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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
Кристиансунд
3:4
Второй тайм: 84'
Русенборг

Ход матча

16'
Бюэ Бендик
Мумбанья Фарис
 
24'
Картум Сандер Эрик
(Виллюмссон Бриньольфур Дарри)
1:0
26'
1:1
Корник Лео
(Тенгстедт Каспер)
30'
Бюэ Бендик
(Картум Сандер Эрик)
2:1
37'
Нилсен Снорре
(Бюэ Бендик)
3:1
46'
 
Шелбред Пер-Сильян
Бёркеейет Тобиас
46'
 
Samuel Rogers
Renzo Giampaoli
46'
 
Йенсен Виктор
Скарсем Олаус
62'
3:2
Тенгстедт Каспер
(Тагсет Эдвард)
72'
Хрупалла Павел
Аскар Армин
 
72'
3:3
Тенгстедт Каспер
(Веккья Стефано)
72'
 
Веккья Стефано
Сэтер Оле Кристиан
76'
3:4
Йенсен Виктор
(Корник Лео)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Русенборг
4.05
7.00
4.10
Все Коэффициенты
1
Макдермот
Шон
18
Ярл
Себастиан
5
Ульвестад
Дан
Петер
26
Виллиамсен
Макс
2
Нилсен
Снорре
7
Ертсен
Торгиль
23
Аскар
Армин
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
29
Мумбанья
Фарис
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
7
Хенриксен
Маркус
18
Renzo
Giampaoli
32
Корник
Лео
20
Тагсет
Эдвард
21
Скарсем
Олаус
8
Бёркеейет
Тобиас
10
Хольсе
Карло
27
Сэтер
Оле
Кристиан
17
Тенгстедт
Каспер
Кристиансунд
5-3-2
Русенборг
5-3-2

История личных встреч

Кристиансунд
Русенборг

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

19 матчей

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

Т
3:1
ТМК
3:2
ТМК
3:2
Т
1:0
Т
1:0
ТМК
3:0
Т
0:0
Т
0:0
ТМК
3:1
Т
2:2
Т
1:0
Т
0:2
Т
2:2
Т
4:1
Т
3:3
ТМК
7:3
ТМК
3:1
ТМС
2:2
КН
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 7 (2) 0.29
Мумбанья Фарис 5 (2) 0.21
Диоп Амиду 3 0.13
Картум Сандер Эрик 2 0.08
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.08
Нилсен Снорре 2 0.08
Хопмарк Андреас 2 0.08
Каллудра Лиридон 1 0.04
Осбак Кристоффер 1 0.04
Муколли Агон 1 0.04
Ертсен Торгиль 1 0.04
Виллиамсен Макс 1 0.04
Ярл Себастиан 0 0
Ульвестад Дан Петер 0 0
Аскар Армин 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 13 (2) 0.54
Тенгстедт Каспер 10 0.42
Веккья Стефано 7 (1) 0.29
Samuel Rogers 5 0.21
Рейтан Эрленд Даль 3 0.13
Перейра Адриан 2 0.08
Йенсен Виктор 2 0.08
Бёркеейет Тобиас 2 0.08
Ингасон Кристаль-Мани 2 (1) 0.08
Хольсе Карло 1 0.04
Тагсет Эдвард 1 0.04
Корник Лео 1 0.04
Хольм Ноа 1 0.04
Bryan Solhaug Fiabema 1 0.04
Хрупалла Павел 1 0.04
Скарсем Олаус 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 5 0
Каллудра Лиридон 4 0
Ярл Себастиан 4 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Мумбанья Фарис 1 1
Осбак Кристоффер 2 0
Гйесдал Хенрик 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёркеейет Тобиас 5 0
Скарсем Олаус 4 0
Перейра Адриан 4 0
Samuel Rogers 3 0
Йенсен Виктор 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Renzo Giampaoli 3 0
Хенриксен Маркус 1 1
Рейтан Эрленд Даль 2 0
Хансен Андре 1 0
Вагич Павле 1 0
Хольсе Карло 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
24
11 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
17%
4
17%
1-15
5
28%
8
33%
16-30
3
17%
1
4%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
2
11%
7
29%
29%
61-75
4
22%
2
8%
76-90

