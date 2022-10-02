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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 24. Стадион: . Зрители: 4729 Главный судья: Mohammad Aslam
Олесунн
2:1
Конец матча
Викинг
0'
28' Желтая карточка
Голубович Петар
54' Желтая карточка
Де Ланлай Янн-Эрик
0:1
57' Гол
Трипич Златко
1:1
62' Гол
Simen Rafn
2:1
73' Гол
Голубович Петар
90'+5

Ход матча

28'
Голубович Петар
 
54'
 
Де Ланлай Янн-Эрик
57'
0:1
Трипич Златко
59'
 
Daniel Seland Karlsbakk
Сандберг Никлас
62'
Simen Rafn
1:1
67'
 
Танген Харальд
Сольбаккен Маркус
70'
Хауген Фредрик
Чанаджия Дарио
 
70'
Кумсан Джилберт
Эбийе Мозес
 
73'
Голубович Петар
(Кумсан Джилберт)
2:1
76'
 
Кабран Кевин
Свеннсен Сандер
76'
 
Торстейнбё Фредерик
Лёкберг Кристоффер
77'
 
Стенснесс Джанни
Djibril Diop
89'
Kristoffer Oedemarksbakken
Нордли Симен Болькан
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Грютебуст
Стен
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
18
Nikolai
Soeyset
Hopland
2
Голубович
Петар
33
Simen
Rafn
6
Сегберг
Эрленд
7
Лима
Эриксон
27
Чанаджия
Дарио
21
Эбийе
Мозес
11
Нордли
Симен
Болькан
30
Гуннарссон
Патрик
3
Веватне
Вильяр
5
Djibril
Diop
18
Бьёрсхоль
Сондре
23
Викстёль
Рольф
16
Лёкберг
Кристоффер
8
Сольбаккен
Маркус
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
29
Свеннсен
Сандер
15
Сандберг
Никлас
10
Трипич
Златко
Олесунн
3-5-2
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Викинг

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

28 матчей

32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Т
1:0
Т
5:2
Т
2:2
К
1:1
ТМК
2:2
ПД
1:3
ПД
0:2
Т
1:1
Т
1:2
Т
2:3
Т
1:2
Т
4:1
Т
0:4
Т
1:2
Т
1:2
Т
1:3
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:1
ТМС
2:2
Т
1:0
Т
2:0
Т
1:3
Т
3:1
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:2
Т
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.29
Эбийе Мозес 4 0.17
Дубвик Исак 3 0.13
Нордли Симен Болькан 2 0.08
Kristoffer Oedemarksbakken 2 0.08
Бармен Кристоффер 2 0.08
Simen Rafn 1 0.04
Чанаджия Дарио 1 0.04
Лима Эриксон 1 0.04
Голубович Петар 1 0.04
Torbjoern Kallevaag 1 0.04
Солнёрдал Оскар 1 0.04
Хауген Фредрик 0 0
Кумсан Джилберт 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Кителано Йон 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.33
Трипич Златко 5 (1) 0.21
Траоре Маи 4 0.17
Себулонсен Себастьян 4 0.17
Лёкберг Кристоффер 3 0.13
Кабран Кевин 2 0.08
Сандберг Никлас 2 (1) 0.08
Танген Харальд 1 0.04
Сольбаккен Маркус 1 0.04
Свеннсен Сандер 1 0.04
Веватне Вильяр 1 0.04
Викстёль Рольф 1 0.04
Брекало Давид 1 0.04
Хауген Херман 1 0.04
Daniel Seland Karlsbakk 1 0.04
Edvin Austboe 1 0.04
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.04
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Торстейнбё Фредерик 0 0
Скюття Наатан 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 7 0
Голубович Петар 6 0
Шербечич Бесим 5 0
Torbjoern Kallevaag 5 0
Лима Эриксон 4 0
Simen Rafn 3 0
Бармен Кристоффер 2 0
Фельман Давид 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Хауген Фредрик 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брекало Давид 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Трипич Златко 2 1
Сандберг Никлас 3 0
Веватне Вильяр 3 0
Бьёрсхоль Сондре 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Лёкберг Кристоффер 1 1
Викстёль Рольф 2 0
Скюття Наатан 2 0
Танген Харальд 2 0
Гуннарссон Патрик 2 0
Daniel Seland Karlsbakk 2 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Кабран Кевин 1 0
Хауген Херман 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Траоре Маи 1 0
Edvin Austboe 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
20
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
3
15%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
4
27%
2
10%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
5
33%
5
25%
61-75
3
20%
7
35%
76-90

