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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 24. Стадион: . Зрители: 4019 Главный судья: Стеен Кай
Хёугесунн
2:2
Конец матча
Одд
0'
0:1
25' Гол
Dennis Gjengaar
44' Желтая карточка
Фредриксен Ульрик
1:1
45' Гол
Санде Мадс
2:1
47' Гол
Нжи Билал
51' Желтая карточка
Педерсен Торе
53' Желтая карточка
Овусу Соломон
2:2
83' Гол
Валлем Конрад
86' Желтая карточка
Йоргенсен Филип
87' Желтая карточка
Anders Baertelsen
90'+4

Ход матча

25'
0:1
Dennis Gjengaar
(Йоргенсен Филип)
44'
Фредриксен Ульрик
 
45'
Санде Мадс
(Педерсен Торе)
1:1
47'
Нжи Билал
(Содерлунд Александер)
2:1
51'
Педерсен Торе
 
53'
 
Овусу Соломон
61'
 
Ингебритсен Микаэль
Dennis Gjengaar
72'
Гонг Хилари
Нжи Билал
 
72'
Вальстад Николас
Фредриксен Ульрик
 
75'
 
Аас Сайвер
Евтович Милан
75'
 
Цулехнер Филипп
Хофф Вебьёрн
83'
2:2
Валлем Конрад
(Аас Сайвер)
86'
 
Йоргенсен Филип
87'
Anders Baertelsen
 
88'
Лейте Бруно
Эскесен Юлиус
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
8
Крюгор
Кевин
Мартин
15
Фредриксен
Ульрик
7
Теркильдсен
Петер
23
Педерсен
Торе
6
Кристенсен
Магнус
21
Эскесен
Юлиус
27
Санде
Мадс
16
Содерлунд
Александер
99
Нжи
Билал
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
11
Ролантссон
Гилли
17
Овусу
Соломон
14
Валлем
Конрад
16
Хофф
Вебьёрн
24
Dennis
Gjengaar
7
Йоргенсен
Филип
8
Евтович
Милан
Хёугесунн
5-2-3
Одд
4-1-2-3

История личных встреч

Хёугесунн
Одд

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Т
0:4
Т
1:3
Т
4:2
Т
4:4
Т
0:0
Т
4:1
К
0:3
Т
3:1
ТМК
4:0
Т
2:0
Т
1:2
ТМК
0:0
Т
1:0
Т
0:2
Т
2:1
Т
3:1
Т
1:2
Т
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 9 (1) 0.38
Санде Мадс 6 0.25
Нжи Билал 5 0.21
Содерлунд Александер 4 (1) 0.17
Christos Zafeiris 3 0.13
Теркильдсен Петер 2 0.08
Реесе Сёрен 2 0.08
Вальстад Николас 1 0.04
Эскесен Юлиус 1 0.04
Самуэльсен Мартин 1 0.04
Кристенсен Магнус 1 0.04
Гонг Хилари 1 0.04
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Педерсен Торе 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евтович Милан 9 (3) 0.38
Леуритсен Тобиас 6 0.25
Рууд Эспен 3 (1) 0.13
Dennis Gjengaar 3 0.13
Йоргенсен Филип 2 0.08
Валлем Конрад 2 0.08
Ингебритсен Микаэль 1 0.04
Бьортуфт Один Лурас 1 0.04
Диоманде Адама 1 0.04
Овусу Соломон 1 0.04
Abel William Stensrud 1 0.04
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Аас Сайвер 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санде Мадс 5 0
Содерлунд Александер 4 0
Реесе Сёрен 4 0
Самуэльсен Мартин 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Anders Baertelsen 4 0
Christos Zafeiris 4 0
Ндур Алиун 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Педерсен Торе 2 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Нжи Билал 2 0
Крюгор Кевин Мартин 1 0
Кристенсен Магнус 1 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Torje Naustdal 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 3 2
Рууд Эспен 5 0
Валлем Конрад 4 0
Хаген Стеффен 2 1
Евтович Милан 3 0
Китолано Джошуа 3 0
Йоргенсен Филип 3 0
Аас Сайвер 3 0
Овусу Соломон 2 0
Месик Иван 2 0
Леквен Магнус 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Хофф Вебьёрн 1 0
Кителано Йон 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Dennis Gjengaar 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
12
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
3
25%
16-30
5
22%
2
17%
31-45
6
26%
5
42%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
5
22%
1
8%
76-90

