Тур: 24. Стадион: Sandefjord Arena. Главный судья: Хаген Том Харальд
1:0
Перерыв
Ход матча
28'
43'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
19
Ордагич
Амер
28
Эррайс
Руфо
10
Вега
Дейвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Эррайс РуфоПолузащитник
-
10 Вега ДейверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Полузащитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Винбо АльбинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Leander Oy
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Саннефьёрд
Сарпсборг-08
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
125%
4 победы 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
22.2%
16.7%
61.1%
4 победы 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|12
|0.5
|Тветер Александер Рууд
|8
|0.33
|Айер Кинин
|3
|0.13
|Вега Дейвер
|2
|0.08
|Ньенету Франклин
|2
|0.08
|Хокенстад Матс
|2
|0.08
|Jesper Taaje
|2
|0.08
|Янсен Квинт
|1
|0.04
|Куртович Виллиам
|1
|0.04
|Фло Фредрик
|1
|0.04
|Youseff Chaib
|1
|0.04
|Маркманруд Ларс
|1
|0.04
|Ian Smeulers
|0
|0
|Эррайс Руфо
|0
|0
|Гуссиос Сиверт
|0
|0
|Рисан Сандер
|0
|0
|Нильссон Александер II
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейнтс Тобиас
|11 (1)
|0.46
|Майгор Миккел
|7
|0.29
|Молинс Гильермо
|5
|0.21
|Салетрос Антон
|5 (3)
|0.21
|Солтведт Йоахим
|3
|0.13
|Линнсет Йонатан
|2
|0.08
|Сколевик Стеффен
|2
|0.08
|Эдегор Магнар
|1
|0.04
|Упсет Кристиан
|1
|0.04
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.04
|Тибблинг Симон
|1
|0.04
|Торп Виктор
|1
|0.04
|Энгвалль Густав
|0
|0
|Вишне Эйрик
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
|Конте Абубакар
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Taaje
|3
|1
|Куртович Виллиам
|4
|0
|Ian Smeulers
|4
|0
|Офкир Мохамед
|3
|0
|Нильссон Александер II
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Хокенстад Матс
|2
|0
|Айер Кинин
|2
|0
|Винбо Альбин
|2
|0
|Маркманруд Ларс
|2
|0
|Ордагич Амер
|1
|0
|Вега Дейвер
|1
|0
|Youseff Chaib
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скиппер Антон
|3
|2
|Хорн Йорген
|4
|1
|Салетрос Антон
|2
|1
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Солтведт Йоахим
|3
|0
|Сколевик Стеффен
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Эдегор Магнар
|2
|0
|Майгор Миккел
|2
|0
|Утвик Бьорн
|2
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|0
|1
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Томассен Йоахим
|1
|0
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Линнсет Йонатан
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Менди Лоран
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
21
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
7
33%
3
14%
1-15
3
14%
6
29%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
1
5%
5
24%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
3
14%
76-90
Пропущено
25
25
8 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
12%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
5
20%
7
28%
31-45
7
28%
1
4%
46-60
4
16%
5
20%
61-75
6
24%
5
20%
76-90
Забито
17
20
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
12%
4
20%
1-15
3
18%
3
15%
16-30
3
18%
3
15%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
5
29%
29%
5
25%
61-75
3
18%
4
20%
76-90
Пропущено
26
21
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
15%
2
10%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
6
23%
6
29%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
4
15%
4
19%
61-75
5
19%
5
24%
76-90
Забито
38
41
21 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
9
24%
7
17%
1-15
6
16%
9
22%
16-30
6
16%
7
17%
31-45
2
5%
6
15%
46-60
9
24%
5
12%
61-75
6
16%
7
17%
76-90
Пропущено
51
46
20 В 1-м тайме 25
31 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 21
7
14%
4
9%
1-15
2
4%
8
17%
16-30
11
22%
13
28%
31-45
12
24%
2
4%
46-60
8
16%
9
20%
61-75
11
22%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2
Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1
Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|24
|19
|3
|2
|55 - 21
|60
|2.
