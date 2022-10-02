  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
Ваалвейк
2:2
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
1:0
10' Гол
Крамер Михил
1:1
35' Гол
Версейрен Арно
2:1
60' Гол
Бель-Хассани Иллиас
63' Красная карточка
Самбо Шуранди
67' Желтая карточка
Бель-Хассани Иллиас
2:2
75' Гол
Версейрен Арно
90' Желтая карточка
Адевойе Шоун
90'+8

Ход матча

10'
Крамер Михил
(Бель-Хассани Иллиас)
1:0
35'
1:1
Версейрен Арно
(Леуритсен Тобиас)
42'
Кёйперс Рой
Крамер Михил
 
46'
Вруг Патрик
Ван ден Бёйс Дарио
 
60'
Бель-Хассани Иллиас
(Кёйперс Рой)
2:1
63'
 
Самбо Шуранди
65'
 
Абелс Дирк
Де Гузман Джонатан
67'
Бель-Хассани Иллиас
 
72'
Баккали Закария
Бель-Хассани Иллиас
 
75'
2:2
Версейрен Арно
(Ван Крой Вито)
78'
 
Китолано Джошуа
Намли Юнес
86'
Бирет Мика
Клемент Пелле
 
87'
 
Рекик Омар
Мейнанс Свен
87'
 
Jeremy van Mullem
Версейрен Арно
90'
Адевойе Шоун
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
11
Бель-Хассани
Иллиас
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
29
Крамер
Михил
7
Лобете
Хулен
1
Шондервальдт
Юри
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
8
Версейрен
Арно
10
Мейнанс
Свен
6
Де
Гузман
Джонатан
7
Намли
Юнес
9
Леуритсен
Тобиас
11
Ван
Крой
Вито
Ваалвейк
5-3-2
Спарта Роттердам
4-3-3

История личных встреч

Ваалвейк
Спарта Роттердам

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:2
ТМС
1:1
Э
0:1
Э
4:0
ПД
2:1
ПД
0:1
К
1:0
ПД
5:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ТМС
2:0
ПД
1:1
Э
4:1
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бель-Хассани Иллиас 4 0.5
Крамер Михил 4 (1) 0.5
Анита Вурнон 1 0.13
Йозефзон Флориан 1 0.13
Лобете Хулен 1 0.13
Ван ден Бёйс Дарио 1 0.13
Адевойе Шоун 1 0.13
Лутонда Тьерри 1 0.13
Баккали Закария 1 0.13
Клемент Пелле 1 0.13
Леливелд Юлиан 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 4 (1) 0.5
Леуритсен Тобиас 3 0.38
Версейрен Арно 2 0.25
Мейнанс Свен 2 0.25
Саито Коки 0 0
Де Гузман Джонатан 0 0
Олай Ник 0 0
Намли Юнес 0 0
Пинту Мика 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаари Жюрьен 3 0
Крамер Михил 2 0
Бель-Хассани Иллиас 2 0
Адевойе Шоун 2 0
Yassin Oukili 2 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Лобете Хулен 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 2 0
Самбо Шуранди 0 1
Де Гузман Джонатан 1 0
Пинту Мика 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Maurice Steijn 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
3
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
23%
1
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
11%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
13%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
4
25%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
6
38%
2
18%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
4
31%
3
30%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ваалвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Ваалвейк 2:2
Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - Де Трефферс 3:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Остзан 6:0 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1
Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 3:0 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 Спарта Роттердам - Волендам-2 1:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Лиссе 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 ФОК - Спарта Роттердам 1:5 Спарта Роттердам - Беерсхот 0:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 8 6 2 0 17 - 6 20
2. Аякс 8 6 1 1 23 - 6 19
3. ПСВ 8 6 0 2 28 - 13 18
4. Фейеноорд 8 5 2 1 21 - 10 17
5. Твенте 8 5 1 2 15 - 5 16
6. Херенвен 0:0 8 3 4 1 8 - 7 13
7. Утрехт 8 3 3 2 10 - 10 12
8. Спарта Роттердам 8 3 2 3 11 - 10 11
9. Ваалвейк 8 2 4 2 17 - 12 10
10. НЕК Неймеген 8 1 6 1 8 - 6 9
11. Эксельсиор 8 3 0 5 10 - 19 9
12. Гронинген 8 2 2 4 8 - 16 8
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 11 - 16 7
14. Камбюр 8 2 1 5 8 - 14 7
15. Фортуна Ситтард 8 2 1 5 11 - 17 7
16. Витесс 8 1 2 5 7 - 19 5
17. Эммен 0:0 8 1 2 5 6 - 18 5
18. Волендам 8 1 2 5 8 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Херенвен 0:0 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Ваалвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
6. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
8. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
9. Фортуна Ситтард 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
11. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
12. Эммен 0:0 4 1 2 1 4 - 6 5
13. Гронинген 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
15. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 7 - 10 3
16. НЕК Неймеген 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
18. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
3. Аякс 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
5. ПСВ 4 2 0 2 12 - 8 6
6. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Херенвен 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
12. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
13. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
14. Эксельсиор 4 1 0 3 4 - 10 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 5 0 2 3 4 - 16 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 0:0 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ваалвейк 2:2 Спарта Роттердам онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     