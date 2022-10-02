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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Стеен Кай
Хёугесунн
1:1
Перерыв
Одд
0'
0:1
25' Гол
Dennis Gjengaar
44' Желтая карточка
Фредриксен Ульрик
1:1
45' Гол
Санде Мадс

Ход матча

25'
0:1
Dennis Gjengaar
(Йоргенсен Филип)
44'
Фредриксен Ульрик
 
45'
Санде Мадс
(Педерсен Торе)
1:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Одд
4.15
3.84
4.10
Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
8
Крюгор
Кевин
Мартин
15
Фредриксен
Ульрик
7
Теркильдсен
Петер
23
Педерсен
Торе
6
Кристенсен
Магнус
21
Эскесен
Юлиус
27
Санде
Мадс
16
Содерлунд
Александер
99
Нжи
Билал
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
11
Ролантссон
Гилли
17
Овусу
Соломон
14
Валлем
Конрад
16
Хофф
Вебьёрн
24
Dennis
Gjengaar
7
Йоргенсен
Филип
8
Евтович
Милан
Хёугесунн
5-2-3
Одд
4-1-2-3

История личных встреч

Хёугесунн
Одд

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Т
0:4
Т
1:3
Т
4:2
Т
4:4
Т
0:0
Т
4:1
К
0:3
Т
3:1
ТМК
4:0
Т
2:0
Т
1:2
ТМК
0:0
Т
1:0
Т
0:2
Т
2:1
Т
3:1
Т
1:2
Т
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 9 (1) 0.38
Санде Мадс 6 0.25
Содерлунд Александер 4 (1) 0.17
Нжи Билал 4 0.17
Christos Zafeiris 3 0.13
Теркильдсен Петер 2 0.08
Реесе Сёрен 2 0.08
Вальстад Николас 1 0.04
Эскесен Юлиус 1 0.04
Самуэльсен Мартин 1 0.04
Кристенсен Магнус 1 0.04
Гонг Хилари 1 0.04
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Педерсен Торе 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евтович Милан 9 (3) 0.38
Леуритсен Тобиас 6 0.25
Рууд Эспен 3 (1) 0.13
Dennis Gjengaar 3 0.13
Йоргенсен Филип 2 0.08
Ингебритсен Микаэль 1 0.04
Бьортуфт Один Лурас 1 0.04
Валлем Конрад 1 0.04
Диоманде Адама 1 0.04
Овусу Соломон 1 0.04
Abel William Stensrud 1 0.04
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санде Мадс 5 0
Содерлунд Александер 4 0
Реесе Сёрен 4 0
Самуэльсен Мартин 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Christos Zafeiris 4 0
Ндур Алиун 3 0
Anders Baertelsen 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Нжи Билал 2 0
Педерсен Торе 1 0
Крюгор Кевин Мартин 1 0
Кристенсен Магнус 1 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Torje Naustdal 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 3 2
Рууд Эспен 5 0
Валлем Конрад 4 0
Хаген Стеффен 2 1
Евтович Милан 3 0
Китолано Джошуа 3 0
Аас Сайвер 3 0
Месик Иван 2 0
Йоргенсен Филип 2 0
Леквен Магнус 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Хофф Вебьёрн 1 0
Кителано Йон 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Dennis Gjengaar 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
10
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
19%
2
20%
31-45
5
24%
5
50%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
5
24%
0
0%
76-90

Пропущено

18
17
14 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
17%
3
18%
1-15
6
33%
3
18%
16-30
5
28%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
3
17%
1
6%
76-90

Забито

14
19
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
2
14%
4
21%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
4
29%
5
26%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
2
14%
4
21%
76-90

Пропущено

16
18
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
13%
3
17%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
25%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
38%
4
22%
76-90

Забито

35
29
16 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
5
14%
4
14%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
6
17%
3
10%
31-45
9
26%
10
34%
46-60
3
9%
4
14%
61-75
7
20%
4
14%
76-90