|Будё-Глимт
|24
|13
|6
|5
|60 - 31
|45
|3.
|Лиллестрём
|24
|13
|5
|6
|41 - 28
|44
|4.
|Русенборг
|23
|12
|7
|4
|49 - 31
|43
|5.
|Волеренга
|24
|13
|3
|8
|46 - 32
|42
|6.
|Викинг
|0:0
|24
|9
|7
|8
|39 - 36
|34
|7.
|Одд
|1:1
|24
|10
|4
|10
|29 - 37
|34
|8.
|Стрёмсгодсет
|24
|9
|5
|10
|38 - 38
|32
|9.
|Тромсё
|24
|7
|10
|7
|34 - 40
|31
|10.
|Хёугесунн
|1:1
|24
|8
|6
|10
|35 - 36
|30
|11.
|Сарпсборг-08
|0:1
|24
|9
|1
|14
|42 - 46
|28
|12.
|Хам-Кам
|1:0
|24
|5
|11
|8
|27 - 30
|26
|13.
|Олесунн
|0:0
|24
|6
|8
|10
|24 - 37
|26
|14.
|Саннефьёрд
|1:0
|24
|7
|4
|13
|36 - 54
|25
|15.
|Кристиансунд
|23
|4
|4
|15
|25 - 46
|16
|16.
|Дьерв
|0:1
|24
|4
|2
|18
|20 - 57
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|11
|9
|2
|0
|27 - 10
|29
|2.
|Мольде
|12
|9
|1
|2
|30 - 11
|28
|3.
|Волеренга
|12
|9
|1
|2
|27 - 10
|28
|4.
|Лиллестрём
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|5.
|Тромсё
|12
|7
|3
|2
|22 - 17
|24
|6.
|Стрёмсгодсет
|12
|7
|2
|3
|28 - 17
|23
|7.
|Будё-Глимт
|12
|5
|6
|1
|33 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|1:1
|13
|6
|3
|4
|22 - 19
|21
|9.
|Викинг
|0:0
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|10.
|Одд
|1:1
|12
|6
|0
|6
|18 - 19
|18
|11.
|Хам-Кам
|1:0
|13
|4
|5
|4
|14 - 13
|17
|12.
|Сарпсборг-08
|0:1
|12
|5
|1
|6
|20 - 21
|16
|13.
|Олесунн
|0:0
|12
|3
|5
|4
|12 - 15
|14
|14.
|Дьерв
|0:1
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|15.
|Кристиансунд
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|16.
|Саннефьёрд
|1:0
|12
|2
|4
|6
|19 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|10
|2
|0
|25 - 10
|32
|2.
|Будё-Глимт
|12
|8
|0
|4
|27 - 16
|24
|3.
|Лиллестрём
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|4.
|Одд
|1:1
|12
|4
|4
|4
|11 - 18
|16
|5.
|Викинг
|0:0
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|6.
|Саннефьёрд
|1:0
|12
|5
|0
|7
|17 - 26
|15
|7.
|Русенборг
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|8.
|Волеренга
|12
|4
|2
|6
|19 - 22
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|0:1
|12
|4
|0
|8
|22 - 25
|12
|10.
|Олесунн
|0:0
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|11.
|Хам-Кам
|1:0
|11
|1
|6
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|13.
|Хёугесунн
|1:1
|11
|2
|3
|6
|13 - 17
|9
|14.
|Тромсё
|12
|0
|7
|5
|12 - 23
|7
|15.
|Кристиансунд
|12
|1
|1
|10
|7 - 23
|4
|16.
|Дьерв
|0:1
|12
|0
|1
|11
|9 - 35
|1
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|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (6)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (5)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|12 (5)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|12 (3)
|Стрёмсгодсет
|Хове Йохан
|10 (2)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3