Пропущено

23
19
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
9%
4
21%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
7
30%
4
21%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
4
17%
3
16%
76-90

Забито

7
26
2 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
0
0%
6
23%
1-15
1
14%
1
4%
16-30
1
14%
8
31%
31-45
2
29%
6
23%
46-60
1
14%
3
12%
61-75
2
29%
2
8%
76-90

Пропущено

23
11
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
4
17%
1
9%
1-15
4
17%
4
36%
16-30
3
13%
2
18%
31-45
7
30%
1
9%
46-60
1
4%
2
18%
61-75
4
17%
1
9%
76-90

Забито

25
50
13 В 1-м тайме 28
12 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 14
7 Не забивали 2
3
12%
10
20%
1-15
6
24%
9
18%
16-30
4
16%
9
18%
31-45
3
12%
8
16%
46-60
3
12%
10
20%
61-75
6
24%
4
8%
76-90

Пропущено

46
30
22 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 16
6
13%
5
17%
1-15
6
13%
7
23%
16-30
10
22%
6
20%
31-45
11
24%
3
10%
46-60
5
11%
5
17%
61-75
8
17%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1
Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3
Русенборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Русенборг - Ранхейм 2:1 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Русенборг - Викинг 4:1
Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 24 19 3 2 55 - 21 60
2. Русенборг 4:3 24 13 7 4 53 - 34 46
3. Будё-Глимт 24 13 6 5 60 - 31 45
4. Лиллестрём 24 13 5 6 41 - 28 44
5. Волеренга 24 13 3 8 46 - 32 42
6. Одд 24 10 4 10 30 - 38 34
7. Викинг 24 9 6 9 40 - 38 33
8. Стрёмсгодсет 24 9 5 10 38 - 38 32
9. Тромсё 24 7 10 7 34 - 40 31
10. Хёугесунн 24 8 6 10 36 - 37 30
11. Сарпсборг-08 24 9 2 13 43 - 46 29
12. Олесунн 24 7 7 10 26 - 38 28
13. Хам-Кам 24 5 11 8 28 - 31 26
14. Саннефьёрд 24 6 5 13 36 - 55 23
15. Кристиансунд 3:4 24 4 4 16 28 - 50 16
16. Дьерв 24 4 2 18 21 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 4:3 11 9 2 0 27 - 10 29
2. Мольде 12 9 1 2 30 - 11 28
3. Волеренга 12 9 1 2 27 - 10 28
4. Лиллестрём 12 8 2 2 21 - 9 26
5. Тромсё 12 7 3 2 22 - 17 24
6. Стрёмсгодсет 12 7 2 3 28 - 17 23
7. Будё-Глимт 12 5 6 1 33 - 15 21
8. Хёугесунн 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Викинг 11 5 4 2 19 - 10 19
10. Одд 12 6 0 6 18 - 19 18
11. Хам-Кам 13 4 5 4 15 - 14 17
12. Сарпсборг-08 12 5 1 6 20 - 21 16
13. Олесунн 12 4 4 4 14 - 16 16
14. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
15. Кристиансунд 3:4 12 3 3 6 21 - 27 12
16. Саннефьёрд 12 1 5 6 19 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 12 10 2 0 25 - 10 32
2. Будё-Глимт 12 8 0 4 27 - 16 24
3. Лиллестрём 12 5 3 4 20 - 19 18
4. Русенборг 4:3 13 4 5 4 26 - 24 17
5. Одд 12 4 4 4 12 - 19 16
6. Саннефьёрд 12 5 0 7 17 - 26 15
7. Волеренга 12 4 2 6 19 - 22 14
8. Викинг 13 4 2 7 21 - 28 14
9. Сарпсборг-08 12 4 1 7 23 - 25 13
10. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
11. Хам-Кам 11 1 6 4 13 - 17 9
12. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 10 - 21 9
13. Хёугесунн 11 2 3 6 13 - 17 9
14. Тромсё 12 0 7 5 12 - 23 7
15. Кристиансунд 3:4 12 1 1 10 7 - 23 4
16. Дьерв 12 0 1 11 10 - 36 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (6)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (5)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 12 (5)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 12 (3)
Стрёмсгодсет Хове Йохан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
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    Кристиансунд
    Ничья
    Русенборг
    4.05
    7.00
    4.10
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