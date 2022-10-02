0'
0:1
25' ГолDennis Gjengaar
44' Желтая карточкаФредриксен Ульрик
1:1
45' ГолСанде Мадс
2:1
47' ГолНжи Билал
51' Желтая карточкаПедерсен Торе
53' Желтая карточкаОвусу Соломон
2:2
83' ГолВаллем Конрад
86' Желтая карточкаЙоргенсен Филип
87' Желтая карточкаAnders Baertelsen
90'+4
Ход матча
25'
45'
1:1
47'
51'
53'
72'
83'
2:2
86'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
27
Санде
Мадс
99
Нжи
Билал
16
Хофф
Вебьёрн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсНападающий
- Нападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хофф ВебьёрнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Аас СайверНападающий
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Хёугесунн
Одд
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|9 (1)
|0.38
|Санде Мадс
|6
|0.25
|Нжи Билал
|5
|0.21
|Содерлунд Александер
|4 (1)
|0.17
|Christos Zafeiris
|3
|0.13
|Теркильдсен Петер
|2
|0.08
|Реесе Сёрен
|2
|0.08
|Вальстад Николас
|1
|0.04
|Эскесен Юлиус
|1
|0.04
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.04
|Кристенсен Магнус
|1
|0.04
|Гонг Хилари
|1
|0.04
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
|Педерсен Торе
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Евтович Милан
|9 (3)
|0.38
|Леуритсен Тобиас
|6
|0.25
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.13
|Dennis Gjengaar
|3
|0.13
|Йоргенсен Филип
|2
|0.08
|Валлем Конрад
|2
|0.08
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.04
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0.04
|Диоманде Адама
|1
|0.04
|Овусу Соломон
|1
|0.04
|Abel William Stensrud
|1
|0.04
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Аас Сайвер
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санде Мадс
|5
|0
|Содерлунд Александер
|4
|0
|Реесе Сёрен
|4
|0
|Самуэльсен Мартин
|4
|0
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Anders Baertelsen
|4
|0
|Christos Zafeiris
|4
|0
|Ндур Алиун
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Педерсен Торе
|2
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|2
|Рууд Эспен
|5
|0
|Валлем Конрад
|4
|0
|Хаген Стеффен
|2
|1
|Евтович Милан
|3
|0
|Китолано Джошуа
|3
|0
|Йоргенсен Филип
|3
|0
|Аас Сайвер
|3
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Леквен Магнус
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Хофф Вебьёрн
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
|Dennis Gjengaar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
12
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
3
25%
16-30
5
22%
2
17%
31-45
6
26%
5
42%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
5
22%
1
8%
76-90
Пропущено
20
19
15 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
3
15%
3
16%
1-15
7
35%
3
16%
16-30
5
25%
6
32%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
4
20%
1
5%
76-90
Забито
14
19
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
2
14%
4
21%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
4
29%
5
26%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
2
14%
4
21%
76-90
Пропущено
16
18
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
13%
3
17%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
25%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
38%
4
22%
76-90
Забито
37
31
17 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
5
14%
4
13%
1-15
5
14%
5
16%
16-30
7
19%
3
10%
31-45
10
27%
10
32%
46-60
3
8%
4
13%
61-75
7
19%
5
16%
76-90
Пропущено
36
37
21 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 18
5
14%
6
16%
1-15
9
25%
6
16%
16-30
7
19%
7
19%
31-45
4
11%
8
22%
46-60
1
3%
5
14%
61-75
10
28%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0
Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3
Одд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Одд - Хам-Кам 2:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Одд - Дьерв 2:1 Олесунн - Одд 1:1
Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|24
|19
|3
|2
|55 - 21
|60
|2.
|Русенборг
|4:3
|24
|13
|7
|4
|53 - 34
|46
|3.
|Будё-Глимт
|24
|13
|6
|5
|60 - 31
|45
|4.
|Лиллестрём
|24
|13
|5
|6
|41 - 28
|44
|5.
|Волеренга
|24
|13
|3
|8
|46 - 32
|42
|6.
|Одд
|24
|10
|4
|10
|30 - 38
|34
|7.
|Викинг
|24
|9
|6
|9
|40 - 38
|33
|8.
|Стрёмсгодсет
|24
|9
|5
|10
|38 - 38
|32
|9.
|Тромсё
|24
|7
|10
|7
|34 - 40
|31
|10.
|Хёугесунн
|24
|8
|6
|10
|36 - 37
|30
|11.
|Сарпсборг-08
|24
|9
|2
|13
|43 - 46
|29
|12.
|Олесунн
|24
|7
|7
|10
|26 - 38
|28
|13.
|Хам-Кам
|24
|5
|11
|8
|28 - 31
|26
|14.
|Саннефьёрд
|24
|6
|5
|13
|36 - 55
|23
|15.
|Кристиансунд
|3:4
|24
|4
|4
|16
|28 - 50
|16
|16.
|Дьерв
|24
|4
|2
|18
|21 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|4:3
|11
|9
|2
|0
|27 - 10
|29
|2.
|Мольде
|12
|9
|1
|2
|30 - 11
|28
|3.
|Волеренга
|12
|9
|1
|2
|27 - 10
|28
|4.
|Лиллестрём
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|5.
|Тромсё
|12
|7
|3
|2
|22 - 17
|24
|6.
|Стрёмсгодсет
|12
|7
|2
|3
|28 - 17
|23
|7.
|Будё-Глимт
|12
|5
|6
|1
|33 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|9.
|Викинг
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|10.
|Одд
|12
|6
|0
|6
|18 - 19
|18
|11.
|Хам-Кам
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|12.
|Сарпсборг-08
|12
|5
|1
|6
|20 - 21
|16
|13.
|Олесунн
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|14.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|15.
|Кристиансунд
|3:4
|12
|3
|3
|6
|21 - 27
|12
|16.
|Саннефьёрд
|12
|1
|5
|6
|19 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|10
|2
|0
|25 - 10
|32
|2.
|Будё-Глимт
|12
|8
|0
|4
|27 - 16
|24
|3.
|Лиллестрём
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|4.
|Русенборг
|4:3
|13
|4
|5
|4
|26 - 24
|17
|5.
|Одд
|12
|4
|4
|4
|12 - 19
|16
|6.
|Саннефьёрд
|12
|5
|0
|7
|17 - 26
|15
|7.
|Волеренга
|12
|4
|2
|6
|19 - 22
|14
|8.
|Викинг
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|12
|4
|1
|7
|23 - 25
|13
|10.
|Олесунн
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|11.
|Хам-Кам
|11
|1
|6
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|13.
|Хёугесунн
|11
|2
|3
|6
|13 - 17
|9
|14.
|Тромсё
|12
|0
|7
|5
|12 - 23
|7
|15.
|Кристиансунд
|3:4
|12
|1
|1
|10
|7 - 23
|4
|16.
|Дьерв
|12
|0
|1
|11
|10 - 36
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (6)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (5)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|12 (5)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|12 (3)
|Стрёмсгодсет
|Хове Йохан
|10 (2)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3