|5
|0
|4
|18 - 13
|15
|4.
|Сьон
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|5.
|Грасcхоппер
|9
|3
|4
|2
|15 - 16
|13
|6.
|Лугано
|9
|4
|0
|5
|15 - 15
|12
|7.
|Базель
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|8.
|Люцерн
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|9.
|Винтертур
|9
|1
|2
|6
|7 - 24
|5
|10.
|Цюрих
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Санкт-Галлен
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Янг Бойз
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|4.
|Грасcхоппер
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Базель
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|6.
|Сьон
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|7.
|Люцерн
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|Лугано
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|9.
|Винтертур
|5
|0
|2
|3
|4 - 17
|2
|10.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Сьон
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|Лугано
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Люцерн
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|6.
|Базель
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|8.
|Винтертур
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|9.
|Грасcхоппер
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|10.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (4)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|5 (1)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|4 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|7 (2)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|3 (2)
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 3
|Грасcхоппер
|Лоосли Ноа
|2 1
|Винтертур
|Samir Ramizi
|4
|Серветт
|Дулин Давид
|4