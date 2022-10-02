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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
Ваалвейк
1:1
Второй тайм: 50'
Спарта Роттердам
0'
1:0
10' Гол
Крамер Михил
1:1
35' Гол
Версейрен Арно

Ход матча

10'
Крамер Михил
(Бель-Хассани Иллиас)
1:0
35'
1:1
Версейрен Арно
(Леуритсен Тобиас)
42'
Кёйперс Рой
Крамер Михил
 
46'
Вруг Патрик
Ван ден Бёйс Дарио
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
Спарта Роттердам
3.05
3.74
4.44
Все Коэффициенты
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
11
Бель-Хассани
Иллиас
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
29
Крамер
Михил
7
Лобете
Хулен
1
Шондервальдт
Юри
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
8
Версейрен
Арно
10
Мейнанс
Свен
6
Де
Гузман
Джонатан
7
Намли
Юнес
9
Леуритсен
Тобиас
11
Ван
Крой
Вито
Ваалвейк
5-3-2
Спарта Роттердам
4-3-3

История личных встреч

Ваалвейк
Спарта Роттердам

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:2
ТМС
1:1
Э
0:1
Э
4:0
ПД
2:1
ПД
0:1
К
1:0
ПД
5:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ТМС
2:0
ПД
1:1
Э
4:1
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 4 (1) 0.5
Бель-Хассани Иллиас 3 0.38
Анита Вурнон 1 0.13
Йозефзон Флориан 1 0.13
Лобете Хулен 1 0.13
Ван ден Бёйс Дарио 1 0.13
Адевойе Шоун 1 0.13
Лутонда Тьерри 1 0.13
Баккали Закария 1 0.13
Клемент Пелле 1 0.13
Леливелд Юлиан 0 0
Вруг Патрик 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 4 (1) 0.5
Леуритсен Тобиас 3 0.38
Мейнанс Свен 2 0.25
Версейрен Арно 1 0.13
Саито Коки 0 0
Де Гузман Джонатан 0 0
Олай Ник 0 0
Намли Юнес 0 0
Пинту Мика 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаари Жюрьен 3 0
Крамер Михил 2 0
Yassin Oukili 2 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Адевойе Шоун 1 0
Лобете Хулен 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 2 0
Де Гузман Джонатан 1 0
Пинту Мика 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Maurice Steijn 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
1
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
7%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
6
43%
2
22%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
3
27%
3
38%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ваалвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Ваалвейк 2:2
Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - Де Трефферс 3:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Остзан 6:0 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1
Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 3:0 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 Спарта Роттердам - Волендам-2 1:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Лиссе 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 ФОК - Спарта Роттердам 1:5 Спарта Роттердам - Беерсхот 0:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 8 6 2 0 17 - 6 20
2. Аякс 8 6 1 1 23 - 6 19
3. ПСВ 8 6 0 2 28 - 13 18
4. Фейеноорд 8 5 2 1 21 - 10 17
5. Твенте 8 5 1 2 15 - 5 16
6. Херенвен 7 3 3 1 8 - 7 12
7. Утрехт 8 3 3 2 10 - 10 12
8. Спарта Роттердам 1:1 8 3 2 3 10 - 9 11
9. Ваалвейк 1:1 8 2 4 2 16 - 11 10
10. НЕК Неймеген 8 1 6 1 8 - 6 9
11. Эксельсиор 8 3 0 5 10 - 19 9
12. Гронинген 8 2 2 4 8 - 16 8
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 11 - 16 7
14. Камбюр 8 2 1 5 8 - 14 7
15. Фортуна Ситтард 8 2 1 5 11 - 17 7
16. Волендам 8 1 2 5 8 - 23 5
17. Витесс 8 1 2 5 7 - 19 5
18. Эммен 7 1 1 5 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Ваалвейк 1:1 5 2 2 1 13 - 7 8
5. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
7. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
8. Спарта Роттердам 1:1 4 2 0 2 8 - 5 6
9. Фортуна Ситтард 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
11. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
12. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Гронинген 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
15. НЕК Неймеген 4 0 3 1 3 - 4 3
16. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 7 - 10 3
17. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
18. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
3. Аякс 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
5. ПСВ 4 2 0 2 12 - 8 6
6. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Спарта Роттердам 1:1 4 1 2 1 2 - 4 5
8. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
12. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
13. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
14. Эксельсиор 4 1 0 3 4 - 10 3
15. Ваалвейк 1:1 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 5 0 2 3 4 - 16 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Ваалвейк
    Ничья
    Спарта Роттердам
    3.05
    3.74
    4.44
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    Где смотреть матч Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам онлайн

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    Спарта Роттердам
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