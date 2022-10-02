Тур: 24. Стадион: Колор Лайн. Зрители: 4729 Главный судья: Mohammad Aslam
0'
28' Желтая карточкаГолубович Петар
54' Желтая карточкаДе Ланлай Янн-Эрик
0:1
57' ГолТрипич Златко
1:1
62' ГолSimen Rafn
2:1
73' ГолГолубович Петар
90'+5
Ход матча
28'
57'
0:1
62'
1:1
73'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
33
Simen
Rafn
21
Эбийе
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Simen RafnЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эбийе МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
-
16 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
История личных встреч
Олесунн
Викинг
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
28 матчей
32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|7
|0.29
|Эбийе Мозес
|4
|0.17
|Дубвик Исак
|3
|0.13
|Нордли Симен Болькан
|2
|0.08
|Kristoffer Oedemarksbakken
|2
|0.08
|Бармен Кристоффер
|2
|0.08
|Simen Rafn
|1
|0.04
|Чанаджия Дарио
|1
|0.04
|Лима Эриксон
|1
|0.04
|Голубович Петар
|1
|0.04
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0.04
|Солнёрдал Оскар
|1
|0.04
|Хауген Фредрик
|0
|0
|Кумсан Джилберт
|0
|0
|Фельман Давид
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
|Кителано Йон
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.33
|Трипич Златко
|5 (1)
|0.21
|Траоре Маи
|4
|0.17
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.17
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0.13
|Кабран Кевин
|2
|0.08
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.08
|Танген Харальд
|1
|0.04
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.04
|Свеннсен Сандер
|1
|0.04
|Веватне Вильяр
|1
|0.04
|Викстёль Рольф
|1
|0.04
|Брекало Давид
|1
|0.04
|Хауген Херман
|1
|0.04
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0.04
|Edvin Austboe
|1
|0.04
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.04
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Скюття Наатан
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|7
|0
|Голубович Петар
|6
|0
|Шербечич Бесим
|5
|0
|Torbjoern Kallevaag
|5
|0
|Лима Эриксон
|4
|0
|Simen Rafn
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|0
|Фельман Давид
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Хауген Фредрик
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брекало Давид
|4
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Трипич Златко
|2
|1
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Веватне Вильяр
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|1
|Викстёль Рольф
|2
|0
|Скюття Наатан
|2
|0
|Танген Харальд
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|2
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|2
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Кабран Кевин
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Edvin Austboe
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
20
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
3
15%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
4
27%
2
10%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
5
33%
5
25%
61-75
3
20%
7
35%
76-90
Пропущено
15
29
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
7%
5
17%
1-15
2
13%
6
21%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
3
20%
6
21%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
5
33%
6
21%
76-90
Забито
12
19
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
1
8%
2
11%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
4
33%
2
11%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
17%
6
32%
76-90
Пропущено
22
10
7 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
2
9%
3
30%
46-60
7
32%
3
30%
61-75
6
27%
1
10%
76-90
Забито
27
39
13 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 11
8 Не забивали 3
1
4%
5
13%
1-15
4
15%
4
10%
16-30
8
30%
30%
4
10%
31-45
4
15%
3
8%
46-60
5
19%
10
26%
61-75
5
19%
13
33%
76-90
Пропущено
37
39
13 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
4
11%
5
13%
1-15
3
8%
8
21%
16-30
6
16%
5
13%
31-45
5
14%
9
23%
46-60
8
22%
5
13%
61-75
11
30%
30%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мольде - Олесунн 3:0 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1
Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3
Викинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Викинг - Тромсё 2:2 Хам-Кам - Викинг 1:2 Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1
Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|24
|19
|3
|2
|55 - 21
|60
|2.
|Русенборг
|4:3
|24
|13
|7
|4
|53 - 34
|46
|3.
|Будё-Глимт
|24
|13
|6
|5
|60 - 31
|45
|4.
|Лиллестрём
|24
|13
|5
|6
|41 - 28
|44
|5.
|Волеренга
|24
|13
|3
|8
|46 - 32
|42
|6.
|Одд
|24
|10
|4
|10
|30 - 38
|34
|7.
|Викинг
|24
|9
|6
|9
|40 - 38
|33
|8.
|Стрёмсгодсет
|24
|9
|5
|10
|38 - 38
|32
|9.
|Тромсё
|24
|7
|10
|7
|34 - 40
|31
|10.
|Хёугесунн
|24
|8
|6
|10
|36 - 37
|30
|11.
|Сарпсборг-08
|24
|9
|2
|13
|43 - 46
|29
|12.
|Олесунн
|24
|7
|7
|10
|26 - 38
|28
|13.
|Хам-Кам
|24
|5
|11
|8
|28 - 31
|26
|14.
|Саннефьёрд
|24
|6
|5
|13
|36 - 55
|23
|15.
|Кристиансунд
|3:4
|24
|4
|4
|16
|28 - 50
|16
|16.
|Дьерв
|24
|4
|2
|18
|21 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|4:3
|11
|9
|2
|0
|27 - 10
|29
|2.
|Мольде
|12
|9
|1
|2
|30 - 11
|28
|3.
|Волеренга
|12
|9
|1
|2
|27 - 10
|28
|4.
|Лиллестрём
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|5.
|Тромсё
|12
|7
|3
|2
|22 - 17
|24
|6.
|Стрёмсгодсет
|12
|7
|2
|3
|28 - 17
|23
|7.
|Будё-Глимт
|12
|5
|6
|1
|33 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|9.
|Викинг
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|10.
|Одд
|12
|6
|0
|6
|18 - 19
|18
|11.
|Хам-Кам
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|12.
|Сарпсборг-08
|12
|5
|1
|6
|20 - 21
|16
|13.
|Олесунн
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|14.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|15.
|Кристиансунд
|3:4
|12
|3
|3
|6
|21 - 27
|12
|16.
|Саннефьёрд
|12
|1
|5
|6
|19 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|10
|2
|0
|25 - 10
|32
|2.
|Будё-Глимт
|12
|8
|0
|4
|27 - 16
|24
|3.
|Лиллестрём
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|4.
|Русенборг
|4:3
|13
|4
|5
|4
|26 - 24
|17
|5.
|Одд
|12
|4
|4
|4
|12 - 19
|16
|6.
|Саннефьёрд
|12
|5
|0
|7
|17 - 26
|15
|7.
|Волеренга
|12
|4
|2
|6
|19 - 22
|14
|8.
|Викинг
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|12
|4
|1
|7
|23 - 25
|13
|10.
|Олесунн
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|11.
|Хам-Кам
|11
|1
|6
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|13.
|Хёугесунн
|11
|2
|3
|6
|13 - 17
|9
|14.
|Тромсё
|12
|0
|7
|5
|12 - 23
|7
|15.
|Кристиансунд
|3:4
|12
|1
|1
|10
|7 - 23
|4
|16.
|Дьерв
|12
|0
|1
|11
|10 - 36
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (6)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (5)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|12 (5)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|12 (3)
|Стрёмсгодсет
|Хове Йохан
|10 (2)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3