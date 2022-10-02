Тур: 8. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Оострём Ингмар
2:2
Конец матча
0'
1:0
10' ГолКрамер Михил
1:1
35' ГолВерсейрен Арно
2:1
60' ГолБель-Хассани Иллиас
63' Красная карточкаСамбо Шуранди
67' Желтая карточкаБель-Хассани Иллиас
2:2
75' ГолВерсейрен Арно
90' Желтая карточкаАдевойе Шоун
90'+8
Ход матча
10'
35'
60'
63'
75'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
23
Гаари
Жюрьен
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
31 Joey Kesting
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Абелс ДиркЗащитник
-
13 Рекик ОмарЗащитник
- Защитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
-
18 Саито КокиПолузащитник
- Нападающий
-
30 Ishan Kort
-
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ваалвейк
Спарта Роттердам
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бель-Хассани Иллиас
|4
|0.5
|Крамер Михил
|4 (1)
|0.5
|Анита Вурнон
|1
|0.13
|Йозефзон Флориан
|1
|0.13
|Лобете Хулен
|1
|0.13
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0.13
|Адевойе Шоун
|1
|0.13
|Лутонда Тьерри
|1
|0.13
|Баккали Закария
|1
|0.13
|Клемент Пелле
|1
|0.13
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
|Кёйперс Рой
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|4 (1)
|0.5
|Леуритсен Тобиас
|3
|0.38
|Версейрен Арно
|2
|0.25
|Мейнанс Свен
|2
|0.25
|Саито Коки
|0
|0
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|Олай Ник
|0
|0
|Намли Юнес
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
Карточки
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаари Жюрьен
|3
|0
|Крамер Михил
|2
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|2
|0
|Адевойе Шоун
|2
|0
|Yassin Oukili
|2
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Леливелд Юлиан
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Лобете Хулен
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|2
|0
|Самбо Шуранди
|0
|1
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Maurice Steijn
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
3
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
23%
1
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
11%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
13%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
4
25%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
6
38%
2
18%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
4
31%
3
30%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ваалвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Ваалвейк 2:2
Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - Де Трефферс 3:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Остзан 6:0 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1
Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 3:0 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 Спарта Роттердам - Волендам-2 1:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Лиссе 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 ФОК - Спарта Роттердам 1:5 Спарта Роттердам - Беерсхот 0:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|2
|0
|17 - 6
|20
|2.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|23 - 6
|19
|3.
|ПСВ
|8
|6
|0
|2
|28 - 13
|18
|4.
|Фейеноорд
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|5.
|Твенте
|8
|5
|1
|2
|15 - 5
|16
|6.
|Херенвен
|0:0
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|7.
|Утрехт
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Спарта Роттердам
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|9.
|Ваалвейк
|8
|2
|4
|2
|17 - 12
|10
|10.
|НЕК Неймеген
|8
|1
|6
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Эксельсиор
|8
|3
|0
|5
|10 - 19
|9
|12.
|Гронинген
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|14.
|Камбюр
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|15.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|16.
|Витесс
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|17.
|Эммен
|0:0
|8
|1
|2
|5
|6 - 18
|5
|18.
|Волендам
|8
|1
|2
|5
|8 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|3.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|4.
|Херенвен
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Ваалвейк
|5
|2
|2
|1
|14 - 8
|8
|6.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|8.
|Спарта Роттердам
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|9.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|10.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Утрехт
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|12.
|Эммен
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|13.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|НЕК Неймеген
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Фейеноорд
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|3.
|Аякс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|5.
|ПСВ
|4
|2
|0
|2
|12 - 8
|6
|6.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|7.
|Херенвен
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|12.
|Камбюр
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|13.
|Витесс
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|14.
|Эксельсиор
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|15.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Волендам
|5
|0
|2
|3
|4 - 16
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|0:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
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- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|10 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|3