Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Roy Kuijpers не смог попасть в створ ударом издали

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Адевойе Шоун совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

89' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Оассар Адиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

85' Оассар Адиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Клемент Пелле пробует нанести удар издали, но Youri Schoonderwaldt ловит мяч

84' Анита Вурнон из команды Ваалвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Абелс Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Анита Вурнон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Вриндс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Удар от ворот произведет Ваалвейк

81' Клемент Пелле из команды Ваалвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Вруг Патрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Хорошую попытку сделал Лобете Хулен . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Клемент Пелле из команды Ваалвейк наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

75' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Пинту Мика создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Адевойе Шоун получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Адевойе Шоун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Матч возобновлен

69' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

67' Бель-Хассани Иллиас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

67' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Бель-Хассани Иллиас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

64' Матч возобновлен

63' Roy Kuijpers на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' УДАЛЕНИЕ! - Шуранди Самбо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

63' Безумный фол. Шуранди Самбо грубо играет против соперника. Пострадал Roy Kuijpers

60' Roy Kuijpers сделал результативную передачу.

60' Г О О О О Л - Бель-Хассани Иллиас забивает с левой ноги!

60' Roy Kuijpers из команды Ваалвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Бель-Хассани Иллиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Вруг Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Бель-Хассани Иллиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Шуранди Самбо из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

51' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Лутонда Тьерри наказан за толчок Шуранди Самбо

50' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Бель-Хассани Иллиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Шуранди Самбо успешно блокирует удар.

47' Бель-Хассани Иллиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Вруг Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.