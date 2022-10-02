Тур: 24. Стадион: Кристиансунд. Зрители: 4444 Главный судья: Daniel Higraff
4:4
Конец матча
0'
1:0
24' ГолКартум Сандер Эрик
1:1
26' ГолКорник Лео
2:1
30' ГолБюэ Бендик
3:1
37' ГолНилсен Снорре
3:2
62' ГолТенгстедт Каспер
3:3
72' ГолТенгстедт Каспер
3:4
76' ГолЙенсен Виктор
4:4
90' Гол в свои воротаSamuel Rogers
90'+6
Ход матча
26'
1:1
30'
2:1
37'
3:1
62'
72'
76'
3:4
90'
4:4
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
23
Аскар
Армин
21
Диоп
Амиду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Аскар АрминПолузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Квиле СигурЗащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 David Agbo
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Кристиансунд
Русенборг
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
19 матчей
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|7 (2)
|0.29
|Мумбанья Фарис
|5 (2)
|0.21
|Диоп Амиду
|3
|0.13
|Картум Сандер Эрик
|2
|0.08
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0.08
|Нилсен Снорре
|2
|0.08
|Хопмарк Андреас
|2
|0.08
|Каллудра Лиридон
|1
|0.04
|Осбак Кристоффер
|1
|0.04
|Муколли Агон
|1
|0.04
|Ертсен Торгиль
|1
|0.04
|Виллиамсен Макс
|1
|0.04
|Ярл Себастиан
|0
|0
|Ульвестад Дан Петер
|0
|0
|Аскар Армин
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|13 (2)
|0.54
|Тенгстедт Каспер
|10
|0.42
|Веккья Стефано
|7 (1)
|0.29
|Samuel Rogers
|5
|0.21
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0.13
|Перейра Адриан
|2
|0.08
|Йенсен Виктор
|2
|0.08
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0.08
|Ингасон Кристаль-Мани
|2 (1)
|0.08
|Хольсе Карло
|1
|0.04
|Тагсет Эдвард
|1
|0.04
|Корник Лео
|1
|0.04
|Хольм Ноа
|1
|0.04
|Bryan Solhaug Fiabema
|1
|0.04
|Хрупалла Павел
|1
|0.04
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Хансен Андре
|0
|0
Карточки
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоп Амиду
|5
|0
|Каллудра Лиридон
|4
|0
|Ярл Себастиан
|4
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Нилсен Снорре
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|1
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Гйесдал Хенрик
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёркеейет Тобиас
|5
|0
|Скарсем Олаус
|4
|0
|Перейра Адриан
|4
|0
|Samuel Rogers
|3
|0
|Йенсен Виктор
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Renzo Giampaoli
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|1
|1
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Хольсе Карло
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
29
14 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
14%
4
14%
1-15
7
33%
9
31%
16-30
4
19%
1
3%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
2
10%
9
31%
61-75
4
19%
4
14%
76-90
Пропущено
28
22
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
7%
4
18%
1-15
3
11%
5
23%
16-30
7
25%
5
23%
31-45
4
14%
2
9%
46-60
6
21%
3
14%
61-75
6
21%
3
14%
76-90
Забито
7
26
2 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
0
0%
6
23%
1-15
1
14%
1
4%
16-30
1
14%
8
31%
31-45
2
29%
6
23%
46-60
1
14%
3
12%
61-75
2
29%
2
8%
76-90
Пропущено
23
11
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
4
17%
1
9%
1-15
4
17%
4
36%
16-30
3
13%
2
18%
31-45
7
30%
1
9%
46-60
1
4%
2
18%
61-75
4
17%
1
9%
76-90
Забито
28
55
16 В 1-м тайме 29
12 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 14
7 Не забивали 2
3
11%
10
18%
1-15
8
29%
10
18%
16-30
5
18%
9
16%
31-45
3
11%
8
15%
46-60
3
11%
12
22%
61-75
6
21%
6
11%
76-90
Пропущено
51
33
23 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 17
6
12%
5
15%
1-15
7
14%
9
27%
16-30
10
20%
7
21%
31-45
11
22%
3
9%
46-60
7
14%
5
15%
61-75
10
20%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1
Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3
Русенборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Русенборг - Ранхейм 2:1 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Русенборг - Викинг 4:1
Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|24
|19
|3
|2
|55 - 21
|60
|2.
|Будё-Глимт
|24
|13
|6
|5
|60 - 31
|45
|3.
|Лиллестрём
|24
|13
|5
|6
|41 - 28
|44
|4.
|Русенборг
|24
|12
|8
|4
|53 - 35
|44
|5.
|Волеренга
|24
|13
|3
|8
|46 - 32
|42
|6.
|Одд
|24
|10
|4
|10
|30 - 38
|34
|7.
|Викинг
|24
|9
|6
|9
|40 - 38
|33
|8.
|Стрёмсгодсет
|24
|9
|5
|10
|38 - 38
|32
|9.
|Тромсё
|24
|7
|10
|7
|34 - 40
|31
|10.
|Хёугесунн
|24
|8
|6
|10
|36 - 37
|30
|11.
|Сарпсборг-08
|24
|9
|2
|13
|43 - 46
|29
|12.
|Олесунн
|24
|7
|7
|10
|26 - 38
|28
|13.
|Хам-Кам
|24
|5
|11
|8
|28 - 31
|26
|14.
|Саннефьёрд
|24
|6
|5
|13
|36 - 55
|23
|15.
|Кристиансунд
|24
|4
|5
|15
|29 - 50
|17
|16.
|Дьерв
|24
|4
|2
|18
|21 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|11
|9
|2
|0
|27 - 10
|29
|2.
|Мольде
|12
|9
|1
|2
|30 - 11
|28
|3.
|Волеренга
|12
|9
|1
|2
|27 - 10
|28
|4.
|Лиллестрём
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|5.
|Тромсё
|12
|7
|3
|2
|22 - 17
|24
|6.
|Стрёмсгодсет
|12
|7
|2
|3
|28 - 17
|23
|7.
|Будё-Глимт
|12
|5
|6
|1
|33 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|9.
|Викинг
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|10.
|Одд
|12
|6
|0
|6
|18 - 19
|18
|11.
|Хам-Кам
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|12.
|Сарпсборг-08
|12
|5
|1
|6
|20 - 21
|16
|13.
|Олесунн
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|14.
|Кристиансунд
|12
|3
|4
|5
|22 - 27
|13
|15.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|16.
|Саннефьёрд
|12
|1
|5
|6
|19 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|10
|2
|0
|25 - 10
|32
|2.
|Будё-Глимт
|12
|8
|0
|4
|27 - 16
|24
|3.
|Лиллестрём
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|4.
|Одд
|12
|4
|4
|4
|12 - 19
|16
|5.
|Русенборг
|13
|3
|6
|4
|26 - 25
|15
|6.
|Саннефьёрд
|12
|5
|0
|7
|17 - 26
|15
|7.
|Волеренга
|12
|4
|2
|6
|19 - 22
|14
|8.
|Викинг
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|12
|4
|1
|7
|23 - 25
|13
|10.
|Олесунн
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|11.
|Хам-Кам
|11
|1
|6
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|13.
|Хёугесунн
|11
|2
|3
|6
|13 - 17
|9
|14.
|Тромсё
|12
|0
|7
|5
|12 - 23
|7
|15.
|Кристиансунд
|12
|1
|1
|10
|7 - 23
|4
|16.
|Дьерв
|12
|0
|1
|11
|10 - 36
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (6)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (5)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|12 (5)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|12 (3)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|10 (3)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3