Пропущено

20
19
15 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
3
15%
3
16%
1-15
7
35%
3
16%
16-30
5
25%
6
32%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
4
20%
1
5%
76-90

Забито

14
19
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
2
14%
4
21%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
4
29%
5
26%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
2
14%
4
21%
76-90

Пропущено

16
18
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
13%
3
17%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
25%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
38%
4
22%
76-90

Забито

37
31
17 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
5
14%
4
13%
1-15
5
14%
5
16%
16-30
7
19%
3
10%
31-45
10
27%
10
32%
46-60
3
8%
4
13%
61-75
7
19%
5
16%
76-90

Пропущено

36
37
21 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 18
5
14%
6
16%
1-15
9
25%
6
16%
16-30
7
19%
7
19%
31-45
4
11%
8
22%
46-60
1
3%
5
14%
61-75
10
28%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0
Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3
Одд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Одд - Хам-Кам 2:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Одд - Дьерв 2:1 Олесунн - Одд 1:1
Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 24 19 3 2 55 - 21 60
2. Русенборг 4:3 24 13 7 4 53 - 34 46
3. Будё-Глимт 24 13 6 5 60 - 31 45
4. Лиллестрём 24 13 5 6 41 - 28 44
5. Волеренга 24 13 3 8 46 - 32 42
6. Одд 24 10 4 10 30 - 38 34
7. Викинг 24 9 6 9 40 - 38 33
8. Стрёмсгодсет 24 9 5 10 38 - 38 32
9. Тромсё 24 7 10 7 34 - 40 31
10. Хёугесунн 24 8 6 10 36 - 37 30
11. Сарпсборг-08 24 9 2 13 43 - 46 29
12. Олесунн 24 7 7 10 26 - 38 28
13. Хам-Кам 24 5 11 8 28 - 31 26
14. Саннефьёрд 24 6 5 13 36 - 55 23
15. Кристиансунд 3:4 24 4 4 16 28 - 50 16
16. Дьерв 24 4 2 18 21 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 4:3 11 9 2 0 27 - 10 29
2. Мольде 12 9 1 2 30 - 11 28
3. Волеренга 12 9 1 2 27 - 10 28
4. Лиллестрём 12 8 2 2 21 - 9 26
5. Тромсё 12 7 3 2 22 - 17 24
6. Стрёмсгодсет 12 7 2 3 28 - 17 23
7. Будё-Глимт 12 5 6 1 33 - 15 21
8. Хёугесунн 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Викинг 11 5 4 2 19 - 10 19
10. Одд 12 6 0 6 18 - 19 18
11. Хам-Кам 13 4 5 4 15 - 14 17
12. Сарпсборг-08 12 5 1 6 20 - 21 16
13. Олесунн 12 4 4 4 14 - 16 16
14. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
15. Кристиансунд 3:4 12 3 3 6 21 - 27 12
16. Саннефьёрд 12 1 5 6 19 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 12 10 2 0 25 - 10 32
2. Будё-Глимт 12 8 0 4 27 - 16 24
3. Лиллестрём 12 5 3 4 20 - 19 18
4. Русенборг 4:3 13 4 5 4 26 - 24 17
5. Одд 12 4 4 4 12 - 19 16
6. Саннефьёрд 12 5 0 7 17 - 26 15
7. Волеренга 12 4 2 6 19 - 22 14
8. Викинг 13 4 2 7 21 - 28 14
9. Сарпсборг-08 12 4 1 7 23 - 25 13
10. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
11. Хам-Кам 11 1 6 4 13 - 17 9
12. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 10 - 21 9
13. Хёугесунн 11 2 3 6 13 - 17 9
14. Тромсё 12 0 7 5 12 - 23 7
15. Кристиансунд 3:4 12 1 1 10 7 - 23 4
16. Дьерв 12 0 1 11 10 - 36 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (6)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (5)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 12 (5)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 12 (3)
Стрёмсгодсет Хове Йохан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Санде Мадс бьет в цель!
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