Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Клемент Пелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Намли Юнес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Шуранди Самбо выиграл воздушное противоборство у Лутонда Тьерри

43' Намли Юнес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Крамер Михил получил травму и заменен. Roy Kuijpers выходит на поле.

41' Анита Вурнон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Версейрен Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Версейрен Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Бель-Хассани Иллиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Шуранди Самбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Спарта Роттердам будет все-таки засчитан.

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

35' Г О О О О Л - Версейрен Арно забивает с правой ноги!

35' Леуритсен Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Хорошую попытку сделал Леуритсен Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Оассар Адиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Хорошую попытку сделал Мейнанс Свен . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Версейрен Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Ван Крой Вито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Анита Вурнон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Удар от ворот произведет Ваалвейк

19' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Хорошую попытку сделал Леуритсен Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Намли Юнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Бель-Хассани Иллиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Бель-Хассани Иллиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Ваалвейк

17' Шуранди Самбо не смог попасть в створ ударом издали

16' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Шуранди Самбо возвращается на поле.

13' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Шуранди Самбо получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Шуранди Самбо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Отличный командный гол!

10' Крамер Михил выиграл воздушное противоборство у Шуранди Самбо.

10' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Версейрен Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Ван Крой Вито пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

9' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Ваалвейк

5' Мейнанс Свен не смог попасть в створ ударом издали

5' Удар от ворот произведет Ваалвейк

4' Шуранди Самбо из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Ваалвейк начинает с центра поля