Пропущено

34
35
20 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
5
15%
6
17%
1-15
8
24%
6
17%
16-30
7
21%
6
17%
31-45
4
12%
7
20%
46-60
1
3%
5
14%
61-75
9
26%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0
Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3
Одд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Одд - Хам-Кам 2:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Одд - Дьерв 2:1 Олесунн - Одд 1:1
Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 24 19 3 2 55 - 21 60
2. Будё-Глимт 24 13 6 5 60 - 31 45
3. Лиллестрём 24 13 5 6 41 - 28 44
4. Русенборг 23 12 7 4 49 - 31 43
5. Волеренга 24 13 3 8 46 - 32 42
6. Викинг 0:0 24 9 7 8 39 - 36 34
7. Одд 1:1 24 10 4 10 29 - 37 34
8. Стрёмсгодсет 24 9 5 10 38 - 38 32
9. Тромсё 24 7 10 7 34 - 40 31
10. Хёугесунн 1:1 24 8 6 10 35 - 36 30
11. Сарпсборг-08 0:1 24 9 1 14 42 - 46 28
12. Хам-Кам 1:0 24 5 11 8 27 - 30 26
13. Олесунн 0:0 24 6 8 10 24 - 37 26
14. Саннефьёрд 1:0 24 7 4 13 36 - 54 25
15. Кристиансунд 23 4 4 15 25 - 46 16
16. Дьерв 0:1 24 4 2 18 20 - 57 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 11 9 2 0 27 - 10 29
2. Мольде 12 9 1 2 30 - 11 28
3. Волеренга 12 9 1 2 27 - 10 28
4. Лиллестрём 12 8 2 2 21 - 9 26
5. Тромсё 12 7 3 2 22 - 17 24
6. Стрёмсгодсет 12 7 2 3 28 - 17 23
7. Будё-Глимт 12 5 6 1 33 - 15 21
8. Хёугесунн 1:1 13 6 3 4 22 - 19 21
9. Викинг 0:0 11 5 4 2 19 - 10 19
10. Одд 1:1 12 6 0 6 18 - 19 18
11. Хам-Кам 1:0 13 4 5 4 14 - 13 17
12. Сарпсборг-08 0:1 12 5 1 6 20 - 21 16
13. Олесунн 0:0 12 3 5 4 12 - 15 14
14. Дьерв 0:1 12 4 1 7 11 - 22 13
15. Кристиансунд 11 3 3 5 18 - 23 12
16. Саннефьёрд 1:0 12 2 4 6 19 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 12 10 2 0 25 - 10 32
2. Будё-Глимт 12 8 0 4 27 - 16 24
3. Лиллестрём 12 5 3 4 20 - 19 18
4. Одд 1:1 12 4 4 4 11 - 18 16
5. Викинг 0:0 13 4 3 6 20 - 26 15
6. Саннефьёрд 1:0 12 5 0 7 17 - 26 15
7. Русенборг 12 3 5 4 22 - 21 14
8. Волеренга 12 4 2 6 19 - 22 14
9. Сарпсборг-08 0:1 12 4 0 8 22 - 25 12
10. Олесунн 0:0 12 3 3 6 12 - 22 12
11. Хам-Кам 1:0 11 1 6 4 13 - 17 9
12. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 10 - 21 9
13. Хёугесунн 1:1 11 2 3 6 13 - 17 9
14. Тромсё 12 0 7 5 12 - 23 7
15. Кристиансунд 12 1 1 10 7 - 23 4
16. Дьерв 0:1 12 0 1 11 9 - 35 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (6)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (5)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 12 (5)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 12 (3)
Стрёмсгодсет Хове Йохан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Санде Мадс бьет в цель!
  • Желтая карточка
    44'
    Фредриксен Ульрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Dennis Gjengaar бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Одд
4.15
3.84
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хёугесунн 1:1 Одд онлайн

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