Пропущено

15
29
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
7%
5
17%
1-15
2
13%
6
21%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
3
20%
6
21%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
5
33%
6
21%
76-90

Забито

12
19
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
1
8%
2
11%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
4
33%
2
11%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
17%
6
32%
76-90

Пропущено

22
10
7 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
2
9%
3
30%
46-60
7
32%
3
30%
61-75
6
27%
1
10%
76-90

Забито

27
39
13 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 11
8 Не забивали 3
1
4%
5
13%
1-15
4
15%
4
10%
16-30
8
30%
30%
4
10%
31-45
4
15%
3
8%
46-60
5
19%
10
26%
61-75
5
19%
13
33%
76-90

Пропущено

37
39
13 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
4
11%
5
13%
1-15
3
8%
8
21%
16-30
6
16%
5
13%
31-45
5
14%
9
23%
46-60
8
22%
5
13%
61-75
11
30%
30%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мольде - Олесунн 3:0 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1
Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3
Викинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Викинг - Тромсё 2:2 Хам-Кам - Викинг 1:2 Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1
Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 24 19 3 2 55 - 21 60
2. Русенборг 4:3 24 13 7 4 53 - 34 46
3. Будё-Глимт 24 13 6 5 60 - 31 45
4. Лиллестрём 24 13 5 6 41 - 28 44
5. Волеренга 24 13 3 8 46 - 32 42
6. Одд 24 10 4 10 30 - 38 34
7. Викинг 24 9 6 9 40 - 38 33
8. Стрёмсгодсет 24 9 5 10 38 - 38 32
9. Тромсё 24 7 10 7 34 - 40 31
10. Хёугесунн 24 8 6 10 36 - 37 30
11. Сарпсборг-08 24 9 2 13 43 - 46 29
12. Олесунн 24 7 7 10 26 - 38 28
13. Хам-Кам 24 5 11 8 28 - 31 26
14. Саннефьёрд 24 6 5 13 36 - 55 23
15. Кристиансунд 3:4 24 4 4 16 28 - 50 16
16. Дьерв 24 4 2 18 21 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 4:3 11 9 2 0 27 - 10 29
2. Мольде 12 9 1 2 30 - 11 28
3. Волеренга 12 9 1 2 27 - 10 28
4. Лиллестрём 12 8 2 2 21 - 9 26
5. Тромсё 12 7 3 2 22 - 17 24
6. Стрёмсгодсет 12 7 2 3 28 - 17 23
7. Будё-Глимт 12 5 6 1 33 - 15 21
8. Хёугесунн 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Викинг 11 5 4 2 19 - 10 19
10. Одд 12 6 0 6 18 - 19 18
11. Хам-Кам 13 4 5 4 15 - 14 17
12. Сарпсборг-08 12 5 1 6 20 - 21 16
13. Олесунн 12 4 4 4 14 - 16 16
14. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
15. Кристиансунд 3:4 12 3 3 6 21 - 27 12
16. Саннефьёрд 12 1 5 6 19 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 12 10 2 0 25 - 10 32
2. Будё-Глимт 12 8 0 4 27 - 16 24
3. Лиллестрём 12 5 3 4 20 - 19 18
4. Русенборг 4:3 13 4 5 4 26 - 24 17
5. Одд 12 4 4 4 12 - 19 16
6. Саннефьёрд 12 5 0 7 17 - 26 15
7. Волеренга 12 4 2 6 19 - 22 14
8. Викинг 13 4 2 7 21 - 28 14
9. Сарпсборг-08 12 4 1 7 23 - 25 13
10. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
11. Хам-Кам 11 1 6 4 13 - 17 9
12. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 10 - 21 9
13. Хёугесунн 11 2 3 6 13 - 17 9
14. Тромсё 12 0 7 5 12 - 23 7
15. Кристиансунд 3:4 12 1 1 10 7 - 23 4
16. Дьерв 12 0 1 11 10 - 36 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (6)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (5)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 12 (5)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 12 (3)
Стрёмсгодсет Хове Йохан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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