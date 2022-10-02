Ход матча
25'
45'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
27
Санде
Мадс
99
Нжи
Билал
16
Хофф
Вебьёрн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсНападающий
- Нападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хофф ВебьёрнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Аас СайверНападающий
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Хёугесунн
Одд
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|9 (1)
|0.38
|Санде Мадс
|6
|0.25
|Содерлунд Александер
|4 (1)
|0.17
|Нжи Билал
|4
|0.17
|Christos Zafeiris
|3
|0.13
|Теркильдсен Петер
|2
|0.08
|Реесе Сёрен
|2
|0.08
|Вальстад Николас
|1
|0.04
|Эскесен Юлиус
|1
|0.04
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.04
|Кристенсен Магнус
|1
|0.04
|Гонг Хилари
|1
|0.04
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
|Педерсен Торе
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Евтович Милан
|9 (3)
|0.38
|Леуритсен Тобиас
|6
|0.25
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.13
|Dennis Gjengaar
|3
|0.13
|Йоргенсен Филип
|2
|0.08
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.04
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0.04
|Валлем Конрад
|1
|0.04
|Диоманде Адама
|1
|0.04
|Овусу Соломон
|1
|0.04
|Abel William Stensrud
|1
|0.04
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санде Мадс
|5
|0
|Содерлунд Александер
|4
|0
|Реесе Сёрен
|4
|0
|Самуэльсен Мартин
|4
|0
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Christos Zafeiris
|4
|0
|Ндур Алиун
|3
|0
|Anders Baertelsen
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|2
|Рууд Эспен
|5
|0
|Валлем Конрад
|4
|0
|Хаген Стеффен
|2
|1
|Евтович Милан
|3
|0
|Китолано Джошуа
|3
|0
|Аас Сайвер
|3
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Йоргенсен Филип
|2
|0
|Леквен Магнус
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Хофф Вебьёрн
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
|Dennis Gjengaar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
10
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
19%
2
20%
31-45
5
24%
5
50%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Пропущено
18
17
14 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
17%
3
18%
1-15
6
33%
3
18%
16-30
5
28%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
3
17%
1
6%
76-90
Забито
14
19
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
2
14%
4
21%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
4
29%
5
26%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
2
14%
4
21%
76-90
Пропущено
16
18
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
13%
3
17%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
25%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
38%
4
22%
76-90
Забито
35
29
16 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
5
14%
4
14%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
6
17%
3
10%
31-45
9
26%
10
34%
46-60
3
9%
4
14%
61-75
7
20%
4
14%
76-90
Пропущено
34
35
20 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
5
15%
6
17%
1-15
8
24%
6
17%
16-30
7
21%
6
17%
31-45
4
12%
7
20%
46-60
1
3%
5
14%
61-75
9
26%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0
Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3
Одд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Одд - Хам-Кам 2:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Одд - Дьерв 2:1 Олесунн - Одд 1:1
Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|24
|19
|3
|2
|55 - 21
|60
|2.
|Будё-Глимт
|24
|13
|6
|5
|60 - 31
|45
|3.
|Лиллестрём
|24
|13
|5
|6
|41 - 28
|44
|4.
|Русенборг
|23
|12
|7
|4
|49 - 31
|43
|5.
|Волеренга
|24
|13
|3
|8
|46 - 32
|42
|6.
|Викинг
|0:0
|24
|9
|7
|8
|39 - 36
|34
|7.
|Одд
|1:1
|24
|10
|4
|10
|29 - 37
|34
|8.
|Стрёмсгодсет
|24
|9
|5
|10
|38 - 38
|32
|9.
|Тромсё
|24
|7
|10
|7
|34 - 40
|31
|10.
|Хёугесунн
|1:1
|24
|8
|6
|10
|35 - 36
|30
|11.
|Сарпсборг-08
|0:1
|24
|9
|1
|14
|42 - 46
|28
|12.
|Хам-Кам
|1:0
|24
|5
|11
|8
|27 - 30
|26
|13.
|Олесунн
|0:0
|24
|6
|8
|10
|24 - 37
|26
|14.
|Саннефьёрд
|1:0
|24
|7
|4
|13
|36 - 54
|25
|15.
|Кристиансунд
|23
|4
|4
|15
|25 - 46
|16
|16.
|Дьерв
|0:1
|24
|4
|2
|18
|20 - 57
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|11
|9
|2
|0
|27 - 10
|29
|2.
|Мольде
|12
|9
|1
|2
|30 - 11
|28
|3.
|Волеренга
|12
|9
|1
|2
|27 - 10
|28
|4.
|Лиллестрём
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|5.
|Тромсё
|12
|7
|3
|2
|22 - 17
|24
|6.
|Стрёмсгодсет
|12
|7
|2
|3
|28 - 17
|23
|7.
|Будё-Глимт
|12
|5
|6
|1
|33 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|1:1
|13
|6
|3
|4
|22 - 19
|21
|9.
|Викинг
|0:0
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|10.
|Одд
|1:1
|12
|6
|0
|6
|18 - 19
|18
|11.
|Хам-Кам
|1:0
|13
|4
|5
|4
|14 - 13
|17
|12.
|Сарпсборг-08
|0:1
|12
|5
|1
|6
|20 - 21
|16
|13.
|Олесунн
|0:0
|12
|3
|5
|4
|12 - 15
|14
|14.
|Дьерв
|0:1
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|15.
|Кристиансунд
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|16.
|Саннефьёрд
|1:0
|12
|2
|4
|6
|19 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|10
|2
|0
|25 - 10
|32
|2.
|Будё-Глимт
|12
|8
|0
|4
|27 - 16
|24
|3.
|Лиллестрём
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|4.
|Одд
|1:1
|12
|4
|4
|4
|11 - 18
|16
|5.
|Викинг
|0:0
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|6.
|Саннефьёрд
|1:0
|12
|5
|0
|7
|17 - 26
|15
|7.
|Русенборг
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|8.
|Волеренга
|12
|4
|2
|6
|19 - 22
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|0:1
|12
|4
|0
|8
|22 - 25
|12
|10.
|Олесунн
|0:0
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|11.
|Хам-Кам
|1:0
|11
|1
|6
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|13.
|Хёугесунн
|1:1
|11
|2
|3
|6
|13 - 17
|9
|14.
|Тромсё
|12
|0
|7
|5
|12 - 23
|7
|15.
|Кристиансунд
|12
|1
|1
|10
|7 - 23
|4
|16.
|Дьерв
|0:1
|12
|0
|1
|11
|9 - 35
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (6)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (5)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|12 (5)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|12 (3)
|Стрёмсгодсет
|Хове Йохан
|10 (2)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3